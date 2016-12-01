Как важна для нашего народа историческая память — с особенным весом говорит сегодня президент Владимир Путин. Как катастрофична игра в память — с особенной нечистоплотностью демонстрируют сегодня те, кто заигрывают с нацизмом в Калининграде.

Пленные немецкие солдаты в Кёнигсберге. Весна 1945 года

«Как легко очернить человека». Накануне с таким заголовком в блогосфере появилось открытое письмо в поддержку калининградского учителя истории Павла Коршунова. Молодого педагога «очернили» журналисты (в том числе и наше ИА REGNUM ), когда узнали, что департамент молодёжной политики Министерства образования Калининградской области делегировал Коршунова в Москву представлять регион на Всероссийском сборе руководителей клубов исторической реконструкции.

Организаторами сбора выступили Федеральное агентство по делам молодёжи и ФГБУ «Роспатриотцентр» при партнёрстве Российского военно-исторического общества (РВИО). Ключевая цель этого мероприятия — судя по замыслу федеральных чиновников — встроить военно-историческую реконструкцию в систему патриотического воспитания молодёжи. Всё бы хорошо, да только калининградский учитель представлял клуб, сознательно названный именем нацистской военной захватнической операции. И сам Коршунов это не скрывал, а наоборот, выпячивал этот факт, говоря, что операция «Меркурий» — это «выдающийся пример применения воздушно-десантных войск» (цитата из выступления Коршунова в эфире радиостанции «Русский край»). На этом дьявольском силлогизме и заострила внимание пресса, возмутившись узколобостью (а может, учитывая безудержное заигрывание в Калининграде с немецким прошлым, злым умыслом) чиновников.

Но что мы видим? А то, что «просвещённое» калининградское сообщество вновь (как это было в истории со свастикой от дипмиссии Латвии в Калининграде) объединилось вокруг «оболганного сельского учителя истории», в упор не видя факт популяризации нацизма и, как следствие, формирования у калининградских школьников (прежде всего, у тех, кого учит Коршунов) нейтральной, а, возможно, и положительной оценки действий гитлеровской Германии.

«И чего они докопались до названия «Меркурий»?», «Это ж рядовой реконструктор», или же «Может, и я, наверняка, сочувствующая нацистам? Донос на меня, как на сочувствующую, настрочили уже?» — задаются вопросами калининградские блогеры. Ответы на эти вопросы настолько очевидны, что, казалось бы, нет смысла их писать. Но действительно, что-то происходит в самом западном регионе России, раз пришла необходимость сообщать прописные истины (это на заметку врио калининградского губернатора Антону Алиханову, который на недавней прямой телевизионной линии сказал, что «вопрос патриотов и германизаторов — он такой, как мне кажется, надуманный»).

Итак, блогеры, защищая учителя истории, сравнивают его ни много ни мало с великими актёрами, игравшими немецких военных преступников в фильмах о Великой Отечественной войне. Такое сравнение само по себе нелепое, но требующее пояснения.

Кто скажет, что Вячеслав Тихонов в «Семнадцати мгновениях весны» популяризировал нацизм? Очевидно, что это абсурд. Но калининградский учитель истории Павел Коршунов явно «заигрался», рассуждая о преступных деяниях фашистской Германии как о «выдающихся примерах» (следуя логике молодого учителя, выпускника Балтийского федерального университета им. Канта, гитлеровский план «Барбаросса», предполагавший молниеносный разгром Советского Союза, должен являться «чудом военной мысли»).

Имеет ли русский учитель истории моральное право публично размещать в интернете свои фотографии в форме Вермахта, при этом рассказывая на уроках о героической обороне Сталинграда? Задумывается ли он, что разрушает детское сознание, только-только познающее историческую память нашей страны? Или это тоже элемент игры?

Защитники учителя возражают, что на реконструкциях парень выступает также и в форме красноармейца, но «забывая» уточнить, что он надевает форму русской и советской армии совсем в другом клубе. А свой клуб, где он председатель, у него один — «Меркурий», и с аватарки на интернет-форуме Российского Военно-исторического общества, возглавляемого министром культуры РФ Мединским, Коршунов смотрит на вас в форме немецкого солдата со свастикой на фуражке (кстати, как и большинство его «адвокатов» — форумчан).

В 1969 году «Мосфильм» снимал ленту «Море в огне» об обороне Севастополя, где на роль вражеских офицеров были приглашены немецкие журналисты из московской редакции газеты «Нойес Лебен». В перерыве эта троица в форме эсэсовцев с улыбками попозировала перед частной фотокамерой, а затем эти снимки «в виде хохмы» разослала друзьям. Шутку в Германии не приняли.

И, наконец, главный вопрос — где заканчивается «реконструкция» и начинается реабилитация и, следовательно, героизация нацизма? Этот вопрос власть и общество стараются не будировать, ограничиваясь сентенцией о том, что «кому-то же надо воевать за фашистов». Но в Калининграде работают клубы, которые увлекаются исключительно историей немецко-фашистских подразделений, в том числе тех, кого Нюрнбергский процесс признал преступными организациями.

Кстати, среди подписавшихся под письмом в поддержку учителя-реконструктора как раз такие клубы есть. Их названия открыто популяризуют немецко-фашистскую нечисть, посягнувшую 75 лет назад на нашу страну.

Например, это клуб «Цитадель Кёнигсберг», реконструирующий подразделение в танковой дивизии СС «Дас Райх». Это клуб «561VGD», скрывающий за аббревиатурой Volks Grenadier Division, или 561-ю народно-гренадёрскую дивизию Вермахта, которую наши войска выбили из-под Кёнигсберга в апреле 1945 года. Это клуб «Воин переднего края», за столь благородной вывеской прячущий кальку с норвежского слова Frontkjemper, то есть буквально «передний истребитель», — так назывались норвежские наёмники в немецко-фашистской армии, позже осуждённые в Норвегии как предатели.

Надеемся, что эти клубы не сотрудничают с Министерством образования Калининградской области. А тоже могли бы. Ведь священная память о героях, отдавших жизнь за победу над нацизмом, который поставил своей целью физическое уничтожение нашей Родины и нашего народа, кому-то тоже может показаться «надуманной». Политическая и моральная зрелость — не автоматическое продолжение начальственного кресла. И кого-то вполне может не посетить ни в 30, ни в 130 лет.