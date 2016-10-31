



Иван Шилов ИА REGNUM Будущее свободы

Любители мистификаций твердят уже несколько месяцев, что в предвыборной гонке в США верх возьмет Дональд Трамп, ибо так предсказал профессор Аллан Лихтман. Говорят, этот политолог предугадывал результаты выборов за последние тридцать лет и вывел тринадцать пунктов для проверки общенациональной тенденции.

В этой низкопробной войне компроматов наблюдалось немало перепадов в декларируемом телеканалами общественном мнении. Не располагая тринадцатью индикаторами Лихтмана, я рискнул сделать ставку на Трампа еще год и четыре месяца назад, бросив вызов всем скептикам вокруг. Это была никак не попытка гадать и не вера в собственную интуицию, но лишь использование своего опыта в Америке.

В 1983 году мне довелось пройти курсы подготовки молодых лидеров в Вашингтоне, которыми руководил Мортон Блэквелл, помощник президента Рейгана. Этот человек был архитектором победоносной кампании Рейгана в 1980 году, когда правый консервативный республиканец сумел одолеть своего противника даже в активной тогда и зараженной либерализмом среде студентов. Советские читатели могут его помнить, как человека, предложившего ввести термин «империя зла» в программной речи президента Рейгана.

Гроссмейстер Блэквелл с упорством вбивающего в голову гвозди — повторял нам две своих основных парадигмы, полностью противоречащие принятому у обычных политтехнологов.

1. На выборах побеждают те, кто сумел пробудить в массах максимальный энтузиазм, а не те, кого пресса на основе опросов называет фаворитами. Ибо энтузиазм — это армия волонтеров, которые склонят, кого смогут вокруг, в решающую минуту.

2. Задача активистов не в борьбе за аморфный «центр», а в максимальном вселении энтузиазма в ряды уже убежденных.

Позволю себе добавить к сказанному маэстро Блэквеллом, что его теория верна в том случае, когда хотя бы один из кандидатов располагает умением владеть умом и волей широких масс потенциальных сторонников и служит ясным идеям. В случае «забега» двух серых аппаратчиков, когда подавляющее большинство избирателей смотрит на них с кислой миной и напевает американский аналог частушки «хочешь жни, а хочешь куй, все равно ничего не получишь», — тут могут работать законы простые и количественные.

Но даже и тут мы наблюдаем порой проявления более исконной и сущностной воли избирателя. Например, соперничество Барака Хуссейна Обамы с Миттом Ромни было отмечено идеологической хилостью. Но важную роль сыграл расовый фактор. За Обаму пришли голосовать афро-американцы (негры) в небывалых количествах. И получилось, что при общей благоприятной для Ромни атмосфере его ожидало сокрушительное поражение именно благодаря повышенной активности меньшинств, поддерживавших Обаму.

Нынешние выборы в США отличаются повышенным накалом страстей. Оба кандидата вызывают отторжение у громадного количества избирателей. Однако про Хиллари Клинтон можно твердо сказать, что она не вызывает энтузиазма практически ни у кого. За нее могут проголосовать традиционные сторонники Демократической партии по привычке. За нее могут проголосовать те, кто не любят Трампа. Но симпатии и воодушевления она определенно не вызывает.

Ее противник, Дональд Трамп, рассматривался с самого начала как харизматичный лидер, способный вызывать сильное воодушевление у определенной части избирателей. Некоторым он напоминает своей манерой прямого обращения Рональда Рейгана.

Обратите внимание на победу Трампа в Республиканской партии. Против него выступила вся партийная верхоуправщина. Все эксперты и политологи пророчили победу Бушу или Крузу, но Трамп разбил всех конкурентов.

Мы не будем сейчас взвешивать конечные шансы на этих выборах, ибо очередная порция компромата способна повлиять на ход дел. Однако неоспоримо преимущество Трампа, которое мы видим невооруженным глазом. На его выступления сбегаются десятки тысяч восторженных людей. Его соперница отстает от него по мере энтузиазма своих сторонников на порядок.

А что говорят опросы? Есть вопрос: верить ли опросам? И не потому, что мы ставим под сомнение профессионализм американских коллег. Но нет сомнения, что есть значительный процент людей, которые при тайном голосовании проголосуют за Трампа, при прямом опросе по телефону не решатся назвать его, ибо в сфере крупного бизнеса его имя не приветственно. Люди думают: а стоит ли рисковать, вдруг это их босс заказал такой опрос? Или пусть это не босс, но вдруг босс узнает? С работы не выгонит, но неприятно.

Однако есть еще более важный критерий, имеющий прямое отношение к теориям Мортона Блэквелла. Давайте возьмем сто потенциальных избирателей Хиллари Клинтон и сто потенциальных избирателей Дональда Трампа. Сколько из них придут голосовать? Как вы знаете, около половины американцев вовсе не участвует в празднестве демократии. При сегодняшней оценке воодушевления сторонников обоих кандидатов можно предположить, что из ста сторонников Хиллари, заявивших при опросе о поддержке ей, придут голосовать сорок, а из ста сторонников Трампа придут шестьдесят.

Если прибавить к этому очезримую тенденцию последних дней в пользу Дональда Трампа, то можно говорить о возможности его победы с очень высокой вероятностью. А тем, кто поспешил в прогнозах поздравить Хиллари Клинтон с победой, стоит переделать текст своих поздравительных телеграмм на старое и незабвенное: «Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы».