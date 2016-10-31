Хотя может показаться, что союзники США от Мексики, Великобритании до Японии, затаив дыхание, ждут победы бывшей первой леди США Хиллари Клинтон и открыто выражают надежду на провал её соперника Дональда Трампа, это впечатление обманчиво. Не все взирают на успехи Трампа, как выразился бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, «с неверием, доброй порцией отчаяния и все более отчетливым ужасом», пишет Джексон Дил в статье для Washington Post.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон на выставке кукол в Москве

Автор отмечает, что целый ряд важных союзников Вашингтона, в том числе входящих в НАТО, как открыто, так и втайне поддерживает Трампа. И они демонстрируют те сложности, с которыми придется столкнуться администрации Клинтон — в случае её избрания — при восстановлении лидерства США в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Так, официальную поддержку Дональд Трамп получил от президента Чешской Республики Милоша Земана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Автор подчеркивает, что «поклонник Путина» Земан занимает исключительно церемониальную должность, и чешский парламент не согласен с ним, тогда как Орбан является частью сильного политического движения в Центральной Европе, которое включает в себя «националистически, ксенофобски и автократически настроенных» людей. Глава венгерского парламента поддержал Трампа, в частности, благодаря тому, что тот выступал за приостановку иммиграции мусульман и против политики «экспорта демократии».

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Примеру Орбана следует премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Ярослав Качиньский, чью партию ЕС обвинил в демонтаже демократической системы сдержек и противовесов. Ранее как Качиньский, так и Орбан вступили в перепалку с Биллом Клинтоном, после того как тот недипломатично заявил, что Польша и Венгрия «решили, что с демократией слишком много мороки». На это глава венгерского правительства подчеркнул, что бывший президент США, как и все лидеры Демократической партии, является пешкой «теневой империи» Джоржа Сороса, а Качиньский указал, что Клинтону нужно проверить свое психическое здоровье.

Можно представить себе первый саммит НАТО Хиллари Клинтон, на котором по одну сторону от неё может оказаться человек, назвавший её мужа умалишенным, а с другой — тот, кто считает, что Демократическая партия находится под контролем еврейской клики. При этом Качиньский будет ждать от Клинтон отправки войск США и ПРО, несмотря на его оскорбления.

Даже больше необъективности в отношении Трампа высказал президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси, который провел в сентябре встречу с обоими кандидатами. Так, Клинтон обратила внимание на нарушения прав человека и призвала освободить граждан США, Трамп же выступил с поддержкой главы Египта. Поэтому, невзирая на враждебность Трампа к исламу или его планы ограничить иммиграцию мусульман, Сиси выступает за Трампа.

То же самое можно сказать и о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, которому нравится, по сообщениям СМИ, терпимость республиканца к массовым репрессиям в отношении политических оппонентов после провала попытки военного переворота в Турции.

Здесь, обращает внимание автор, прослеживается закономерность. Так, чем меньше союзник США привержен либеральной демократии и чем враждебнее он относится к мигрантам, тем с большей вероятностью его правительство поддерживает Трампа. Те союзники США, которым не нравятся некоторые тонкости американской дипломатии — защита прав человека в странах проамериканскими диктаторскими режимами, поддержка Палестинского Государства, а также сближение с Ираном, — склонны видеть в Трампе до приятного одностороннего политика. И Клинтон необходимо разработать стратегию того, как обходиться с ними в случае проигрыша Трампа.