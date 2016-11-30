



Турция

Президент Турции Реджеп Эрдоган решил снова напомнить о себе. И снова весьма экстравагантным способом, обрушившись с критикой на президента Сирии Башара Асада: «Почему мы вошли? У нас нет видов на сирийскую землю. Вопрос заключается в предоставлении этой земли её реальным владельцам. То есть мы там для установления справедливости. Мы вошли туда, чтобы закончить правление тирана Асада, который терроризирует свой народ. И не было другой причины [вторжения в Сирию]».

Что стало причиной очередной выходки турецкого президента? Ведь он не может не понимать, что своими заявлениями он, прежде всего, обостряет отношения не с Асадом, с которым они и так хуже некуда, а с Россией, так как именно благодаря ее поддержке Асад укрепляет свое положение в стране и правительственные войска одерживают победу за победой? Но у него и так уже нет отношений ни с США, ни с Европой.

Скорее всего, причиной подобных заявлений турецкого президента, как отмечает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, стали успехи сирийской армии в Алеппо и неудачи собственной армии под Эль-Баб, находящийся в 28 км от сирийско-турецкой границы и примерно на 37 км восточнее Алеппо: «Перелом в «Битве за Алеппо», случившийся в течение последней недели, который привел к освобождению правительственными войсками всей северо-восточной части города, заметно повлиял на международную атмосферу, связанную с Сирийским конфликтом. На этом фоне для Турции, поддерживающей часть отрядов боевиков, наступают тяжелые времена — дело последних лет начинает активно рушиться, попытка повысить влияние в регионе, на «исконно османских» территориях, терпит крах. Понятно, что если войска Асада и курдские отряды одержат победу в Алеппо, большие силы смогут быть переброшены на другие направления, в том числе и в приграничные с Турцией районы».

Однако небольшая неудача не должна ставить в тупик серьезных политиков. Всегда можно откатить назад без большого ущерба для собственной репутации. И далеко ходить за примерами не стоит. То, что по каким-то причинам не понимает Эрдоган, хорошо поняло руководство Ирана. «Если у России возникнет такая необходимость и вопрос будет согласован с российской стороной, то российские ВКС смогут использовать эту базу для осуществления своей военной миссии в Сирии. Если того потребует ситуация в Сирии, то, как и в прошлый раз, мы готовы снова предоставить возможность российской стороне совершать полеты и заправку ВКС с этого аэродрома», — заявил вчера советник главы МИД Ирана Хоссейн Шейхольэслам.

Как отмечают эксперты, «Иран внезапно изменил свое мнение по поводу использования Россией авиабаз на своей территории. Если еще в августе из-за такого использования в Иране возник целый внутриполитический скандал, то сейчас Тегеран едва ли не призывает Москву воспользоваться своими аэродромами. Похоже, у этой перемены настроения есть глобальный политический подтекст».

Причиной такого внезапного изменения позиции Ирана стала победа Дональда Трампа и его отношение к необходимости решения проблемы Ирана: «Разумеется, с избранием Трампа иранцы серьезно напряглись. Мы пока не знаем, кто займет ключевые посты в его команде, в частности госсекретаря и главы Пентагона, однако иранская тема была одной из главных в предвыборной риторике Трампа и его команды. Для Тегерана важно снова заняться поиском союзников. Позиция России будет иметь принципиальное значение».

Отсюда возникает логичный вопрос — не потому ли так напрягся Эрдоган, что он прекрасно осознает свои не очень хорошие перспективы? В таком случае, как показывает опыт более мудрых персов, надо не на повышенные тона переходить, дав волю эмоциям, а занимать взвешенную позицию в интересах страны. Сегодня не самый лучший момент давить на Россию и тем более угрожать столкновениям сирийским правительственным войскам: «Россия в данный момент оказалась в весьма выгодном положении, поскольку одновременно произошел развал сразу двух фронтов против нее: военного в Алеппо и политического на Западе. Судя по всему, в Москве рассчитывают по максимуму воспользоваться сложившейся удачной для себя комбинацией».

На этот турецкий укол Россия и Сирия могут ответить и уже, скорее всего, ответили с другой стороны: на днях появилась информация о том, что в Сирию с целью поддержки правительства Асада свои войска направил Египет. В любом случае, это не Москва и Путин должны думать о том, что будет и как, а Анкара и Эрдоган: втянуться в войну по всем азимутам, на фоне не подавленного до конца мятежа внутри страны, снова за спиной у России обнажить нож — это очень плохое сочетание факторов.

Эрдоган не может не понимать, что второй раз он может войти в клинч с Россией. Но у власти в США уже не безвольный Обама, и не госдеповские и црушные клинтониты. В результате чего вполне может сложиться такая ситуация, что Владимир Путин и Дональд Трамп придут к сложному, неприятному, но совместному решению о том, что ситуация в Турции развивается из рук вон плохо. Что Турция перестает быть донором региональной безопасности, а становится большой проблемой на пути формирования стабильного Большого Ближнего Востока.

И мы об этом уже не раз писали ранее, когда говорили, что воинственная и не совсем управляемая Турция не совсем отвечает национально-государственным интересам России. Что, возможно, гораздо более стабильной будет ситуация, если курды смогут образовать свое государство, и Турция перестанет претендовать на статус региональной державы, и тем более лелеять неоосманские имперские иллюзии, а станет жить на том уровне геополитической вертикали, который отвечает интересам турецкого народа в плане благосостояния и спокойствия.