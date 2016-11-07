



Александр Горбаруков ИА REGNUM Знакомое прошлое и настоящее США. Что будет завтра?

Завтра в США пройдут выборы президента. Их первые итоги станут известны в России 9 ноября. Посмотрим, что ожидает от них блогосфера Рунета. Практически все обозреватели отмечают, что Трампу удалось сделать то, что до него не удавалось никому — взорвать то политическое болото, которое представляли собой выборы президента США, и показать не только американцам, но и всему миру, что политическая система США прогнила насквозь.

Что разделение американской элиты на республиканцев и демократов — исключительно фальшивое и обслуживает исключительно финансовую элиту страны, а точнее — ее реальных собственников. Это доказывает великое множество фактов этой кампании: голосование клана Бушей (республиканцев) за демократку Клинтон; фактическое предательство верхушкой Республиканской партии своего кандидата на выборах; слаженная работа почти всех ведущих СМИ США исключительно на победу Клинтон; множество смертей вокруг фигуры Клинтон за последние несколько месяцев, из которых ни одна не расследована. Наконец, так и не посчитанные голоса в Калифорнии, а также подтасованное голосование в нескольких штатах, где нашли заранее отпечатанные бюллетени с уже проставленными галочками напротив фамилии Клинтон. Поэтому, независимо от исхода выборов, Америка никогда не будет прежней. Страна расколота как никогда. И эти две части американского общества не хотят жить друг с другом вместе.

Вот что пишут рядовые американцы: «Сегодня моя босс меня немного напугала. Приятная, лет 45+, американка в не первом поколении, необыкновенно умная, мудрая, добрая и самый эффективный, но бесподобно человечный корпоративный босс, который мне когда-либо попадался в жизни, она, после небольшого коллективного обсуждения текущих выборов в президенты, под конец мрачно сказала: «Если выиграет Трамп, мы должны начать революцию. Я готова сражаться и умереть. Но мы не можем больше жить с НИМИ в одной стране».

Угнетённая и под впечатлением, прихожу я домой и жалуюсь домашним, что я, пожалуй, тоже не против и даже очень сильно готова пойти на революцию и лучше умереть, чем опять жить в стране, похожей на ту, из которой я бежала много лет назад. А домашние мне так ядовито: «А ты в курсе, что сторонники Трампа из неофашистов, скинхедов, белых супрамистов и милиции из глубинки уже сделали заявление, что если Трампа не выберут, то они начнут революцию, потому что жить с НАМИ в одной стране они не хотят?»

Они никогда не смирятся с Клинтон, как они не смогли притерпеться к Обаме. Мы никогда не смиримся с Трампом, потому что помним, что сделал со страной Буш — младший. Эти две партии, два народа будут саботировать друг друга до конца. Ибо точек соприкосновения и общих целей больше нет. Как нет и единого народа. Эта страна на грани раскола и гражданской войны. Или быстро движется к оной. И это уже не просто Север и Юг. Это раскол по вертикали, горизонтали и диагонали».

Трампу удалось разбудить ту Америку, которой она была еще двадцать-тридцать лет назад, и показать ей, что если не проснуться, то у них — белых и образованных религиозных людей — больше не будет той страны, в которой они родились. Будет сообщество люденов без расы, веры, пола, детей, образования, мечты. Трамп кинул клич, и люди проснулись. Сегодня никто не может быть уверен в том, что завтра в США не начнется гражданская война.

«Трамп практически уже объявил гражданскую войну, или вернее призвал к восстанию (пока гражданскому), против узурпации власти в США Хиллари Клинтон. А она, собственно, и не скрывает, что власть уже принадлежит ей и она ее не собирается никому отдавать. По сути, она открыто говорит, что ей плевать на любые расследования, она всегда их сумеет замотать, и в каких бы преступлениях ее ни обвиняли, она все равно нарисует себе победу на выборах, и тупые американские скоты с этим примирятся.

А когда начнется плановое снижение уровня жизни и закрытие производств, у американцев будет отобрана вторая поправка и оружие, а любых героев, вообразивших, что это Голливуд, будут уничтожать игиловцы, привезенные из Сирии под видом беженцев. Сами понимаете, что с таким оппонентом рассчитывать выиграть выборы с помощью стандартной процедуры может только идиот. А Трамп не идиот и более или менее открытым текстом объяснил это своим сторонникам, так же как и то, что если они не сумеют остановить Бастинду, то их всех бросят в топку Третьей мировой войны, так же, как Троцкий почти сто лет назад собирался бросить Россию в топку мировой революции».

Все эти и многие другие факторы заставляют всерьез относиться к версии о том, что в США после выборов 8 ноября вспыхнет гражданская война. Поводов всего два — победа Клинтон, которую не признает Трамп и бросит клич своим сторонникам. Победа Трампа — его убийство клинтонитами, и народное восстание. Вот только два сценария из множества. Однако суть остается прежней — страна расколота, и этот раскол уже разговорами не преодолеть. В этой связи вопрос о том, может ли страна, находящаяся на грани гражданской войны, быть «мировым жандармом», как этого хотят многие европейские политики, является сугубо риторическим.

К тому же представление о Трампе как об «антисистемном кандидате» является в корне ложным. Он «вполне системный, хорошо интегрирован в американскую элиту, но дело в том, что внутри самой американской элиты сейчас идёт беспрецедентная по жестокости внутренняя борьба между представителями двух лагерей, у которых принципиально не совпадают интересы, образы будущего и даже идеология. Фундаментальная проблема заключается в том, что денег не хватит на всех, и тут сложно найти возможность для компромисса.

Трампа поддерживают девелоперы (в том числе «инфраструктурные»), нефтяники, угольщики, часть фармакологического лобби и часть аграриев, а также тот исчезающе малый пласт производственников, которые не перевели свои мощности в Китай или Мексику. Например, кандидат от республиканцев обещает забрать у военных «триллионы», которые Вашингтон тратит на международные интервенции, и потратить их на инфраструктурные проекты в самих США, что вызывает дикий восторг у девелоперов и всего строительного лобби, но одновременно становится причиной ненависти у значительной части компаний, которые зарабатывают на оборонном заказе. Такие нерешаемые конфликты скрываются за каждой группой, которая поддерживает Трампа или Клинтон».

В то же время нельзя, на мой взгляд, согласиться со следующими тезисами: «Сама логика событий в мире и в США приводит к победе Трампа — Дональда сейчас или «нового Трампа» в 2020-м. Казалось бы, для Кремля слабый президент Клинтон в чем-то даже выгодна — если бы Путин руководствовался сиюминутными геополитическими интересами. Или логикой «чем хуже, тем лучше» — то есть пускай при президентстве Клинтон все проблемы США еще больше усугубятся, болезнь станет неизлечимой, а мы будем лишь потирать руки. Это странная логика — мы имеем дело со сверхдержавой, лихорадка которой сказывается на всем мире, и нет ни одной серьезной страны, которая хотела бы наблюдать неконтролируемые конвульсии США.

Именно поэтому (а не только из-за сопротивления ФРС), кстати, так осторожно происходит процесс вытеснения доллара из мировой экономики — потому что быстрое падение долларовой пирамиды не только подкосило бы США, но и вызвало бы мировое цунами. Кремль мыслит стратегически — и поэтому нам неинтересно получить просто четыре года «уязвимой Хиллари». Этого уже мало — не из-за аппетитов Путина, а исходя из реально складывающейся международной, да и внутриамериканской ситуации».

Во-первых, как известно, неважно, кто и как за кого голосует, важно, как кто считает. В этом плане Клинтон имеет больше шансов быть избранной, чем Трамп, и мнение американского народа тут вообще ни при чем. Во-вторых, нет никакой странной логики в том, чтобы желать того, чтобы проблемы США при Клинтон усугубились — это нормальная логика экономической, да и политической конкуренции. С какой стати нам хотеть, чтобы при Клинтон США сохранили бы прежнее влияние или усилились бы? Она что, будет учитывать наши интересы? — Да нет, развяжет мировую бойню еще хлеще, чем Обама. Поэтому пусть лучше США при ней ослабнут. И чем больше, тем лучше.

В-третьих, согласно логике автора, проблемы США приведут к неконтролируемым конвульсиям, которых якобы никто не хочет. Вот интересно получается — распад СССР все заинтересованные стороны только приветствовали и нарастили свой экономический и политический капитал, а нам надо продолжать унижаться и каяться, и не дай Бог, чтобы США поскользнулись. Странная логика, если не сказать больше. Поэтому «четыре года уязвимой Хиллари» — будут для России только подарком, которым грешно будет не воспользоваться, потому что мы получим отличную возможность еще больше увеличить вес и влияние России как на пространстве бывшего Советского Союза, в Европе, на Ближнем Востоке, да вообще — везде.

Выгодная слабость конкурента — это закон политического и экономического выживания. Скажут, а как же Китай, например? А Китай — наш союзник. И увеличение его политического и экономического веса — это повышение и нашей устойчивости. Поэтому России очень выгоден слабый президент США в лице Клинтон, а еще более выгоден — находящийся под расследованием ФБР и на грани импичмента. Республиканцы контролируют конгресс, и если им удастся устранить Клинтон-президента в результате импичмента, вернуть ей, так сказать, должок за Никсона, то следующий президент США практически гарантированно будет республиканцем и, скорее всего, минимум на два срока, так как в обществе будет сформирован запрос на зачистку страны от клинтонитов и мировой партии войны.

Данную точку зрения поддерживают и некоторые другие эксперты, в частности, crimson alter: «Следующий президент США будет слабым. Его легитимность будет под вопросом, и как минимум половина населения и значительная часть элит будет его ненавидеть. Решить проблему легитимности путем репрессий можно, но это будет очень дорого стоить. Вероятность впадения США в «институциональную кому», из-за которой структуры государственной власти фактически не смогут управлять страной, не стоит недооценивать, и это признают даже западные эксперты. Как сказал в интервью Bloomberg известный экономист и ярый сторонник Клинтон Пол Кругман, «США находятся в опасной близости от состояния «недееспособного государства» (failed state)».

Независимо от того, кто или что является причиной поляризации американского общества и элиты (тут российский фактор не стоит переоценивать), США приобретают важную черту страны третьего мира (или «банановой республики», или неудавшегося государства): в одной стране начинают жить две общности, находящиеся в параллельных идеологических, информационных и экономических реальностях. При этом половина общества (в данном случае «трамписты») не доверяет официальным органам власти и СМИ. Американская система изначально строилась по имперским лекалам Рима (из этих претензий на статус «нового Рима» и происходят забавные символические заимствования вроде «Сената» и «Капитолия»), но система не может адекватно функционировать, если примерно половина граждан империи и значительная часть элиты теряет уважение к ее же базовым институтам власти. Если это происходит, то американский «второй Рим» превращается в «третий мир».

Таким образом, нет ничего страшного в том, чтобы США начали процесс сползания с горы и превращения в страну третьего мира. Они слишком много потребляют и ведут опасную агрессивную политику не только против России, но и против всего мира, ставя тем самым под вопрос существование человеческой цивилизации: «Под шумок выборов в США — когда вся мировая общественность прикована к тому, кого выберут в президенты: Трампа или Клинтон — происходит событие по величине не менее важное, чем выборы в Штатах.

Моё мнение — Самсунгу и Южной Корее капец, нет, не сразу, постепенно в ближайшие 5−10 лет. Сперва расскажу, как тихо, незаметно развели финнов, а про Южную Корею вы сами сделаете выводы. Также сможете сделать выводы, как будут разводить Германию, Японию, кого там еще. И это будет независимо от того, кого выберут в Штатах. Южная Корея, Япония — со временем войдут в Таможенный союз. Теперь это почти очевидно. Вопрос на 5−8 лет, максимум. Финны, скорее всего, тоже войдут — им тоже деваться некуда» (Более подробно об этом здесь).

В заключение хотелось бы отметить, что «первые экзитполы из иностранных пунктов для голосования, в которых выборы уже начались, показывают убедительную победу Трампа за границей со счётом 49 против 44 процентов». Несмотря на это, скорее всего, 9 ноября все мировые СМИ нам будут показывать убедительную победу Клинтон. Соответственно, в условиях, когда американский народ оказывается лишенным права голоса, его реакция может быть самой непредсказуемой, Дональду Трампу следует усилить свою охрану, а России и Китаю подумать над тем, как в рамках международного права оказать помощь американскому народу в войне за собственную свободу.