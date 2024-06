Иван Шилов ИА REGNUM США. Антитеррор

Опубликован доклад Института экономики и мира (Institute for Economics and Peace, IEP) «Глобальный индекс терроризма 2016» (Global Terrorism Index — 2016, GTI-2016). В нем суммированы данные о терроризме по 163 странам мира за 2015 год. Индекс выглядит, как серьезное исследование, однако факты заставляют усомниться в его выводах и объективности составителей в целом. Публикация произошла на фоне предстоящей смены министра внутренней безопасности США, который курировал этот проект.

Рейтинг был построен на основании базы данных глобального терроризма (GTD), которую ведет Министерство внутренней безопасности США (DHS) через организацию «Национальный консорциум по изучению терроризма и мер по борьбе с терроризмом» (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism — START). DHS является официальным партнером составителей индекса, его название напечатано на форзаце исследования. По мнению экспертов IEP, их база уникальна. Ведь она якобы состоит из «системных комплексных данных о 150 000 террористических актов, произошедших во всех странах мира». Массовый сбор этих сведений начался сразу после создания Министерства внутренней безопасности после терактов 9/11 на основании The Patriot Act.

Аналитики IEP присваивают странам рейтинг по 10-балльной шкале. «Цифровая» технология этого процесса не раскрывается, однако озвучены качественные характеристики. Главная из них — попадание террористического проявления в определение, данное START: как «угрозы или фактического использования нелегальной силы и насилия со стороны негосударственного актора для достижения политической, экономической, религиозной или социальной цели посредством страха, принуждения или запугивания».

В результате получается, что в GTI включаются «намеренные акты насилия или угрозы насилия со стороны негосударственного актора», при этом инцидент должен отвечать трем критериям террористического акта. Во-первых, он должен быть намеренным, т. е. результатом сознательного расчета со стороны злодеев, во-вторых, должен повлечь за собой значительный имущественный ущерб и насилие в отношении людей, в-третьих, сами злодеи не должны быть «частью государственной системы подавления».

Рейтинг GTI за 2015 год возглавляет Ирак с 9,96 балла и закрывает Вьетнам с 0 баллов. Но в этом плане не стоит обольщаться, «зеро» относится к 34 странам, VeitNam просто последний по английскому алфавиту. А вот присутствие среди «счастливых» покорителей нулевой отметки такой страны как Туркменистан, на общем 130-м месте вызывает удивление. Весной — летом 2015 года получила широкое освещение борьба с боевиками, близкими к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, по данным туркменского издания Gundogar, весной в сражении за Марчак приняли участие около 600 боевиков, за Кушки-Кухна — около 250. В конце июня поступили сообщения о том, что в Туркмении, неподалеку от границы с Афганистаном, от рук террористов погибли 12 военнослужащих.

Начало GTI в целом кажется более объективным. Его возглавляют страны, испытавшие на себе мощь американской военной машины и цветных революций: Ирак (9,96) и Афганистан (9,444). За ними следуют Нигерия, Пакистан, Сирия, Йемен, Сомали, Индия, Египет и Ливия. Вроде все понятно: в Нигерии убивает соотечественников «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что в переводе с «арабиш-инглиш» значит «Книга — грех (запрет)». В Индии действуют сепаратисты в шт. Джамму и Кашмир, Афганистан и Пакистан страдают от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а все остальные особенно подвержены атакам со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но на 11-м месте появляется Украина. Ее беда — «террористы из ДНР и ЛНР», а индекс террористической опасности — 7,132.

Оставив первое утверждение о террористической принадлежности тех, кто защищается от украинских нацистов, на совести авторов исследования, рассмотрим данные, на основании которых делается такой вывод. После общего рейтинга стран в GTI приведен список 20 самых опасных терактов 2015 года (The Twenty Most Fatal Terrorist Attacks in 2015). В нем описаны дата, время, место совершения теракта и нанесенные им потери. В этой таблице, как видно из рисунка, Украина тоже находится на 11-м месте. Она «отличилась» терактом, который состоялся 10 августа 2015 года в «city Starohtivka», совершенным сепаратистами из ДНР, в ходе которого погибли 143 и были ранены 30 человек.

Но «Старогтивки» просто не существует в реальности. Есть село Старогнатовка, и день 8 августа 2015 года отлично описан украинским агентством УНИАН, которое трудно заподозрить в российской пропаганде: «По данным начальника медуправления «Правого сектора» Яны Зинкевич, за несколько часов боя под Старогнатовкой погибли 3 бойца ДУК, 4 бойца 72-й бригады. В результате боев украинские военнослужащие смогли отбить атаки боевиков и занять ключевые высоты вблизи этого населенного пункта». Итого погибло: 4 солдата ВСУ, 3 националиста-добровольца. Это максимум, ведь другие украинские СМИ сообщили о гибели только одного (1) солдата. Видимо, EIP считает так: 1 — из одного источника, 4 и 3 из другого вместе дают 43, а всего получается 143 человека. Про раненых проще: надо только умножить на 10 число убитых бойцов националистических батальонов.

На 18-м месте по самым опасным терактам находится Франция. Все помнят ноябрьскую серию терактов в Париже и предместьях. Даже «Википедия» пишет: «На 20 ноября 2015 года известно о 130 погибших и более чем 350 раненых». Рейтинг указывает только 92 и 101 соответственно, что соответствует «первичным» цифрам из сообщений агентств, когда реальные потери еще невозможно было оценить.

Получается, что сведениям, приведенным даже на первых страницах Глобального террористического индекса, веры нет. Они противоречат и интернету, который сам Госдеп США давно определил как «достоверный источник информации». Тем более что как бы Institute for Economics and Peace ни прикрывался штаб-квартирой в Австралии, известно, что его офисы расположены в Нью-Йорке и Лозанне. Это — глобальный информационный игрок. Но он играет за «старую» администрацию США.

