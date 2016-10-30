



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американская католическая организация «Рыцари Колумба» призвала своих сторонников и всех других католиков Соединенных Штатов, начиная с сегодняшнего дня, 30 октября, и по 7 ноября, к особой молитве в преддверии выборов президента страны. Как заявил глава «Рыцарей Колумба» Карл Андерсон, «Церковь учит, что католики призваны созидать свою совесть на основе церковного учения, папа Римский Франциск сказал о выборах в США, что люди должны «хорошо изучить предложения, помолиться и выбрать в соответствии со своей совестью», и новенна (традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в чтении определенных молитв в течение девяти дней — ИА REGNUM ) предназначена помочь американским католикам сделать это». Верующим предлагается обратиться к Деве Марии с просьбами «помиловать Католическую церковь в Америке, нашего президента и всех должностных лиц нашего правительства, даровать нам мир и плодотворную экономику, рождающую справедливость и милосердие».

Церковные лидеры не могут прямо призвать свою паству поддержать того или иного кандидата в президенты, иначе их Церковь утратит право считаться безналоговой организацией. Это предусмотрено поправкой сенатора Линдона Джонсона, принятой в 1954 году. Однако сейчас ставки для американских христиан таковы, что им приходится делать решающий выбор. Как заявил недавно известный республиканец, бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, «великий, растущий кризис в Америке — это тоталитарная угроза против религиозной свободы… Мы видим полностью секулярный, почти классический, в стиле Французской революции, полностью человекоцентричный мир, в котором люди определяют новые правила и привычки, не имеющие ничего общего с Богом или естественным законом… Любой всерьез верующий человек — католик, протестант или иудей — не может голосовать за Хиллари Клинтон потому, что она собирается сформировать такой Верховный суд, целью которого будет навязать тоталитарный секуляризм, который глубоко изменит самую суть Америки».

С этими словами могут согласиться многие американские христиане, особенно католики. Не все они поддерживают Дональда Трампа, но Клинтон представляет для них большую угрозу. В октябре иерархов и католическую прессу потрясли сведения разоблачительного свойства, предоставленные Wikileaks. Речь шла о том, что глава избирательного штаба демократов Джон Подеста в 2012 году планировал своего рода «арабскую весну» в Католической церкви в Америке. Подеста указывал на созданный в 2006 году Альянс католиков за общее благо (CACG) и получавший финансовые вливания от миллиардера Джорджа Сороса. CACG должен был расшатывать снизу церковную вертикаль и настраивать паству против священников и епископата, требуя «конца средневековой диктатуры, маленькой демократической революции и гендерного равенства». Эта информация крайне взволновала католический мир. Основатель Института Эктона по изучению религии и свободы отец Роберт Сирико назвал действия Сороса использованием католиков в качестве «полезных идиотов». Буквально на днях американское католическое агентство Catholic News Agency опубликовало новые данные о действиях Подесты, сделав предположение, что за адептами «католической весны» стоит более глубокая сеть, чем думалось ранее. CNA назвала главу избирательного штаба Клинтон в этой связи «частью влияния сети, которая выступает за ограничение свободы вероисповедания».

Важным выбор президента и вице-президента является и для сохранения коалиции сторонников защиты жизни в Сенате. Она сегодня состоит из 54 республиканцев и 2 демократов. Потеря трех сенаторов уравняет численность защитников жизни со сторонниками абортов. Президент Национального комитета «Право на жизнь» (NRLC) Кэрол Тобиас называет сложившуюся ситуацию «критической», принимая во внимание то, что «Клинтон может стать президентом в этом году», и в таком случае США получат «самого проабортного президента, который когда-либо был у нас». Также следует учитывать позиции кандидатов в вице-президенты. Тим Кейн от демократов хотя и называет себя католиком, выступает за право на аборт, в то время как республиканец Майкл Пенс известен выступлениями в поддержку движений в защиту жизни. Сенат голосует и по кандидатурам в Верховный суд. А Трамп уже пообещал католикам, что будет выдвигать консервативных юристов в духе скончавшегося в феврале сего года католика Антонина Скалиа. Признаком ответной любезности можно считать интервью с Трампом, которое взял у него на этой неделе ведущий влиятельной христианской медиасети «Вечное слово» (EWTN) Реймонд Арройо. В нем кандидат в президенты выступил в поддержку религиозной свободы, которая ныне находится «в огромной беде» и назвал Барака Обаму «катастрофой» с точки зрения религиозной свободы.

Симпатизирующий Клинтон американский католический портал National Catholic Reporter ранее указывал, что недостатком ее кампании является акцент на группы избирателей при отсутствии таких понятий, как «национальная цель» или «общие идеалы». Это отражается на настроениях и среди избирателей-христиан. По данным опроса, проведенного Институтом исследования религий (PRRI) с 27 сентября по 17 октября, Трамп имеет сильную поддержку среди белых избирателей-христиан, в то время как его оппонент немного выигрывает среди нехристиан, религиозно индифферентных и небелых избирателей-христиан. Главным образом республиканца одобряют белые евангелические протестанты — 66% из них готовы или склоняются проголосовать за Трампа, в то время как только 17% оказываются на стороне Клинтон. За Трампа выступают 49% белых протестантских избирателей и 48% белых католических избирателей, Клинтон соответственно 39% и 41%. При этом 58% нехристиан на стороне кандидата от Демократической партии, 66% религиозно индифферентных, 84% испаноязычных католиков и 90% черных избирателей-протестантов, в то время как Трампа в этих группах поддерживают 25%, 21%, 12% и 3% респондентов. Окажется ли ставка на меньшинства выигрышной для Клинтон, станет понятно 9 ноября. Но для американских христиан, особенно католиков, выбора нет — голосовать им предстоит за меньшее зло, а им для Церкви, скорее, является Дональд Трамп.