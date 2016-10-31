Для, в большинстве своем, светских, умеренных и прозападных стран Балканского полуострова угроза исламского экстремизма подогревает страх, этническое расслоение и сепаратизм. И на фоне провала боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке ситуация будет только усугубляться, пишет Тедж Парих в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Балканы

Автор, отмечает, что в июле в сети появилось видео исламистов, на котором под музыку, напоминающую боснийскую, и выстрелы был сожжен флаг Сербии. Этому видео предшествовали убийства: полицейского в Республике Сербской, которое совершил террорист-одиночка, и двух боснийских военнослужащих в Сараево, а также столкновения между военнослужащими и предполагаемыми боевиками в Македонии.

Угроза исходит от небольшого, но тем не менее значительного количества местных радикалов, в ряды которых вливаются возвращающееся из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевики. Салафизм — ультраконсервативная ветвь суннитского ислама — получал подпитку на полуострове со стороны спонсируемых Саудовской Аравией проповедников, мечетей и медресе еще с 1990-х годов, когда, в ходе войн в Боснии и Косово, в страну стали прибывать тысячи радикалов для помощи собратьям-мусульманам. Сейчас из-за сложной экономической обстановки, безработицы и коррупции в бывших частях Югославии в радикальные сети попало огромное число отчаявшихся людей.

Это привело к тому, что регион стал значительным поставщиком боевиков для исламистских группировок. По официальным данным, до 900 граждан стран региона — прежде всего из Боснии, Косово и Албании — направились в Ирак и Сирию. Однако на фоне паралича террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке многие боевики, как ожидается, вернутся на родину, а некоторые уже вернулись, воспользовавшись для прикрытия кризисом с беженцами.

На данный момент основные опасения связаны с тем, что экстремисты будут осуществлять дальнейшие теракты и наращивать враждебность. Некоторые могут избрать открыто националистические стратегии. До появления июльского видео, которое, по некоторым данным, было снято в Боснии, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году распространили пропагандистский фильм, в котором албанские, косовские и боснийские исламисты призывали мусульман Балкан к созданию регионального халифата, а также к насилию в отношении неверных. Атаки террористов-одиночек и сорванный план ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Боснии говорят о том, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится посеять панику, хаос и разрушение в регионе.

В свою очередь, на фоне растущего страха исламизма, может начать расти пропасть между и внутри государств, в которых подавляющее большинство составляют мусульмане и христиане, а также произойти объединение этнических групп, проживающих по разные стороны границ. Случаи протестов, наполненных ненавистью речей и разрушения святых мест могут увеличиться, как снежный ком, из-за все большего риска экстремизма. И происходит это все на фоне исламофобии, подогреваемой притоком мусульманских мигрантов и терактами исламистов на континенте. Тогда как религиозная составляющая лишь усугубит этническое прошлое региона.

В частности из-за антисербской риторики и терактов в Республике Сербской проживающие там этнические сербы все больше опасаются за свою безопасность и с подозрением относятся к боснийцам. Эти настроения может использовать Милорад Додик, который давно лелеет надежды выйти из Боснии.

«Сербы не хотят жить в общине, где процветает радикальный ислам», — заявил он после инцидента с сожжением флага.

В Македонии же, подчеркивает автор, существуют подозрения, что угроза терроризма используется для отвлечения внимания от скандала с прослушкой правительства и продвижения национализма.

Разногласия также стали причиной ухудшения региональной динамики в области безопасности. В условиях межэтнического недоверия и страха лидеры отдельных государств оказались неспособны и не готовы координировать свою контртеррористическую деятельность. Так, ненужное наращивание напряженности угрожает односторонним действиям, в том числе расследованиям и военным учениям.

После убийства сотрудника правоохранительных органов в Республике Сербской власти начали «Операцию Рубен», целью которой стали боснийцы, проживающие в государственном образовании и имеющие связи с радикальным исламом. Додик не стал принимать помощь от Боснии, обратившись к Сербии, проведя совместные учения в рамках контртеррористической операции в августе. В то же самое время боснийские власти выразили озабоченность тем, что такие шаги приведут к маргинализации боснийского населения.

Подобных негативных последствий стоит ожидать и в Македонии, где в 2012 году «Операция Монстр», начатая после убийства этнических македонцев предполагаемыми албанскими фундаменталистами, привела к жестоким акциям протеста со стороны этнических албанцев.

Все большая угроза терроризма и этнических столкновений появляется на фоне того, как ослабевают постюгославские договоренности, из-за чего региональное объединение в особенности подвержено новым инцидентам. В сентябре боснийские сербы провели референдум, который назвали нарушением Дейтонского соглашения. Этот плебисцит также признали пробным шагом к голосованию о независимости.

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Поскольку существует вероятность того, что хаос и терроризм распространятся на западную Европу, первоочередной задачей является стабилизация региона. Балканский полуостров сыграл уже роль в терактах на европейском континенте. Оттуда террористы получили оружие, используемое в Парижских терактах, притом что многие боевики пользовались так называемым балканским маршрутом для проникновения в ЕС под видом мигрантов. Таким образом, крайне важную роль играют международная поддержка ликвидации сети возвращающихся боевиков, программы дерадикализации и того, чтобы лидеры избегали яростной риторики в отношении друг друга.

Хотя помощь реформам в области экономики, демократии и гражданского общества по-прежнему не теряет актуальности для укрепления регионального процветания и плюрализма, незамедлительно важны инвестиции для того, чтобы внутренняя политика безопасности была надежной, а также для того, чтобы предотвратить лавину взаимных претензий, которую может запустить терроризм.

Здесь основную роль будет играть единый балканский контртеррористический орган, поскольку отдельным странам не хватит взаимного доверия для сотрудничества с соседями. Поэтому им нужна централизованная и независимая координация для осуществления арестов, мониторинга границ и обмена разведывательной информацией, невзирая на этнические барьеры. Тем не менее, многое по-прежнему будет зависеть от оперативных действий, политической воли и преодоления бывших противоречий. До тех пор исламский экстремизм будет по-прежнему становиться частью нарратива раздробленного региона.