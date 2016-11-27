



Украина

Казалось, 21 ноября вся Украина в едином порыве со слезами на глазах должна была под европейскими флагами с той же трибуны с печеньками Нуланд отмечать третью годовщину государственного переворота… Однако праздника не было. Были только слезы на глазах. Такой деградирующей территорией Украина была только в двадцатом веке — в первые годы после освобождения ее территории от фашистских войск, когда страна только восстанавливалась после тягот войны на уничтожение.

И, действительно, отмечать нечего. О том, что три года назад произошла не революция, а классический государственный переворот, сегодня не говорит только ленивый. Как известно из учебников, в ходе революции происходит смена правящих классов. Разве это произошло на Украине? — Нет, вместо одного вора пришел целый рой воров, которые стали растаскивать все, что плохо лежит. Достаточно вспомнить Яценюка, который только за один год премьерства, как говорили сами украинские СМИ, разбогател на 1 млрд долларов. Я уже молчу про Порошенко, который за три года после Майдана стал одним из самых богатых украинских олигархов, успешно совмещая занятия бизнесом с президентскими полномочиями.

В этой связи простые люди отмечают: «Я до сих пор вспоминаю 2013 год как лучший год нового тысячелетия — два кредита взял, машину купил, ремонт закончил. А чего бы не шиковать, если у меня зарплата была 600 долларов. А сейчас — 200. И теперь оказывается, что я был страшно несчастен, нищ и гол! Во даёт! И это… вроде как газ у нас в трубах российский до сих пор, как же это блокада? У меня зарплата меньше пяти тысяч, а коммуналку пришлось около трех отдать. Я уже две недели мясо только в магазине вижу».

Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Госпереворот не решил ни одной важной задачи из тех, что стояли перед Украиной в 2014 году — низкого уровня доходов, социальной деградации миллионов людей, резкого идеологического размежевания регионов, насильственной украинизации и бандеризации населения, увеличения имущественного расслоения украинского общества, коррупции и так далее. Более того, по всем вышеуказанным параметрам — ситуация только ухудшилась. Начался распад страны: один из крупнейших регионов — Крым — в 2014 году вернулся на Родину. Восстал Донбасс. На Украине идет гражданская война. Убиты десятки тысяч людей, сотни тысяч изгнаны из своих домов. Миллионы работают гастарбайтерами в других странах, так как собственное правительство не в состоянии обеспечить минимальные потребности. Целые заводы снимаются и уезжают в Россию.

И это итоги? Это провал, который только сдерживается репрессивной системой украинского необандеровского режима. Данный подход разделяют и сами украинские эксперты: «Революция не закончена спустя три года, она никуда не ушла, поскольку никуда не ушли революционные предпосылки, ее вызвавшие. Не решен ни один ключевой дисбаланс, который взорвал ситуацию в 2013 году. Рассмотрим навскидку. Не решен вопрос геополитического статуса Украины, который определяет формат всех внутренних процессов. Не решен вопрос модели общественных отношений.

Не решен вопрос экономической модели. Эта модель базировалась на грабеже ресурсов страны и вывозе их за рубеж. Деградация экономики при этом сделала крайне зависимой Украину от колебаний цен на сырье. Все адепты агроимперии должны изучать опыт Кот-Д'Ивуара и прочих Габонов, где падение цен на кофе вгоняет слабые моноэкономики в штопор. Украина, где уже 40% экспорта — простейшее агросырье, в одном шаге от кофейных республик Африки.

Для Украины внешняя среда изменилась в пользу более агрессивного и непредсказуемого состояния, экономическая база, зависящая от внешней среды, резко сузилась, что обострило конфликты в социальной системе, которая и так плохо организована. Правящий класс и массы не адаптировались к новым условиям, потому у нас классическая ситуация «верхи не могут, низы не хотят». Поэтому не плачьте, что революция закончилась. Революция в Украине тоже никуда не ушла, поскольку никуда не исчезла революционная ситуация».

Соответственно, при любой революции или госперевороте происходит одно из двух. Либо новая власть включает мобилизационный режим и в течение двух-трех лет выходит на восходящий тренд развития, и это тогда снимает большинство претензий населения, и оно соглашается жить в новой государственно-политической реальности, либо новая власть не справляется с трудностями, и начинает доминировать нисходящий тренд — обнищание, коррупция, рост социально-экономических проблем, радикализация общественно-политического климата и так далее.

Как мы видим по состоянию нынешней Украины, ситуация очень плохая, и об этом сказано выше. Новая власть не справилась с ситуацией, и с каждым днем упускает ее все больше и больше. Я уже не буду говорить об объективных социально-экономических тенденциях, об этом написано уже достаточно много. Главный признак ухудшения ситуации — раздрай внутри пришедшей к власти хунты. Они уже готовы друг друга сожрать. Единство системы пока обеспечивает недостаток ресурсов, стороны активно накапливают резервы к моменту Ч, и замороженность ситуации с инаугурацией нового президента США. Как только эти два базовых условия будут соблюдены, нынешнее перемирие основных группировок хунты будет закончено, и Украина погрузится в новый хаос, который, к сожалению, скорее всего, придется купировать уже исключительно внешним силам.

В этой связи с каждым днем все больше вырисовывается тот сценарий, о котором мы писали и раньше. После инаугурации Трампа Россия, США и ЕС обозначат для официального Киева некий дедлайн, например, 1 июня 2017 года, к которому Украина должна будет пройти весь необходимый путь в соответствии с Минском-2. Если она этого не сделает, то США и ЕС умоют руки и отменят антироссийские санкции, а Россия получит полную свободу рук на Украине. После этого у России есть уже не один, а два сценария развития событий. Первый — мирный и управляемый совместно с США и ЕС, другими членами мирового сообщества раздел страны вместе с Польшей, Румынией, Венгрией. Второй — возвращение Януковича законно избранным президентом в ЛНР или ДНР и восстановление украинской государственности из Донецка или Луганска, когда ЛНР и ДНР станут теми территориями, на которых находится Украина, а все остальное — это захваченные государственными преступниками земли, подлежащие освобождению, зачистке от военных преступников, необандеровцев и прочей сволочи.

Данный сценарий стали уже открыто обсуждать и на Украине. Так, президент Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает: «Любовь в отношении Майдана в Украине сегодня — через три года — закончилась. И не только в Украине, но и за рубежом. Идея Майдана стала невыгодной для политиков, для части общества она стала неприемлемой, для части бывших участников Майдана она стала даже постыдной в какой-то мере, а для западных партнеров последствия Майдана превратились в «чемодан без ручки».

Янукович как раз пытается использовать судебный процесс для того, чтобы создать условия для своего возвращения, и он нужен в какой-то мере России для его возвращения. Россия при помощи Януковича может начать действительно разгром той власти, которая пришла после Майдана. Сегодня Янукович не имеет статуса ни обвиняемого, ни разыскиваемого. Потенциально он может в любой момент вернуться в нашу страну. Если будет достигнуто понимание между Россией и США по украинским вопросам, возвращение Януковича — это достаточно вероятный вариант».

Как известно, любая революция пожирает своих детей. Похоже, это время на Украине приближается с катастрофической быстротой.

В этом плане данный сценарий надо учитывать и официальному Минску, который, в отличие от Москвы, очень легко в 2014 году сдал, как стеклотару, Виктора Януковича и по каким-то совсем иррациональным причинам влез в дружбу к устроившим госпереворот бандеровцам и русофобам. Еще есть возможность изменить сложившееся на сегодня статус-кво: по соответствующим российским каналам принести Януковичу свои извинения и предпринять иные шаги для восстановления утраченного с единственным легитимным президентом Украины доверия.