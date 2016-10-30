Сегодня на воскресной Литургии читался отрывок Евангелий, в котором Христос произносит притчу о сеятеле:

So-l.ru

«Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лк 8: 5−15)

Объясняя ученикам притчу, Иисус говорит, что «сеятель слово сеет» (Марк 4: 14), и дальше рассказывает, что может произойти со словом, если оно человеком не усвоено. Оно может не прижиться. По разным причинам. «Слово» здесь — это греческое «логос». То есть слово осмысленное, смысл. Укоренение смысла происходит в сердце человека — в разуме, и одним смысл, «тайны царства Божия», дается сразу, по причине открытости человека и неиспорченности его злом и дурными социальными рефлексами и по той причине доступности разума к приятию смысла, другим медленно вживается через образы, притчи, потому что явное им не очевидно («видя, не видят и, слыша, не разумеют»), поэтому сперва их приходится вообще обучать для начала хотя бы понимать сказанное («прочим в притчах»), научить «пользоваться головой» прежде, чем они побегут выполнять неосмысленные распоряжения, не поняв даже: для чего, зачем, и куда.

Христа в основном окружали люди, которых можно было бы назвать социальным дном. Они могли копать, могли не копать, могли ворочать камни, но понимание смысла не было их сильной стороной. Они руководствовались приказами, распоряжениями и своей бесконечной нуждой. Рабби сказал: «Бог велел», «Бог хочет от тебя», — стало быть, так и есть. Велел и хочет. Распоряжение сверху, авторитет, крыло для них всякий смысл, и «слово» они понимали лишь, как приказ, ну, или вообще, как сигнал к какому-либо действию: «иди работай». Понимать, усваивать слово, рассуждать и осмысливать от них не требовалось.

Это не то что «безграмотность», это просто очень низкая ступень развития, данность. Апостолам эту данность требовалось устранить, поэтому Иисус учил их также пользоваться словом: раз им природно и наглядно дана способность понимать смысл, то также требуется навык, чтобы этот смысл уметь до других людей донести, рассказать, объяснить, чтобы слово проникало в разум через понимание, а не привычное доверие начальству и авторитету. Со словом люди должны согласиться, осознав очевидность его содержания, но для этого почва для приятия слова должна быть прежде удобрена. Помеха к приятию слова, говорит Иисус в притче — дьявольская бессмыслица, отношение к слову как простому указанию, «не имение корня», то есть поверхностное усвоение, ну и естественно, другие приоритеты, не дающие смыслу пробиться наружу, а именно — поощрение собственного эгоизма.

Так случилось, что христианская Церковь усвоила притчу ровно на треть, сосредоточившись на том, чтобы укорять народ за мирские хлопоты. Оставив при себе, при своих «миссионерских» методах поверхностное, небрежное отношение к смыслу и требование понимать слово однозначно, как только «приказ от Бога». Естественно такое слово, в таких условиях небрежно раскиданное, похищается и растаптывается, и народ, послушав в половину уха, что там еще «Бог не велел делать», перестает уже совсем реагировать, не видя никакого смысла в тех проповедях «делать то, не делать это», которыми прославляют себя духовные лица. Проблема, понятно, не столько в слушателях, а куда больше уже в сеятелях, так и не научившихся приготовить почву, прежде чем кидать туда всякое своего собственного изготовления.

Иисус разъяснял ученикам притчи не затем, чтобы «скрыть тайны Божии» от народа, а чтобы научить апостолов методу раскрытия этих тайн другим людям. Умению сказать понятно, найти слова, которые могут хоть и не тотчас, но усвоиться, укорениться, и дать свой плод. Он готовил из них сеятелей, способных приготовить к весне свое поле. Современное духовное образование зачастую готовит сеятелей, которые полагают, что тот асфальт, в который они швыряют свои проповеди, надает им плодов только за то, что они «духовные лица», которых надо непременно слушать и исполнять, чтобы не угодить позже в адское пекло. Они уже так утрамбовали своими подошвами поляну, на которую посыпают свое пшено, что шансов прорасти там ожидаемому почти никаких не остается. Впрочем, не совсем ясно, чего они и ожидают. Привыкли уже горюниться вслух, что их слушают только «самые верные», и предрекать «гнев Божий» на прочих. И кормят своими проповедями в основном тех, кто тут же это все и склевывает. Своих «верных».