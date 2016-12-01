



Орден Красной Звезды

В тринадцатом по счету Послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил целый ряд тезисов, затронув весь спектр проблем, стоящих как перед Российским государством и обществом, так и перед всем мировым сообществом. Акцент был сделан на внутренних проблемах российского общества, то, что мы называем внутренней политикой, и социально-экономических проблемах.

Как отмечают эксперты, «главной темой речи президента была политическая и экономическая ситуация в стране. Эта расстановка приоритетов соответствует чаяниям общества, в котором есть запрос на экономический рост. При этом президент отметил и позитивные тенденции в таких секторах, как сельское хозяйство, оборонный сектор (которому поставлена задача увеличения выпуска гражданской продукции) и, конечно же, российский IT-сектор».

Из тезисов на эти темы мы хотели бы привести тот, который задал лейтмотив всего выступления, так как эти тезисы характеризуют одинаковое понимание президентом сути как внутренней политики России, так и внешней: «Люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду.

Принципы справедливости, уважения, доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их — и, как видим, не без результата — на международной арене. Но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Общество решительно отвергает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы все это ни исходило, и все больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение».

Еще два года назад сообщество остро чувствовало недостаток официальной идеологической программы. С утверждением темы патриотизма общество получило первые ориентиры и активно стало развивать дискуссию на эту тему. Сегодня мы можем констатировать, что руководство России формирует первые тезисы и той внешнеполитической программы, которую мы можем предложить всему миру, точно так же, как в свое время ее предложил всему миру Советский Союз и сломал благодаря этому хребет как колониальной системе управления, так и капитализму в том хищническом виде, в котором он был до конца Второй мировой войны.

Социальная справедливость, самореализация, равные права доступа к образованию, здравоохранению, отсутствие вопиющей разницы в доходах — это те тезисы, которые нужны всему миру. Сегодня они не менее важны, чем 70−60 лет назад, так как социалистическая система после распада СССР сдала назад, и капитализм, инстинктивная, животная природа человека снова начала брать верх, ввергая целые страны, особенно малые, в нищету, продажу органов, наркоманию и прочие социальные язвы.

Но, предлагая эти тезисы всему миру, нельзя допускать, чтобы они продолжали оставаться в самой России. Поэтому, говоря о премии главе Почты России, составляющей почти 100 млн рублей, нельзя забывать, что средняя зарплата почтовиков в России составляет всего около 20 тысяч рублей. И дело, конечно, не в размере самой премии, а в том, что социальные лифты выбрасывают наверх тех людей, которые считают такой размер премии на фоне средней зарплаты по компании нормальным. Наверное, если люди действительно не понимают сугубо нравственный аспект данной проблемы, то их воспитанием должны заняться правоохранительные органы.

Возвращаясь к теме внешней политики. Владимир Путин в очередной раз предлагает внешнеполитическим партнерам России позитивную внешнеполитическую повестку: «Мы не хотим противостояния ни с кем, оно нам не нужно: ни нам, ни нашим партнёрам, ни мировому сообществу. В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. Но мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. Мы хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее без чужих подсказок и непрошеных советов.

Наша страна выступает за безопасность и возможность развития для всех государств, а не только для избранных. При этом настроены на доброжелательный, равноправный диалог, на утверждение принципов справедливости и взаимного уважения в международных делах. Готовы к серьёзному разговору о построении устойчивой системы международных отношений XXI века». Отмечая при этом, что, «к сожалению, в этом плане десятилетия, прошедшие после окончания холодной войны, пропали даром».

Данный тезис послания нашел свое отражение и в Концепции внешней политики, которую на следующий день утвердил президент России. Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк от «Единой России», «в концепции внешней политики России подтверждены ключевые направления действий нашей страны на международном уровне. Как подчеркнул президент, Россия не выискивает врагов, а ищет друзей, готовых к открытому равноправному диалогу на основе взаимного уважения и соблюдения норм международного права. Обеспечение стабильности в мире зависит от всех участников международных отношений, особенно от таких ключевых игроков, как Россия и США. Поэтому мы будем всегда адекватно отвечать на возможные попытки нарушить военный паритет и баланс сил в мире».

При этом Владимир Путин отметил те наиболее важные международные организации и клубы, в которых Россия готова находить взаимопонимание с партнерами: «Россия активно продвигает позитивную повестку в работе международных организаций и неформальных объединений, таких как ООН, «Группа двадцати», АТЭС. Вместе с партнёрами развиваем свои форматы: ОДКБ, БРИКС, ШОС. Приоритетом внешней политики России было и остаётся дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, взаимодействие с другими государствами СНГ».

К сожалению, мы не видим в этом списке Союзного государства Беларуси и России, с которого, собственно говоря, и начиналась постсоветская и евразийская интеграция. Это прискорбно, хотя причины, думаю, понятны всем. Но мы также не видим Джи8, которую Россия списала из того круга организаций, которые могут определять внешнеполитическую повестку развития мира. Многие подавали выход России из этого клуба как-то, что нас списали. На самом деле, это Россия, прекрасно понимая последствия своих военных и внешнеполитических действий, приняла решение выйти из Джи8.

Персонально Владимир Путин также уделил внимание развитию отношений с Китаем, Индией, Японией и США: «В нынешних непростых условиях одним из ключевых факторов обеспечения глобальной и региональной стабильности стало российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое сотрудничество. Оно служит образцом отношений миропорядка, построенного не на идее доминирования одной страны, какой бы сильной она ни была, а на гармоничном учёте интересов всех государств. Сегодня Китай выходит на позицию крупнейшей экономики мира, и очень важно, что с каждым годом наша взаимовыгодная кооперация пополняется новыми масштабными проектами в разных областях: в торговле, инвестициях, энергетике, высоких технологиях.

Важнейшим направлением внешней политики России является и развитие особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Результаты прошедших в октябре в Гоа российско-индийских переговоров на высшем уровне подтвердили, что у наших стран огромный потенциал для углубления сотрудничества в самых разных областях.

Мы рассчитываем на качественный прогресс в отношениях с нашим восточным соседом — Японией. Приветствуем стремление руководства этой страны развивать экономические связи с Россией, запускать совместные проекты, программы. Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе».

Отметил Владимир Путин и готовность Москвы работать с новым президентом США: «Мы готовы к сотрудничеству с новой администрацией США. Взаимодействие в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. Попытки сломать стратегический паритет опасны и могут привести к глобальной катастрофе». Обозначив тем самым тот выбор, который стоит перед Дональдом Трампом и его командой. К конфронтации Россия готова — именно борьбой с внешнеполитическим давлением и занималась Россия как последние двадцать пять лет после распада СССР, так с 1945 года. Сможет ли новая администрация США дать миру шанс пойти по другому пути развития, связанному не с конфронтацией на всех уровнях и навязыванием воли «исключительных», а с объединением усилий всех стран — больших и малых, для решения тех проблем, которые сегодня действительно стоят перед всем человечеством? На этот вопрос мы увидим ответ в течение ближайших шести месяцев.

В этой связи можно было бы говорить об азиатском крене во внешнеполитической части послания. Однако, на самом деле, речь идет о смещении внешнеполитических интересов России в Тихоокеанский регион, так как все перечисленные страны, даже Индия — это тихоокеанское партнерство. Но здесь встает проблема уже перед самой Россией — нам надо развивать дальневосточные территории. А для этого нужны даже не столько технологии — их можно купить, а люди, как для заселения пустующих территорий, так и для их развития.

Однако самое важное, на мой взгляд, это то, что Владимир Путин, пока мягко, но все-таки концептуально четко обозначил ключевую роль России в развитии Евразии в целом: «Серьёзный интерес представляет и российская идея формирования многоуровневой интеграционной модели в Евразии — большого евразийского партнёрства. Мы уже начали её предметные обсуждения на разных международных и региональных уровнях. Убеждён, такой разговор возможен и с государствами Евросоюза, в которых сегодня растёт запрос на самостоятельный субъектный, политический и экономический курс. Мы видим это по результатам выборов».

Тем самым подчеркнуто, что мировые игроки могут строить множество различных планов. Но без участия в них России — взаимовыгодного и партнерского, этим планам сбыться не суждено. Потому что роль России, исходя из ее размера, военных, политических и экономических возможностей, территории всего Евразийского континента является ключевой. Мы с Севера благодаря огромной территории обеспечиваем связность этого пространства в единое целое. Исходя из этого, другим мировым ключевым державам и предлагается строить с Россией свои отношения на принципах добрососедства, взаимной выгоды и доброжелательного отношения.