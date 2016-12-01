



США

И белых — по тому же адресу

После инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года население Соединенных Штатов должно сократиться. Если республиканец станет строго следовать своим предвыборным обещаниям, то — как минимум на три миллиона человек. Ведь грозился же он депортировать нелегальных мигрантов из числа тех, кто совершил преступление или совершает его в настоящее время, торгуя наркотиками. Речь, прежде всего, о гражданах Мексики, от которых Дональд Трамп намерен отгородиться «великой американской стеной». Погорячившись, он призывал в ходе предвыборной кампании запретить мусульманам въезд в страну: после террористических актов 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты приняли более 1 миллиона тех, кто называл себя беженцами, из Афганистана, Ирака, Ирана, Пакистана и Сирии. Итого в Америке, по примерным подсчетам — точные отсутствуют — сегодня проживает от 3 до 4 миллионов мусульман, и число их быстро растет.

Эксперты уже начали было подсчитывать будущие плюсы для экономики страны — исходя из того, что многие «выселенцы» живут на социальные пособия, ежемесячно получая на семью из четырех человек до 900 долларов. Подождите, рано: теперь Дональда Трампа никто не сможет обвинить в расистских взглядах, потому что пополнить контингент «нежелательных» граждан могут и абсолютно белые американцы. Из тех, кто, по мнению новоизбранного президента, патриотом никак быть не может — потому что публично сжигает американский флаг.

Дональд Трамп уже поделился своими мыслями насчет будущего «поджигателей»: возможное лишение гражданства США или год в тюрьме. Идея кажется новоизбранному главе государства особо продуктивной, поскольку сегодня «звезды и полосы» жгут противники нового президента. Те, кто считает его незаконно избранным. Добьется он после инаугурации лишения гражданства — в стране наступят тишь, да гладь, да божья благодать. Останутся одни его избиратели, с которыми он и примется, согласно своему предвыборному лозунгу, «вновь делать Америку великой».

Пока же, узнав о патриотических замыслах нового президента, недовольные демонстративно сожгли несколько флагов у входа в гостиницу «Трамп интернэшнл» в Нью-Йорке. Без особых для себя последствий, ведь нелюбимый ими республиканец еще не получил все бразды правления.

Спички — взрослая игрушка

Срочно мобилизованные компанией «Фокс ньюс» на подмогу социологи выяснили, что 73 процента опрошенных инициативу Дональда Трампа одобряют. Поэтому следует внести изменения в первую поправку к конституции, гарантирующую каждому человеку свободу слова, печати и мирных собраний. Недоволен — мирно протестуй, но над флагом не глумись. Уточню: не глумись публично. Хочешь безнаказанно выражать свое недовольство — накупи звездно-полосатых полотнищ и жги их пачками в своей жаровне для барбекю на заднем дворе с утра до вечера. Главное, чтобы осквернения флага не увидели соседи. Примерно так звучит толкование возможной поправки в Основной Закон США.

Согласных с предложением Дональда Трампа категорически — в худших традициях колхозной стенгазеты — осудила «Вашингтон пост». Ее автор сообщил читателям: своими идеями на тему «Спички взрослым не игрушка» новоизбранный президент отвлекает внимание сограждан от серьезных проблем, которые ему надлежит решить. Вероятнее всего, от последствий неурожая цитрусовых в штате Флорида, именуемом «апельсиновой долиной» Америки. Влажность и всевозможные вредители привели к тому, что в начале ноября цена на апельсиновый концентрат побила исторический рекорд.

Без апельсинового сока американцам будет трудно. Но ведь и без права на аутодафе они оставаться не хотят. Поэтому борются за возможность палить национальный флаг на каждом углу и по любому поводу. Свобода выражения мнений в экстравагантной форме порождает судебные дела, демонстрации и деление нации на «поджигателей» и «огнеборцев». Однако вовсе не сегодня, в Соединенных Штатах это уже проходили — в 1989 году. Как известно, все новое — хорошо забытое старое.

В середине июня того памятного для Америки года практически все политизированные граждане оказались вовлеченными в дебаты о том, конституционно ли право американцев принародно сжигать «звезды и полосы», как расхоже именуется государственный флаг страны. Сказать, что страсти накалились, — не сказать ничего. Долго длившаяся дискуссия в Верховном суде США кончилась тем, что большинством в пять голосов против четырех суд постановил: предусматриваемые первой поправкой гарантии свободы слова защищают тех, кто сжигает американский флаг в знак политического протеста.

Реакцию представить было нетрудно. Журнал «Ньюсуик» живописал, как группа разъяренных американцев собралась на ступенях здания Верховного суда, чтобы совершить этот самый акт сожжения: но только не государственного флага, а чучела главы суда. Опрос, проведенный журналом, показал: 65 процентов американцев были не согласны с этим решением. Несмотря на то, что конгресс уже завершал свою работу и собирался на летние каникулы, дебаты на Капитолийском холме подняли температуру в столице как минимум на несколько градусов. Члены обеих палат конгресса призвали принять поправку к конституции, отменяющую решение суда. Сам президент Джордж Буш заявил, что сожжение флага «совершенно недопустимо». Америка разделилась на протестующих и одобряющих, радующихся неприкосновенности первой поправки к конституции и ее осуждающих.

Защитники свободы слова выступили против предложения Джорджа Буша о внесении конституционной поправки, защищающей флаг от сожжения. А программы новостей телевидения показывали, как американцы, недовольные сожжением флага, в буквальном смысле слова брали за грудки смельчаков, отважившихся демонстративно сжигать «звезды и полосы» средь бела дня на улице. Все происходило примерно так. На улицу выходил человек, заранее оповестивший всех местных журналистов о своих коварных планах. Доставал небольшое полотнище американского флага, слегка обрызгивал его бензином и подносил спичку. Тут же стоял и внимательно дожидался начала «действа» человек, именующий себя патриотом. Он набрасывался на поджигателя, но до драки не доходило: на месте сожжения присутствовали и полицейские, которых он сам же известил о времени и месте «аутодафе». Несостоявшихся драчунов разводили «по углам ринга», фиксировали ничью и увозили в участок.

Почти все центральные газеты изо дня в день печатали все новые и новые факты об истории американского флага. О том, как он видоизменялся начиная с 1776 года. Трактовали символику синего, красного и белого цветов. Напоминали имя американки Бетси Росс, которая собственноручно вышила первый флаг. И вновь телевидение: зарисовки с фабрик, где выпускают национальные флаги. Репортажи из магазинов, владельцы и продавцы которых в один голос подтверждали: спрос на флаги резко подскочил, но, тем не менее, ни один патриотично — или непатриотично? — настроенный покупатель не уходит обделенным. К своему собственному счастью, равно как и к счастью владельца магазина.

Памперсы для патриотов

Все эти «африканские страсти» щедро выплескивались на полосы коннектикутской газеты «Дей», выходящей в городе Нью-Лондон — там я проработал в рамках программы обмена три месяца. Подавляющее большинство читателей, чьи письма публиковали на полосе редакционных статей, были категорически против права на сожжение флага. Наконец, в номере за 29 июня появилась информация о том, что в близлежащем городе Мистик 4 июля, в День независимости США, в 9 часов утра состоится акция протеста против решения Верховного суда. Место действия — «Флагшток свободы».

А рассказать читателям об акции главный редактор «Дей» Рид Макклагидж поручил советскому журналисту.

Немного поплутав по крошечному городу, сплошь завешанному «звездами и полосами», я нашел тот самый «Флагшток свободы». Увидел все своими глазами — и написал материал, который опубликовали на следующий день. Сократили одну фразу, не влезавшую в колонку широкого набора.

…Мне казалось, что девять часов утра — чересчур рано для того, чтобы начинать праздновать День независимости. Но «Комитет флага Мистика» решил, что это идеальное время для проведения акции протеста против решения Верховного суда.

До начала церемонии возле «Флагштока свободы», близ городского разводного моста, уже стояли люди и подписывали петицию в поддержку президента Джорджа Буша. Толпа была очень пестрой: человек в красном берете и пятнистой армейской куртке с медалями и орденскими колодками, дети со своими родителями, а также бабушками и дедушками. И один-единственный американец на противоположной стороне улицы с плакатом: «Сожжение флага — не угроза Соединенным Штатам».

— Флаг — это часть города Мистик и часть нации, — объяснила мне Барбара Джонсон, жительница города в пятом поколении. — Возможно, это единственный объединяющий Америку символ. Я не думаю, что его надо сжигать.

Высказавшись, она представила меня Роберту Кашмэну, вице-президенту «комитета флага». Вот у него-то я и поинтересовался:

— Флаг — символ нации. Что бы вы почувствовали, увидев демонстрацию своих соотечественников, сжигающих, к примеру, китайский флаг?

— Меня бы очень расстроило сожжение любого символа любой страны, — услышал я в ответ. — Хорошие люди есть в каждом государстве. Добропорядочные граждане в Китае хотят демократии и точно так же не желают, чтобы их флаг был обесчещен.

«Старую славу» — как еще называют национальный флаг США — тем временем подняли на флагштоке, украшенном черной траурной лентой. «Старую славу», выражая «свое огорчение решением Верховного суда», как сказал выступавший оратор, приспустили до половины. Горожане продолжали подписывать петицию для отправки Джорджу Бушу, а мы продолжали говорить с Бобом Симонсом, преподавателем Йельского университета. Он проживал в городке Стонингтон неподалеку от Мистика и прошел через вьетнамскую войну.

— Флаг — это символ нации, и его сожжение знак очень большого неуважения, — заверил он меня. — Когда я был солдатом во Вьетнаме, некоторые люди сжигали флаги в знак протеста. Они были против войны? Тогда пусть бы демонстрировали против войны, но не против своей страны.

Первая поправка гарантирует свободу слова. Так значит ли это, что вы можете сжечь любое количество «звезд и полос»? Так ли необходимо обеспечивать гражданам страны право вдыхать дым горящего флага?

Мне очень не понравилась идея шить из полотнища американского флага купальники и плавки в годы, когда Америка готовилась к празднованию двухсотлетия подписания декларации независимости. Но — что было, то было, судя по всему, таким образом истинные патриоты могли познакомиться на пляже с патриоткой до мозга костей. Коммерциализация должна быть где-то остановлена — для того, чтобы не стать пародией на патриотизм. Я могу только надеяться, что не появятся в продаже памперсы, выполненные в звездно-полосатой символике. С ярлыком «Made in China», конечно, но — исключительно для новорожденных американских патриотов.

Во время акции протеста я встретил Мэри Флинн, жительницу Мистика. Из ее сумочки торчал угол флага — флага ее мужа, пояснила она. Им был накрыт гроб с его телом. Он воевал во Второй мировой и скончался в 1967 году в госпитале для ветеранов в Нью-Йорке.

— Он был ранен, награжден Пурпурным сердцем, тремя бронзовыми звездами и упоминанием его части в президентском приказе, — сказала она мне. — Его подразделение было одним из тех, которые перешли через Эльбу и встретились с русскими. У меня остались его медали и его флаг — для внуков и правнуков. Этот молодой человек на другой стороне улицы, который поддерживает решение Верховного суда, имеет на это право, и я не буду протестовать против его действий. Но у него нет права на сожжение флага, потому что за него сражались такие люди, как мой муж и его друзья. Это флаг людей, воевавших за страну, чтобы у остальных людей было право свободно высказывать свои мысли.

Материал этот на английском я написал легко, как говорят, на одном дыхании. Сдал редактору и уехал в квартиру, которую сняла для меня газета. История с флагом, естественно, не завершилась. Как теперь выясняется, она оказалась долгоиграющей

Где наши апельсины, президент?

Дональд Трамп сделал очень точный ход, фактически приравняв недовольных его избранием сограждан к непатриотичным американцам. Следующей попыткой заслужить любовь народа может стать бесплатная раздача «звезд и полос»: средство проверенное, в 2005 году крупнейшая в США компания — поставщик государственных флагов и флагштоков решила, что «волна патриотизма, которую мы наблюдали после терактов 11 сентября, сейчас спала». Значит, надо патриотизм пробудить и выслать по почте «звезды и полосы» размером 1×1,5 метра каждому желающему бесплатно.

Флаг — тот самый символ, под которым все последние годы безуспешно пытается сплотиться страна. Еще в 1972 году американский журналист Гаррисон Солсбери жестко замечал: «Пока мы вновь не осознаем себя единой нацией и не поймем, что Америка является понятием и идеалом, ради которого должен трудиться каждый, никакие благие призывы, никакие моральные проповеди, никакие законы и правила не сплотят нас под «звездами и полосами». Флаг в опасности, потому что в опасности мы сами».

Так выглядит резюме его размышлений о проблемах, которые раздирали Соединенные Штаты в семидесятые. Он назвал и проанализировал их: расизм, социальное неравенство, преступность, всевластие денег и доминирование военно-промышленного комплекса в принятии выгодных ему решений. Много лет спустя избиратели проголосовали за Дональда Трампа — поверив в его обещания снова сделать Америку великой. Адресованы они были, по выражению немецкой «Зюддойче цайтунг», именно «стране Трампа», где «живет бедный слой белого рабочего населения, уничтожаемый глобализацией, и измученный средний класс, который ужасно боится такой же участи».

Его соперница от Демократической партии, в чью защиту сегодня в Соединенных Штатах сжигают национальные флаги, апеллировала к другим избирателям. Тем, кто вместе с Хиллари Клинтон восторгался зверской расправой над Муамаром Каддафи, рукоплескал Виктории Нуланд, раздававшей хлебобулочные изделия украинским «майданутым», прыгал от счастья, узнав, что Вашингтон решил «наказать Москву» и ввести против нее санкции.

Возмущаться инициативой Дональда Трампа о наказании за сожжение «Старой славы» можно. Но крайне глупо: 24 октября 2005 года Хиллари Клинтон, тогда сенатор от штата Нью-Йорк, стала соавтором внесенного на рассмотрение конгресса «Закона о защите флага». Проигравшая Дональду Трампу кандидатка от демократов предлагала давать «пироманам» год тюрьмы и штрафовать их на 100 тысяч долларов. Если же флаг был собственностью государственного учреждения, то срок и штраф увеличивались вдвое. Но об этом нынешние ее почитатели, разводящие костры неподалеку от объектов недвижимости Дональда Трампа, предпочитают благоразумно молчать.

…Четвертого июля 1989 года, вернувшись из редакции «Дей», принялся готовить себе ужин под звуки теленовостей. Первый же сюжет репортажа Си-эн-эн был о гениальном и предприимчивом человеке, решившем примирить и президента, и Верховный суд, равно как и всю нацию в целом. Он — всего-навсего — предложил выпускать полотнища американского флага из негорючего материала.

Легко решаемая задача, доказал патриот. Но тогда сразу найдутся его сограждане, которые примутся резать несгораемую «Старую славу» на куски. А действенного рецепта, позволяющего склеить расколовшуюся в семидесятые годы Америку, нет и по сей день.

Теперь подождем немного, чтобы узнать, как профессиональные конспирологи от Демократической партии объявят неурожай апельсинов во Флориде дурным предзнаменованием в связи с победой Дональда Трампа.