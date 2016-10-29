



Украина

Несколько дней спустя после переговоров в «нормандском» формате в Берлине П. Порошенко счел, наконец, необходимым разъяснить свою позицию по выполнению «минских соглашений» в воскресном интервью ведущим отечественным телеканалам. Оно обозначает не просто поворот, если не в политике, проводимой Порошенко, то в его риторике, а самый настоящий кульбит. Не совсем понятно, как такое могло произойти, но для целого ряда тезисов и посылов, содержащихся в президентском интервью, более всего подходил бы девиз: «отряхну его прах со своих ног». Если под «его» понимать то, что говорилось и делалось хозяином Банковой вплоть до позднего вечера 19 октября, когда для него завершилась берлинская встреча. Несмотря на то, что интервьюеры оказались исключительно украинскими, обращался президент не только к гражданам своей страны и даже не столько к ним, сколько к политическим оппонентам, а также к аудитории на Западе. Плюрализм в любых его проявлениях глубоко чужд киевской власти. Что же касается адресатов президентских месиджей, он вполне понятен: для Порошенко в его нынешнем положении крайне важно, оставшись в глазах Берлина, Парижа и всей Европы «миротворцем», выполняющим взятые на себя обязательства, убедить доморощенных «ястребов» в том, что он для них свой парень, всегда готовый отправить на смерть еще тысячу-другую солдат. Напустив при этом риторического тумана, призванного сгладить тягостное впечатление, произведенное на широкую публику и узкий круг политических соратников грубым окриком в исполнении А. Авакова: «Недопустимо! Это — гнилая дорожка!» (это было сказано о согласованной в Берлине очередности ходов: сначала выборы в Донбассе, затем — передача границы под контроль Киева, на которую согласился Порошенко). Обращен окрик был, вроде бы, в никуда, ни к кому персонально, воспринят же как адресованный лично президенту. И приравнен едва ли не к тому стакану с водой, которым бравый министр внутренних дел запустил когда-то на глазах у главы державы на заседании президентского совета в немилого ему М.Саакашвили.

Став президентом, Порошенко сразу же избрал для себя линию поведения под девизом: «вперед и только вперед, не оглядываясь назад!», — позволяющую, не отвечая ни за сказанное, ни за (не)сделанное, каждый Божий день придумывать все новые и новые сказки-рассказки. Ей он остается верен по сей день. Лейтмотивом интервью, о котором идет речь, стал тезис, целиком и полностью укладывающийся именно в такую тактику всепобеждающей безответственности: «я делаю все правильно, я знаю, что надо делать в будущем, то, что я сделаю, опять будет правильно». Звучит забавно, хотя бы потому, что о «знании» Порошенко, о его «умении» рулить государством впору уже анекдоты рассказывать. Тем не менее, уверенность в себе и в своей безусловной правоте остается визитной карточкой украинского лидера. Под чьим руководством страна всего за каких-то два с половиной года потеряла еще 20% ВВП, утратила последние остатки социальных программ, напрочь забыла о том, что такое закон и правопорядок, в общем, шагнула так далеко назад, что по уровню развития почти сравнялась с явными аутсайдерами мировой табели о рангах.

Хоть мы и успели уже привыкнуть к тому, то Петр Порошенко — президент, сам он продолжает себя ощущать гораздо в большей степени бизнесменом, чем государственным деятелем. Именно это обстоятельство послужило, например, причиной того, что в течение первых месяцев после возвращения Крыма в состав России, главным направлением политики Киева в отношении своей бывшей автономии были попытки… взять за нее с Москвы пару-тройку десятков миллиардов долларов отступных, иначе говоря, тупо продать. Сегодня президент-олигарх затевает новый раунд подковерной торговли с Европой. «Обойдемся без финансовой помощи Запада», — решительно заявляет он, заставляя тех, кто хорошо помнит, как полтора месяца тому назад, он заверял украинцев в том, что «финансовая подушка» в виде очередного транша помощи от ЕС в размере 600 млн. евро решит все проблемы украинской экономики, краснеть и отводить взгляд. «Подушку» Брюссель предпочел до поры до времени придержать, самого «подушечного» гаранта прижали к стенке по «Минску» в Берлине. Вот, и приходится ему теперь заводить новую пластинку. В расчете на то, что в Европе все равно сочтут его меньшим злом по сравнению с любым из тех киевских «ястребов», кто может прийти ему на смену, если оставить Украину наедине саму с собой. Ну, а раз сочтут, то будут вынуждены еще и упрашивать его принять от них финансовую помощь.

Весь телевизионный огород в этот раз городился президентом, по сути дела, для того, чтобы произнести ключевую фразу, призванную послужить ответом Авакову с его «недопустимо!». «Контроль над границей после выборов в ДНР-ЛНР», — говорит Порошенко, и это — ударный содержательный момент интервью, касающийся «минских соглашений». И, к тому же, момент принципиальный, явно противоречащий позиции, озвученной Аваковым. Идти на прямое столкновение Порошенко избегает. Поэтому обставляет свой тезис о контроле над границей не до, как того требуют «аваковцы», а только после выборов целой вереницей требований, выполнить которые нельзя. Под дымовой завесой создания необходимых условий для проведения свободных и честных выборов тут намешана всякая всячина, начиная от освобождения пленных и заканчивая «полицейской» миссией ОБСЕ. Для внутреннего пользования, уже без оглядки на Европу и Запад главнокомандующий ВС Украины категорически заявляет, что альтернативы такому развитию событий нет, по крайней мере, приемлемой. Теоретически же альтернатива все-таки имеет место быть, причем, даже не одна, а две: либо война с Россией, либо отрезание Донбасса от Украины. «Не позволю! — в стиле артиста провинциального театра восклицает Порошенко. — «Не позволю разбазаривать украинские земли». И в этой реплике, думается, гораздо больше расчета, чем наигранного пафоса. Это — проверка тезиса, с помощью которого можно будет «троллить» Авакова и компанию.

Интервью запомнится еще одним показательным штрихом. В нем Порошенко запустил в адрес киевской «партии войны» новый пробный шар. Сколько уже и им самим, и его славными генералами, и секретарем СНБО Украины А. Турчиновым, и патриотами всех мастей было сказано красивых слов о непобедимой украинской армии. Казалось бы, убедили в том, что она — армия — непобедима и готова защитить всю Европу, и самих себя, и многих наивных европейцев. Как вдруг — новшество в трактовке положения дел, совершенно не укладывающееся в то, что говорилось раньше. «Сравните военные бюджеты и потенциалы», — говорит теперь Порошенко, имея в виду бюджеты и потенциалы армий Украины и России. Понятно, что сравнение такого рода, как бы его ни «рихтовать», будет отнюдь не в пользу Украины. То есть воевать с Москвой не на словах, а на деле Киев не может, так как ВСУ слабее ВС России, намного слабее. И Порошенко это известно. Как и то, что браво отражать «агрессию» со стороны России он и его армия способны только до тех пор, пока она — «агрессия» — остается в кавычках.

Способен ли Аваков реализовать на практике свое «недопустимо» в случае, если кому-то (известно кому!) захочется допустить то, что он не хочет допускать? Способен ли Порошенко «не позволить» то, что кому-то другому (не менее известному) может захотеться позволить? Обстановка внутри главных лагерей киевской власти сегодня настолько накалена, что ответы на эти вопросы вполне могут быть даны уже в течение ноября. К концу которого, стоило бы напомнить, должна быть составлена «дорожная карта» по выполнению «минских соглашений». Составлена и согласована.