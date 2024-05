Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит управлять расколотой по целому ряду вопросов страной из «осажденного» Белого дома, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для American Conservative.

Автор обращает внимание на инцидент с участием избранного вице-президента Майка Пенса, который, придя 18 ноября с семьей посмотреть бродвейский мюзикл «Гамильтор», был освистан зрителями.

Заносчивость, надуманное моральное превосходство и тщеславие элиты от культуры США, проявленные ею 18 ноября в Нью-Йорке в отношении будущего вице-президента страны, как раз и стало тем, что граждане США отвергли, выбрав Дональда Трампа. И поведение актеров мюзикла должно насторожить общественность США, поскольку американские левые не признают ни своего поражения, ни легитимности победы Трампа. Поэтому его срок на посту президента будет встречен отчаянным сопротивлением с самого первого дня в Овальном кабинете.

Уже сейчас запланировано две демонстрации против Трампа в Вашингтоне. Первая — в день инаугурации 20 января. Её собирает организация ANSWER — Действуй сейчас, чтобы остановить войну и расизм [Act Now to Stop War and End Racism]. Вторая пройдет, как ожидается, 21 января и будет носить характер акции поддержки бывшей первой леди Хиллари Клинтон.

Реальностью сегодняшних США стал раскол. Так, 77% респондентов, опрошенных организацией Gallup, считают, что страна «в значительной степени разделена по широкому спектру важных ценностей». В студенческих городках не прекращаются акции протеста противников Трампа. По всей стране агрессивно настроенные граждане с 8 ноября блокируют улицы и дороги. При этом, пойди на такой шаг Республиканская партия США, начались бы призывы ввести войска. В либеральном Портленде участники демонстраций разгромили центр города и вступили в бои с полицией.

Мэры Чикаго Рам Эмануэль и Нью-Йорка Билл Де Блазио уже объявили о том, что их города является «убежищем», пообещав не сотрудничать с властями США, которые будут пытаться депортировать тех, кто проник в страну незаконно. Подобные вызовы главенству права являются давней традицией США. в 1956 году 19 сенаторов-демократов из 11 штатов выступили против решения Верховного суда о роспуске общественных школ. Тогда Вашингтон Дуайт Эйзенхауэр и Джон Кеннеди с помощью маршальской службы и войск добились исполнения закона.

Истерия вокруг победы Трампа не утихает еще и потому, что СМИ продолжают раздувать недовольство людей, требуя от Трампа гарантий, что он защитит, в формулировке Washington Post, «миллионы… чернокожих и латиноамериканцев, геев и лесбиянок, мусульман и евреев, которые опасаются того, что может стать с их страной».

Так, 20 ноября New York Times выходит с длинной редакторской статьей, в которой указывается, что почти все знакомые автора Дэниэля Дуана, проживающие в штате Калифорния, проголосовали бы за выход из состава США, представься им завтра такая возможность.

В свою очередь, в Washington Post 21 ноября за авторством редактора Фреда Хаятта выходит статья «Борьба для защиты демократии», которая как бы подразумевает, что президентство Трампа каким-то образом угрожает демократии в США. В еще одной редакторской статье Washington Post «Реестр неамериканцев» сравнивается предложение советников Трампа создать реестр мусульманских иммигрантов с Нацистской Германией и отправкой Рузвельтом этнических японцев в лагеря.

Таким образом, несмотря на все разговоры после выборов о единстве, США безнадежно расколоты по вопросам культуры, морали и политики, а также во все большей степени по расовым и этническим границам. Многие сторонники избранного президента считают, что место Клинтон в исправительно-трудовой колонии общего режима, тогда как Клинтон заявила своим сторонникам в ЛГБТ-сообществе, что голосовавшие за Трампа являются расистами, сексистами, гомофобами, ксенофобами и мракобесами.

Поэтому стоит ожидать, что Трампа ждет крайне сложное правление из «осажденного» Белого дома, поэтому ему стоит набрать в свою команду, выражаясь политически, военное правительство и сотрудников Белого дома, которые готовы к борьбе, и не пойдут на капитуляцию.