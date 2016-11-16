



Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин: товарищ, господин или гражданин?

Прогнозы ИА REGNUM сбываются с пугающей быстротой. Прошло всего два дня с момента нашей последней публикации на тему «Последствия избрания Трампа для России и соседей», как состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и избранного президентом США Дональда Трампа, который поверг в шок многих политиков как на Западе, так и на постсоветском пространстве.

Как отметила пресс-служба главы Российского государства, «российский лидер еще раз поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и отметил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

В ходе разговора Путин и Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов (курсив — автора). Подчеркнута, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента (курсив автора).

Отмечено, что в следующем году исполняется 210 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и США, что само по себе должно стимулировать возвращение к прагматичному, взаимовыгодному сотрудничеству, которое отвечало бы интересам двух стран, стабильности и безопасности во всем мире.

Путин и Трамп разделили мнение о необходимости объединения усилий в борьбе с общим врагом номер один — международным терроризмом и экстремизмом. В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии».

Какие выводы можно сделать из анализа данного сообщения пресс-службы российского президента? Во-первых, как мы и говорили в прошлом материале, «Трамп понимает, что у него очень мало времени для разбега. Если он в течение шести-девяти месяцев после инаугурации не выйдет на достижение стратегических договоренностей с Россией относительно ключевых вопросов внешнеполитической повестки дня, как глобальной, так и сугубо американской, и раздела сфер влияния, то его усиленно начнут клевать мировые СМИ из партии клинтонитов и осложнять ему жизнь во внутренней политике». Первый абзац сообщения пресс-службы как раз и говорит о том, что Трамп прекрасно понимает, что у него есть серьезные ограничения по времени — не больше года, а реально — 6−9 месяцев после инаугурации, для того чтобы показать своим избирателям, что они сделали правильный выбор. Почему это так важно для Трампа?

Дело в том, что мировые и американские СМИ, которые на 90% принадлежат мировой «партии войны», как показывают первые дни после избрания Трампа, уже начали, вернее — продолжили, не останавливаясь, очень грязную антитрамповскую информационную кампанию. И это не сулит ему ничего хорошего. Поэтому у него есть только один шанс заручиться серьезной народной поддержкой, что и означает понятие легитимность, для противостояния внутренним очень опасным оппонентам. А сделать это он сможет только в том случае, если каждодневными делами, прорываясь сквозь блокаду и дезинформацию местных СМИ, будет показывать своим избирателям, что они не ошиблись и он выполняет свои обещания как по вопросам внутренней политики, так и внешней.

И тогда у него будет карт-бланш — доверие вооруженного народа, в основном белого населения, для реализации собственной политики. Развитие ситуации показывает даже большее. По сути дела, Трамп сегодня сталкивается, как и Владимир Путин в начале двухтысячных, с той же задачей — борьбой с олигархами и их влиянием в национальных СМИ, так как, надеюсь, ни для кого не секрет, что 90−95% американских СМИ находится в руках трех-пяти семей, которые исповедуют одни религиозные и мировоззренческие убеждения. И, несомненно, такая концентрация информационного капитала несет очень серьезные угрозы национальному развитию США, что мы и видим по антитрамповской информационной кампании в ходе выборов президента Америки.

Трампу надо решать этот вопрос также. Возможно, через принятие необходимых законов о демонополизации информационного рынка, чтобы увеличить количество независимых игроков. Возможно, через возбуждение уголовных дел в проведении антиамериканской политики в интересах третьих стран, международных банкстеров или наркоторговцев, вариантов — масса.

Во-вторых, стороны констатировали неудовлетворительное состояния российско-американских отношений. Это означает, что стороны готовы искать взаимоприемлемые и взаимовыгодные компромиссы, идущие в рамках реализации национально-государственных интересов, на всех площадках двустороннего и многостороннего международного сотрудничества. Если же говорить о трех наиболее знаковых конфликтах современности, в продуктивном решении которых заинтересованы Москва и новый Вашингтон, то это 1) Сирия, 2) Украина, 3) остановка приближения блока НАТО к российским границам в Европе и снижение антироссийской информационной истерии.

По п.1 заявлено, что Россия и США объединят усилия по борьбе с общим врагом номер один — международным терроризмом и экстремизмом. Это означает, что как только Трамп будет в состоянии, так сразу Москва и Вашингтон разработают совместный план разгрома ИГИЛ (организация запрещена в России) и других террористических групп в Сирии и Ираке, и, возможно, будут наводить порядок и далее, вплоть до Ливии. Чтобы потом везде вернуться и получить выгодные контракты на восстановление территорий и инфраструктуры. Трампу как человеку, сделавшему состояние на операциях с недвижимостью и строительством, это вид бизнеса будет вообще предельно прозрачен и понятен. В этом плане я даже не исключаю совместного парада подразделений армии России, США, возможно, Сирии в одном из городов после проведения совместной антитеррористической операции.

По пп. 2 и 3 пока движения мы не видим, но это не означает, что его нет. Раз были контакты между командами Путина и Трампа до выборов, значит, вполне можно допустить, что и по результатам переговоров дана отмашка ответственным исполнителям, например, помощнику Путина по международным вопросам, на формирование рабочих групп по взаимодействию с американской стороной и расшивкой всех спорных вопросов, чтобы уже даже первая встреча президентов завершилась не просто набором громких деклараций, а была наполнена рабочей конкретикой, после озвучивания которой исполнители бы могли просто взяться за дело.

Именно в связи с п. 3 связана истерика чиновников блока НАТО в целом и в частности главы блока Столтенберга. Видимо, та кулуарная информация, которая имеется в штабе НАТО из Вашингтона, говорит натовским чиновникам о том, что их не ждет ничего хорошего. В этом плане для Трампа особенно важно достичь позитивных внешнеполитических результатов за короткий срок для того, чтобы закрыть рот своим внутриполитическим оппонентам. В этом плане его логика выглядит предельно понятной. Он скажет своим избирателям — «видите, прошло всего полгода, и с Владимиром я решил все те проблемы, которые Обама с Клинтон не могли решить восемь лет. Мне нужны ваши голоса, чтобы мы могли изменить жизнь и в Америке к лучшему. Вы не узнаете свою страну через четыре года». И начнет серьезные реформы внутри страны. Конечно, если ему позволят и не уберут, как Джона Кеннеди.

В-третьих, свое отражение в заявлении для прессы нашел постулат о том, что стороны будут развивать торгово-экономическую компоненту двустороннего сотрудничества. Об этом мы также написали в прошлом материале: «Сотрудничество между Дальним Востоком и Аляской, а также в Арктике с лихвой и многократно окупит любые потери США и России на других направлениях торгово-экономической и военно-политической экспансии». И этот момент также прекрасно понимают президенты двух стран — ничто так не сближает деловые и политические элиты, как совместные большие проекты. Именно на этой основе выстроено сотрудничество в Европейском союзе между давними и наиболее яростными антагонистами — Британией, Францией и Германией. Страны стали торговать, элиты стали делать бизнес и деньги и перестали воевать. То же самое надо сделать российским и американским элитам. Тем более проектов такого уровня — многомиллиардных — вагон и маленькая тележка. Препятствием их реализации была агрессивная позиция Вашингтона и американских правящих элит. Теперь все может стать по-другому.

В-четвертых, что наиболее важно. В прошлом материале мы отметили: «На эти новые (экономические — прим. автора) вызовы необходимо будет давать ответы. Вопрос только — с кем? С Медведевым? Кудриным? Дворковичем? Чубайсом? Если Трамп увидит, что финансово-экономическим блоком правительства России по-прежнему будут рулить клинтониты-троцкисты, с которыми он воевал в Америке, то его доверие к Путину резко упадет, а это недопустимо. И Путин это понимает. Следовательно, клинтонитов в российском руководстве надо будет убирать или совсем, или хотя бы на задний план». Поэтому лично для меня не вызывает никаких сомнений тот факт, что арест Улюкаева был санкционирован исключительно исходя из очень позитивных результатов разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Как уже отметили в СМИ, Владимир Путин в течение последнего года был в курсе ведущейся оперативной разработки Министра экономического развития. Почему именно сейчас это произошло? Почему именно ночью? А чтобы показать американской стороне, что слова российского лидера не расходятся с делами. И всем, прежде всего Трампу, был послан сигнал.

Аналогичной точки зрения придерживаются и многие другие эксперты, в частности: «Для нас же тут интересен даже не сам факт ареста, а ответ на вопрос, почему именно здесь и сейчас. Первое. После избрания новой Государственной думы Российской Федерации Путин получил устойчивое большинство, что позволило внести на рассмотрение Думы ряд очень интересных с точки зрения усиления национального суверенитета поправок и законопроектов. То, о чём так долго говорили Фёдоров и многие другие — отвязка российского законодательства от американских либеральных «закладок». Второе. После избрания Трампа главой США российские либералы, в том числе в правительстве, остались без зонтика, который им обеспечивал клан Клинтон. И теперь их можно брать тёпленькими».

Или здесь: «Впервые арестован действующий федеральный министр. И это хорошо — хорошо, что исчез фактически последний и очень узкий уровень «неприкасаемых». То есть они уже и не были таковыми — но продолжали себя таковыми считать. Связь с итогами выборов в США? Вот если бы Клинтон победила, Путин бы Улюкаева не разрешил арестовать».

Возвращаясь же к разговору двух лидеров, надо отметить, что патриотическая общественность и экспертное сообщество двух стран положительно оценили итоги первого общения. Так, в частности, «глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер, который считается одним из возможных претендентов на пост госсекретаря в новой администрации США, считает, что первый контакт избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным прошел в положительном ключе».

То есть все эти измышления о том, что Трамп не подарок, что ястребы якобы будут рулить независимо от позиции президента — не стоят и ломаного гроша. У наших стран слишком большое и нужное для всего человечества будущее, чтобы можно было продолжать играть в войну. Вместо этого надо строить общий светлый и надежный дом для всего человечества, без исключения и без богоизбранных.

Более того. Западные СМИ уже пишут совместные сценарии решения и украинского кризиса. Так, авторитетное издание National Interest предлагает следующий сценарий: «Во-первых, Россия и Запад должны договориться, что они готовы «остаться при своих мнениях» по вопросу статуса Крыма на определенный период в будущем. В таком статусе находились страны Прибалтики с 1940 года до самого развала Советского Союза. Во-вторых, стороны должны договориться поддерживать статус-кво Донбасса как части Украины при эффективно поддерживаемом режиме прекращении огня. В-третьих, США, Европа и Россия должны совместно оценить и создать пакет помощи для экономического восстановления Украины».

С первым и вторым пунктом можно согласиться, а вот третий относительно участия в экономическом восстановлении надо обговорить отдельно, так как финансово-экономически помогать следует только той территории, которая будет находиться под прямым влиянием Москвы. Не мы разрушали, не нам и деньги давать. И тем более данная помощь не может идти под таким соусом: «Украина может посчитать приходящие из России средства как непрямые «репарации» за «аннексию» Крыма и разрушения на Востоке Украины», потому что никакой аннексии не было, и никаких репараций (дани) никому мы больше платить не будем.

В целом, несомненно, что с избранием Трампа мир вступает в совершенно новую ситуацию, которой не было последние семьдесят лет — не противоборства, а сотрудничества двух ведущих государств мира. Если же удастся непротиворечивым образом присоединить к этому союзу Китай и погружающуюся во внутреннюю смуту Европу и решить непротиворечивым образом и их национально-государственные интересы, то у человечества будут совсем иные перспективы, чем еще полгода назад.