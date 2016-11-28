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Последний выпуск «Клуба редакторов» (аналитическая передача Белтелерадиокомпании, на которой главные редакторы белорусских СМИ обсуждают основные информационные темы прошедшей недели) от 26 ноября (посмотреть можно здесь), посвященный теме независимой журналистики, был весьма интересным и продемонстрировал достаточно высокий уровень ведения дискуссии и понимания стоящих перед белорусским обществом проблем.

Во-первых, он показал, что обсуждение любых, даже самых острых как для самих выступающих, так и для всего общества тем, когда оно ведется в спокойной и доброжелательной обстановке, является весьма продуктивным и несет в себе объединительный импульс. Возможно, кому-то это покажется весьма размытой формулировкой. Однако, как показывают практически все проблемы и конфликты современности, от больших до малых, даже самые маленькие из них могут быть решены только совместными усилиями, талакой (объединением).

В этом плане что необходимо отметить. Что пока, слава Богу, конфликтов в Беларуси нет. Есть разные точки зрения, которые иногда в пылу полемики могут высказываться достаточно жестко и даже резко. Но это приемлемо — это дискуссия, и эмоции не всегда удается сдержать. Хотя составление черных списков врагов, как отметил Геннадий Давыдько — «расстрельных списков» — это уже через край, и повод уже задуматься не журналистам и экспертам, а правоохранительным органам, потому что украинский опыт в этом плане недопустим и губителен для молодой белорусской государственности.

Но, что очень важно, сегодня и за прошедшие годы эта дискуссия никогда не выплескивались на белорусские улицы и площади, за исключением известных случаев западных провокаций, когда осуществлялись попытки незаконного смещения белоруской власти. И думаю, что ни одна из вменяемых политических и общественных сил республики не хочет повторения в Беларуси украинского сценария гражданской войны, в результате которого перед Украиной маячит серьезная угроза стать несостоявшимся государством. Это и есть, на мой взгляд, та начальная площадка для дискуссии всех вменяемых общественных сил, которая может послужить началом и для решения других важных и острых общественных, социально-экономических и политических проблем развития белорусского государства и общества.

Во-вторых, надо отметить, что впервые, насколько я могу судить, на передачу был приглашен представитель одной из тех общественных организаций, которые поддерживают концепцию «Русского мира». И это тоже знаковое явление. Почему? Достаточно долго, и не только в оппозиционных СМИ, что понятное дело, закономерно с учетом их антибелорусской и русофобской заряженности, но даже в некоторых государственных, позиция представителей сторонников Союзного государства с Россией, Евразийской интеграции, сторонников Русского мира представлялась как позиция неких маргиналов, с которыми нечего даже и разговаривать.

При этом как-то забылось, что Александр Лукашенко победил на выборах в 1994 году, а также на первых двух референдумах во многом именно благодаря тому, что позиционировал себя для белорусского общества как самый ярый и последовательный сторонник Русского мира. В ходе экономических недопониманий с Россией в прошлом десятилетии эта позиция стала несколько стираться, но даже и сейчас президент республики говорит о том, что «белорус — это тот же русский, только со знаком качества». То есть данная позиция вовсе не маргинальная.

И приглашение руководителя общественной организации «Русь молодая» Сергея Луща на передачу — это, несомненно, выражение гражданской позиции. Возможно, это будет свидетельствовать о том, что тенденция на искусственную маргинализацию Русского мира в республике заканчивается, и представители Русского мира в республике будут снова восприниматься властью не как нечто противостоящее и враждебное, а как сторонники и партнеры в деле построения сильной и процветающей страны.

В-третьих, что хотелось бы особо отметить, что, как отметил на недавней встрече с главой администрации президента сам Александр Лукашенко, сегодня в стране очень остро ощущается недостаток прорывных идей как в области экономики, так и в области политики. И с этим нельзя не согласиться. Но, как показал последний «Клуб редакторов», эти идеи, несомненно, могут быть найдены теми, кто является патриотами республики. И пути поиска этих прорывных идей, прежде всего, для усиления экономических, политических и переговорных позиций республики в отношениях с другими мировыми центрами влияния и силы, для решения внутренних социально-экономических и общественно-политических проблем развития страны находятся только в рамках доброжелательной и позитивной дискуссии профессионалов.