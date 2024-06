В ходе предвыборной кампании 2016 года крупнейшие СМИ США в еще большей степени утратили свой авторитет, проявляя не только сильное пренебрежение в адрес Дональда Трампа, но и придерживаясь мысли, что его избрание почти невозможно. Многие возлагали вину на самого Трампа за сложное к нему отношение со стороны СМИ, однако это не снимает с журналистов ответственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Каким бы непривычным и спорным кандидатом ни был Трамп, центральные СМИ не смогли объективно освещать новости о политических деятелях, с которыми они не согласны, пишет Ин Ма в статье для National Interest.

По его мнению, когда столь большое число людей жалуется на «новости-фальшивки», сфабрикованные Россией, стоит обратить внимание на самонадеянность и откровенное вранье центральных СМИ, чему существует множество примеров. Но лучшими иллюстрациями этой мысли являются две статьи, в которых речь идет о докторе Бене Карсоне — без сомнения, наиболее культурном и презентабельном кандидате-республиканце на выборах 2016 года.

Читайте также: «Демократы и республиканцы неплохо справляются с уничтожением демократии»

Так, 22 февраля 2016 года издание New York Times вышло со статьей «Аналитики ставят под сомнение возможность обширного сокращения налогов, предложенного кандидатами-республиканцами» (Analysts Question Viability of Deep Tax Cuts Proposed by Republican Candidates). Журналист издания заявил, что ни один из кандидатов не сказал, как он будет возмещать потерянные поступления в бюджет, «помимо неопределенных сокращений внутренних программ и отказа от существующих налоговых послаблений».

Это было убедительное заявление, единственная проблема с ним была в том, что оно не соответствовало действительности. Карсон еще в январе выступил с предложением реформы налогообложения, а также подготовил план сокращения расходов, то есть сделал то, чего, по мнению New York Times, не хватало дебатам кандидатов-республиканцев. Более того, он опубликовал свой план в тот же день, когда New York Times опубликовала свою статью.

При этом при подготовке статьи журналист издания связывался с предвыборным штабом Карсона относительно его плана, а высокопоставленный советник по вопросам экономики обсудил с ним нюансы экономической политики Карсона. Но эти сведения не встраивались в «антиреспубликанский нарратив New York Times», поэтому в статью они не попали.

Что хуже, журналист заявил, что план Карсона не был прописан «достаточно детально, чтобы многие экономисты смогли проанализировать его основательно». Но это не так, поскольку аналитический центр Tax Foundation провел такой анализ. К сожалению, журналист New York Times либо не захотел найти этот отчет, либо ему просто не понравились выводы экспертов. В любом случае он продал своим читателям фальшивку. Этот эпизод отдает непрофессионализмом, но издание так и не извинилось и не дало опровержения.

Другим примером стал телеканал CNN, усомнившийся в истинности автобиографии Карсона. Телесеть зацепилась за акты насилия, о которых говорил сам Карсон, в том числе за эпизод, когда в 14 лет будущий претендент на высокий пост нанес другу ножевые ранения.

Репортеры CNN заявили, что утверждение Карсона о том, что такое насилие находится «в самом сердце истории искупления и личного роста Карсона», было лживым, поскольку они не смогли найти ни единого доказательства того, что это было так. Ни один из девяти друзей, одноклассников и соседей, росших с Карсоном, с которыми связывались представители CNN, не смог вспомнить ни одного примера «ярости или насилия», о которой говорил сам кандидат.

Но разве репортерам телесети не могло прийти в голову, что их собеседники были не единственными людьми, с которыми Карсон общался в молодости, или что они могли просто не знать об этих инцидентах. Несмотря на это, в CNN не стали разбираться и попросту поставили под сомнения слова Карсона. Но другие-то разобрались.

Сразу же после публикации обвинений CNN бывший коллега Карсона поручился за истинность его слов. Более того, в одном из номеров журнала Parade за 1997 год было опубликовано интервью с матерью будущего претендента на пост главы США. Она также подтвердила слова сына.

Сеть вполне могла обнаружить эти сведения, однако она была больше озабочена тем, чтобы очернить кандидата-республиканца, занимающего верхние строчки опросов общественного мнения. Как и впоследствии New York Times, CNN также не стала извиняться или давать опровержение.

В ходе предвыборной кампании в США 2016 года враждебность центральных СМИ США по отношению к Дональду Трампу была видна невооруженным глазом, но и до этого антипатия к государственным деятелям из Республиканской партии США была очевидной.

Журналисты этих изданий и телеканалов будут всерьез делать вид, как это было в описанных выше случаях, что они просто освещают факты и делают свою работу. В реальности же они слишком часто оказываются ленивыми или попросту заносчивыми, пишет издание.

Теперь же, после победы Трампа, центральным СМИ нужно взять паузу в самовосхвалении и подумать о том, что они не смогли должны образом осветить не только кампанию Трампа, но и уделить заслуженное внимание точке зрения американских консерваторов, что положительно бы сказалось на плюрализме мнений в США. Когда же это произойдет, избиратели США увидят что-то, отличное от сфабрикованных новостей, которые только подыгрывают сложившимся идеологическим предрассудкам.