29 ноября в Калуге на Театральной площади состоялся митинг в защиту Центрального рынка. Как сообщили устроители митинга корреспонденту ИА REGNUM, представители власти города, области, депутаты на мероприятие не пришли. Во всяком случае, на неоднократные предложения выступить, обращенные к ним, никто не откликнулся. Представители же властных структур мотивируют свое отсутствие тем, что их никто на этот митинг не пригласил. А то бы и пришли, и выступили.

Владимир Маковский. В полдень. 1879

Ранее состоялась пресс-конференция губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который заявил, что в вопросы судьбы рынка умышленно не вмешивается. А ситуация с рынком напоминает ему 90-е годы. Анатолий Артамонов уверен, скоро все изменится и, переехав на новое место, «торговцы избавятся от крышующих». Иными словами, губернатор Анатолий Артамонов поддержал снос рынка.

Ситуация с калужским рынком показала неэффективность системы управления, когда власть реагирует на негативное развитие событий. Вместо того, чтобы их опережать. Заранее просчитывать риски и проводить работу по профилактике социального конфликта. Сегодня это Калуга, завтра подобное противостояние может произойти и в другом городе. Сегодня это калужский рынок, а завтра может быть еще что-то. В той же Калуге. И неизвестно в каком формате.

История с Центральным рынком в Калуге показала, что представители власти не всегда знают, как вести себя в ситуации открытого противостояния. Проще всего перепоручить это органам правопорядка, как и было сделано. Ведь на сотрудника полиции никто руку не поднимет. Сложнее выйти на открытый диалог с разгневанными людьми. Но таких смельчаков были единицы. А не отсиживаться в кабинете, наблюдая за этим действом из окна. В конце 80-х — начале 90-х подобные события, вызванные разными причинами, были не редкостью. И советские чиновники, как ни странно, действовали более профессионально.

Поэтому первым вопросом, который надо, по идее, обсуждать сейчас представителям калужской власти на своих совещаниях, является то, как не допустить впредь подобных ситуаций, как правильно и уважительно разъяснять людям смысл принятия решений, которые касаются большинства горожан. И не бояться публичных слушаний. Народ сейчас уже не тот, какой был еще пять лет назад. А в условиях кризиса, когда любая спичка может вызвать пожар, пусть и локального характера, эти меры тем более необходимы.

Само закрытие рынка, вопреки ранее сделанным обещаниям, накануне Нового года, когда предприниматели набрали кредитов, чтобы купить товар к праздникам, когда людям, а в основном это женщины — бывшие заводчанки, лишившиеся в 90-е годы работы, толком не объяснили и не показали, где будут их новые рабочие места, провокационно по сути. И является нарушением социальных прав. И в любом другом регионе с более высоким уровнем гражданской активности эта история могла привести к гораздо более тяжелым последствиям.

Сейчас история с рынком из стадии открытого противостояния перешла в затяжной конфликт. Протестующие говорят, что власти их не слышат, но отступать они не намерены и будут требовать принятия мер от федеральных властей. Власти намерены довести до конца ликвидацию рынка. Некоторые из протестующих уже начали индивидуальный диалог с властями и смотрят новые рабочие места, которые им намерены предоставить. Но многие не смирились с ситуацией.

А жители Калуги не могут понять, почему надо было переносить рынок с привычного места, куда ездили за покупками еще их деды, на неудобную с точки зрения логистики территорию. Но в ситуацию не вмешиваются. А что будет дальше?