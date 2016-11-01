



Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессивный этнический национализм всегда идёт по пути войны и убийств

На прошлой неделе оппозиционные властям прозападные СМИ Беларуси разразились очередной истерикой. На этот раз поводом для «вызова санитаров» стала статья постоянного автора ИА REGNUM Аллы Бронь «Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта», в которой автор в свойственной ей жесткой и полемической манере прокомментировала некоторые достаточно показательные события, происходящие в общественной жизни республики.

В частности, сравнивая те процессы, которые происходили все годы после распада СССР на Украине, закончившиеся необандеровским шабашем государственного переворота и сползанием в результате этого с 2014 года Украины к статусу «несостоявшегося государства» или «недогосударства», с теми процессами, которые происходят в Беларуси, в частности, по резкой с 2014 года активизации белорусификации общества в республике, автор провел прямые параллели относительно того, что республика, пусть и с меньшей скоростью, но практически полностью повторяет все зигзаги украинского пути к исчезновению государства.

Кстати, данная позиция, что Украина с 2014 года все больше скатывается к статусу «недогосударства» или «несостоявшегося государства», близка не только оппонентам необандеровского режима, но западным экспертам и официальным политикам и экспертам самой хунты. Приведу только несколько примеров.

В частности, известный украинский блогер gariplay в статье «Почему Украина — недогосударство и геополитическое убожество?» привел 45 причин, почему нынешняя Украина заслуживает такого названия: «До недавних пор своё будущее и будущее своего края я связывал и отождествлял с Украиной. Теперь — нет! Нет желания связывать свою жизнь с всё более деградирующим марионеточным убогим государственным образованием. Аргументы? (…)

4) Украина имеет низкопробное культурное достояние и «наследство» (бездарные писатели: отсутствуют какие-либо достойные литературные классические и современные произведения, художники и композиторы стремятся к нулю, убогий кинематограф, всё настолько мизерно и имеет жалкий вид, что без слёз не глянешь…) (…)

6) Гимн Украины — убогий, особенно слова. Украина ещё не умерла… но уже в крови и воняет местами. Как можно было утвердить слова к украинскому гимну? Надо быть выжившим из ума, чтоб такое сотворить. Лучше бы гимн был вообще без слов!

7) Нет единой украинской нации, образующей монолитное, крепкое, дружное, хотя бы жизнеспособное государство. Запад и Восток Украины откровенно друг друга ненавидят. Центр плевать хотел на регионы и периферию. Донбасс тошнит от Украины и скоро вырвет. Закарпатье грезит отделением от Украины. Мечты крымчан уже сбылись. Львов и Луганск дальше друг от друга, чем свинья от ежа. Галичина и Донбасс, Волынь и Новороссия — антонимы. С каждым днём рекламируемое «единство» Украины становится всё более удручающим. (…)

13) Украина — политический придаток США.

14) Украина — территориальный придаток России.

15) Особенно любящие Украину её граждане уважают и чтят существование в годы Великой Отечественной национальных вооруженных формирований, пособствующих фашистам: УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дивизию СС Галичина. Действия этих банд осуждены Нюрнбергским международным военным трибуналом и признаны виновными в преступлениях против человечества.

16) Украина занимает первые места в Европе по: наркомании, безработице, детской смертности, коррупции, онкологическим заболеваниям, туберкулёзу…

17) Украина занимает последние места в Европе по: уровню жизни, качеству медицинского обслуживания, энергоэффективности экономики… (…)

21) Государство Украина не выполняет никаких функций перед своими гражданами, кроме одной — исправно и не скупясь, собирает с граждан грабительские налоги и поборы, которые в дальнейшем безотчётно и непрозрачно тратятся невесть на что. На Украине собирают налоги с граждан, чтобы впоследствии закупить пули и бомбы для расстрела этих же граждан. Донбасс работает, невзирая на военные действия, соответственно отчисляются налоги. Они идут в Киев. Киев бомбит Донбасс. Что ж, Украина едина?! (…)

43) Государственное образование Украина не приносит никакой пользы своим гражданам. Скорее создаются условия для вымирания, деградации, эмиграции. Люди ещё живут не благодаря властям, а вопреки их стараниям» и так далее.

Вот оценки всемирно известного агентства «Блумберг», которое трудно заподозрить в пророссийских взглядах: «Украина рискует стать несостоявшимся государством».

Сразу задам вопрос — у кого-то, даже на нынешней обезумевшей Украине, поднимется рука спорить с этими утверждениями? Да большинство думает точно так же, только боится сказать, так как изобьют или убьют. Мы такую судьбу хотим для Беларуси? — Чтобы за выраженное мнение человека отдавали под суд или убивали? Так чем тогда нынешняя оппозиция, которая занимается исключительно художественным стуком на идеологических оппонентов, отличается от необандеровцев и неофашистов на Украине? Те ведь тоже аргументами переубедить оппонентов не могут, только силовое воздействие. Почему и восстали и Крым, и Донбасс — чтобы не быть убитыми. Оппозиция такую судьбу хочет для Беларуси?

Пойдем дальше. Вот оценки немецкой прессы, газета Die Zeit: «Несостоявшееся государство Украина»: «Юнкер сказал правду, которую в других обстоятельствах обходят полным молчанием или отрицают: Украине потребуются долгие годы на то, чтобы в стране сложилась такая ситуация, которая позволила бы принять ее в «западную семью». При внимательном рассмотрении она оказывается недееспособным государством (failing state) (недогосударством — прим. автора) или даже несостоявшимся государством (failed state) — разоренное, клептократическое, разграбленное коррумпированными бюрократами и олигархами государство».

Вот оценки Financial Times: «Сейчас Украина должна бороться с Россией и ждать, пока последняя устанет от конфликта, который ей, по правде говоря, тоже невыгоден из-за санкций и других затрат. Но в то же время Financial Times говорит о том, что Европа не готова сражаться за Украину. Хотя по идее должна сделать все, что в ее силах, чтобы предотвратить превращение Украины в несостоявшееся европейское государство».

Даже Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, подтверждает тезис о том, что Украина — несостоявшееся государство: «Получив независимость, Украина не состоялась как суверенное государство. Суверенному государству не рассказывают, куда присоединиться, не пишут письма и не рассказывают, как себя вести. Суверенному государству не указывают с Запада и с Востока. Суверенному государству не дают бесконечных политических подачек-обещаний такого рода: «Наверное, когда вы станете нормальными людьми, тогда мы рассмотрим ваш вопрос о присоединении, например, к Европейскому союзу. После распада Советского Союза Украина получила шанс — независимость, однако не воспользовалась им».

Думаю, аргументов достаточно. То, что Украина — это несостоявшееся государство, сегодня признается не только значительной частью мирового экспертного сообщества, но и политиками, в том числе принадлежащими к первым лицам правящей хунты. На этом можно поставить точку.

Давайте теперь с учетом сказанного выше процитируем Аллу Бронь и посмотрим, что она сказала: «У белорусского языка всё равно нет никаких шансов. Он никому не нужен, кроме обезумевшего недогосударства, стремящегося свернуть себе шею на Майдане по примеру соседей». На мой взгляд, контекст сказанного очевиден: автор считает, что есть много свидетельств в пользу того, что Беларусь идет по пути Украины, судьба которой всем очевидна — распад, уничтожение людей и так далее, и считает такой путь безумием. Что, кто-то с этим — что такой путь — это безумие — не согласен? Если кто-то скажет, что Беларусь идет не по этому пути, а по другому? — такая точка зрения также допустима, но только потому, что допустима и противоположная.

В этом контексте совершенно очевидно, что, говоря о том, что Беларусь — «недогосударство», идущее по пути окраины, автор статьи имел полное право, обеспеченное Конституцией России, публично высказывать свое экспертное мнение. Это по поводу первой линии аргументов белорусских националистов.

Что касается экспертной оценки Аллой Бронь белорусского языка как диалекта русского языка — второй пункт, по которому взвились истерикой критики, то тут тем более еще больше аргументов в поддержку позиции автора.

Дело в том, что среди ученых-филологов до настоящего времени так и не выяснено, является ли белорусский язык самостоятельным языком или все же только диалектом русского языка. В частности, можно сослаться на форум профессиональных лингвистов (здесь). Или на Диалектическую карту русского языка от 1914 года (здесь). Или здесь: «Весьма трудно установить западную границу южно-великорусского наречия, так как на западе оно соседствует здесь с родственным по происхождению наречием белорусским: отличительными признаками белорусских говоров следует признать только дзекание и отвердение «р».

Или на мнение такого авторитетного лингвиста, как Срезневский? Или этнолога Штейна: «авторитетный языковед, академик И. И. Срезневский в 1887 г. утверждал: «Гораздо правильнее белорусский говор считать местным говором Великорусского наречия, а не отдельным наречием». Двухтомная работа П. В. Шейна по этнографии белорусов, опубликованная в 1887—1893 гг., вышла под не менее красноречивым названием: «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края».

Вот мнение, кстати, известного аналитика Анатолия Вассермана: «Расскажу, как, собственно, сделали белорусский и украинский языки. Поскольку я этот процесс наблюдал крупным планом. Прочесали все южно-русские и западно-русские диалекты в поисках слов, максимально отличающихся от уже сложившейся русской литературной нормы. Если такое слово удавалось найти, его объявляли исконно украинским или исконно белорусским. Если найти не удавалось, тогда заимствовали слово. Чаще всего из польского языка. Причём в польском старались выбирать не славянские корни, а заимствованные поляками латинские и немецкие слова.

Ну, например немецкое слово фарбе (Farbe) на украинской почве дало сразу два проростка: фарба в смысле краска и барва в смысле цвет. Причем наличие слово барва особо смешно потому, что есть означающее в точности то же самое латинское заимствование колор. Ну, точнее в именительном падеже оно произносится колер, но в других падежах кольор, с мягким произношением, поскольку заимствовано через польский. И вот полученную смесь и объявили исконно украинским и исконно белорусским языками.

Синтаксис таким образом не переделаешь. По синтаксису украинский и белорусский остаются диалектами русского языка. Причём деревенскими диалектами. По достаточно фундаментальным лингвистическим причинам синтаксис устной речи в деревне всегда несколько упрощён по сравнению с синтаксисом устной речи в городе. Так вот, украинский и белорусский синтаксически — это русские деревенские говоры».

И если на этот вопрос на протяжении более ста лет не могут дать однозначного, научно обоснованного ответа авторитетные ученые, то неужели этот вопрос можно решить путем судебного решения? Соответственно, такая точка зрения имеет право на жизнь. А требования оппозиционеров — являются просто попыткой политического преследования человека за убеждения, для чего они и пытаются втравить в свою провокацию власти республики. Но это свидетельствует только о том, что прозападная оппозиция не может в открытой дискуссии аргументированно противостоять другим точкам зрения и пытается действовать как фашисты или необандеровская хунта на окраине — просто уничтожая оппонентов.

Таким образом, с учетом того, что Конституция России гарантирует право на свободное выражение мнений, высказанные экспертные оценки автора ИА REGNUM не могут быть даже предметом судебного рассмотрения, как это пытается сделать — поднятый на щит «свядомыми» манипуляторами — провинциальный поклонник инквизиции, примитивного промывания мозгов, враг свободы слова, свободы мысли, критического знания и интеллектуального прогресса народа Беларуси. Всё иное было бы результатом насилия, политиканства и свободы, за которую на словах так борются «свядомые» инквизиторы постарше.

Соответственно, возникает вопрос: чем же так всполошило местное оппозиционное болото федеральное российское информационное агентство? И тут мы переходим к самому главному.

Продолжение следует…