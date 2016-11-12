



Александр Горбаруков ИА REGNUM Куриная слепота

Последствия избрания Дональда Трампа президентом США для мира в целом мы рассмотрели в предыдущем материале «Трамп победил заговор: мир отошел от порога ядерной войны. Дальше — труднее». В этом материале у нас другая, более детальная задача — сделать прогноз относительно политики США в отношении постсоветского пространства при новом президенте Америки. Естественно, мы пока оставляем за рамками тот сценарий, если Трампа уберут до инаугурации или в процессе его правления, как до этого 11 из 44 американских президентов, так как в этом случае, скорее всего, надо будет обсуждать сценарии распада США и идеологического фона гражданской войны в Америке, а не их политику в остальном мире.

Клинтониты высасывали соки, прежде всего, из США, а потом и из всего остального мира. Это неотроцкисты. Никто не говорит, что Трамп — няшка. Но он будет преследовать национальные интересы США точно так же, как Путин — России. А двум национально ориентированным лидерам гораздо легче договориться о разделе сфер влияния, чем Путину с теми, кто не видит берегов и рамок, хочет править всем, уже и Царицею морскою. Но так не бывает, поэтому Клинтон, как и в 2008 году, снова у разбитого корыта.

Несомненно, что именно отношения с Россией станут доминирующей и самой показательной вещью во внешней политике новой американской администрации. Только Россия сегодня имеет статус второй сверхдержавы и позволяет себе бросать вызов планам американской партии войны. Отношения с Россией определяют все текущие наиболее актуальные внешнеполитические темы США — войну в Сирии, борьбу с «терроризмом» и ИГИЛ (организация запрещена в России), гражданскую войну на Украине, отношения с Европой и НАТО и так далее.

На наш взгляд, Трамп понимает, что у него очень мало времени для разбега. Если он в течение шести-девяти месяцев после инаугурации не выйдет на достижение стратегических договоренностей с Россией относительно ключевых вопросов внешнеполитической повестки дня, как глобальной, так и сугубо американской, и раздела сфер влияния, то его усиленно начнут клевать мировые СМИ из партии клинтонитов и осложнять ему жизнь во внутренней политике. Поэтому наш прогноз состоит в том, что Трамп очень ответственно и взвешенно подойдет к первой встрече с российским президентом и прощупает позиции, для того чтобы все вопросы (или их большинство) решить в ходе второй встречи.

Исходя из приоритетности проблем, можно предположить следующие позиции, которые он будет предлагать. Во-первых, Сирия. Совместные слаженные и массированные действия с тем, чтобы как можно быстрее решить вопрос с уничтожением террористов в Сирии и Ираке. Асад получает возможность выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах и, естественно, их выигрывает. Формируется правительство Национального доверия с включением в него наиболее адекватных оппозиционных политиков. Сирия начинает восстановление. Основные подряды получают компании из России, Ирана, КНР и Америки, те, которые входят в пул Трампа.

Во-вторых, Украина. Трамп полностью дистанцируется от украинской проблематики под предлогом того, что это одна из ключевых ошибок Обамы и Клинтон, и предложит разгребать эту проблему Европе, так как она в этом заинтересована больше всего, собственно, еще и потому, что Европа (Германия) и инициировала во многом государственный переворот в Киеве. И так как действующие европейские политики отнеслись к нему как кандидату в президенты Америки без достаточного уважения, то он получает полное право макнуть их в их же собственное гуано.

Примерно аналогичным образом видят ситуацию и некоторые другие эксперты: «Для Трампа Украина — это непрофильный актив, который надо списать с баланса. Не исключен и такой вариант: Трамп просто сбросит Украину на европейцев. Вы несете ответственность за этот кризис, не оценили все риски разрыва с Россией, вот сами и расхлебывайте эту кашу и ищите компромисс с Москвой».

Для подобной оценки дают полное основание и слова самого Дональда Трампа: «Войдет Украина в НАТО или не войдет, мне все равно. Войдет — замечательно. Не войдет — тоже замечательно. Мне не нравится то, что происходит в Украине. Но это проблема, которая затрагивает Европу гораздо больше, чем нас. Поэтому они должны взять на себя часть ответственности».

На отношения Вашингтона и Киева окажут влияние и личные отношения, вернее, их полное отсутствие, Трампа и Порошенко. Напомню, что в двадцатых числах сентября Трамп отказался встречаться с Порошенко в Нью-Йорке из-за того, что украинская власть оказала значительное содействие в раскрутке скандала с одним из членов команды Трампа Пола Манафорта, который был политтехнологом Януковича, и сыграла таким образом на стороне Хиллари Клинтон. Но смена Порошенко на правых еще менее устроит Трампа, так как это означает риск скатывания к войне Украины с Россией, в результате которой на Украине будет Дикое поле.

Поэтому Трамп вынужден будет проводить такую политику, чтобы, с одной стороны, полностью нейтрализовать правых и радикалов, то есть оказать поддержку Порошенко, а, с другой, заставить Порошенко в достаточно жестком режиме реализовывать Минск-2. Для этого, думаю, Порошенко и Меркель с Олландом будет обозначен некий дедлайн, после которого Америка просто умоет руки. Думаю, это будет апрель-май. С учетом выборов в Германии и Франции такой удар под дых просто убьет политический рейтинг не только Олланда, у которого он и так отрицательный — минус 85%, но и Меркель.

После этой даты Вашингтон признает ЛНР и ДНР стороной конфликта. Соответственно, в случае переворота в Киеве или недееспособности центральной власти в Киеве, у Вашингтона появится другой легитимный партнер для переговоров на Украине. Ему можно будет дать и кредит МВФ. Отсюда и будет отстраиваться новая украинская легитимная власть. Соответственно, Трамп вообще снимет Крым с повестки дня, так как ситуация решена по факту, а по Минску-2 обозначит четкий и жесткий дедлайн.

Примерно аналогичную оценку ситуации по Украине дают и другие эксперты: «Избрание Трампа спровоцировало среди украинских политиков и экспертов настоящую панику, которая не имела бы смысла, если бы каждый из них был уверен, что новая администрация Белого дома будет и дальше их кормить, оплачивать и поддерживать. Инстинкт, да и информация, полученная от госдеповских кураторов, видимо, подсказывают им, что надвигается большая белая, пушистая и толстая зрада. Я тут ради интереса посмотрел, что делал Трамп в тех случаях, когда у него на руках оказывался дорогой и убыточный проект, ну, например, какая-нибудь очередная башня, которую построили, в которой должен был быть отель с казино и спа-салонами и фешенебельные офисы, а клиенты не пришли, или деньги закончились, или партнеры по строительству оказались идиотами.

Выяснялись две вещи. Первая: Трамп, как хороший бизнесмен, очень быстро избавляется от таких активов. Если ситуация кажется ему бесперспективной, то долгострой или недострой, или просто убыточный объект сразу же выставляется на продажу. Вторая вещь: Трамп, как и подобает хорошему бизнесмену, умеет смотреть на вещи реально и продает такие активы по очень низким ценам в надежде вернуть хотя бы часть затраченных денег.

Дрожащий голос человека со справкой — Парубия, на трибуне Рады после обнародования результатов выборов в США — лучшее свидетельство того, что нынешняя необандеровская элита Украины очень хорошо понимает свои ближайшие политические перспективы.

В-третьих, западные окраины бывшего Советского Союза. Трамп сохранит прежнюю политику в отношении Беларуси (шаг вперед, два шага назад) и ужесточит ее в отношении стран Прибалтики, так как слишком незначительны интересы Вашингтона в этом регионе по сравнению с отношениями с Москвой на других, глобальных направлениях мировой политики. Соответственно, Прибалтика во многом потеряет свой информационно-провокационный потенциал для Москвы. Эта новая ситуация лучше всего поставит перед прибалтийскими лимитрофами вопрос о собственных политических перспективах. Также Трамп договорится о правилах игры в Молдавии, тем более там к власти на президентских выборах 13 ноября должен прийти условно пророссийский кандидат.

Что касается Беларуси, то официальный Минск тоже вынужден будет сменить ту политику сдерживания России, которую он с большей или меньшей интенсивностью проводил, начиная с Крымской весны, включая мощнейшую активизацию белорусского МИД на западном направлении и снятие рамок для деятельности русофобской оппозиции на внутреннем политическом и информационном поле. Сейчас эти две тенденции снова придется на время приглушить.

Приблизительную картину отношения самого Трампа и ключевых членов его команды к постсоветскому пространству дают следующие фразы. Трамп: «Прибалтийские страны недавно заявили о том, что не могут развиваться, так как в соседях у них Россия. Мы можем посоветовать и помочь, чтоб в соседях у них были страны Африки. Переселим всех прибалтов на африканский континент, а африканское население — на территорию стран Прибалтики. Соответственно, переименуем страны. Думаю, многие жители африканских стран будут только рады. Всем будет хорошо».

Или фраза бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ньюта Гингрича, который может стать новым госсекретарем США: «Россия сделает в Эстонии то же самое, что на Украине. Я не уверен, что готов пойти на ядерный конфликт из-за местности в районе Санкт-Петербурга». Местность в районе Петербурга, местность в районе Смоленска, местность в районе Ростова, местность в районе Цхинвала — достаточно неплохое знание политической географии, чтобы не начинать ядерную войну.

Сейчас многим достаточно трудно представить, что будет, если США договорятся с Россией о разделе мира на сферы влияния. Тем не менее это можно сделать, если вспомнить именно 60−70-е годы, когда Советский Союз был еще достаточно силен. Противостояние никуда не исчезло. Оно просто велось по неписанным правилам. Если добавить к этому фразу Трампа о том, что он не будет заниматься свержением режимов, то правила этой игры становятся вполне понятными как для Москвы, так и для Вашингтона. А вот лимитрофам, вернее, нынешним политическим режимам этих стран, которые были приведены к власти насильственным путем и насильственно удерживали власть — придется очень туго, так как им придется сменить риторику. А смена риторики обернется приходом к власти других элит.

Вопрос тут возникает и для России. С одной стороны, признание постсоветского пространства зоной ответственности России — это хорошо. С другой стороны, нельзя допустить даже фрагмента предыдущей советской политики, когда существование этого пространства поддерживалось исключительно за счет русского народа и российской экономики. Только собственными ручками и ножками, мозгами или их подобием. И, естественно, на первый план здесь выплывают, собственно говоря, российские проблемы экономики, вернее, проблемы с кадровым составом финансово-экономического блока правительства. Так как они завязаны на мировую клинтоновскую партию войны, то они будут делать все возможное для нанесения России наибольшего ущерба на этом направлении, что мы видим и сегодня.

И, естественно, что при Трампе военно-политическое давление на Россию, несомненно, ослабнет. Но включатся другие механизмы — экономические. И на эти новые вызовы необходимо будет давать ответы. Вопрос только — с кем? С Медведевым? Кудриным? Дворковичем? Чубайсом? Если Трамп увидит, что финансово-экономическим блоком правительства России по прежнему будут рулить клинтониты-троцкисты, с которыми он воевал в Америке, то его доверие к Путину резко упадет, а это недопустимо. И Путин это понимает. Следовательно, клинтонитов в российском руководстве надо будет убирать или совсем, или хотя бы на задний план.

Об этой же проблеме говорят и некоторые другие эксперты: «Трамп будет требовать от партнеров соблюдения своих обязательств. В этом смысле нас ждут большие проблемы, потому что с Путиным он, может быть, и договорится, но как только дело дойдет до исполнения, все будет заморожено. Мы видим, как наше проклинтоновское либеральное правительство саботирует поручения президента. Точно так же оно будет относиться к поручениям и договоренностям с Трампом. И как только Трамп увидит, что данные нами обещания не исполняются, он не будет разбираться, кто в этом виноват.

Насколько важны в новых условиях для российского президента Медведев, Улюкаев, Силуанов и иже с ними, или эти фигуры инвариантны (и тогда почему?) — зафиксируем в феврале-марте следующего года, когда штабом Дональда Трампа новая концепция взаимоотношений с Россией уже будет выработана».

Таким образом, контуры того, что Трамп может предложить России, вырисовываются следующим образом. Первое — это постсоветское пространство как зона доминирующего влияния России и определение правил игры на этом пространстве. Второе — разграничение сфер влияния и определение правил игры на Ближнем Востоке. Третье — снятие военно-политической напряженности в Европе и, особенно, Восточной Европе, так как понятно, что российское вторжение в Прибалтику или Польшу — это страшилки для идиотов с целью оправдания необходимости дальнейших финансовых вливаний в агонизирующие экономики стран Восточной Европы.

Как отмечают эксперты: «Наибольший стресс сейчас, конечно, испытывают восточноевропейские страны. Они больше, чем Германия и Франция, зависят от США, и им теперь придется в корне пересмотреть свои отношения с Белым домом. Евросоюзу сейчас ничего не остается, кроме как делать хорошую мину при плохой игре. Европейцам придется наступить на свое эго и устанавливать контакты с администрацией Трампа. До сих пор страны-члены альянса предпочитали сваливать финансовую ответственность на Америку. Теперь все изменится. И именно вопрос дальнейшего финансирования НАТО станет самой большой проблемой в американо-европейских отношениях.

Есть большой шанс, что президент России Владимир Путин и новая американская администрация смогут заключить историческую сделку для того, чтобы остановить конфронтацию между Россией и Западом. Сейчас американская противоракетная оборона направлена против России. Но я уверен, что Трамп изменит эту ситуацию. Если Россия и США начнут договариваться по важнейшим мировым проблемам, антироссийская истерия прибалтийских государств и Польши пройдет. До сих пор эти восточноевропейские государства чувствовали защиту Америки. Но теперь США заинтересованы в решении совсем других вопросов и в этих условиях полякам и прибалтам придется поджать хвосты и подстраиваться к новой ситуации. Также поддержку со стороны американских политиков получат те силы во Франции и Германии, которые выступают за нормализацию отношений Запада с Россией».

В целом — Путин и Трамп могут договориться на стратегическом уровне, что и как с кем делать. Если Вашингтон сможет выполнять эти договоренности (в отношении Москвы в этом сомневаться не приходится), то этот мир будет покрепче мира холодной войны, обеспечиваемый ядерным паритетом. «Должны ли мы радоваться тому, что к власти в США пришли люди, для которых на первом месте в кои-то веки находятся интересы США? Пожалуй, да. С Дональдом Трампом можно будет вести рациональный разговор, с позиций «Россия получает это, а США получают вот это». С Хиллари Клинтон такой разговор не получился бы — на интересы США ей наплевать, следовательно нам было бы очень сложно как торговаться с нею, так и угрожать ей», — можно только согласиться с данным мнением.

Для того чтобы отойти от логики холодной войны, останется сделать еще только один шаг — это начать совместные крупные инфраструктурные российско-американские проекты, аналогичные российско-китайскому экономическому сотрудничеству. Например, сотрудничество между Дальним Востоком и Аляской, а также в Арктике — с лихвой и многократно окупят любые потери США и России на других направлениях торгово-экономической и военно-политической экспансии. И чем больше лет продлится это сотрудничество, тем более устойчивый и стабильный мир мы получим к концу первого срока Трампа.