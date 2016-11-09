



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир? Мир. Мир?

Накануне 8 ноября весь мир был в шаге от того, чтобы новая холодная война перешла в горячую стадию. Это произошло бы в случае победы на выборах президента США Хиллари Клинтон — представителя мировой партии войны, которая готова была погрузить весь мир в кровавый хаос ядерной войны только для того, чтобы доказать правоту собственной исключительности. Несомненно, это была попытка сатанинских сил получить власть над миром и уничтожить творение Божие.

Однако глобальная элита решила иначе — никому не хочется умирать, и она ясно понимала, что Россия Путина — это не СССР времен Горбачева. Путин смог всем доказать, что не отступит перед давлением мировой партии войны, и если придется, то нажмет красную кнопку в ответ. Поэтому перед самым окончанием выборов окончательная ставка глобальной элиты была сделана на Трампа. О том, что победе избирателей Трампа 8 ноября на избирательных участках предшествовала кулуарная победа американской партии мира, весьма красноречиво говорит следующий факт. Именно в тот день, а именно 6 ноября, когда директор ФБР Джеймс Коми заявил о том, что возобновленное 28 октября дело против Хиллари Клинтон закрыто, Клинтон отменила праздничный фейерверк в Нью-Йорке по случаю своей победы.

На мой взгляд, это явное свидетельство того, что Хиллари сломали одним простым, но убойным аргументом — ты можешь выиграть выборы, подтасовав их результаты так же, как ты это сделала на демократических праймериз, даже не позволив пересчитать голоса в Калифорнии и взяв детей Сандерса в заложники на тот остров, где муж ближайшей советницы Клинтон Хумы Абедин экс-конгрессмен Энтони Винер и некоторые другие высокопоставленные американские политики любили проводить время в обществе несовершеннолетних детей. Но в таком случае ФБР вынуждено будет вскрыть все имеющиеся на руках козыри и обвинить Киллари в государственной измене.

Подтверждение чего было послано Клинтон и по другим каналам. Так, 4 ноября глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что считает действия Хиллари Клинтон государственной изменой, так как передача секретной информации по незащищенным каналам поставила под удар не только её саму, но и национальную безопасность, а также всех граждан США, находящихся за пределами страны. В результате Клинтон поняла, что партия проиграна, и отменила фейерверк, а победу Трампа подадут в том плане, что избиратели качнулись к нему после публикации новых скандальных данных об утечках с сервера бывшего госсекретаря.

Когда игра была сделана, избирательной системе США позволили честно посчитать голоса американских избирателей, в результате чего победил Дональд Трамп. Он получил голоса 289 выборщиков от 29 штатов, для победы ему были необходимы голоса 270 выборщиков. Его соперница из стана демократов Хиллари Клинтон хотя и получила на 130 тысяч голосов больше, чем Трамп, но получила всего 215 голосов выборщиков.

Конечно, по поводу победы Трампа не может быть никаких шапкозакидательских настроений — он не полковник, получивший в результате победы досрочно звание генерал-лейтенанта. Но факт остается фактом. Во-первых, мир отошёл от порога ядерной войны, к которой он шел в результате победы Клинтон. По сути, мир отделял от угрозы ее начала только один шаг — очередная провокация в отношении российских военных в Сирии, на что Москва вынуждена была бы ответить.

Во-вторых, отношения по линии Россия — США, которые в определяющей степени сегодня задают вектор геополитического развития в мире, претерпят кардинальные изменения, которые пойдут на пользу и России, и Америке. Трамп не будет продолжать тот неотроцкистский проект, которому США следовали почти все годы после развала СССР, вмешиваясь в каждый конфликт в мире, а во многом и создавая их как способ расширения своего собственного влияния. Анализ речи Трампа в Геттисберге, в которой он рассказал о том, чем будет заниматься в первые 100 дней на посту президента, ясно показывает, что Трамп хочет перенести акцент в развитии США с внешней политики на внутреннюю. Это означает, что он видит приоритет в решении социально-экономических проблем США: налоги, здравоохранение, производство, инфраструктура. Это потребует серьезных вложений, которые Америка может изъять только из сферы ВПК и обороны.

Американские эксперты поддерживают данную точку зрения: «Политическая американская элита шокирована выигрышем Трампа. У нее есть четкое понимание, что результат Трампа — это мощнейший протест белого населения, среднего класса. Фактически речь идет о протесте против системы, которая доминировала последние 50 лет, — системы групповых привилегий. Этим группам были положены особые льготы. Например, афроамериканцам, испаноязычным, представителям секс-меньшинств. Белые раздражены, что все, кроме них, пользуются привилегиями, обеспеченными налогами, которые платит белое население. Появление Трампа — это социальный взрыв. Сигнал, что система должна быть изменена».

Но все это окажется возможным только в том случае, если Трамп сможет заставить нынешнюю политическую элиту Америки работать на обозначенные им задачи. Если нет, то ее придется зачищать и насыщать новыми кадрами. «Изначально Трамп как прекрасный шоумен выдвигался глобальной элитой в качестве спарринг-партнёра, который должен был канализировать антиглобалистские настроения и в упорной борьбе их слить. Но по ходу предвыборного шоу вдруг обнаружилось, что этот блестящий, казалось бы, сценарий, талантливо разыгрываемый Трампом на самом высоком уровне, привёл не к канализации протеста, а к его кристаллизации и распространению — фактически обнаружились глубинные и реальные противоречия не только между обществом и элитой США, о которых сказал Путин на Валдае, но и между группами элит. И это действительно важное последствие и знак для Запада и всего мира».

Но такая борьба на внутреннем политическом поле с оппонентами курса возможна только при условии, что у Трампа будет внешняя поддержка. Кстати, аналогично поступил и Владимир Путин в первые два срока своего правления, когда использовал внешний ресурс отношений с Бушем-младшим для вырубания внутренней фронды олигархов и либералов. Поэтому Трампу будет нужна не конфронтация с Россией, а мощные совместные прорывные шаги на международной арене, которые будут вести к стабилизации мировой обстановки и решению вопросов по ключевым горячим точкам современности, в частности Сирии и Украине.

В этом плане не будет большой новостью спрогнозировать скорое решение украинского вопроса и последующую за ним отмену антироссийских санкций. И это возможно будет в рамках общей договоренности России и США по закреплению всего постсоветского пространства в зоне влияния России, что, естественно, будет воспринято в штыки многими лимитрофами, но кто их будет спрашивать — придется снова учить русский.

Таким образом, российская внутренняя и внешняя политика может получить четыре года так нужной передышки для развития собственной экономики и для выстраивания по периметру страны гораздо более дружелюбного окружения. И в этом плане цели России Путина и цели США Трампа совпадают — нанести как можно больший урон сатанинской глобалистской элите. Свергнуть ее с командных постов на всех уровнях, в том числе и в России, и разделить сферы влияния.

Поэтому победа Трампа ударит и по позициям мировой партии войны в России. Вспомним недавнее (начала октября) высказывание Джейкоба Ротшильда: «Текущий кризис может продлиться куда меньше по времени, чем холодная война. На данный момент у США имеются союзники среди российских элит, которые готовы взять в свои руки инициативу. При таком раскладе рядовые жители ничего не заметят. Курс внешней политики России изменится — это преподнесут как какое-то достижение российской дипломатии». Вот по этой части российской компрадорской элиты и нанесла серьезный удар победа Трампа. Сегодня Владимир Путин может значительно более серьезно проредить ее ряды и удалить с командных должностей, так как потребность в ней как в канале связи с группировкой клинтонитов — серьезно снизилась.

«Успех Трампа — мощнейший вызов всему бюрократическому интернационалу, завязанному на упырей в бывшей уже вашингтонской администрации Обамы. Оказывается, можно бороться и побеждать со своей собственной повесткой дня. Трамп также бросил вызов тем влиятельным политическим элитам в России, которые ориентируются на Демпартию США и американскую мировую гегемонию в целом. Американец нанес удар по отечественным русофобам. Да, история обладает мощным чувством юмора. Российские либерал-бюрократы больше не смогут с прежним успехом впаривать нам политкорректную ложь о «предопределенности элит», — отмечают эксперты.

Победа Трампа придаст новое ускорение и тем политическим силам в Европе, которые также выступают за национальный путь развития в противовес интересам глобалистской элиты. Особенно это касается тех ключевых стран ЕС, в которых в следующем году пройдут выборы, — Франции и Германии. Нынешние лидеры этих стран — Олланд и Меркель — весьма опрометчиво и не слишком корректно выступили против Трампа, поэтому ему есть чем и кем заняться и на европейском направлении.

Главное, и мы об этом писали не раз, это следующее. Во-первых, хватит лимитрофам всех мастей сталкивать две ведущие мировые державы лбами. Гораздо лучше России и США договориться и вместе «распатронить» любую такую геополитическую шавку. И один такой пример преподаст хороший урок всем остальным. Во-вторых, у стратегического сотрудничества России и США есть очень глубинные основания — доминирующее белое население, единая религия (христианство), общая идеология, основанная на глубоком мессианском видении своей истории и своей роли в мире. И эти потенциалы надо объединять, а не сталкивать между собой в грандиозной рубке. Союз имперских России и США может вывести мир совершенно к другим горизонтам развития, уровня жизни, безопасности, здравоохранения, образования и так далее.

О том, какое значение победа Трампа имеет для постсоветского пространства, мы подробно поговорим в следующем материале.