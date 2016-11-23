Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается в среднем около 39 млн слепых людей и 246 млн с плохим зрением. На территории России проживают сотни тысяч незрячих или слабовидящих людей. Одной из главных проблем для них является передвижение по городу или любой другой местности. Сегодня, в век информационных технологий, решение этой проблемы найдено: компания Oriense создала навигатор, который помогает слепым передвигаться по городу, избегая препятствия и получая всю необходимую информацию для того, чтобы создать в голове незрячего картинку реального мира. Так, в октябре текущего года компания запустила на краундфандинговой платформе «Планета» свой проект «Подари незрячему навигатор». О том, как работает навигатор, как им правильно должен пользоваться незрячий человек, какие бюрократические препятствия возникают на пути реализации социальных проектов и многое другое выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Med.cap С белой тростью

Навигатор, который призван существенно облегчить жизнь незрячих, называется OrNavi. Над его созданием несколько лет трудилась целая команда специалистов. Как и любое сложное устройство, навигатор — вещь дорогая, а значит, далеко не каждый может позволить себе приобрести ее. Поэтому суть проекта, запущенного на краундфандинговой платформе, заключается в следующем: неравнодушные, имеющие финансовую возможность, могут пожертвовать любую сумму, которая пойдет на производство навигаторов. Вообще, сам навигатор стоит 24 тыс. рублей, но благодаря пожертвованиям цена для конечного покупателя может быть снижена на 70% и составит 8 тыс. рублей.

Oriense.ru Навигатор

Предполагается также, что человек может пожертвовать любую сумму безвозмездно, а может попросить награду. Например, за пожертвование в размере 100 рублей можно получить благодарность в соцсетях, за 500 рублей — новогоднюю игрушку и так далее. Можно перечислить 17 770 рублей и, по сути, подарить, незрячему навигатор. Самая оригинальная награда ждет за пожертвование в размере 25 тыс. рублей: экскурсия по Санкт-Петербургу вслепую.

Генеральный директор компании Виталий Китаев рассказал в интервью ИА REGNUM : «Цена прибора составляет 24 тыс. рублей. К сожалению, на текущем этапе не представляется возможным сделать ее дешевле, как бы мы этого ни хотели. Мы понимаем прекрасно, что в России 24 тыс. рублей — это достаточно высокая цена для незрячего пользователя. Тот, кому данный прибор нужен, и тот, кто хочет активно передвигаться, использовать его, но, к сожалению, по тем или иным причинам не может позволить себе этот навигатор приобрести за полную стоимость — у него связаны руки — для этого мы решили запустить эту краудфандинговую кампанию».

Гендиректор Oriense отметил, что благодаря тому, что навигаторы не раздают даром за счет пожертвований, устройство точно окажется в руках именно тех людей, которым он необходим. Желающих поучаствовать в проекте со стороны незрячих очень много. И поэтому пока удается собрать меньше средств, чем желающих получить с помощью благотворительной кампании и получить прибор.

Главный тестер навигатора OrNavi и незрячий программист компании Oriense Максим Спиридонов рассказал: «В том году (2015 — прим.ред.), когда у нас только пошли продажи, получилось, что доллар подскочил. Цена заявленная за навигатор была 15 тыс. рублей. По старому доллару мы могли это позволить себе. Когда доллар подскочил, получилось, что мы стали работать в убыток. Но мы тогда решили, что раз мы людям обещали, что будет 15 тыс., то поднимать не будем. Вот для первой волны мы не поднимали, то есть ничего на этом не зарабатывали. Играли по-честному. Но для второй волны, конечно, уже были вынуждены поднять цену, потому что зарабатывать все-таки нужно».

Как работает навигатор?

Уникальность прибора заключается в том, что по ходу движения незрячего, навигатор со специальными очками говорит человеку обо всем, что находится вокруг него, то есть помогает слепому представить реальный мир. Главный тестер навигатора OrNavi и программист компании Oriense Максим Спиридонов рассказал, как это происходит:

«В очки встроены две видеокамеры, это как правый и левый глаз. Они смотрят по вертикали в градусах 60, то есть ее обзора хватает как смотреть под ноги, так и смотреть на уровень головы. По горизонтали — в районе 120 градусов. На самом деле, мы значительно режем изображение по горизонтали, потому что слепому неважно, что находится по бокам. Когда он идет, важно смотреть по траектории его движения, грубо говоря, по плечам, чтобы он локтем не задел, еще что-то».

Камера выполняет несколько задач. Это так называемая локальная навигация, которая работает как бы по принципу собаки-поводыря. Когда слепой идет, и впереди нет препятствий, устройство молчит, но как что-то появилось — слепой слышит звуковой сигнал, который сразу обращает внимание: Attention! Навигатором говорит, как обойти это препятствие, говорит, что проход левее или правее. Есть и второй вариант, когда навигатор называет расстояние до препятствия. Например, это сплошная стена, когда зазора в 60 или 30 градусов может быть не видно.

Очки

Как объяснил программист компании, ориентироваться с помощью камеры тоже нужно уметь. Камеру прикрепляют на голову пользователя: так устройством легче управлять. По сути, слепой отвыкает поворачивать голову, у него отсутствует эта потребность. Однако с использованием камеры эта потребность снова появляется, объясняет Максим. Например, когда человек упирается в стену дома, и устройство не может ему подсказать, куда повернуть, то незрячий должен поворачивать голову, чтобы камера увидела местность вокруг и подсказала, куда двигаться дальше.

«Следующая функция — это обнаружение ям. Это тоже достаточно критическая функция. Были случаи, когда я там побывать успел — в ямах — не очень приятно, но экстремально, конечно. Я очень люблю экстрим», — говорит Максим.

Устройство уже сейчас может различать ступеньки, что тоже немаловажно для незрячих и слабовидящих. Еще одна функция — это поиск нижних препятствий: ограждения для автомобилей, урны и прочее, то есть то, что запросто может пропустить белая трость. Следующее — это функция распознавания наминала купюр, цвета, текста, штрих-кодов, QR-кодов и так далее.

«Был у меня опыт, когда я пробовал его (навигатор — прим.ред.) использовать в торговом центре в качестве распознавания табличек. Выглядит это так: я включаю функцию распознавания текста, иду, на голове у меня висит эта камера. Как только в поле зрения попадает какая-то надпись, он сразу сигнализирует, что здесь можно что-то почитать. Здесь такая фишечка: мало слепому прочитать текст, его надо на этот текст как-то навести. У нас есть система подсказок, то есть он говорит «правее», «левее», «выше», «ниже», «нормально», и налету без предварительного фотографирования (на смартфонах есть программа, которая сначала позволяет сфотографировать, а потом распознает) делает в реальном времени», — рассказывает главный тестер прибора.

Функцию распознавания еще может выполнять самая обычная веб-камера. Можно использовать очки OrNavi, они стоят 15 тыс. рублей. Если у кого-то нет возможности их приобрести, то покупая навигатор на 24 тыс., он может использовать самую простую веб-камеру, которая используется для Skype, и тогда может распознавать текст, цвет, штрих-коды, QR-коды и купюры, однако в этом случае не будет работать локальная навигация, потому что для нее нужны две камеры.

Pvsm.ru Навигатор Oriense

В технических характеристиках указано, что рекомендуемые температурные условия работы для навигатора от — 10 до +35 градусов Цельсия, однако, как объяснил Максим, при опытном испытании прибор выдерживает и больший температурный диапазон. Для ведения человека по улицам навигатор работает на интегрированной системе, используя и GPS, и ГЛОНАСС. При емкости аккумулятора в 9 тыс. Ватт., работы прибора хватает на 12−13 часов. Если же говорить о распознавании или локальной навигации, то есть когда требуется подключение внешней периферии, тогда заряда прибора хватает на 2−3 часа. Пока что не более, но над этим компания тоже работает. Также специалисты пытаются уменьшить размер навигатора. Но, как правило, чем устройство меньше, тем оно дороже.

И все же навигатор не стоит считать решением всех проблем. Максим говорит: «Зачастую некоторые слепые слишком идеализируют навигатор. Например, у них вызывает недоумение, почему навигатор не доводит их прямо до двери. Хотя здесь технология такова, что есть некоторые погрешности в 5−10 метров. Но самое главное — дойти до адреса. Дверь слепой при определенных навыках и опыте найдет самостоятельно. Лениться не нужно».

Бюрократические трудности

Сама идея о проведении какой-либо благотворительной акции у команды появилась в марте 2015 года, тогда решили сначала провести ее через благотворительный Фонд «ТОК» (Творческое объединение круг), потому что посчитали, что люди с большим доверием отнесутся именно к благотворительной организации. Но собрать удалось немного: за четыре месяца всего около 40 тыс. рублей, то есть всего на два навигатора. На «Планете», где сбор средств начался в октябре, динамика более положительная: уже удалось собрать более 247 тыс. рублей.

«Сейчас у нас идея такая: мы понаблюдаем, как это пройдет, если все срастется, все будет хорошо, можно будет на полгода вот такие вещи и запускать. Потому что говорить о государственной поддержке пока как-то не приходится. Это достаточно сложная такая механическая машина бюрократическая…» — отмечает Максим Спиридонов.

Он обратил внимание на то, что сегодня в список средств реабилитации незрячего входит только белая трость и собака-поводырь. Электронных средств навигации там нет. И возникает масса бюрократических препятствий для того, чтобы это устройство включить в перечень. Как пояснил Максим, эта история продолжается уже 1,5 года. На федеральном уровне сделать что-то сложно, на уровне регионов проще. Например, администрация Читы уже закупила партию из трех навигаторов и сейчас оценивает их функциональность и необходимость.

«А вот именно на Федеральном уровне все это очень нелегко».

Planeta.ru Зачем незрячему навигатор

Как правильно пользоваться?

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с незрячим пользователем навигатора Алией Нуруллиной. Девушка использует устройство уже около года и успела испробовать его как на территории знакомого ей города, так и в других населенных пунктах. Вообще, рассказывает Алия, для незрячих существуют навигационные приложения и на смартфонах. Одно из существенных отличий состоит в том, что при использовании навигатора сохраняется заряд на телефоне, и для приложения на смартфоне необходим доступ к интернету, для функционирования навигатора этого не требуется.

«Если говорить об особенностях передвижения лучше или хуже, то навигатор делает передвижение более комфортным. Для меня самое важное — наличие такой подробной картинки города. То есть я не просто иду по улице, я знаю, что я прохожу аптеку, какой-нибудь магазин. Я хочу есть, я могу зайти купить поесть. В транспорте, в такси опять же едешь не абстрактно, непонятно куда, а представляешь, мимо чего едешь. Лучше становится знание города, какое-то представление создается о том, где, что находится», — делится девушка.

Vk.me Алия Нуруллина

В то же время важно понимать, что незрячий должен и без навигатора уметь передвигаться по городу. В противном случае техническое устройство становится опасным. Человек не должен зависеть от техники, он должен понимать, что устройство — это лишь способ облегчить жизнь слепого, но не более того.

«Для того, чтобы навигатор сделал удобнее именно передвижение, важно, чтобы незрячий человек, пользователь обладал навыками владения белой тростью. Без этого навигатор не поможет ни в чем. Может, даже будет мешать.

Навигатор может сломаться, все, что угодно: техника — она есть техника. То есть человек не должен остаться в ситуации, когда у него навигатор выключился, и человек вообще потерялся, не понимает, что происходит. Нужно взять трость и просто выйти из дома. Есть люди, которые боятся трости, кто-то хочет сделать навигатор заменой белой трости. Это ни в коем случае недопустимо. Я скажу так, может, слишком громко, незрячий человек обязан ходит с белой тростью. Первое — это его безопасность личная. Второе — это безопасность окружающих», — подчеркивает Алия.

Vk.me Пользователь навигатор Сергей Флейтин

Об истории создания навигатора

История создания навигатора для слепых начинается в 2008 году, когда к Владимиру Банюкову, который руководит лабораторией робототехники в Санкт-Петербургском политехническом университете и теперь уже старшему инженеру Oriense, пришел человек из общества слепых с просьбой создать устройство, которое помогало бы незрячим передвигаться по улицам. Произвели мозговой штурм, Константин Жуков, который сегодня является техническим директором компании, взял этот проект в качестве своей научной работы, а Владимир Банюков стал его научным руководителем. Изначально устройство задумывалось как некий гаджет, который будет искать препятствия, о навигаторе речь не шла. Решили выбрать видеокамеры, потому что для слепого нужно знать, что не просто что-то впереди есть, а именно какой это предмет, что с этим делать. Поэтому команда отказалась от всяких ультразвуковых решений, инфовидения и подобного, поясняет Максим Спиридонов. Потом через некоторое время присоединился Виталий Китаев, являющийся сегодня гендиректором.

«В те годы еще не было технической возможности. Здесь нужна мощность, нужна скорость обработки, портативность и так далее. Вот в те годы, 2008−2010, не было технологии, которую мы могли бы использовать. Поэтому этот проект существовал в основном на бумаге, в головах и сердцах этих людей. В 2012 году нашли технологическое решение: появились портативные компьютеры достаточно недорогие и доступные. Работа началась. Тогда же в команду пришла Елена Ягубова, она является глазами компании, потому что она занимается именно компьютерным зрением. Вот эти очки — это, по сути, ее детище. Она занимается обучением этого устройства определять препятствия, определять типы препятствий, распознавание различных объектов, предметов и так далее».

Команда проводила различные эксперименты. Была необходима камера, работающая и в помещении, и на улице при городском освещении, долго такой прибор не могли подобрать. И в итоге было решено сконструировать собственную камеру, которая бы отвечала этим требованиям, что и получилось реализовать.

«Камера — это абсолютно наше. Ее также как отдельный элемент покупают у нас разные разработчики роботов и прочих дорогих устройств, где нужно видение.

В 2012 — конце 2013 началась работа, появились первые прототипы. Тогда устройство умело в основном просто видеть препятствия, то есть что-то есть, чего-то нет. На тот момент команда начала расти. Стали приходить новые люди», — делится Максим.

News.ifmo.ru Виталий Китаев

Первые настоящие серьезные прототипы устройства появились в 2014 году, появился навигатор. Компьютерное зрение, как выражается собеседник, конечно, штука хорошая, но подумали, почему бы еще не добавить навигатор, чтобы слепой мог понимать, где, что находится.

Программист поясняет:«Это очень важно. Может показаться, что слепой ходит, считая шаги. Но это миф. Никто шаги по-настоящему не считает. По шагам расстояние не мерят. Я, как человек слепой, могу сказать, что мы обращаем внимание на рельеф местности. Это все в голове откладывается: там поребрик, ямка какая-то. Когда идешь, оно все сопоставляется в голове, сходится или не сходится, и ты уже понимаешь, где ты находишься».

Сам Максим Спиридонов присоединился к команде в 2014 году, а в 2015 году навигатор стали готовить к продаже. Тогда решили вывести на первый именно навигатор, а очки доработать. В конце 2015 года уже само устройство (не прототипы) поступило к первым последователям: 30 пользователям. «Это те отчаянные и рискованные люди, которые пробуют абсолютно новое устройство, незнакомое для рынка. За три месяца до этого я начал публиковать подкасты, потому что основной канал продвижения того или иного для слепых — это подкасты», — поясняет Максим.

В конце 2015 года стали продавать навигаторы. В 2016 году пошла вторая партия. Число пользователей стало расти. Сейчас их количество составляет около 70−80 человек. Это те люди, которые прибор купили самостоятельно и теперь успешно его тестируют. Что же касается госконтрактов, перспективе работы, то сейчас у компании появился дистрибьютер, человек, который хочет продавать эти устройства в США. Его зовут Джек Росс. Он занимается закупкой гаджетов, и уже приобрел пробную партию из пяти девайсов, испытывает их в США, говорит собеседник. Здесь сложность состоит в том, что, по сравнению со всем миром, в США совершенно другая система адресации, над решением этой проблемы работают специалисты компании. Интерес проявляют и инвесторы из Канады и Индии, но они пока только на словах.

Что касается инвестиций в России, то команда получала несколько финансовых поддержек. В этом году они выиграли грант от «Сколково» в размере около трех миллионов рублей. Он был направлен на доработку навигатора OrNavi, на доработку очков, с чем команда и справилась. Устройство получилось достаточно легким, доработали функциональную часть.

Теперь команде, которая долго трудилась и продолжает трудиться над этим проектом, искренне хочется пожелать успехов. Возможно, именно этот навигатор полностью изменит передвижение слепых по городу и их представления об окружающем мире.