В мае этого года ИА REGNUM уже уделило немало внимания идеологическим чудачествам бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской, связанным с проносом иконы последнего немецкого царя на русском престоле на акции «Бессмертный полк», в частности, здесь — «Бессмертный полк и пошлость бюрократического монархизма» и здесь — «Поклонская и Николай II: идиотизм, заявка на престол или…».

«Рассея, которую МЫ потеряли...»

Неуместность присутствия иконы последнего императора Империи на шествии Бессмертного полка была признана значительной частью российского общества. Данную ситуацию мы также разбирали весьма подробно — «Поклонская: кто надругался над нашей Няшей?» и «Кто призывает нас примириться 9 мая с Гитлером?». Как оказалось, наше предположение о том, что рано или поздно Поклонская таки перейдет к уравниванию в общественном сознании советского государства и нацистского, в частности, их основателей, Ленина и Гитлера — впоследствии подтвердилось.

Казалось бы, начинающему политику надо вынести надлежащие уроки и успокоиться в своей неугомонной политической активности. Однако, не успев переехать в Москву на новую высокую должность, Наталья Поклонская продолжила чудить. Про попытку выступить в роли цензора фильма, который еще не вышел в прокат, и в котором, кстати, последний российский император показан в весьма привлекательном свете, я вообще промолчу — это за гранью комментариев. Будем говорить о серьезном.

Вроде бы договорились — мирить красных и белых, советскую и имперскую Россию. Но нет. Мало того, что Поклонская начала активно и агрессивно нападать на советский период истории, она стала крошить свой прогорклый монархический бублик и на наших стратегических партнеров и союзников — на Китай: «Парадоксально, но изверги двадцатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей Семьей, добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа и причисленный к концу двадцатого столетия к лику Святых».

А вот это уже вопрос внешнеполитический. Мы только-только наладили стратегический диалог с Китаем, и вот член правящей партии, член российского парламента, начинает очернять весьма непростой и неоднозначный период в истории Китая — период правления Мао Цзедуна. Думаю, наши китайские товарищи уже завели папочку на Поклонскую, и она явно уже не пустая. Конечно, дело не в этом, а в том — зачем Поклонская лезет в те вопросы, в которых она мало что понимает, и как член правящей партии пытается на пустом месте внести разлад в российско-китайские отношения?

По поводу улучшения жизни своего народа немецкими императорами мы уже писали — «Кто призывает нас примириться 9 мая с Гитлером?», желающие могут ознакомиться, поэтому не будем повторяться. Вопрос в другом. Точно такую же позицию, что Ленин и Гитлер, Советский Союз и гитлеровская Германия — это одно и то же, занимают наши геополитические противники — от американских неоконсерваторов до украинских необандеровцев, которые хотят, чтобы Россия вечно каялась, вечно стояла на коленях перед «мировым сообществом» и вечно платила дань «черному миропроекту» своими ресурсами, талантами, жизнями. Получается, что Поклонская солидарна с ними по этому вопросу. Может, она тогда просто перепутала Раду и Думу?

Сопоставляя новые экзерсисы ее сознания с майским солнечным затмением разума, понимаешь, что один раз — случайность, два раза — тенденция, а три раза — закономерность. Возникает логичный вопрос — что она со своими взглядами делает в парламенте, и тем более — в Единой России? Немного успокоили старшие товарищи, все-таки поставив вопрос о пределах допустимого со стороны «нашей» Няши в публичных выступлениях. И хотя официально ЕР опровергла запрет Поклонской на высказывание своих неотфильтрованных мыслей, тем не менее намек был слишком прозрачен.

Отмечу, что аналогичную позицию относительно весьма спорных высказываний Поклонской занимают и другие эксперты: «Известно ли Поклонской о том, что фашистские знамена были брошены победителями к подножию Мавзолея Ленина на знаменитом Параде в июне 1945 года? Что изображения Ленина украшали вымпелы, с которыми отправлялись космические ракеты к Луне и планетам Солнечной системы? Впрочем, вряд ли эти и другие факты истории способны изменить представления человека, который считает, что лучшим временем для России было царствование Николая II, вряд ли может усвоить что-либо, противоречащее содержанию ее умственного багажа». Насчет багажа автор явно погорячился — в клатч много не поместится.

Или здесь: «В процессе всего этого использовать выходки Поклонской как этакий индикатор и замерять настроения общества. Пришла с иконой на Бессмертный Полк — народ возмутился, кукловоды замерили градус нагрева общества. Мало, надо поддать жару. Маннергейма вам на стену! Ну как, начинает закипать! Еще добавим. Ленин равен Гитлеру! Уже лучше, а ну-ка подключим РОВС и дадим отмашку белоэмигрантам!

Гадить на коммунизм, Ленина, а затем, уверен, и Сталина, в ресоветизированной, даже пусть больше чем наполовину России (реальная ресоветизация гораздо выше), это прямой путь к новой гражданской. Все это исполняется, как по нотам, и не только Наташей. Итог будет очень печальный для всех нас и на радость врагам. Поэтому я говорю совершенно уверенно и однозначно, проект «Поклонская» создан врагами России».

Еще в начале года эксперты предположили, что за проектом «Поклонская» стоят те белогвардейские силы в российской элите, которым не терпится осуществить исторический реванш, и которые хотят привести Поклонскую на должность генерального прокурора: «Последнее время обратил внимание на то, что фамилия прокурора Крыма постоянно мелькает в новостных лентах, например, за 2 последних месяца частота упоминаний Поклонской на сайте РИА более 30 раз в месяц, то есть более 1 раза в сутки. У нас премьера реже упоминают. Нет, я понимаю, привлекательная женщина и все такое, но не до такой же степени. Это уже не упоминания в новостях, а пиар-компания. Остается понять: по чьему заказу она может проводиться и с какой целью.

И как-то очень в тему ложатся в эту мозаику визиты членов русской императорской фамилии в Крым и раздача всяких побрякушек, типа ордена, княгиней Романовой прокурору Крыма Поклонской и пр. Все очень плотно сбивается в кучу зачатков нового монархического проекта. А теперь представьте, какой вес обретает все это сборище, имея в кресле генпрокурора России своего человека. Это, скажу я вам, не фиги воробьям показывать»).

Хотя, на мой взгляд, и не только на мой, учредители проекта «Поклонская» метят выше: «В истории России страной уже управляли женщины, и надо признать, что ни разу при их правлении Россия не терпела поражений на политической арене, а наоборот. Достаточно вспомнить правление Екатерины II, когда границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад (разделы Речи Посполитой) и на юг (присоединение Новороссии). Система государственного управления при Екатерине Второй впервые со времени Петра I была реформирована. Поклонская справится с управленческой задачей любого уровня. Она вполне могла бы стать достойной преемницей В.В.Путина на выборах 2018 или 2024 года».

И таких публикаций — где Поклонскую пиарят как президента России и преемника Путина — не один, и не два десятка, и их начало относится к периоду задолго до майского скандала и ведет еще в 2015 год. То есть девочку начали вести давно. Поэтому грубо передергивают поклонники Поклонской, заявляя следующее: «оказывается, многим просто не нужны откровенные люди во власти». Не нужны не откровенные люди, а не нужны люди необразованные, не понимающие, какую околесицу они несут, и которые вызывают ступор у образованных людей. Точно также нет никакой «нетерпимости к чужому мнению» — есть нетерпимость к малограмотности и малообразованности вкупе с космическими амбициями.

«Ах, она поставила через запятую Ленина и Гитлера — но разве Поклонская министр образования или президент, в устах которых подобное сближение действительно недопустимо?» — так что, давайте сделаем за Няшу следующий шаг и поставим через запятую Сталина и Гитлера? Конечно, Петр Акопов прав в том, что «Поклонская, как и ее оппоненты, имеет право говорить то, что она думает», — свободу слова в нашем обществе никто не отменял. Только кажется, что именно по этому поводу Петр Первый и издал свой указ, чтобы бояре говорили не по писаному, чтобы дурь каждого видна была. Поэтому критика Поклонской — это не критика откровенности, чистоты, святости и тому подобное. А критика неуместности, необразованности, провокационности, низкой культуры и образования, отсутствия святости и чистоты помыслов.

Какие выводы из всего этого следуют.

Поклонскую надо рассматривать не как наивную дурочку, как ее, кстати, дважды в своей вышеупомянутой публикации называют даже ее сторонники, которая вылезает со своими дремучими и принципиально вредными для народов России идеологическими и историческими представлениями в СМИ, а как проект «Поклонская». В чем разница? В первом случае мы имеем дело с индивидуальным политическим проектом, и он тоже имеет место быть. Это проект преемника Путина. Тут двух мнений быть не может, исходя из частотного анализа словарных тезаурусов заказных статей о Поклонской за последний год.

Во втором случае мы имеем дело с гораздо более системной и далеко идущей партией. Первое. Возвращая императора, Поклонская волей-неволей хочет вернуть и всю ту социально-политическую и общественно-экономическую мерзость, которая сопровождала закат империи немецких императоров на Русском престоле. Ведь Романовы были русскими царями только по фамилии, по крови Романовы — это немцы. Так, посол Франции в России в 1915—1916 годах Морис Палеолог подсчитал, что Николай II по крови лишь на 1/128-ю является «русским», а все остальное — немецкое. Если самостоятельно проанализировать генеалогическое древо Романовых, что элементарно за 15−20 минут может сделать каждый желающий по Википедии, то окажется, что последний император династии Романовых Николай II был по крови на 99% немцем, и только на 1% русским.

Отсюда становится понятным, почему Романовы кровавыми репрессиями навязывали миф о татаро-монгольском нашествии — чтобы скрыть собственное. Соответственно, первый аспект намерений тех кругов, которые стоят за проектом «Поклонская», заключается в том, чтобы снова вернуть Россию под внешнее управление — немцев, англичан, американцев и т.д.

Вот в чем гораздо большая опасность идей Поклонской, чем ее розовая девичья вера политической девственницы в императора. Впрочем, и ежику понятно, что это не ее идеи, а тех, кто за ней стоит — всех этих фальшимператоров и императриц, которые просто используют недалекую провинциальную девчушку, попавшую волей судьбы в жернова большой политики, чтобы снова поставить русский народ под иноземного царя и доить все соки из земли русской.

Второе. Возврат белой империи связан с теми социально-экономическими язвами, которые сопровождали империю немецких царей на русском престоле на всем протяжении ее истории: жуткое социально-экономическое расслоение населения; нищету и неграмотность подавляющей части населения, засилье церкви, главное — возврат классового общества! Мы уже даже забыли, какое это достижение — равные социальные возможности, отсутствие элитарности и так далее, и нам хотят это вернуть. Но как? А очень просто — нынешних собственников российской экономики хотят просто легализовать и выделить из народа через новую раздачу дворянства. Через легализацию различных социальных статусов, через легализацию новых классов эксплуататоров.

И данное мнение разделяется и другими экспертами: «О примирении красных и белых. Это «примирение» — симулякр, придуманный разного рода «интеллектуалами» типа Мединского исключительно для обоснования уничтожения институтов социального государства, унаследованных от СССР. Как только состоится «примирение», как только мединские скажут, что есть много точек зрения, и все они равны — начнется реальное возвращение старых порядков. «Бывшие» перестанут быть «бывшими». Они обретут возможность стать будущим. С них снимется печать исторического проигрыша.

А какие же это старые порядки? А это, граждане, верящие в демократию, — порядки Российской империи. Это гласное или негласное, но сословное деление, это табель о рангах и это гигантские группы населения, которые почти не имеют прав. А имеющиеся у них «права» достаточно специфичны. Они имеют право умирать от голода. Имеют право существовать в нищете. Имеют право наследственно и вечно не переходить в другие, более высокие по своему социальному статусу, сословия.

Так что, объявляя «примирение», Мединский и Ко открывают дверь процессам, которые еще более верно приведут к разрушению России (и устранению мединских и их хозяев), чем либерализм. Потому что российские «бывшие» давным-давно встроились в западные структуры и прийти в Россию могут только в качестве представителей Запада. В качестве бургомистров, карателей, переводчиков и так далее, как это было в 1941—1945 годах. И никак иначе.

Вот что такое «примирение» «красных» и «белых». Вот что такое установка доски Маннергейму, как один из пробных шаров в сторону «примирения». Так что, если мы все хотим выжить, этих уток надо бить на взлете. Чтобы в следующий раз они даже пешком ходить боялись. Их единственная надежда — спячка (апатия) народа. Они только на этом и держатся.

Белые — это не идеология. Белые — это антиидеология. Белые — это просто антикрасные. Они таковыми были в 1917 году. Они таковы сейчас, и они таковыми останутся всегда. У них никогда не было позитивной идеи. Они просто хотели разрушить идею «красных». То есть идею равенства, братства и справедливости. И только в таком разрушенном обществе они имеют шанс на паразитирование».

Мы уже давно забыли, что еще сто лет назад, Россия была страной с разными социальными возможностями, что 90% населения были неграмотными, о медицине, образовании, школе, институте — можно было только мечтать. Поэтому когда советская власть дала всем эту возможность бесплатного, подчеркиваю — бесплатного образования, люди читали книги и учебники томами при лучине. Кто-то представляет себе, что такое читать десятки страниц при лучине? Я — да.

Как-то на зимних каникулах я с двоюродными братьями был в деревне у бабушки. И по какой-то причине отключили свет, свечи быстро закончились, и бабушка зажгла лучину. И вот при ней я попробовал читать, как сейчас помню, ту книгу, которую читал на тех зимних каникулах — «Дикую охоту Короля Стаха» Короткевича. Где-то после 10 страниц текста буквы стали расплываться и читать стало просто физически больно из-за недостатка света. И это только 10 страниц. А люди читали томами. Я это все говорю к тому, что тяга людей к знаниям — а опосредованно — к социальному равенству и справедливости была такой, что они готовы были жертвовать всем. И именно эти люди, получившие бесплатное образование в стране Советов, первой в мире стране равных возможностей, отстроили под санкциями страну, провели индустриализацию, выиграли самую кровавую войну в истории человечества и запустили первого человека в космос. Это сделало только одно поколение, которому советская власть дала свободу, образование, медицину, и которое вырвалось из-под опеки ненавистного ими царизма инородцев, которые рассматривали Россию исключительно как завоеванный, а не родной престол, поэтому доили русскую землю и русский народ, не осматриваясь.

И вот это — равные социальные возможности, к которым мы так привыкли и по этой причине расслабились, хотят отобрать. Но без них — не было бы ни победы в Великой Отечественной войне, ни нашего полета в космос, ничего. Именно этот свет — творческой свободы, социального равенства, интернационального братства мы несли всему миру и завоевали половину его без единого выстрела.

Соответственно, в этом контексте, проект «Поклонская» — это не проект «удивительной одиночки», у которой есть свои идеологические заскоки. Это весьма многослойный проект по развалу того общества социальной справедливости, того общества равных возможностей, которые еще остаются в России. Наталью используют как таран достаточно грамотные кукловоды, и хочется надеяться на то, что Поклонская все же поймет, что не все то золото, что блестит, и начнет думать собственным умом.