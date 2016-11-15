



Whoisaaronbrown.com Новая белорусская копейка

Смотришь на ежедневную новостную ленту в Беларуси, и не сразу, но замечаешь в очередной и который раз какой-то парадокс. Все пророссийские силы в мире, не только в самой России, достаточно бурно и позитивно отмечают победу Трампа в США, победу пророссийски ориентированных политиков Радева и Додона на президентских выборах в Болгарии и Молдавии, и только в одной Беларуси — тишина…

Оппозиция, понятное дело, заходится в истерике, что, мол, это не надолго, что, мол, в очередной раз предадут, что, мол, все это еще вилами по воде писано. В общем, клинтонистская пропаганда в кубе. А власти… белорусские власти молчат. Не рады они пусть и пока не оформившимся окончательно, но все-таки победам российского знамени за рубежом и политики лидера нации Владимира Путина, который при полной поддержке народа России медленно, со скрипом, но все-таки развернул скрижали мировой истории в другую сторону и начал их катить прочь от пропасти… Хотя препятствий, как мы видим по событиям внутренней российской политики последних дней, еще очень много.

Даже тревогу запускают: мол, избрание Трампа — совсем не подарок для России. Ну, Владимиру Путину это лучше знать, особенно после телефонного разговора. Главное — чтобы союзники были подарком для России, а это пока — под большим вопросом… Но дело даже не в Трампе — это дело больших держав, а в сравнительно небольших победах российского дипломатического оружия в Европе — в Молдавии и Болгарии, которые здесь, на месте прорывают антироссийский санитарный кордон.

И что мы видим? День прошел, второй, а никакой радости союзника мы не замечаем. Наоборот, как-то эти победы совсем не в радость официальному Минску. Возникает логичный вопрос: почему? Ларчик открывается просто. После Крымской весны по каким-то причинам (как и в случае Южной Осетии и Абхазии) Минск счел лучшим дистанцироваться от России и стал очень активно налаживать отношения с Западом.

Делегации туда-сюда, американцы, европейцы… НАТО перестало восприниматься как угроза. А мифическая угроза стала появляться с Востока… Эксперты официоза полностью встроились в прозападный тренд и начали обсуждать стратегии сдерживания России и какой она, оказывается, агрессивный фактор европейской безопасности… и вдруг, бац, выборы в США. К власти приходит Трамп. Нехорошо. И заводится пластинка, что, мол, Трамп не подарок… А потом еще — бац, бац, но уже ближе, в Европах — Болгария и Молдавия… Совсем что-то непонятное начинает происходить.

Как говорится — когнитивный диссонанс, все, что нажито непосильным идеологическим трудом за последние два года, вся эта ползущая белорусизация и русофобия в лучших необандеровских традициях — все коту под хвост. Люди смотрят, сами видят, однако, тенденцию, и втихую посмеиваются — мол, все — к России, одна Беларусь — «не подарок». Тут еще и Назарбаев перехватил статус ближайшего союзника и действительно серьезно помог Москве в очень непростых ситуациях. А где же Минск? А Минск шантажом занимается, да копеечку малую пытается заработать на трудностях России. Нехорошо получается, а главное — некрасиво, не по-товарищески. А молдаван и болгар — поздравляю, наконец-то начали сбрасывать ярмо глобалистов. Интересно, когда официальный Минск поздравит как новых президентов, так и народы этих стран за сделанный мужественный выбор?