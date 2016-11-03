



Китай

В день открытия 11-ого Международного авиасалона Airshow China 2016, который проводится с 1 по 6 ноября, прошла презентация прототипа китайского истребителя пятого поколения J-20. Демонстрационный полет длился недолго — всего около минуты. Тем не менее событие вызвало большой резонанс в мировых СМИ. Чаще всего там можно встретить восторженную тональность, или же испуг. Некоторые авторы даже высказывают мысли, что перспективный истребитель способен внести серьезные изменения в баланс сил Азиатско-Тихоокеанского региона, так как самолет способен эффективно бороться с авианосными ударными группами (АУГ) США.

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Попробуем понять, действительно ли так хорош J-20.

Истребитель, о котором почти ничего неизвестно

Большая часть восторженных отзывов основывается на простых предположениях, при этом фактических данных по тактико-техническим характеристикам самолета имеется очень немного. Это касается важнейших показателей — характеристик двигателей (в том числе их ресурса — этот вопрос очень важен, учитывая имевшиеся проблемы даже для двигателей истребителей четвертого поколения), значения эффективной поверхности рассеивания (ЭПР — показатель, от которого зависит заметность цели для радиолокационных станций), возможностей бортового радиоэлектронного оборудования (особенно это касается радиолокатора) и др. Без всей этой информации (или хотя бы ее части) строить какие-то серьезные суждения практически невозможно. Это вовсе не означает, что китайский самолет плох, но и кричать на весь мир о его равенстве или превосходстве над аналогами пока очень рано. Это, кстати, касается в некоторой мере и прототипа российского истребителя пятого поколения Т-50 ПАК ФА. Но о нем известно все-же намного больше, а 9-й летный прототип, недавно начавший испытательные полеты, уже очень близок к первым серийным самолетам, которые начнут строиться с 2017—2018 года.

Зачем Китай закупает российские истребители Су-35, имея «почти готовый» J-20?

Другой интересный факт, который может наводить на некоторые мысли о степени готовности J-20 — контракт на закупку партии российских истребителей поколения 4++ Су-35, подписанный недавно (в ноябре 2015 года). Совсем непонятно, зачем «распылять» средства на самолет, который должен уступать по характеристикам любому истребителю пятого поколения. Тут вероятнее всего, имеются два возможных ответа: либо низкий уровень готовности J-20 (создание серийных боеспособных машин будет длиться слишком долго), либо несоответствие самолета критериям пятого поколения. Также вполне вероятно сочетание этих факторов. Пример разработки того же американского F-35, идущей очень непросто и долго, также мог мотивировать китайских военных — лучше закупить отличную машину в сегменте поколения 4++, чем бесконечно ждать достижения боеготовности самолета пятого поколения.

Возможность применения противокорабельных ракет с истребителя не является прорывом

Китайские эксперты в качестве одного из главных преимуществ указали возможность J-20 нести противокорабельные ракеты (ПКР), за счет чего самолет способен справиться с американскими АУГ. Надо отметить, что ПКР вполне успешно несут и истребители четвертого поколения. Более того, Китай закупал в России те же ПКР Х-31 для российских истребителей Су-27 и Су-30, которые имеются в распоряжении Пекина. Региональный конкурент же Китая — Индия, совместно с Россией, ведет работы по адаптации ПКР BrahMos (экспортная версия российского П-800 «Оникс») к истребителям Су-30МКИ и Т-50 ПАК ФА. Таким образом, данным фактом «удивить» никого не удастся, хотя это и однозначный плюс для J-20. Что касается американских АУГ — то они явно не являются безоружными целями — эсминцы и крейсеры в ее составе прикрывают авианосец мощной системой ПВО/ПРО Aegis, а авиакрыло, имеющее в составе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), способно достаточно эффективно и на большом расстоянии обнаруживать и уничтожать авиацию противника. Поэтому борьба с АУГ, без применения ядерного оружия, задача более сложная, чем ее некоторые хотят представить.