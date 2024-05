Александр Горбаруков ИА REGNUM Я сама

Явка на президентские выборы в США (presidency.ucsb.edu):

1992 — 55,24%

1996 — 49,00%

2000 — 51,21%

2004 — 56,70%

2008 — 58,23%

2012 — 54,87%

Некоторые американские СМИ пишут о разочарованности избирателей в обоих кандидатах и нежелании выбирать из двух зол. Но мало кто из журналистов при этом вспоминает о катастрофически низкой явке всего лишь два года назад, которой сопровождались выборы в Конгресс США. «Самая низкая явка за более чем семь десятилетий — это не только плохо для демократов, это еще хуже для демократии в целом. В 43 штатах менее половины населения потрудились проголосовать, и ни один штат не превысил отметку в 60%.

В трех крупнейших штатах — Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке — менее трети населения, имеющего на это право, проголосовали. Явка в Нью-Йорке не превысила позорные 28,8%… Явка избирателей на этих выборах была самой низкой из всех федеральных выборов начиная с 1942 года», — писала тогда газета The New York Times.

«Единственный способ, благодаря которому он мог бы выиграть, — это если демократы и другие избиратели, которые, как мантру, повторяют «Трамп — никогда», останутся дома в день выборов. Недавнее вмешательство ФБР, казалось, поможет устранить эту возможность. Посмотрите, что произошло в пятницу после того, как обнародовали заявление о письмах Клинтон: индекс Доу-Джонса отреагировал так, словно случилось стихийное бедствие. Он погрузился на 150 пунктов, прежде чем медленно восстановиться, когда удалось «перевести стрелки» на секс-скандал с Энтони Вайнером [мужем главной помощницы Клинтон].

Другими словами, мысль о том, что Трамп может быть реально избран президентом, вызвала мгновенную панику. Затем осознание того, что это по-прежнему весьма маловероятно, заставило инвесторов спуститься с биржевого потолка. Стоит заглянуть в бездну, как тут же прочищаются мозги», — пишет либеральное (других в США почти не осталось) издание Real Clear Politics.

Колеблющиеся штаты. «Дональду Трампу нужно выиграть больше, чем неопределившиеся штаты. Если убрать двенадцать колеблющихся штатов из этого уравнения и выделить другие 38 штатов, у Хиллари Клинтон окажется явное преимущество в коллегии выборщиков.

Если добавить в список вероятных побед Колорадо, Пенсильванию, Нью-Гемпшир и Вирджинию, г-жа Клинтон переходит через порог Овального кабинета с 272 голосами выборщиков. [Всего по стране все штаты дают 538 электоральных голосов]. Поэтому г-н Трамп должен победить в каждом штате, где он надеется выиграть, забрать 8 неопределившихся штатов, включая Флориду, Огайо и Северную Каролину, и выхватить по крайней мере один из четырех штатов из рук г-жи Клинтон», — пишет The Telegraph. Возможно ли это? — Теоретически, вполне.

Ангажированность рейтингов и их недостоверность. «Менее чем за неделю до дня выборов кандидаты в президенты активно пытаются убедить избирателей в колеблющихся штатах, которые в конечном счете и решают итог выборов, голосовать за себя. Трамп в среду активировался во Флориде, в то время как Клинтон провела запланированные встречи в Аризоне и Неваде.

Показатели в опросах изменились после того, как ФБР объявило о новом расследовании дела с письмами Клинтон. Это хорошая новость для кампании Трампа… Он начал с Флориды, где почти наверняка должен выиграть, чтобы проложить путь к 270 голосам выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах. Последняя пара опросов также обнаружила хорошие новости для Трампа: опрос New York Times / Siena College дает ему 4 очка в штате, Remington тоже 4 очка. The Real Clear Politics 1 процентный пункт. Но прогноз сайта Five Thirty Eight дал Клинтон 52,2% шансов на выигрыш в «солнечном штате».

2 ноября демократы достали тяжелую артиллерию в виде компромата, заключающегося в том, что ку-клукс-клан объявил о поддержке Трампа. «Жители в штатах Алабама, Джорджия, Канзас и Луизиана сообщили об обнаружении листовок KKK на улице в течение нескольких последних дней. Материалы содержат призывы голосовать за Трампа (так как «это приведет к верховенству белой расы») и присоединиться к организации», — пишет The Huffingpost. Это вскоре также ударит по рейтингу Трампа.

«В то время как Флорида может стать подброшенной монеткой, штат Огайо, кажется, уже точно определился в пользу Трампа. The Real Clear Politics дает кандидату GOP до 2,5 балла преимущества, в то время как последний обзор Remington записывал ему 5 баллов. Прогноз ABC тоже «переключил» его в режим штата республиканского толка. Клинтон может найти утешение в опросе Emerson College, опубликованном 29 октября, и у Five Thirty Eight, которые по-прежнему дают ей 40%-ный шанс на выигрыш штата.

Невада все чаще радует Трампа, если верить недавним опросам. По данным The Real Clear Politics, он лидирует на пол-очка в штате. Remington дал ему 4 очка на прошлой неделе, но опрос Emerson College сообщает, что у Клинтон преимущество до 2 очков. Five Thirty Eight дал ей около 57% шансов на победу.

Айову, похоже, может качнуть в любую сторону. Real Clear — дает Трампу 1,4% пункта, но последний опрос университета Quinnipiac на прошлой неделе констатировал ничью. Survey Monkey дал 5 очков на прошлой неделе Трампу. Five Thirty Eight дал около 61% шансов на победу 2 ноября.

Клинтон не обязательно серьезно расстроится, если потеряет Айову, поскольку ее кампания работает прежде всего на то, чтобы обеспечить себя «синей стеной» в таких штатах, как Висконсин, Вирджиния, Колорадо, Нью-Гемпшир и Мичиган. Трампу, вероятно, нужно перевернуть хоть один из традиционно демократических штатов, чтобы получить 270 голосов избирателей, поэтому Клинтон и носится по ним как «горячая картошка». Согласно данным Real Clearу, нее есть 5,7 пункта в штате Висконсин, 5,2 балла в Вирджинии, 4 балла в Колорадо, 4,7 балла в Нью-Гемпшире и 7 баллов в Мичигане», — пишет International Business Times.

«Дональд Трамп приблизился на расстояние вытянутой руки. 2 ноября Государственный опрос The Real Clear Politics обнародовал прогноз, согласно которому на данный момент Клинтон опережает Трампа всего на 7 голосов (273 — 265 в пользу Клинтон). Всего два дня назад он был 304 — 234 в пользу Клинтон.

Рейтинги Клинтон запнулись после серии поразивших всех заголовков — в первую очередь повторного расследования ФБР. Хотя Трамп все еще отстает, он все-таки взял некоторые из ключевых штатов так называемого «поля битвы». Он лидирует в Аризоне, Неваде и Северной Каролине и уже, похоже, четко оттеснил Клинтон в колеблющихся Огайо и Флориде.

Если бы выборы состоялись сегодня, The Real Clear Politics дает Клинтон 246 голосов против 164 Трампа. Это отдаляет демократов на 24 голоса от 270, необходимых для победы на выборах. Неделю назад Клинтон лидировала 272 против 126 Трампа», — пишет Daily Wire. Таким образом, Трамп сторицей вернул утраченные после секс-скандала рейтинги. Но, возможно, именно реальная угроза его победы и станет тем мобилизующим средством, которое заставит избирателей-демократов выйти из дома и не допустить этого. Выборы этого года можно назвать грязными, кандидатов — отвратительными, их пиар — мерзким, но уж точно не скучными.

Молодежь. Напомним, что практически любой маленький штат, дающий 3−4 голоса в Коллегии выборщиков, мог в 2000 году (выборы Буш — Гор) изменить ситуацию. И предстоящие выборы во многом будут зависеть от того, как граждане проголосуют ногами — попросту говоря, все будет зависеть от того, кто доберется до избирательного участка. В этом смысле у миллениумов — американской молодежи до 35 лет — энтузиазма не занимать. Около 60% из них за Клинтон, остальные за третьих кандидатов.

Миллениумы теперь идут ноздря в ноздрю с беби-бумерами, а возможно, и превышают их количество, когда речь идет о зарегистрированных избирателях. Электорат в возрасте 18−35 голосует в рекордных количествах», — пишет The USA Today. «Наблюдатели говорят, что более 25 000 человек уже воспользовались правом досрочного голосования. Из этих избирателей многие — молодежь, некоторые голосовали в первый раз.

«Они те, чья жизнь зависит от этих выборов», — говорит американский активист Маркиз Аверетт. «Это сказывается на цифрах, потому что это очень важные выборы. И миллениумы особенно заинтересованы, потому что они слышат, как говорят о насущных для них вопросах».

Среди некоторых из главных вопросов, небезразличных молодым американцам, согласно опросам Центра по обслуживанию граждан, значатся: кибербезопасность, право голоса и экономика, особенно, когда дело доходит до оплаты за школу», — пишет издание WRBL.com.

Цветные. Очень противоречивой и непредсказуемой категорией избирателей на этих выборах остаются цветные. То, что Клинтон соберет голоса всех черных, — далеко не аксиома, так как многие из них успели разочароваться в серости Барака Обамы и в демократах в целом. Настолько, чтобы проголосовать за Трампа? — Вряд ли. Но чтобы остаться дома и вообще не пойти на выборы — вполне; или, назло кондуктору, проголосовать за третьего кандидата.

«Если вы не голосуете, это голосование за Трампа. Если вы голосуете за кандидата от третьей партии, у которого нет ни единого шанса на победу, это голосование за Трампа», — заявил Обама во время недавнего интервью на Утреннем шоу Стива Харви. Подчеркнув, что «ставки высоки — может быть, даже исторически высоки».

Черные составили около 13% пришедших на выборы в 2012 и 2008 годах. Конечно, их любовь к Обаме (особенно уровня 2008 года) Клинтон не унаследует. Хиллари вполне отдает себе отчет, что для них она — скорее рабочая, а не выставочная лошадка. Но тем не менее она отчаянно нуждается в их поддержке. Многие из них помнят клевету госсекретаря по поводу нечистого прошлого Обамы, ее некрасивые выпады в его сторону…

И Трамп с радостью подливает масла в огонь ненависти к богатой белой мэм. «Наши политики подвели Африканское сообщество, — говорит на митингах Трамп. — Сейчас они говорят вам хорошие вещи перед выборами, но после выборов, они скажут: «Увидимся позже, я увижу вас через четыре года».

«Хиллари Клинтон лгунья, а Дональд Трамп… ну вы и сами знаете», — говорит тридцатидвухлетний Марк Рейнольдс, клерк из продуктового магазина в Детройте в интервью USA Today.