



Иван Шилов ИА REGNUM Что будет в Сирии?

В кругу советников бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, как сообщает ряд американских СМИ, уже идут оживленные дискуссии относительно того, как ей поступить с Сирией в случае её избрания на пост главы Белого дома. Одни выступают за более активное вмешательство Вашингтона — в частности, создание безопасных зон для беженцев, а также бесполетной зоны, — и критикуют тех, кто утверждает, что такие меры сопряжены с рисками и неэффективны, пишет Амитай Этзиони в статье для National Interest.

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Автор отмечает, что первым шагом для Белого дома должно стать заявление о том, что он больше не стремится к насильственной смене режима и, напротив, по меньшей мере пока выступает только за снижение насилия, после которого должен начаться дипломатический процесс с участием всех сторон.

Если на протяжении первых четырех лет конфликта Белый дом настаивал на том, что отставка президента Сирии Башара Асада является обязательным условием для переговоров, то за последний год эта позиция была несколько пересмотрена, благодаря чему остается определенное пространство для маневра. В основе этой позиции лежит неоконсервативная теория, согласно которой миссия США состоит в том, что давить на те режимы, стоящие на пути глобального марша демократии (их Фрэнсис Фукуяма называл «застрявшими в истории»), а также мнение, что правительство Асада находится на грани коллапса.

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Однако оказалось, что Асад не только держится, но и идет к победе. Более того, Вашингтон с удивлением осознал, что когда требуешь от лидера партии, с которой тебе нужно иметь дела, уйти в отставку, он вряд ли пойдет навстречу. К тому же никто не объяснил, почему пришедший на смену Асаду лидер был бы лучше. Из тех же соображений США стали искать либеральных, прозападных мятежников, с которыми можно было объединиться. Они оказались крайне немногочисленны и слабы, а также не совсем либеральны. Основной задачей США должно стать спасение сотен тысяч человек и предотвращение бегства миллионов беженцев в соседние страны, и её не добиться, если пытаться сместить Асада.

Второй причиной, почему США должны сменить свои приоритеты, является Россия. В фантазиях некоторых правых политиков США следующий президент «противостоит России» и выдавливает её с Украины и Ближнего Востока. В реальности же Москва многое вложила в правительство официального Дамаска. После оккупации США Ирака Россия потеряла одну из немногочисленных наций, на которую имела влияния на Ближнем Востоке. За Ираком последовал Египет. Правительство Асада — единственный союзник, оставшийся в регионе у России, если не принимать во внимание сближение с Ираном, тогда как Сирия — единственная страна, где у Москва есть базы ВМС и ВВС.

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Сохранить Асада у власти для России намного важнее, чем для США убрать его и демонтировать его режим. Более того, — нравится это кому-то или нет — но нет пути к разрешению сирийского конфликта без сотрудничества с Россией. Это еще одна причина, почему США должны пока оставить попытки отстранить Асада от власти, если он пойдет на окончание гражданской войны и раздел государства.

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Такой поворот событий пока кажется маловероятным, поскольку Асад возвращает все новые и новые территории. Таким образом, существует настоятельная необходимость переходить как можно скорее к поиску мирного соглашения, которое бы включало в себя сотрудничество с Россией, а не её яростную критику.

Да, признает автор, Саудовская Аравия и Турция будут недовольны, однако Эр-Рияд мало чем посодействовал разрешению конфликта в Сирии. Саудовская Аравия также сильно нуждается в поддержке США в Йемене. Турция же показала себя столь непростым союзником США, что нежелание Вашингтона поддаваться на очередное требование Анкары продемонстрирует Турции, что США больше не будут подставлять другую щеку. Если в результате этого Турция откажется продолжать борьбу против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выведет войска из Сирии и перестанет бомбить курдов, для Ближнего Востока такой поворот может оказаться положительным.

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Затем США, работая с другими сторонами в регионе, должны признать необходимость перечертить карту того, что сейчас является Сирией и Ираком. Курды — единственный, кроме Израиля, настоящий союзник США в регионе, заслуживают по меньшей мере полностью автономного региона, если и не отдельного государства. Суннитским частям Ирака также нужно дать широкую автономию, в том числе право формировать собственные поздравления самообороны. Сирия также должна стать федерацией «государств», чьи границы должны определятся на многосторонних переговорах. Победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как территориальным образованием будет достигнута быстрее, если каждая из противостоящих ему групп будет знать, что ей уготовано свое место в федеративной Сирии.

Автор заключает, что хотя можно не соглашаться с некоторыми предложениями, основной посыл состоит в том, что целью США должно стать окончание гражданской войны в Сирии и начало переговоров об изменении карты Ближнего Востока, а не смена режима. И надежды на успех без работы с Россией нет, как бы кому-то это ни не нравилось.

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