



Модест Колеров ИА REGNUM Мох натуральный, дремучий

Умение «продать себя» ценится сегодня в политике не меньше образованности, искренности и честности индивидуума. Американцы давно уподобили свои президентские выборы умело построенной кампании по продаже нового продукта. Ведь, как говорят, реклама — это искусство заставлять вас думать о том, что вы всю жизнь мечтали о вещи, которой до этой минуты не видели в глаза.

«Трампов» должно быть много

Как учат нас великие маркетологи, клиент должен выходить из магазина или офиса банка с настроением «Вау!». В переводе на русский — в полном восторге декламировать «Вот это да!». На выборах президента 8 ноября проголосовавшие американцы, выйдя на улицу, судя по всему, станут произносить «Да пропади оно все пропадом!». Вариант — «Гори все синим пламенем!».

Свои реплики они репетировали заранее, прогон состоится в нынешний праздник «Хэллоуин». Чтобы качественно испугать всех и вся, рекомендуется нарядиться Дональдом Трампом. Дабы довести соседа до обморока — взять с собой жену или подружку в образе Хиллари Клинтон. Соответствующие парики и прочий прикид двух кандидатов на пост президента в продажу заблаговременно выбросили. Цены для восторженных избирателей вполне доступные, есть маски Дональда Трампа по 13, есть по 30 долларов. Вездесущие социологи быстрехонько провели опрос и установили: 55 процентов опрошенных нарядятся «Трампом», на 10 процентов меньше пожелают выглядеть, как Хиллари Клинтон. Маски кандидатов — китайского и мексиканского производства — в ассортименте, как с добрым, так и со злым выражением лица.

Неясно пока одно. Разработчики костюмов для «Хэллоуина», исходя из многолетнего опыта, говорят: на выборах побеждает тот, чьи маски пользуются особой популярностью у избирателей. А вот и нет. Умные — где вы видели глупых? — эксперты уверяют: большинство людей собираются в этих масках пугать на «Хэллоуин», поэтому в образе Трампа намерены расхаживать по улицам его противники. Значит, все эти «праймериз», бутафорские дебаты кандидатов, их дежурные речевки там и сям — пустое. Теперь выясняется, что именно «Хэллоуин» продемонстрирует подлинные настроения электората, по улицам городов и поселков ночью примутся бегать «дональды» и «хиллари», стучаться в двери соседей и произносить фразу, которая переводится на русский, как: «Кошелек, или жизнь!».

Уже известно, что нынешняя президентская кампания — с учетом всех «входящих» средств — будет стоить 6,6 миллиарда долларов. Мелочь, расходы на празднование «Хэллоуина» выльются в 8 миллиардов. Собственно, все потуги претендентов на пост президента в нынешнем году более всего похожи на кельтские ритуалы, древние язычники пытались в «Хэллоуин» отогнать злых духов и выряжались соответствующим образом. Сегодня «добрая Хиллари» лечит американцев от «распутного Дональда», а «правдоискатель Трамп» обвиняет «лицемерную Клинтон» во лжи. Осталось несколько дней, чтобы избиратели поняли, кто из кандидатов у них вызывает наибольшее отвращение, тошноту и несварение желудка.

Где же мои свиньи?

Освещение занудного выяснения отношений между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон американской публике надоело. Хотя читающая аудитория в других странах мира приходит в полный восторг от происходящего и воспринимает предвыборную кампанию в Соединенных Штатах как сериал для домохозяек. Заодно примеряет американскую практику на свои собственные реалии, после чего делает единственно верный вывод: не американцам учить «туземцев», как следует эстетично сморкаться.

Конечно, есть и другие, не менее занимательные «электоральные процессы». В далеком 1988 году американский журнал «Нэшнл инкуайерер» рассказал о «самых сногсшибательных», по его выражению, выборах в Папуа-Новой Гвинее. Тогда там проживало 3,5 миллиона человек, а предвыборная кампания велась на 750 языках страны. На 109 мест в парламенте претендовало 1800 кандидатов, потому бюллетень для голосования был действительно размером с простыню. На избирательных участках работали переводчики: при таком многообразии языков многие даже не могли прочесть имен кандидатов. Так вот, переводчик зачитывал список. Избиратель выслушивал и сообщал о своих симпатиях, толмач «оформлял» бюллетень.

Специалист по связям с общественностью, американец Билл Марчезе пять месяцев провел в этой стране. Позже он делился впечатлениями: «Кандидат приезжает в деревню и хочет обратиться к жителям. Почти все бросают свои дела и бегут посмотреть на него. Поскольку своего телевидения в стране нет, огромную важность приобретают предвыборные плакаты. Как только вывешивается плакат, вокруг него собираются толпы народа».

Однако с наглядной агитацией не все так просто. «Представьте, в отдаленной горной деревне право вывесить свои плакаты на стратегически выгодно расположенных деревьях оспаривали враждующие партии, — продолжает Билл Марчезе. — Дело дошло до драки и кончилось тем, что двое получили очень серьезные ранения копьями». Главное, как в лучших демократических традициях было исполнено предвыборное обливание грязью своих конкурентов. «Мать лидера одной из партий дала в долг на проведение предвыборной кампании сына двух свиней, — вспоминает Билл Марчезе. — Проходит два года, а партия долга ей не возвращает. Тогда женщина устраивает сидячую демонстрацию протеста у порога сыновнего дома. Оппозиционная партия делает фотоснимок «демонстрации», и он тут же появляется на первых полосах газет». Американский специалист счел все увиденное «диким и очень веселым».

С поправкой на сегодняшние интернет-технологии — один к одному предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Спешите лицезреть, 8 ноября гастроли заканчиваются, затем труппы немного отдохнут и станут разучивать роли в следующих выборах.

Муж и жена — не одна сатана

Все сказанное можно условно отнести к разряду хороших новостей, ну, как минимум забавных, если глядеть со стороны. Есть, как и положено, плохие: после 8 ноября в Америке многие супруги подадут на развод с формулировкой «Несходство политических взглядов». Совершенно беспристрастная американская пресса уже навесила на Дональда Трампа клеймо величайшего развратника, так что многие мужчины проголосуют за него тайно. Затем неизбежно проговорятся об этом своим женам, сторонницам Хиллари Клинтон. Той самой, которая пообещала дать женщинам Америки «полное равноправие».

Свободолюбивые американки не потерпят рядом с собой мужа, проголосовавшего за развратника, грязного соблазнителя, женоненавистника, расиста, нациста, лжеца, идиота и друга Путина. Набор характеристик — из американских изданий. Супруг, выяснивший, что его благоверная отдала свой голос за жадную, истеричную, хитрую и лживую Хиллари Клинтон, также имеет все основания требовать развода. Все лестные отзывы — естественно, из материалов о кандидате от партии демократов.

У Хиллари Клинтон есть одно неоспоримое достоинство: умение плести интриги. В теории, два кандидата обязаны на глазах избирателей обсуждать вопросы экономики, «социалку» и внешнюю политику, предлагать пути решения проблем. Глупо, если можно умело подменить дискуссии о будущем Америки интимными сенсациями о личной жизни соперника-республиканца. Нападение — лучшая защита, поэтому Дональд Трамп по сей день доказывает, что он не был в постели с одной соотечественницей, не состоял в отношениях со второй и не участвовал в оргиях с третьей, четвертой, десятой.

Бывший государственный секретарь на собственном опыте давно уяснила: соперника легче всего добивать на «сексуальном фронте». Когда ее неверный супруг Билл сумел — с помощью жены — уйти от импичмента в истории с Моникой Левински в 1998 году, Хиллари, если не поклялась, то как минимум пообещала посчитаться с республиканцами. Что она и делает, ведь не по собственной же инициативе «оскорбленные и униженные Дональдом Трампом» американки в порядке очереди послушно декламируют свои истории журналистам.

Более того, Хиллари Клинтон легла костьми, дабы партия слонов выдвинула своим кандидатом именно того, кто ей был так нужен для спарринга. В письме Национального комитета демократической партии, датированном 7 апреля 2015 года, впрямую указывалось: необходимо сделать все, чтобы республиканцы остановили свой выбор на Бене Карсоне, Теде Крузе или Дональде Трампе. Именно их демократы считали наиболее уязвимыми, не умеющими сдерживать свои эмоции соперниками с темными пятнами в биографии. Вот руководство «партии ослов» и помогло «раскрутиться» одному из «слонов». Демократы, говорилось в письме, должны были «разъяснить прессе, что к ним (республиканцам — В.Г.) следует отнестись всерьез». Ну, а потом выставить конкурента сексуально озабоченным придурком — после чего избиратель не потребует от демократов конструктивной предвыборной программы. В качестве компенсации электорату предложат подсчитать, какие дозы «Виагры» каждодневно принимает Дональд Трамп.

Смысл стратегии демократов сводился к тому, что избирателю нужно предоставить выбор из двух зол. Яснее ясного было, что Хиллари Клинтон при всем желании добела отмыть не удастся. Так что электорат должен будет изучить личное дело Дональда Трампа, и быстро проголосовать против него.

«МЗ» в ассортименте

Пока все идет по утвержденному руководством демократов плану, сегодня на пост президента претендуют, по устоявшемуся выражению, «два самых непопулярных кандидата в истории страны». Аббревиатура «МЗ» — по-английски LE от lesser evil, «меньшее зло» — практически официально введена в политический лексикон. Никто не пытается разглагольствовать о великих достоинствах Хиллари Клинтон, тот самый случай, когда пословица насчет ври, да знай меру, работает. Соответственно материалами на тему «двух зол» в нынешнем году американскую публику кормили так же часто, как и прогнозами погоды.

Пресытившиеся избиратели впали в депрессию и задумались, как они дошли до жизни такой? Принялись искать ответ на вопрос, почему «граждане США и всего мира пришли к тому, что-либо Хиллари Клинтон, либо Дональд Трамп станут президентом»? Перешли на медицинские термины, окрестив Дональда Трампа «симптомом», а Хиллари Клинтон — «болезнью». Голосование за бывшего государственного секретаря обозвали «поддержкой дьявола». Рекомендовали обязательно сходить на выборы: просто, «чтобы напомнить властям о своем существовании».

Автор нескольких книг об американской политике Джеймс Макэнтир вовремя напомнил о процессе выборов сенатора от штата Вирджиния в 1994 году: тогда за место на Капитолийском холме боролись демократ Чарльз Робб и республиканец Оливер Норт. Чарльз Робб, как выяснили соперники, состоял в связи с несовершеннолетней и употреблял кокаин. Скандальный полковник Оливер Норт был известен всей стране своим участием в деле «Иран-контрас», чем очень гордился. Тогда нашелся избиратель, который оценил обе кандидатуры и пришел к выводу: «Нам предлагают голосовать либо за грипп, либо за свинку. Поэтому главный вопрос заключается в том, когда мы вылечим американскую политику от болезней»?

Риторический вопрос, никого всерьез не волнует состояние здоровья избирательной системы Соединенных Штатов. Она полностью устраивает и республиканцев, и демократов. Озабоченных избирателей предлагают лечить чудодейственным зельем «МЗ». Хотя, считает главный редактор популярного сайта «Ньюс джанки пост» Жильбер Мерсье, уже поздно пить «Кока-колу»: «Когда демократия мертва, трудно установить, чей труп смердит меньше. Вопрос, который ставит нынешнее уравнение, заключается в том, какое меньшее зло будет более решительным в своем безумии, ведущем к третьей мировой войне».

Итак, сначала американцы отпразднуют «Хэллоуин» и попытаются отогнать злых духов. Заведомо безуспешно, потому что неделю спустя пойдут выбирать «зло». Пусть даже то, которое сочтут меньшим. «Вау!» не будет.