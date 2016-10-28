



Тайвань

Узел взаимных претензий по статусу территорий в южных морях затягивается все сильнее.

Сегодня ситуация близка к тому, что все без исключения страны, которые омывают Южно-Китайское, Восточно-Китайское море, Желтое море, Западно-Китайский залив — вообще все воды, которые принято на политическом языке называть «южными морями» — попарно предъявят друг другу претензии за акватории и территории.

Тем ценнее первый пример, когда по-восточному тонкая политика умолчания, скорее всего, переведет один из таких конфликтов в безопасную форму бесконечного дипломатического раута.

Иногда фактом политического признания государственных претензий становятся… переговоры, которые стороны начинают по конфликту, до этого существовавшему только на уровне обсуждения в прессе, докладов аналитиков и отчетах береговой охраны.

В будущий понедельник 31 октября в Токио пройдут первые заседания, на которых Тайвань и Япония начнут обсуждение снижения напряженности в районе Окинотори, самой южной точки японской территории.

«Переговоры. направлены на решение проблем на море, которые существовали на протяжении многих лет между Тайванем и Японией,… [на этих переговорах] будут затронуты вопросы… аварийно-спасательных работ, научных исследований и рыбной ловли вблизи Окинотори», — сообщил тайваньский министр иностранных дел Дэвид Ли (Ли Да-вэй) сообщил журналистам в четверг 27 октября на специальном брифинге.

Ключевое слово, политический иероглиф — «проблема Окинотори» — впервые был произнесен вслух на высоком дипломатическом уровне.

Обе стороны изначально договаривались встретиться в Тайбэе еще 28 июля, вскоре после того, как президент Цай Инвэнь вступила в должность в мае. Однако встреча была отложена, потому что Тайвань попросил больше времени для подготовки.

ИА REGNUM рассказывало своим читателям, что в силу очаровательной небрежности США и ловкого маневра филиппинских юристов Тайбэй неожиданно оказался — вместе с материковым Китаем — под приговором гаагского международного арбитража относительно статуса собственных островов, в частности, острова Тайпин.

Тогда гаагские судьи при очевидном нажиме США приняли решение в пользу иска Филиппин, в котором признали «скалами», не дающими право на акваторию, китайские территории в архипелаге Парацельса и островов Спратли (?). Но в список «скал», благодаря ловкости филиппинцев, попали не только территории материкового Китая, но и острова, принадлежащие Тайваню, верному союзнику США.

Ситуация выяснилась в считанные минуты после оглашения вердикта — но только после оглашения.

Тайбэй, внезапно оказавшись «подельником» с Пекином, был вынужден срочно менять свою стратегию в отношении споров южных морей — для этого тайваньцам и понадобилась пауза в разговоре с Токио.

В результате Тайбэй получил время для переговоров об общей позиции против Гаагского арбитража с Пекином, а Токио в обмен получило право вести переговоры по Окинотори на «домашнем поле».

На уже упоминавшемся брифинге в четверг 27 октября министр Ли сказал, что первоочередная, тактическая цель Тайваня на переговорах будет заключаться в том, чтобы «…по крайней мере, наши рыбаки могли продолжать ловить рыбу в том бассейне, что Япония считает своей исключительной экономической зоной вокруг Окинотори».

На правительство давят парламентарии — тайваньские законодатели требуют жестких мер против Японии после того, как экипаж тайваньского рыболовного судна был задержан в апреле год назад японской береговой охраной как раз вблизи Окинотори «за нарушение японских исключительных экономических прав».

Сейнер и экипаж были освобождены через несколько дней после уплаты штрафа, который японские издания оценили как «фактическое признание тайваньской стороной прав Японии», а тайваньские законодатели назвали «выкупом за освобождение незаконно захваченных соотечественников».

Ситуацию усугубляет отсутствие формальных дипломатических отношений между странами. В этой связи делегацию Тайваня будет возглавлять Цай Мин, генеральный секретарь Ассоциации восточно-азиатских отношений, — специализированного тайваньского органа, ответственного за связи с Японией.

Почетный председатель ассоциации, Цю Я Жень, авторитетнейший тайваньский политик, — занимавший посты, в том числе, вице-премьера, генерального секретаря Совета национальной безопасности и генерального секретаря канцелярии президента — также будет присутствовать на переговорах «в качестве советника». Эксперты оценили это как знак того, что правительство Тайваня придает большое значение предстоящему первому, запускающему раунду переговоров.

Кроме того, в состав делегации войдут представители Агентства по рыболовству в рамках Совета по сельскому хозяйству, Администрации береговой охраны, Министерства науки и техники и Совета национальной безопасности. Такое широкое участие различных ведомств переводит обсуждение в ранг межправительственного.

Тайвань утверждает, что тайваньские рыбаки должны иметь возможность ловить рыбу в зоне, которую он считает международными водами. Но, оказавшись под вердиктом Гаагского арбитража, администрация президента Цай (как предполагают эксперты по азиатской политике, в координации с Китаем) изменила тактику.

Предыдущая администрация Ма Инцзю рассматривала Окинотори как «скалы», а не остров. Скалы не обладают прибрежной акваторией — значит, и нет исключительных экономических прав Японии на 200-мильные воды вокруг в соответствии с Конвенцией ООН 1982 года по морскому праву.

Администрация Цай, напротив, заявила в конце мая, что она «не занимает какую-либо конкретную позицию» по статусу Окинотори и что вообще-то это дело не каких-то судов в каких-то Гаагах, а Комиссии ООН по границам континентального шельфа, — решать, соответствует ли Окинотори характеристикам острова или скалы.

Очевидное отступление — которое, тем не менее, создало площадку для начала переговоров по практической задаче рыболовства.

Эксперты оценивают как крайне высокую вероятность того, что Токио оценит гибкость Тайбэя и пойдет на эксклюзивные привилегии для тайваньских рыбаков свободно ловить рыбу вокруг Окинотори «до заключения всеобъемлющего соглашения».

Уже объявлено, что «при необходимости переговоры могут идти в ежегодном формате», что на восточном дипломатическом языке означает — до дня, «когда гора Фудзи сточится о клюв ворона, который прилетает к ней раз в столетие».

Если стороны договорятся об этом на встрече в понедельник 31 октября — мы увидим очень редкий пример, как международно-правовая коллизия, для которой нет устраивающего стороны разрешения, может быть переведена из плоскости реального конфликта в теоретическую дипломатию.

Право же, две-три новые дипломатические должности в МИДах стран и одна приятная командировка в год — приемлемая цена для предотвращения конфликта.