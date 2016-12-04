



Владимир Станулевич Памятник Михаилу Ломоносову в селе Ломоносово (1958). Автор И.И.Козловский

Четыре года назад написал статью о несправедливости наших современников к человеку много сделавшему для страны и Русского Севера — архиепископу Афанасию Холмогорскому (1642−1702, который своими энциклопедическими интересами стал предтечей Ломоносова. Сегодня решил обновить ее — добавив, что изменилось.

Что сделал для России архиепископ, которого знающие люди называют русским Ришелье? Главное дело Владык, по мнению его самого — служение Богу. Главное дело Владыки с точки зрения Истории — создание разведывательной сети, сбор информации и написание для Петра Первого труда «Описание трех путей из державы царского величества, из поморских стран, в Шведскую землю и до столицы их» от устья Онеги через Повенец, Орешек, Неву и Котлин до самого Стокгольма. Петр с точностью до мили проложил Преображенскому и Семеновскому полкам «государеву дорогу» по совету архиепископа, штурмовал Орешек, заложил Санкт-Петербург и Кронштадт. Афанасий Холмогорский стал решающим участником событий, перенесших столицу на Балтику и прорубивших новое «окно в Европу», и сложивших до сих пор конфигурацию нашей страны.

Для Русского Севера и для Церкви было еще много дел — десятки построенных каменных храмов, первая на Севере астрономическая лаборатория, участие в проектировании и строительстве Новодвинской крепости — где впервые побили шведов, «Двинской летописец», фармацевтический «Лечебник», карта устья Двины, построенные «новоманерные» корабли, дружба на пользу Северу с молодым царем, богословские труды в помощь патриарху. Есть все основания сравнивать его и Ломоносова, родившегося в паре верст от резиденции архиепископа через 9 лет после его смерти. Один более практик и менее ученый, второй менее практик и более ученый. Но граждане России, и даже ее ученые, не могут сравнить, так как ничего не слышали об Афанасии Холмогорском.

По поводу 300-летия М.В. Ломоносова в 2009 году российским правительством был создан оргкомитет, принята госпрограмма, потрачены около 2 млрд. рублей. Его именем назван город, четыре высших учебных заведения, в том числе два университета — Московский и Северный Арктический федеральный, несколько лицеев, гимназий и школ, подводный хребет, океаническое течение, планета, химический элемент. Его именем названы 40 улиц в городах России и других стран. Снято два художественных фильма, сериал, написано 7 пьес. Ему установлены сотни памятников. Захоронение в Санкт-Петербурге ухожено, находится под охраной государства.

По архиепископу Афанасию — почти ничего. Улицы нет даже в Холмогорах, нет памятника, нет библиотеки, школы, корабля. Изданная до революции биография, написанная священником Верюжским, вывешена на сайте областной библиотеки, ее хотят издать уже много лет. Книга покойного ректора Поморского университета Владимира Булатова «Муж слова и разума» давно разошлась. Могила в полуразрушенном Спасо-Преображенском соборе, который он построил в 1687 году, разорена то ли учеными, то ли алкоголиками, останки никто не искал и не ищет. Реставрация собора была включена в постановление правительства РФ по празднованию 300-летия Ломоносова в размере 10% от сметы. На Ломоносовских чтениях, проводимых 45 лет, этому энциклопедисту и предтече Ломоносова НИ РАЗУ не было посвящено доклада! Афанасьевские чтения, основанные преподавателями-общественниками Поморского университета во главе с Людмилой Поповой, и получившие поддержку ректора Владимира Булатова (1946−2007), после его смерти проводились лишь один раз. Страна узнала о нем, когда Иван Лапиков сыграл архиепископа в «России молодой» (1981). И снова в тень и пыль веков…

Так писал четыре года назад, что изменилось? С помощью Архангельского ЦБК вышло второе издание биографии. Тираж книги предложили закупить для библиотек области, головная библиотека направила заявку в министерство культуры Архангельской области — отказ, «нет средств». Прошло два года, закуплены десятки наименований книг — для биографии Владыки средств как не было, так и нет. По предложению фонда «Император» сельский совет Холмогор наименовал в честь архиепископа половину (!!!) площади имени Павла Морозова (не того). Табличку на лучшее здание площади — строящуюся гостиницу хотели повесить, когда ее сдадут. Теперь стройка заморожена, ее продают. Повесили табличку на любое другое здание? Нет, «люди категорически против, Владыке уже посвящена памятная доска». А принятое решение по названию площади, что —отменять? Благодаря Архангельской митрополии и фонду «Император» Афанасьевские чтения возродились в 2015 году и теперь будут ежегодными. Летом 2016 года написал президенту Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться по завершению реставрации собора. Из Министерства культуры РФ пришел ответ, что оно обращалось в Министерство финансов с просьбой выделить оставшиеся 90% средств, но Минфин отказал. На повторное письмо уже ответил Минфин РФ — что примет заявку «на рассмотрение» только от Минкульта, о чем я сообщил областному правительству, которое обычно готовит заявки. Ушла ли она в Минкульт и Минфин, пока не знаю, но даже если и ушла — надежд почти нет. Но «делай что должно, и будь что будет». То есть почти все, что напоминает о Владыке — заслуга скорее Церкви и общественников, чем власти, которая должна, казалось бы, быть благодарной за труды Владыки. Почему так — особый разговор.

Банально начать разговор о несправедливости. Несправедливостей в Истории столько, что почти вся из них. А Ломоносов и архиепископ Афанасий великими были оба, благодаря огромной внутренней мотивации — стать создателями окружающего, великолепного мира, на удивление всем. Честолюбие, скомпрометированное в коллективистские времена ХХ века, было мощным двигателем в петровскую эпоху. Архиепископ Афанасий строил, писал, разведывал, собирал и тратил, учил и запрещал, вероятно не видя более достойного патриаршего сана, чем он сам. И действительно, был наиболее достоин. Думаю и Михайло Ломоносов хотел возглавить Российскую академию наук — спорил, писал, исследовал, планировал, сочинял. Сходство обеих — близость к власти, которая и ласкала, и не давала желаемое.

Архиепископ Афанасий был наставником и соратником Петра Великого. С Патриархом Иоакимом он принимал участие в его возведении на престол. Петр не дал наставнику патриаршество желая ослабить Церковь и усилить самодержавную власть, назначил несерьезного местоблюстителя и затем отменил патриаршество. Сразу после этого нестарый еще — 62 года, архиепископ умер. Ломоносов написал множество хвалебных од Императорам Всероссийским — начиная с Иоанна Антоновича и заканчивая Екатериной Великой, писал геополитические проекты, дружил с ближайшим к Императрице Елизавете Шуваловым, показывал Екатерине II великолепие своих мозаик, физические и химические опыты — и тоже не получил заветной Академии, открывшей бы ему огромные возможности. И тоже скоропостижно скончался на 54 году, архив его изымала Тайная канцелярия. Основания для беспокойства были — у Ломоносова недавно жил поручик Мирович, пытавшийся освободить заключенного Императора Иоанна, и за это казненный — архив ученого бесследно исчез. Вероятно оба были слишком самостоятельны для придворного круга, и слишком блестящи и полезны, чтобы отодвинуть совсем. Сходства…

Главный вопрос — был ли возможен гений одного без талантов другого? Состоялся бы Михаил Васильевич без творческой обстановки Холмогор, постепенно гаснущей после смерти архиепископа, но все еще светящей сильным светом? Что добавил в Холмогоры Владыка Афанасий, сделав их уникальными, ведь уже возник Архангельск, новый порт и административный центр, и удел Холмогор был потихоньку увядать, отдавая людей и ресурсы молодому сопернику. Но рукоположенный в сан Холмогорского архиепископа Афанасий на полстолетия разворачивает город навстречу течению Истории. Он концентрирует доходы с приходов и монастырей, рыбных тоней, соляных варниц, пожней и морских промыслов в своих руках и формирует для талантов и созидателей многолетний Заказ. Здесь, а не в Архангельске, он начинает строительство Спасо-Преображенского собора — подобия Успенского в Кремле, который делает образцом каменного строительства, заново возводит городскую деревянную крепость. Строительство храмов требует росписи, резьбы, иконописи, церковных книг — епископ создает артели косторезов, иконописцев, каменщиков и книгописцев. Епископские занятия фармацией влекут лекарей, топосъемка устья Двины — картографов, разведка — иностранных купцов и отечественных скитальцев и так далее В Холмогоры едут мастера из Москвы, Вологды, но большинство талантливых людей местные. И все это с 1682 по 1702 год — краткий по меркам Истории период.

Потом скорая смерть в 1702 году, и холмогорское Возрождение понемногу угасает еще пару десятилетий. На это время постепенного заката и пришлась пора юного Ломоносова. Меркнущий свет архиепископа Афанасия — личная библиотека в 500 томов, обилие книг во многих семьях, церкви с воскресными школами, высокий уровень жизни способных и талантливых людей. Но Заказ кончился, следующим хватало наследия Афанасия Холмогорского, избыток мастеров заставил их отъезжать. Но в Холмогорах память соучастников великих дел осталась, она не ушла с теми, чья жизнь вместе с работой переместилась в Петербург. Главное в мотивации Ломоносова — уникальность быстрого, в одно поколение, преображения угасающего городка с 2000 жителей в центр власти, культуры, науки — благодаря усилиям одного человека, и погружение в сон после его смерти — показали возможности Одного Человека. Открыли, что и он может делать подобное, зарядили на величие трудов. И второе. Угасание родины, пустые дома, бегство интересных людей и весточки от них из столицы, подняли волну ухода, которая подхватила Михайлу и унесла. И осветила его светом Петербург, а не родные Холмогоры — останься он, и не было бы гения Ломоносова. Не повезло Холмогорам, не под силу наследникам досталась ноша.

Причудливая игра причин и следствий Истории не позволяет точно утверждать, что деятельность Владыки — условие появления гения Ломоносова. Но смело можно сказать, что именно он заложил краеугольный камень в фундамент этого удивительного явления. Для превращения обычного мальчика, гоняющего птиц на улице, в юношу, задающегося вопросами о природе сущего, фантазирующего на удивительные для ровесников и взрослых темы, нужен какой-то миг, который христиане называют чудом. Чудесный миг! В котором соединена мудрость окружающего мира и «искра Божия». Пустое окружение, или отсутствие вспышки божественного света — и останется юноша просто хорошим человеком, хорошим мастеровым, плотником, программистом. И слава Богу! Но для появления Гения требуется накопленная вокруг творческая энергия других людей, заряженность воздуха поиском прекрасных решений — без вопросов оплаты, продолжительности рабочего дня. Чтобы маленькому Михайле или Афанасию, или Алексею хотелось бы найти и добавить недостающий кирпичик знания, который вокруг ищут все и пока, без него, не находят. Чтобы стать первым, стать взрослым и уважаемым, чтобы открылся поток следующих открытий и откровений, чтобы выросли крылья…