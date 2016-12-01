Американская любовь, американская мечта
Не очень понятно почему — но для меня средняя книга кажется гениальной среди плохих. А средний фильм так и остаётся средним. Даже среди очень средних фильмов. Поэтому в каком-то смысле мне всегда интересней книги. Может быть, потому, что я сам тщусь писать их. Может быть, (скорее всего), потому что книга допускает (а часто требует) от нас большей степени соавторства, воображения, возможности разговора.
Перед нами американский роман, а каждый американский роман велик по-своему. Особенно, если он про семью. Женская проза всегда в каком-то смысле про семью. Впрочем, при желании, если чуть расфокусировать зрение — то в дымке можно увидеть и Сэлинджера (нелепость и странность, чудаковатость и трогательность персонажей), и Хемингуэя (диалоги, краткость и выразительность прозы), и Марка Твена (добрый юмор и почти детскость интонации иногда, беллетристичность даже некоторая), и — хуже того — Набокова (литературная изобретательность, да и сюжет — вот неожиданность — секса с 13-летней девочки с 26-летним мальчиком)… Короче говоря, перед нами настоящая литература. Не корча из себя знатока её — искренне рекомендую всем, кому интересна современная хорошая проза «для всех». В крайнем случае, вы узнаете несколько новых слов. Я вот узнал. Суккоташ! Дашики! Сирсакер!!! Звучат, как ругательства или заклинания, но это серьёзная литература, тут магия иная.
В книге есть некоторые общие для современного романа «грехи». Множество отсылок к массовой культуре, упоминания рок-групп etc. Но это, так сказать, дань потенциальной популярности. Реалии. Колледжи, день благодарения, 11 сентября, постройка дома, рок-группы и протестантские церкви, медицинские страховки, прыщи подростков (впрочем, это-то, кажется, международное), но вот, например, «варежковое дерево»… Это-то чисто американское.
Чуть на более тонком уровне тоже самое происходит и с тематическим планом; это условный суповой набор актуальных (прежде всего, для штатов) горячих тем от веры в бога без знания текста гимнов, до насущных вопросов «пола»: гомосексуализм, аборты, педофилия и т.п. Конечно, это в некотором роде насущно везде, но Американское общество заметно поляризовано именно между пуританством и «свободой нравов». Сам роман написан в духе «старого доброго романа» (с некоторым даже демонстративным пренебрежением сомнительными открытиями модернизма и постмодернизма двадцатого века, автор словно бы настаивает на том, что ценности традиции здесь важны, равно как и семейные). Это заметно иногда и в манере (чуть стилизованной) описания даже внешности героев:
«Безупречно белый кардиган, небрежно наброшенный на плечи, кожаные мокасины, надетые без носков (Ред увидел такое в первый раз, но, к сожалению, не в последний).»
Только едва заметная ирония подсказывает нам, что проза это написана в начале 21 века.
Что остаётся от жизни? От всех выращенных детей, посаженных деревьев, построенных домов? Поиски утраченного времени на американский манер, чуть менее изысканы, чем французские, но, может быть, этим и даже понятней русским. Застенчивая поэзия обыденности. Не случайно в книге фигурирует образ призраков прошлого. Семейных привидений. Это проклятая ностальгия про прошедшему: детству, молодости, любви, жизни. Мы все сталкиваемся с этим, когда листаем фотоальбомы. И, скорее всего, искусство всего лишь уточняет: а как у вас? У Вас примерно так же? Чем лечите ностальгию? Это неизлечимо, но попробуйте религию, науку, искусство… Хотя бы роман написать. Хотя бы прочитать. Ничего нового сказать нельзя: жизнь и литература только повод для пристального вглядывания в существующее; рододендроны и дождики в четверг, характеры соседей и повадки мопса, аромат радуги над полем, шершавая фактура пиджака, в котором дедушка женился после войны… Часто в книжке фигурирует юмор:
«— Я вышла на веранду, — не двигаясь с места, заговорила она, — хотела заняться письмами. Знаете мой столик, за которым я пишу? Так там, на полу под стулом, лежит холщовая сумка, ну, такая, для инструментов, с застегивающимися ручками. Представьте, открытая, и внутри — воровские инструменты!
— Угу, — буркнул Джуниор.
— Отвёртки, ломик и… о, господи! — Она привалилась к сыну, выдержавшему ее вес — А поверх всего — моток верёвки!
— Верёвки! — воскликнула Линни.
— Да, чтобы вязать людей.
— Святое небо!»
Конечно, жизнь здесь, куда как смешней, чем наши страхи. Что отнюдь не исключает предельных вопросов и детской тоски от столкновения с трагедией:
«— В смерти плохо то, — сказала она как-то Джинни, что не узнаешь, как всё потом обернётся. Не узнаешь конца истории.
— Но, мам, никакого конца нет.
— Да, понимаю.
Теоретически».
Давайте же, друзья, знать про смерть только по книжкам и никогда не умирать, как американская вера в исключительность и кленовый сироп. У меня много знакомых друзей американцев, одному из них довольно близкому я звонил пару дней назад. Его жена, русская девушка, полюбила Америку всей душой, хотя живёт там чуть более года. Думаю, что печёт яблочные пироги. И правильно употребляет артикли. Сам он говорит, что там сейчас тепло и солнечно. Стоят прекрасные погоды. Если бы только ещё по телевизору не обсуждали время подлёта и другие военные секреты. А катушки с синими нитками до сих пор лежат на комоде. И никто их не берёт.