



Великобритания

Прошли первые эмоции, связанные с победой на выборах президента США Дональда Трампа, и можно более трезво начать оценивать контуры приближающегося нового мироустройства. Думаю, не будет большим преувеличением сказать о том, что скоро придет пора всем учить новую политическую географию, так как мир стоит накануне грандиозного переустройства.

В последнее время в отечественном сегменте интернета и русскоязычной блогосферы очень много внимания уделяется внешнеполитическим успехам России. Это, несомненно, хорошо, так как мы вернули свой статус сверхдержавы. Вместе с тем в данном материале я бы хотел обратить внимание на деятельность Британии, которая, хотя несопоставима с Россией по размерам территории, военному и людскому потенциалу, природным ресурсам, тем не менее ведет глобальную партию также весьма широкими геополитическими мазками. Давайте вместе посмотрим, что делала последнее время Британия.

1. Британия посредством Brexit начинает разрушать Евросоюз, т. е. реализует свою давнюю мечту. Сначала создавала его в том варианте, который устраивал ее и не устраивал основных, по идее, выгодоприобретателей ЕС — Германию и Францию. Более полно об этом писали ранее — «Как англосаксы планируют кинуть Германию с Евросоюзом». А потом, именно когда пришло время, сделала ему ручкой по имени Брексит. ЕС поплыл. И это был нокаут. На счет «семь» ЕС все-таки встал, но прежним уже не был.

2. Британия приводит к власти Трампа. Не напрямую, как можно было бы полагать, например, через Фонд «Британский мир», а опосредованно — через еврейские бизнес-круги, тесно связанные с британской короной, а также общину ХАБАД, членом которой недавно стала дочь Трампа Иванка.

Вот что пишет об этом блогер Огонь в статье «ГП в России — это Реальность. Или… По ком звонит Колокол»: «Глобальный Предиктор. Тот, кто является настоящим Правителем Мира. Он личность или это группа людей? Думаю, что Он реальный человек. Логика проста. У любой группы, если эта группа организована, должен быть руководитель. Главный. Старший. Выборная это должность или наследуемая, а может, просто пожизненная, как должность папы Римского? Увы, на этот вопрос у меня ответа нет. Но зато есть чёткое понимание, что именно Он выбирает президента США.

Почему же ИМ выбран Трамп? «Ястребы» его разочаровали. «Ястребы», к которым относится и госпожа Клинтон, на протяжении нескольких сроков стояли «у руля» США и так и не смогли добиться результата в переформатировании мирового политического пространства и сделать Мир однополярным. А ведь ГП уже в наше время мечтал выйти на авансцену и заявить о себе как о реальном Властителе Мира.

Не вышло. Мало того, что «ястребы» не смогли добиться уничтожения России, при них мощным «центром силы» стал Китай, и на очереди Индия. И для ГП, такая ясная и почти осязаемая цель, как мировое господство, вдруг исчезла и снова оказалась миражом. Все сроки подчинения Мира перенесены в очередной раз и оказались под угрозой исполнения. А потому «ястребов» от штурвала отодвинули». Кстати, тот самый «Глобальный предиктор», о котором пишет блогер Огонь в этой статье, на мой взгляд, и есть королева Британии.

О том, что Трамп — ставленник Британской империи, Виндзоров и Ротшильдов, говорится и в другой публикации: «Американская пресса уже открыто пишет, что Д. Трамп не просто человек клана Ротшильдов, но и готовился ими на пост президента США более 30 лет. Об этом, в частности, можно прочитать в публикации Rothschilds Caught Rigging The US Presidential Election. Еще 30 лет назад Ротшильды спасли Трампа от банкротства, оценив его организаторские и личностные качества».

3. Параллельно Британия строит схему нового глобального экономического управления миром в виде валютных зон. О чем идет речь? «Зоны влияния будут построены на основе валютно-экономических зон (ВЭЗ) с беспошлинной торговлей внутри зоны и высокими заградительными барьерами для товаров и услуг других зон. Одно из важных условий образования ВЭЗ — продовольственная, сырьевая, энергетическая и технологическая, ну и, конечно же, военно-политическая независимость от других зон.

Это не значит, что между зонами будет «железный занавес». Германия будет продавать и собирать свои «Мерседесы\БМВ\Ауди» по всему миру. Но пошлины устанавливать уже будет не ВТО, а сами ВЭЗ. Скорее всего, национальные валюты сохранятся. И, скорее всего, будут созданы банки ВЭЗ, эмитирующие безналичную общую валюту для участников зоны. Учредителями банка будут только государства, входящие в ВЭЗ. Поскольку мирового единого валютного эталона (доллара США) больше не будет, то зональная валюта будет привязана к золоту или даже будет выражена в весе золота, например, один золотой (безналичный) рубль будет равен 1 или 0,1 грамма золота. Обмен зональной валюты на физическое золото будет строго регламентирован ЦБ ВЭЗ».

И здесь интересы Британии начинают совпадать не только с интересами Китая, но и России, и США.

Пока ясны очертания четырех валютно-экономических зон: США (Северная и Южная Америка, возможно, Япония), Китая (Юго-Восточная Азия плюс Австралия), России (бывший СССР), Европы (немного сокращенный нынешний Евросоюз). Вот они:

«Зона влияния США

Ни Россия, ни Китай не будут возражать, если в зону влияния США отойдут обе Америки, Великобритания (возможно с особым статусом, как Швейцария в ЕС), Новая Зеландия и Япония. Потому что зона США — традиционный рынок японской техники с 60-х годов прошлого века. Если из США уходит Китай, то Япония уверенно и естественным образом восполняет панамериканский рынок своими товарами. Кстати, что там с Никарагуанским каналом? По-моему, китайцы еще в 2015 году прекратили его строительство. Уж не потому ли, что это уже не их зона влияния?

Зона влияния Китая

Китай уже давно пометил всю Юго-Восточную Азию своими хуацяо. Примерно так же, как Россия бывшие республики СССР русскоговорящим населением. Эта территория и отойдет в ВЭЗ Китая. Кроме объединенной в будущем Кореи, Японии и Вьетнама. Китай станет самой пострадавшей стороной от нового деления мира на ВЭЗ. Китай потеряет рынки ЕС, б. СССР и США. Не сразу и не полностью, но значительно.

Вообще, деление на ВЭЗ может затянуться на десять-пятнадцать лет. Но этот процесс неизбежен. Китайцы хотели бы видеть на посту президента США Клинтон, чтобы продлить глобализацию и доступ к западным рынкам. Но в интересах других двух участников — США и России — Китай будет сдерживаться на региональном уровне.

Зона влияния России

Возвращения в СССР 2.0 не будет. И СЭВа тоже не будет. Украина останется отдельным государством, даже если Запад нас сильно попросит взять ее обратно в состав России. РФ на порядок более выгодно платить зарплату 10 млн рабочих из южных республик, чем содержать на бюджете всю Среднюю Азию. Итак, в зону влияния России отойдут все бывшие республики СССР плюс Турция, объединенная Корея и Вьетнам.

Объединенная Корея не захочет в зону Китая по тем же причинам, что и Япония. Вьетнам тоже не останется в зоне Китая, потому что между ними прямая товарная конкуренция (и историческое неприятие). Вместе с Вьетнамом в зоне России будет уже около 600 миллионов населения. Этого рынка вполне достаточно, чтобы рентабельно выпускать любую продукцию — от компьютеров до автомобилей и самолетов.

Зона Европейского союза

Все, что левее зоны РФ, — это зона ЕС. Как ЕС в новом составе организует управление своей зоной и каково там будет влияние США и России — это самый большой вопрос. Скорее всего, ЕС сохранит экономическую самостоятельность от США. Трамп неоднократно выступал против ТТИП и ТТП. Но в политическом и в военном плане связь с США сохранится».

Данная, на первый взгляд, далекая от жизни теория находит свои первые подтверждения. На днях Австралия заявила о том, что не будет участвовать в Транстихоокеанском партнерстве, которого не будет, что было уже понятно 10 дней назад, а будет участвовать в Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной торговли, которую создает Китай.

Блогер crimsonalter в этой связи отмечает: «Выводы из этого заявления, которые можно сделать с учетом того что «Азиатско-Тихоокеанская зона свободной торговли» — это китайский проект, в котором не предусмотрено участие США. Во-первых, Вашингтон теряет не только Австралию, но еще и другие страны Азиатского региона (над китайским проектом работают профильные министры нескольких стран). Во-вторых, китайцы получают просто идеальную возможность расширить свое экономическое и политическое влияние в регионе.

В-третьих, если начали разбегаться американские вассалы и союзники, которые уже подписали TPP, то шансы на реализацию европейского пакта TTIP, с работающим механизмом ISDS, — почти ноль. В-четвертых, с высокой вероятностью, некоторые европейские страны тоже находятся «на низком старте» в плане освобождения от «союзнических обязательств» по отношению к США. Если австралийцам можно, то почему другим нельзя?»

В связи с «переориентацией» Австралии другой блогер, Александр Запольскис, делает следующий вывод: «Из Pax Americana отвалился крупный камень. Первый, но явно не последний».

Аналогичная ситуация и с Японией, которой США не могут ничего предложить даже в нынешней ситуации: «Белый дом признал, что не сможет добиться от Конгресса США ратификации соглашения о Транстихоокеанском партнерстве до окончания президентства Барака Обамы». И это не говоря уже о Трампе: «Новому американскому президенту и его администрации придется решать непростую дилемму. Трампу предстоит спасать американскую экономику, в частности реальный сектор. Вряд ли оказание помощи Японии, которая за последние десятилетия сама стала для Штатов дойной коровой (и Трамп рассчитывает, что она таковой и останется, что крайне не радует Токио), входит в его планы.

Однако военной угрозы со стороны Китая и неразрешенного территориального конфликта с Россией может оказаться недостаточно, чтобы удержать вассала в верности и от сотрудничества с Москвой. Если необходимая Японии поддержка не будет оказана, она действительно может вписаться в евразийские проекты России просто потому, что у нее не останется другого выбора, и стать еще одной «жертвой» мягкой силы Кремля».

То есть полностью подтверждается вывод не только о том, что Австралия уходит в зону влияния Китая, но и вообще идея о валютных зонах. А это не что иное, как зоны влияния. И что из этого следует в применении к постсоветским странам? А выводы очень простые — на зоны влияния поделят и Европу. В этом плане, например, проблема для любой страны Восточной Европы будет заключаться не в том, что она не захочет быть в той или иной зоне влияния (кто ее будет спрашивать?), а остаться вообще вне любой из них, если слишком задирать нос. В этом плане наиболее сложное положение у стран Прибалтики, Украины, Молдавии. В нынешнем виде, типа, самостоятельных осколков Великой Империи, сидящих или сидевших на иждивении у России, — они Москве не нужны. Просто в упор.

Наилучшее положение из них у всех у Беларуси: она грамотно разложила яйца по корзинам и присутствует и в Союзном с Россией государстве, и в Евразийском экономическом союзе, и, если будет себя грамотно вести, будет одной из транзитных зон Нового шелкового пути. Тем не менее в этом случае любая антироссийская фронда, которой сегодня в Беларуси полно — «черные списки», «черные четверги», русофобы в сенате и парламенте, в ведущих СМИ, секретные переговоры с американцами, прорыв антисанкционной блокады в России западной товарной массой и так далее и тому подобное — должны быть полностью исключены.

Печальна судьба Прибалтики. После 2020 года Евросоюз ее содержать перестанет. Предвидя этот ироничный поворот судьбы, она сегодня громче всех кричит о русской военной угрозе, чтобы привлечь хоть какие-то финансы на свое грядущее содержание и остаться в поле зрения НАТО и, соответственно, ЕС. Но не будет больше никакого НАТО. И мы об этом писали еще в 2012 году в статье «Победа Путина означает распад НАТО»:

«Наличие сильной России на фоне углубляющихся финансово-экономических проблем США и ЕС из-за схлопывания рынков и отсутствия возможности продолжать неоколониальную модель порабощения мира означает ликвидацию Запада как исторического феномена, как геополитической конструкции со всеми вытекающими отсюда последствиями, главными из которых являются: во-первых, распад Запада как единого целого; во-вторых, распад трансатлантического единства под руководством США; в-третьих, распад НАТО».

И Европа откажется от Прибалтики. И что будут делать «прибалтийские шпроты»? Кинутся в Москву? Побегут на коленях? А нам-то они зачем нужны? У нас с 2020 года в полном объеме заработает портовая инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и ни тонны груза через Прибалтику не пойдет. То есть Россия кормить ее не будет. И какова ее судьба? К 2030 году это пустошь с доминирующим населением из тех, кому за 50. Ни пенсионной системы, ни людей в городах, разваливающаяся инфраструктура, банды, отсутствие полиции и армии. Что они могут предложить Москве? — Ни-че-го. Соответственно, они становятся несостоявшимися государствами, после чего Россия и ЕС решат, кто кого будет присоединять к себе по факту исчезновения государственности прибалтийских стран, и эта территория будет заново заселяться людьми, которые и будут в будущем считаться ее титульным населением. На значительной части Прибалтики это будут русские, кстати, а не россияне.

Почему лично я против слова «россиянин»? Потому что звучит оно как-то неправильно, ни в соответствии с нормами и правилами русского языка, как «сосули». Разве можно было бы в Советском Союзе сказать — «советянин»? Или — «Дорогие советяне»? — Бред. Только в одном контексте звучит это слово — «Эй, ты, холоп, советянин, слышишь?» То есть звучит оскорбительно по своей фонеме. И это надо понимать. Вот точно так же сегодня звучит и слово «россиянин» вместо «русский».

Данный вывод позволяет сделать и опрос газеты «Взгляд» на тему «Каким должно быть самоназвание граждан России, вне зависимости от их этнической принадлежности?». Из тех, кто не относит себя к русскому этносу, россиянами себя считают 7,7%, а русскими — 6,5%, то есть разница очень маленькая. В целом (и русскими, и представителями других этносов) россиянами себя хотят называть 31,4%, а русскими — 66,6%, то есть в два раза больше, 2% — воздержались. И это говорит о том, что представители других этносов, народов, народностей и национальностей предпочитают называться русскими, а не россиянами.

Но возвращаясь к нашей теме. Аналогичная судьба будет и у Украины. То, что Россия посчитает нужным включить в свой состав в виде «Новороссийского федерального округа», например, восемь бывших российских губерний, которые большевики передали в состав УССР, — будет включено. То, что отдаст Польше, Румынии, Венгрии, — отдаст.

В этом плане президенту Беларуси на переговорах 22 ноября в Москве надо не мелкой торговлей заниматься, а решать стратегические вопросы, как-то — может ли Беларусь претендовать на Северную часть Украины? Начиная, скажем, от Шацких озер на северо-западе, на восток по линии Ковель — Сарны — Коростень — Нежин до Конотопа, претендовать на включение этих земель в состав республики? А на севере от республики — на соответствующее включение территории Литвы и Латвии от Клайпеды и Паланги и далее на восток по линии — Шауляй — Пеневежис — Даугавпилс, в результате чего республика действительно сможет выйти к морю, получить свой порт и стать морской державой. Вот о чем надо говорить с Владимиром Путиным, а не о 300 или 500 млн долларов, т.к. эта сумма просто недостойна уровня разговоров с президентом России.

Аналогичная ситуация с Молдавией. В новом делении Европы России, в принципе, все равно, у кого будет территория Молдавии, так как все те, кто захотят оттуда выехать, — выедут, а Румыния будет в таком положении, что ей будет не до развития даже такой небольшой по размерам территории. В общем, судьба тех западных окраин России и тех Восточных окраин ЕС, которые будут кочевряжиться, — незавидна. Но «социализма» за счет России и русских — больше не будет. Как верно пишет блогер Grand: «Россия самодостаточна, и не стоит более нагружать ее голодными братушками. Каждый Буратино свою корочку должен заработать сам».