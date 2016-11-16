Национальное движение Польши и организация Всепольской молодежи потребовали отставки министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского. На днях члены этих объединений провели пикет под стенами МИД, скандируя лозунг «Ващиковский должен уйти в отставку». Поводом послужило «дело Роберта Грея». 30 сентября этого года Грей, гражданин США польского происхождения, был назначен заместителем министра иностранных дел Польши. В официальной реляции сообщалось, что он будет курировать экономический блок, а также американское и азиатское направление. Но ровно два месяца спустя МИД распространил заявление об уходе Грея со своего поста, мотивируя это «изменением концепции руководства» дипломатического ведомства.

Msz.gov.pl А ведь всего два месяца назад глава МИД Польши Витольд Ващиковский (справа) пророчил Роберту Грею хорошие перспективы

Практически сразу же ведущие польские издания высказали версию, что увольнение заместителя министра было связано с якобы его причастностью к американским спецслужбам. МИД Польши «решительно опроверг» такую интерпретацию. Категорически открестился от обвинений и сам Грей, призвав «не распространять ложную информацию обо мне» и обещая обратиться в суд с иском против «клеветников». Но одна из странностей здесь в том, что сегодня в Польше принадлежность к американским спецслужбам — это предмет для гордости, а не позора. Так, 11 ноября этого года, когда поляки отмечают Национальный день независимости, президент Польши Анджей Дуда торжественно присвоил звание бригадного генерала — посмертно — полковнику Рышарду Куклиньскому, который с 1972 по 1981 годы работал на ЦРУ и передал Лэнгли тысячи секретных документов стратегического значения блока стран Варшавского договора. В конце 1981 года предатель бежал в США и умер в 2004 году во Флориде. Однако это не помешало чествовать его в Варшаве в наши дни.

С Робертом Греем все выходит иначе. В минувший четверг, 1 декабря, депутат Сейма Польши и лидер Национального движения Роберт Винницкий выступил в парламенте с заявлением, в котором «дело Грея» назвал «большим скандалом польской дипломатии». По словам Винницкого, «на высокую должность назначен был гражданин другого государства, США, который провел всю свою сознательную жизнь за пределами Польши. Этот гражданин США должен был вести переговоры с США на тему различных торговых договоров, в частности Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP)». При том, что биография Грея однозначно указывает на его связь со спецслужбами США, а «если что-то квакает как утка, ходит как утка, несет яйца как утка, то, вероятно, это утка». Депутат назвал «высокомерной» реакцию польского дипломатического ведомства. «МИД сообщил, что нет оснований ставить под сомнение политическую лояльность мистера Роберта Грея, потому что США являются нашим союзником — как будто это все решает!» — подчеркнул Винницкий.

С аппаратной точки зрения выступление рядового члена Сейма, который к тому же не представляет правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), имеет легкий вес. Однако оно ставит важные вопросы, требующие анализа. Если сотрудничество с американскими спецслужбами для Варшавы в порядке вещей (пример Куклиньского), если США является союзником Польши и это обеспечивает выходцам оттуда «политическую лояльность», то почему через два месяца после назначения «мистера Грея» заместителем министра польское дипломатическое ведомство ставит всех перед фактом «изменения концепции руководством»? На наш взгляд, дело в изменениях не в самой Польше, а на противоположном конце коромысла польско-американских отношений. И связано это с проигрышем на президентских выборах в США Хиллари Клинтон и победой Дональда Трампа, чья новая команда, как можно судить, проведет кардинальную ревизию основных направлений американской внешнеполитической линии.

Вопрос номер один для Варшавы сегодня, что эти люди думают о Польше. Информации очень мало, но определенное представление дает опубликованная в марте сего года статья на портале Breitbart News, руководителем которого является старший советник Трампа и его политический стратег Стивен Бэннон. «В последние месяцы читатели новостей из Польши на Западе столкнулись с потоком «кислотных репортажей» о якобы «фашистском перевороте», который эта страна переживает с демократически избранной властью реформаторов и евроскептиков», — пишет автор публикации, делая акцент на противостоянии PiS и «мандаринов из Европейского союза». Он приветствовал принятый Варшавой «новый закон о СМИ», который «дает правительству больший прямой контроль над общественными средствами массовой информации» и судебную реформу — «реструктуризацию Конституционного суда». И выразил надежду, что «Право и справедливость» сможет отстоять свои позиции в противостоянии с бюрократами из Брюсселя, которых не заботит «польский национальный суверенитет» или полнота «внутреннего управления».

Вряд ли будет ошибкой сказать, что, рассуждая о Польше, американский журналист примерял определенные позиции и на свою страну. Однако в то же время он — по понятным причинам — отсекал некоторые грани, имеющие важное значение для Варшавы, но не столь интересующие США. Как замечает польский политолог Петр Бурас, руководитель варшавского отдела Европейского совета по международным отношениям (ECFR), победа на выборах Дональда Трампа является для правительства PiS «обоюдоострым мечом». С одной стороны, «националистический популизм» Трампа правящей польской партии идеологически близок. С другой стороны, слова будущего американского президента в адрес его российского коллеги Владимира Путина и по вопросу функционирования НАТО жизненно важны для безопасности Польши, которая может стать одинокой в ЕС, особенно после выхода из унии Великобритании. Как замечает Бурас в интервью немецкой радиостанции Deutschlandradio Kultur, «у нас есть разные центры власти в правительстве плюс внешний центр силы в лице лидера партии Ярослава Качиньского, эти различные центры власти очень часто приходят в столкновения и начинают мешать друг другу», что представляет в «настоящее время наибольшую опасность для польской европейской политики».

В подобной ситуации растет риск принятия опрометчивых решений. Похоже, что это и произошло в польском МИД в сентябре сего года с назначением Роберта Грея заместителем министра иностранных дел, курирующим в том числе и американское направление. На тот момент казалось, что Хиллари Клинтон сможет одержать победу на президентских выборах и подтвердит доминирующую глобалистскую тенденцию в мире. Варшава могла предполагать, что администрация Клинтон будет публично осуждать польское правительство за «отступления от демократии», но в то же время продолжит курс прежней администрации на поддержку усиления так называемого «восточного фланга» Альянса и принятого в июле этого года на саммите НАТО в Варшаве решения о размещении в Польши дополнительного контингента Вооруженных сил США, однако самое главное — будет исключена возможность возобновления политики детанта в отношениях с Москвой.

Судя по всему, польское дипломатическое ведомство рассматривало Грея как человека, который найдет общий язык с командой Демократической партии в Госдепартаменте США. Но победил в итоге Трамп, а значит теперь Варшаве придется перестраиваться на ходу. Как констатирует польский журнал Myśl Polska, варшавский салон как будто безучастно взирает на ветер, дующий после 8 ноября из Вашингтона. В правительственных кругах — после начальной паники — вероятно, взяла верх тактика ожидания. Но варшавский салон не имеет альтернативной концепции в преддверии грядущего неумолимого изменения конфигурации мира с однополярного на многополюсный. Польские политики не представляют себе нормальных, партнерских отношений с Россией. Никто из них не был готов к возвращению «концерта держав», следовательно, они не могут определить место Польши в нем. «Вместо того, чтобы принять меры, самостоятельно, на основе реалистичного расчета, они будут ждать указаний из Вашингтона, а если те не подойдут или будут отличаться от чаемых, то примут инструкции даже от Киева», считает издание.

Впрочем, мы не можем исключать и того, что Польша выйдет из оцепенения и начнет действовать. Но тогда варшавский салон ожидают новые «чистки» и отставки.