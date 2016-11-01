



Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский мотив

Читайте Часть первую здесь.

Наивная публика думает, что белорусские прозападные СМИ на самом деле «озаботились» белорусским языком или историей белорусской нации и государства. На самом же деле — эти ребята обслуживают не белорусские, а польские интересы и в целом западные. Так, одно из СМИ, отметившееся в истеричной кампании против ИА REGNUM, — «Белсат», финансируется теми и на той территории, кто хочет свергнуть Лукашенко и отдать его под трибунал в Гаагу.

Читаем: «Телевидение «Белсат» финансируется преимущественно из бюджета польского государства. В своей стратегии развития телеканал рассчитывает на постепенное увеличение иностранных дотаций таким образом, чтобы проект становился действительно международным. Поскольку большая часть расходов по реализации проекта приходится на польскую сторону, проект отличается большой степенью финансовой стабильности». Это признание особенно ценно тем, что размещено на сайте самого «Белсата».

Известный оппозиционный деятель Беларуси Александр Милинкевич сравнил «Белсат» с радио «Свободная Европа» (то есть с продуктом ЦРУ, за что ему отдельное спасибо) в советские времена: «Влияние «Белсата» растет. Его смотрят больше всего в малых городах и селах, где нет кабельного телевидения. Он там, где потребность в по-настоящему свободной информации наибольшая… Сейчас в информационном пространстве Беларуси доминирует «Русский мир». Без «Белсата» мы окончательно проиграем Кремлю борьбу за геополитический выбор страны».

Посмотрим, кто же финансирует вещание польского телевидения «Белсат» на территорию Беларуси: «С начала своей деятельности телеканал сотрудничает с фондом «Свобода и демократия», который посредничает в получении «Белсатом» дотаций от иностранных партнёров».

Что же это за структура такая — Фонд «Свободы и демократии»? Читаем: «В 2005 году на территории Польши появилась одна интересная структура для поддержки демократизации Белоруссии — фонд «Свобода и Демократия» (Fundacja Wolność i Demokracja). А поскольку на Западе любые фонды обязаны быть прозрачными для своих граждан, то легко можно установить, что этот фонд финансируется правительством Польши и… шведской SIDA (Агентство международного сотрудничества в области развития — SIDA / СИДА — находится в ведении МИД Швеции), подразделением Госдепартамента США Freedom House.

Официальная цель фонда звучит, как и во всех подобных фондах, мессиански: «Оказание помощи полякам в демократических преобразованиях в постсоветских странах». Основной задачей «Свободы и демократии» является «поддержка» польских СМИ в Беларуси, на Украине и в Литве. Примерно то же самое американский Госдеп делал и на Украине, создавая «Громадське TV», «Еспрессо TV» и другие «демократические» украинские СМИ.

То есть это очередная американская поделка по продвижению «демократизации» в Европе. Подобные «фонды», «институты» и прочие «центры» организовали на Украине немало карманных медиа, которые выполняли вполне конкретную задачу — оболванивание населения страны, подготовка его к исполнению роли пушечного мяса в процессе разрушения государственности Украины и переведение ее в страну с управлением извне». То есть именно деятельность таких структур, как Фонд «Свобода и демократия» и «Белсат», способствует погружению государств в состояние недогосударства. Как говорится — на воре и шапка горит.

Не особо скрывает этот фонд и цели своей деятельности в Беларуси — свержение Александра Лукашенко и суд над ним в Гааге. Как отмечает заместитель руководителя польского Фонда «Свобода и демократия», бывший первый секретарь посольства Польши в Минске Марек Бутько: «Мы собрали обширные сведения о тех, кто непосредственно управляет механизмом репрессий, а также о рядовых исполнителях, которые даже не подозревают, какими подробными сведениями о них мы располагаем. После того как власть в Беларуси поменяется, мы передадим эти данные новому демократическому руководству вашей страны. Эти документы будут использованы для того, чтобы перед судом предстал каждый, кто имел хоть какое-нибудь отношение к репрессиям против своих соотечественников. Кроме того, мы занимаемся поиском финансовых средств для телеканала «Белсат» и гордимся тем, что благодаря нашим стараниям эти финансы занимают все большую часть бюджета канала».

То есть свержение Лукашенко и суд над ним и финансирование «Белсата» — равнозначные для Фонда «Свобода и демократия» виды деятельности. Примечательно, что, как отмечает этот ценный кадр польской разведки в тоге дипломатии, «отвращение к советской системе я впитал с молоком матери», — значит, и отвращение к тому, что является главным результатом советской системы для Беларуси — её воссоединению с Западной Беларусью и её территориальной целостности.

Таким образом, главный вывод из русофобской кампании польско-белорусских СМИ можно сформулировать следующий образом. Именно публикации ИА REGNUM в прозападных оппозиционных и некоторых властных кругах ассоциируются с идеологией Русского мира, которая является, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, частью внешнеполитической концепции России: «Оказание всемерной поддержки Русскому миру — безусловный внешнеполитический приоритет России, что зафиксировано в Концепции внешней политики Российской Федерации». И именно потому они опасны, что отраженные в них концептуальные позиции достаточно точно отражают мнение большинства граждан республики, в том числе и о том, кто именно пришел к власти на Украине в результате государственного переворота.

Координируют эту борьбу против ИА REGNUM и Русского мира на белорусской территории через подконтрольных им представителей власти и оппозиционные СМИ — западные и польские спецструктуры. В результате получается, что те оппозиционеры и те чиновники, которые против ИА REGNUM в Беларуси, прямо работают на зарубежных хозяев. На те планы, где Беларуси уготована роль разменной монеты в построении Четвертой Речи Посполитой, на разрушение республики и превращение её в несостоявшееся государство по примеру южной окраины Русского мира.

Соответственно, попытка цензуры против ИА REGNUM в Беларуси — это попытка оградить русское и белорусское население республики от получения важной и достоверной информации о происходящих в стране процессах, которые медленно развиваются в русле украинского Майдана, который и привёл Украину к статусу обезумевшего недогосударства.

В Киеве и в Минске власти своими собственными руками мостят путь радикалам к власти, заигрывая с западными политиками и структурами и не ощущая, как неумолимо власть ускользает из их рук. Именно поэтому подчинённые польским спецструктурам белорусские и польские СМИ защищают не свободу слова или выбор белорусского народа, а совершенно конкретные политические и частные коммерческие интересы конкретных белорусских чиновников, которые находятся на связи с Западом и проводят его — разрушительные для Беларуси — интересы на территории республики.

В этом контексте предположение Аллы Бронь о том, что между министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, его коммерческими интересами в бизнесе и белорусским Майданом имеется связь — имеет полное право на жизнь. Теперь американцам не надо возить наличность самолетами в Минск-2. Бывший президент окраины Янукович точно так же разрешал главе своей администрации Левочкину вести переговоры с Западом и «разруливать» возникающие проблемы. Однако, как впоследствии оказалось (хотя и было известно украинским спецслужбам изначально), доверенное лицо вело исключительно собственную политическую игру по отстранению Януковича от власти под контролем американцев и сдало своего шефа, как стеклотару, при первой возможности.

На мой взгляд, параллели между развитием ситуации в Беларуси начиная с 2014 года и тем, что происходит на Украине, — пугают своей схожестью. Если в 2010 году Беларусь отставала от хода событий на Украине на 15−20 лет, то сегодня это отставание составляет не больше 4 лет. Думаю, что для всех независимых экспертов тенденции превращения Беларуси во вторую Украину очевидны. И это может вызывать только тревогу.