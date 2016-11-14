Проект «Новая Поклонская»: белые «господа» соскучились по русским слугам
В мае этого года ИА REGNUM уже уделило немало внимания идеологическим чудачествам бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской, связанным с проносом иконы последнего немецкого царя на русском престоле на акции «Бессмертный полк», в частности, здесь — «Бессмертный полк и пошлость бюрократического монархизма» и здесь — «Поклонская и Николай II: идиотизм, заявка на престол или…».
Неуместность присутствия иконы последнего императора Империи на шествии Бессмертного полка была признана значительной частью российского общества. Данную ситуацию мы также разбирали весьма подробно — «Поклонская: кто надругался над нашей Няшей?» и «Кто призывает нас примириться 9 мая с Гитлером?». Как оказалось, наше предположение о том, что рано или поздно Поклонская таки перейдет к уравниванию в общественном сознании советского государства и нацистского, в частности, их основателей, Ленина и Гитлера — впоследствии подтвердилось.
Казалось бы, начинающему политику надо вынести надлежащие уроки и успокоиться в своей неугомонной политической активности. Однако, не успев переехать в Москву на новую высокую должность, Наталья Поклонская продолжила чудить. Про попытку выступить в роли цензора фильма, который еще не вышел в прокат, и в котором, кстати, последний российский император показан в весьма привлекательном свете, я вообще промолчу — это за гранью комментариев. Будем говорить о серьезном.
Вроде бы договорились — мирить красных и белых, советскую и имперскую Россию. Но нет. Мало того, что Поклонская начала активно и агрессивно нападать на советский период истории, она стала крошить свой прогорклый монархический бублик и на наших стратегических партнеров и союзников — на Китай: «Парадоксально, но изверги двадцатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей Семьей, добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа и причисленный к концу двадцатого столетия к лику Святых».
А вот это уже вопрос внешнеполитический. Мы только-только наладили стратегический диалог с Китаем, и вот член правящей партии, член российского парламента, начинает очернять весьма непростой и неоднозначный период в истории Китая — период правления Мао Цзедуна. Думаю, наши китайские товарищи уже завели папочку на Поклонскую, и она явно уже не пустая. Конечно, дело не в этом, а в том — зачем Поклонская лезет в те вопросы, в которых она мало что понимает, и как член правящей партии пытается на пустом месте внести разлад в российско-китайские отношения?
По поводу улучшения жизни своего народа немецкими императорами мы уже писали — «Кто призывает нас примириться 9 мая с Гитлером?», желающие могут ознакомиться, поэтому не будем повторяться. Вопрос в другом. Точно такую же позицию, что Ленин и Гитлер, Советский Союз и гитлеровская Германия — это одно и то же, занимают наши геополитические противники — от американских неоконсерваторов до украинских необандеровцев, которые хотят, чтобы Россия вечно каялась, вечно стояла на коленях перед «мировым сообществом» и вечно платила дань «черному миропроекту» своими ресурсами, талантами, жизнями. Получается, что Поклонская солидарна с ними по этому вопросу. Может, она тогда просто перепутала Раду и Думу?
Сопоставляя новые экзерсисы ее сознания с майским солнечным затмением разума, понимаешь, что один раз — случайность, два раза — тенденция, а три раза — закономерность. Возникает логичный вопрос — что она со своими взглядами делает в парламенте, и тем более — в Единой России? Немного успокоили старшие товарищи, все-таки поставив вопрос о пределах допустимого со стороны «нашей» Няши в публичных выступлениях. И хотя официально ЕР опровергла запрет Поклонской на высказывание своих неотфильтрованных мыслей, тем не менее намек был слишком прозрачен.
Отмечу, что аналогичную позицию относительно весьма спорных высказываний Поклонской занимают и другие эксперты: «Известно ли Поклонской о том, что фашистские знамена были брошены победителями к подножию Мавзолея Ленина на знаменитом Параде в июне 1945 года? Что изображения Ленина украшали вымпелы, с которыми отправлялись космические ракеты к Луне и планетам Солнечной системы? Впрочем, вряд ли эти и другие факты истории способны изменить представления человека, который считает, что лучшим временем для России было царствование Николая II, вряд ли может усвоить что-либо, противоречащее содержанию ее умственного багажа». Насчет багажа автор явно погорячился — в клатч много не поместится.
Или здесь: «В процессе всего этого использовать выходки Поклонской как этакий индикатор и замерять настроения общества. Пришла с иконой на Бессмертный Полк — народ возмутился, кукловоды замерили градус нагрева общества. Мало, надо поддать жару. Маннергейма вам на стену! Ну как, начинает закипать! Еще добавим. Ленин равен Гитлеру! Уже лучше, а ну-ка подключим РОВС и дадим отмашку белоэмигрантам!
Гадить на коммунизм, Ленина, а затем, уверен, и Сталина, в ресоветизированной, даже пусть больше чем наполовину России (реальная ресоветизация гораздо выше), это прямой путь к новой гражданской. Все это исполняется, как по нотам, и не только Наташей. Итог будет очень печальный для всех нас и на радость врагам. Поэтому я говорю совершенно уверенно и однозначно, проект «Поклонская» создан врагами России».
Еще в начале года эксперты предположили, что за проектом «Поклонская» стоят те белогвардейские силы в российской элите, которым не терпится осуществить исторический реванш, и которые хотят привести Поклонскую на должность генерального прокурора: «Последнее время обратил внимание на то, что фамилия прокурора Крыма постоянно мелькает в новостных лентах, например, за 2 последних месяца частота упоминаний Поклонской на сайте РИА более 30 раз в месяц, то есть более 1 раза в сутки. У нас премьера реже упоминают. Нет, я понимаю, привлекательная женщина и все такое, но не до такой же степени. Это уже не упоминания в новостях, а пиар-компания. Остается понять: по чьему заказу она может проводиться и с какой целью.
И как-то очень в тему ложатся в эту мозаику визиты членов русской императорской фамилии в Крым и раздача всяких побрякушек, типа ордена, княгиней Романовой прокурору Крыма Поклонской и пр. Все очень плотно сбивается в кучу зачатков нового монархического проекта. А теперь представьте, какой вес обретает все это сборище, имея в кресле генпрокурора России своего человека. Это, скажу я вам, не фиги воробьям показывать»).
Хотя, на мой взгляд, и не только на мой, учредители проекта «Поклонская» метят выше: «В истории России страной уже управляли женщины, и надо признать, что ни разу при их правлении Россия не терпела поражений на политической арене, а наоборот. Достаточно вспомнить правление Екатерины II, когда границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад (разделы Речи Посполитой) и на юг (присоединение Новороссии). Система государственного управления при Екатерине Второй впервые со времени Петра I была реформирована. Поклонская справится с управленческой задачей любого уровня. Она вполне могла бы стать достойной преемницей В.В.Путина на выборах 2018 или 2024 года».
И таких публикаций — где Поклонскую пиарят как президента России и преемника Путина — не один, и не два десятка, и их начало относится к периоду задолго до майского скандала и ведет еще в 2015 год. То есть девочку начали вести давно. Поэтому грубо передергивают поклонники Поклонской, заявляя следующее: «оказывается, многим просто не нужны откровенные люди во власти». Не нужны не откровенные люди, а не нужны люди необразованные, не понимающие, какую околесицу они несут, и которые вызывают ступор у образованных людей. Точно также нет никакой «нетерпимости к чужому мнению» — есть нетерпимость к малограмотности и малообразованности вкупе с космическими амбициями.
«Ах, она поставила через запятую Ленина и Гитлера — но разве Поклонская министр образования или президент, в устах которых подобное сближение действительно недопустимо?» — так что, давайте сделаем за Няшу следующий шаг и поставим через запятую Сталина и Гитлера? Конечно, Петр Акопов прав в том, что «Поклонская, как и ее оппоненты, имеет право говорить то, что она думает», — свободу слова в нашем обществе никто не отменял. Только кажется, что именно по этому поводу Петр Первый и издал свой указ, чтобы бояре говорили не по писаному, чтобы дурь каждого видна была. Поэтому критика Поклонской — это не критика откровенности, чистоты, святости и тому подобное. А критика неуместности, необразованности, провокационности, низкой культуры и образования, отсутствия святости и чистоты помыслов.
Какие выводы из всего этого следуют.
Поклонскую надо рассматривать не как наивную дурочку, как ее, кстати, дважды в своей вышеупомянутой публикации называют даже ее сторонники, которая вылезает со своими дремучими и принципиально вредными для народов России идеологическими и историческими представлениями в СМИ, а как проект «Поклонская». В чем разница? В первом случае мы имеем дело с индивидуальным политическим проектом, и он тоже имеет место быть. Это проект преемника Путина. Тут двух мнений быть не может, исходя из частотного анализа словарных тезаурусов заказных статей о Поклонской за последний год.
Во втором случае мы имеем дело с гораздо более системной и далеко идущей партией. Первое. Возвращая императора, Поклонская волей-неволей хочет вернуть и всю ту социально-политическую и общественно-экономическую мерзость, которая сопровождала закат империи немецких императоров на Русском престоле. Ведь Романовы были русскими царями только по фамилии, по крови Романовы — это немцы. Так, посол Франции в России в 1915—1916 годах Морис Палеолог подсчитал, что Николай II по крови лишь на 1/128-ю является «русским», а все остальное — немецкое. Если самостоятельно проанализировать генеалогическое древо Романовых, что элементарно за 15−20 минут может сделать каждый желающий по Википедии, то окажется, что последний император династии Романовых Николай II был по крови на 99% немцем, и только на 1% русским.
Отсюда становится понятным, почему Романовы кровавыми репрессиями навязывали миф о татаро-монгольском нашествии — чтобы скрыть собственное. Соответственно, первый аспект намерений тех кругов, которые стоят за проектом «Поклонская», заключается в том, чтобы снова вернуть Россию под внешнее управление — немцев, англичан, американцев и т.д.
Вот в чем гораздо большая опасность идей Поклонской, чем ее розовая девичья вера политической девственницы в императора. Впрочем, и ежику понятно, что это не ее идеи, а тех, кто за ней стоит — всех этих фальшимператоров и императриц, которые просто используют недалекую провинциальную девчушку, попавшую волей судьбы в жернова большой политики, чтобы снова поставить русский народ под иноземного царя и доить все соки из земли русской.
Второе. Возврат белой империи связан с теми социально-экономическими язвами, которые сопровождали империю немецких царей на русском престоле на всем протяжении ее истории: жуткое социально-экономическое расслоение населения; нищету и неграмотность подавляющей части населения, засилье церкви, главное — возврат классового общества! Мы уже даже забыли, какое это достижение — равные социальные возможности, отсутствие элитарности и так далее, и нам хотят это вернуть. Но как? А очень просто — нынешних собственников российской экономики хотят просто легализовать и выделить из народа через новую раздачу дворянства. Через легализацию различных социальных статусов, через легализацию новых классов эксплуататоров.
И данное мнение разделяется и другими экспертами: «О примирении красных и белых. Это «примирение» — симулякр, придуманный разного рода «интеллектуалами» типа Мединского исключительно для обоснования уничтожения институтов социального государства, унаследованных от СССР. Как только состоится «примирение», как только мединские скажут, что есть много точек зрения, и все они равны — начнется реальное возвращение старых порядков. «Бывшие» перестанут быть «бывшими». Они обретут возможность стать будущим. С них снимется печать исторического проигрыша.
А какие же это старые порядки? А это, граждане, верящие в демократию, — порядки Российской империи. Это гласное или негласное, но сословное деление, это табель о рангах и это гигантские группы населения, которые почти не имеют прав. А имеющиеся у них «права» достаточно специфичны. Они имеют право умирать от голода. Имеют право существовать в нищете. Имеют право наследственно и вечно не переходить в другие, более высокие по своему социальному статусу, сословия.
Так что, объявляя «примирение», Мединский и Ко открывают дверь процессам, которые еще более верно приведут к разрушению России (и устранению мединских и их хозяев), чем либерализм. Потому что российские «бывшие» давным-давно встроились в западные структуры и прийти в Россию могут только в качестве представителей Запада. В качестве бургомистров, карателей, переводчиков и так далее, как это было в 1941—1945 годах. И никак иначе.
Вот что такое «примирение» «красных» и «белых». Вот что такое установка доски Маннергейму, как один из пробных шаров в сторону «примирения». Так что, если мы все хотим выжить, этих уток надо бить на взлете. Чтобы в следующий раз они даже пешком ходить боялись. Их единственная надежда — спячка (апатия) народа. Они только на этом и держатся.
Белые — это не идеология. Белые — это антиидеология. Белые — это просто антикрасные. Они таковыми были в 1917 году. Они таковы сейчас, и они таковыми останутся всегда. У них никогда не было позитивной идеи. Они просто хотели разрушить идею «красных». То есть идею равенства, братства и справедливости. И только в таком разрушенном обществе они имеют шанс на паразитирование».
Мы уже давно забыли, что еще сто лет назад, Россия была страной с разными социальными возможностями, что 90% населения были неграмотными, о медицине, образовании, школе, институте — можно было только мечтать. Поэтому когда советская власть дала всем эту возможность бесплатного, подчеркиваю — бесплатного образования, люди читали книги и учебники томами при лучине. Кто-то представляет себе, что такое читать десятки страниц при лучине? Я — да.
Как-то на зимних каникулах я с двоюродными братьями был в деревне у бабушки. И по какой-то причине отключили свет, свечи быстро закончились, и бабушка зажгла лучину. И вот при ней я попробовал читать, как сейчас помню, ту книгу, которую читал на тех зимних каникулах — «Дикую охоту Короля Стаха» Короткевича. Где-то после 10 страниц текста буквы стали расплываться и читать стало просто физически больно из-за недостатка света. И это только 10 страниц. А люди читали томами. Я это все говорю к тому, что тяга людей к знаниям — а опосредованно — к социальному равенству и справедливости была такой, что они готовы были жертвовать всем. И именно эти люди, получившие бесплатное образование в стране Советов, первой в мире стране равных возможностей, отстроили под санкциями страну, провели индустриализацию, выиграли самую кровавую войну в истории человечества и запустили первого человека в космос. Это сделало только одно поколение, которому советская власть дала свободу, образование, медицину, и которое вырвалось из-под опеки ненавистного ими царизма инородцев, которые рассматривали Россию исключительно как завоеванный, а не родной престол, поэтому доили русскую землю и русский народ, не осматриваясь.
И вот это — равные социальные возможности, к которым мы так привыкли и по этой причине расслабились, хотят отобрать. Но без них — не было бы ни победы в Великой Отечественной войне, ни нашего полета в космос, ничего. Именно этот свет — творческой свободы, социального равенства, интернационального братства мы несли всему миру и завоевали половину его без единого выстрела.
Соответственно, в этом контексте, проект «Поклонская» — это не проект «удивительной одиночки», у которой есть свои идеологические заскоки. Это весьма многослойный проект по развалу того общества социальной справедливости, того общества равных возможностей, которые еще остаются в России. Наталью используют как таран достаточно грамотные кукловоды, и хочется надеяться на то, что Поклонская все же поймет, что не все то золото, что блестит, и начнет думать собственным умом.