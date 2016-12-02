Своими попытками защититься от беженцев и тех, кто хочет получить политическое убежище в Австралии, власти страны подрывают надежность региональной системы решения проблемы миграции, пишет Марианне Дики в статье для East Asia Forum.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Правительство Австралии внесло на рассмотрение закон, который вводит запрет на въезд тех, кто ищет политического убежища, и беженцев по морю. Законопроект лишает тех, кто прибыл на лодке на территорию страны после 19 июля 2013 года, возможности получить любой вид визы как сейчас, так и в будущем.

В пояснительной записке правительства указывается, что законопроект применим только к тем беженцам и желающим получить политическое убежище, которые находятся на данный момент в центрах содержания на острове Манус (Папуа-Новая Гвинея) и на территории государства Науру, а также в отношении тех, кто с тех пор прибыл в Австралию для прохождения лечения. В него не включаются дети.

Помимо того, что ни одним законом не запрещено прибыть в Австралию на лодке и попросить убежища в стране, законопроект свидетельствует о намерении правительства перехватить тех, кто оказался в центрах содержания в таких странах, как Камбоджи, в будущем. Важно понимать, что карательные меры применяются как к беженцам, так и к желающим получить политическое убежище.

Во-первых, дело в том, что после того, как человек признается беженцем, лишиться он этого статуса может в целом ряде случаев. Один из них изложен в статье 1с (3) Конвенции о статусе беженцев от 1951 года. В соответствии с ней, признанный беженцем человек перестает им быть, как только он получает новое гражданство и подпадет под защиту страны, новым гражданином которой он является. Во-вторых, когда человек, добивающийся политического убежища, возвращается в свою страну, он перестает считаться таковым.

Но новый закон расширяет форму наказания как для беженцев, так и для ищущих политического убежища за события, произошедшие, когда они пытались законными методами добиться защиты в рамках международного права. Законопроект, вносящий поправки в Закон об иммиграции, не дает целой группе, а не отдельному человеку, стать будущими гражданами Австралии. И предлагая его на рассмотрение, правительство страны совершает три ошибки.

Во-первых, оно ставит под сомнение суверенитет стран размещения беженцев и желающих получить политическое убежище, определяя, кто является «реальным гражданином», а кто нет. Во-вторых, новый закон мешает странам в регионе участвовать в работе по оформлению и расселению беженцев. В-третьих, он подрывает Балийский процесс против незаконного провоза людей, торговли людьми и связанной с этим транснациональной преступности.

В рамках этой структуры работает 48 государств, в том числе Новая Зеландия и США. Для успешной её работы необходимо взаимоуважение и сотрудничество, что невозможно без уважения их суверенитета.

Эти принципы уже были попраны правительством Австралии, когда оно пошло на то, чтобы оформлять и размещать беженцев и тех, кто добивается политического убежища в Австралии, за пределами страны, когда отказалось помочь в кризисе с беженцами Юго-Восточной Азии в 2015 году, а также отвергло предложение расселить беженцев и ищущих политического убежища людей в Новой Зеландии в апреле 2016 года.

Законопроект лишь закрепит это пренебрежительное отношение, поставив мелкую и ошибочную задачу выше более значительной цели — помочь в решении проблемы нерегулярной миграции.