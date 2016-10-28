



Александр Горбаруков ИА REGNUM

На этой неделе в Сочи прошел очередной Валдайский форум — одно из тех знаковых общественных мероприятий в России, которые проводятся с участием главы российского государства, и которые традиционно становятся объектом пристального внимания не только российских, но и мировых СМИ. Вполне ожидаемо, что Валдайская речь Путина стала предметом тщательного цитирования и анализа и со стороны практически всех ведущих блогеров, которые уже разобрали речь Владимир Путина на цитаты.

Надо сказать, что патриотический сегмент блогосферы выделил ключевые моменты в выступлении главы российского государства. Например, по поводу новой холодной войны между Россией и Западом Владимир Путин отметил следующее:

«Если плата за то, чтобы снизить геополитическую напряженность, — наши похороны, то нас никого это не устроит, в том числе и тех, кто проявляет сомнения по поводу эффективности работы действующей власти, или тех, кто хотел бы серьезных перемен: таких немало в стране… Диалога нет, понимаете, в чем дело. Формулируют позицию, объявляют ее правильной, и вся дискуссия сводится к тому, как быстро мы согласимся с этой позицией».

Это достаточно корректно прокомментировал Фриц Морган: «действительно — пока что Соединённые Штаты недоговороспособны. Американцы согласны сотрудничать с Россией только на условиях 90-х годов: чтобы Россия выполняла всех их требования, умирала и разлагалась на части, причём желательно побыстрее. Пока Штаты не протрезвеют и не увидят в России равного партнёра по переговорам, увы, диалога у нас не получится».

Или, например, по поводу российского вмешательства в американские выборы: «Мне особо понравилась риторическая «вилка», которой он ткнул американцев, обвиняющих Россию во вмешательстве в американские выборы. Путин сказал, что это невозможно, так как США — великая держава, а не банановая республика, и тем самым поставил оппонентов в унизительное положение. Если они и дальше будут продолжать настаивать на вмешательстве России, они сами будут унижать США, фактически заявляя, что Штаты теперь находятся на уровне банановой республики. А если согласиться с Путиным насчет величия США, то получается, что все обвинения в российском вмешательстве выглядят глупо», — отметил Руслан Осташко.

Понятно, особенно с учетом того огромного количества утечек, которое имеет место быть, что инициируемые демократами разговоры о русских хакерах — это лишь способ скрыть идущую внутри США войну американских же спецслужб. Часть из которых, например, в АНБ, играет за республиканцев и видя, что против «Киллари» законы не работают, и вся хваленая американская система сдержек и противовесов дала один и решительный сбой («перегрузку»), решила хоть таким образом — массовым взломом компьютеров демократов, и, прежде всего, домашнего компьютера самой «Киллари», с которого она осуществляла, в том числе, и рассылку секретных документов, попробовать остановить сползание мира к Третьей мировой войне.

Точно также понятно, что если бы у «Киллари» или у любого демократического СМИ США была бы хоть одна реальная зацепка за «русских хакеров», то уже дым бы стоял коромыслом, а ее рейтинг на волне защиты американских интересов зашкаливал. Но за прошедшие месяцы избирательной кампании в США ни одного такого факта, кроме того, что одному русскому парню принадлежат сервера в США (ха-ха-ха — три раза), мировой общественности так представлено и не было. Так что, как говорится, «нет у них методов против Кости Сапрыкина».

Вместе с тем в ряду трезвых оценок происходящего, появились и шапкозакидательские по отношению к нашим противникам-партнерам: «Как же он блистал вчера в Сочи. Просто возил весь Запад мордой по столу в присутствии западного же истеблишмента, политологов, журналистов. И никто не мог уже ничего ему возразить, как бывало ранее. Глядя на лица иностранцев, слушающих нашего государя, возникло такое ощущение, что сегодня это общее настроение всей здравой части политического западного сообщества — смотреть на Путина и молча его слушать. С надеждой, что сейчас русский царь снова выступит в роли «удерживающего». На 29 октября 2016 года можно с уверенностью констатировать, что Владимир Владимирович Путин поимел весь мир. Пока так».

Во-первых, неуважение к противнику всегда и всем выходило боком. Взять тот же Запад, который в 1991—2005 годах списал нас в утиль и занялся явно второстепенными проблемами — Югославией, Афганистаном, Ираком и т.д. Недооценка, притом, по историческим меркам весьма кратковременная, всего в 10−15 лет дала нам время восстановиться и занять практически прежнее положение в мировой табели о рангах.

Во-вторых, что это за катарсис от того, что Россия в очередной раз выступит в роли «удерживающего»? Если посмотреть на историю только последних двух веков — XIX и XX — то таки да, Россия это несколько раз делала. Вопросик только имеется один — а какой ценой для самой России оборачивалось это удерживание? Революциями, убийством царей, нищетой народа, всесилием ничего не несущей народу реакционной церкви, тотальной неграмотностью, отсталостью армии и флота и так далее и тому подобное, а главное — огромными людскими потерями. То есть платили исключительно кровью народа. Может ли считаться такая внутренняя и внешняя политика успешной? Особенно с учетом того, что последние 300 лет до революций семнадцатого года Россией правили все кто угодно, только не русские?

В-третьих, конечно, от того, чтобы «поиметь весь мир», к сожалению, еще очень и очень далеко. Нельзя «поиметь весь мир», пока основная масса российских граждан получает мизерную по мировым меркам зарплату и живет в достаточно убогих жилищно-коммунальных условиях, над которыми скоро китайцы начнут смеяться.

Нельзя «поиметь мир» пока внутри государства пятые, шестые и седьмые колонны делают почти все, что им вздумается. Нельзя «поиметь мир», пока существует и все более увеличивается отрыв внешнеполитических достижений от внутриэкономических проблем. Нельзя «поиметь мир», когда уровень коррупции и размеров взяток (случай Захарченко на уровне полковников) превышает советский просто на порядки, когда платье одной невесты стоит как годовой бюджет российского ВУЗа, когда разница в доходах 10% самых богатых и 70% остальных граждан страны различается не на проценты, а на порядки. И так далее и тому подобное, каждый сам может добавить десятки таких моментов.

В-четвертых, как показывает вся история, Запад принципиально не понимает этого — «возить лицом по столу». Это некоторым только так кажется, что слова Запад способны пробить на «слезинку». Запад понимает исключительно силу — танковых армад, межконтинентальных ракет, гиперзвуковых маневрирующих блоков, невидимых стай АПЛ и так далее. Только это способно усадить его за стол переговоров. Как только Запад понимает, что у сидящего перед ним не лежит в руке уверенно заряженный кольт под столом, нацеленный ему туда, где «самое не балуйся», он выстрелит, не задумываясь о последствиях. Поэтому только военная мощь СССР гарантировала нам диалог с Западом, относительный мир во всем мире во второй половине двадцатого века и соблюдение мало-мальских правил игры. И с того времени ничего не изменилось. Удерживать Запад от конфронтации с нами может только одно — понимание его элитами, что у руля нашей страны стоят люди, которые в случае чего, не будут думать, нажать кнопку на «стирание» оппонента или нет, что решение уже давно принято, и палец на кнопке лежит уверенно и спокойно — только дай повод.

Поэтому, несмотря на все внешнеполитические достижения России последнего времени и несомненную политическую харизму Владимира Путина, нельзя забывать о том, что мы вышли лишь на уровень очень хрупкого равновесия с объединенным, хоть и серьезно раненым, но по-прежнему смертельно опасным Западом. И есть много сфер (вспомним, например, недопуск российских спортсменов на Олимпиаду, или тотальный реванш США в Латинской Америке, когда за полгода они достаточно легко убрали почти всех своих противников или колеблющихся из числа президентов), где наши возможности еще очень серьезно уступают возможностям наших партнеров.

Поэтому, на мой взгляд, более отвечающей действительности представляется следующая позиция: «Российская пропаганда — смешно, когда речь идет о реальных, серьезнейших сдвигах в западном общественном мнении. Ведь говоря о противоречиях между народом и элитой, Путин фактически обрисовывает революционную ситуацию — в том смысле, в котором революция является восстанием против элит. Восстание против элит, пускай и мирное, Запад пытается приписать Путину — не полностью, а хотя бы частично. Но и это смешно.

К тому же тем самым атлантисты лишь помогают Путину бороться с ними. Ведь наделяя его несуществующей способностью влиять на внутриполитические процессы в их странах, они тем самым привлекают к российскому президенту внимание тех жителей Запада, кто действительно недоволен существующим курсом — и они начинают видеть в Путине реального союзника, что, несомненно, только на пользу России. Более того: образуется союз недовольного западного населения и российского лидера, которого сама же западная элита делает символом «восстания против наднациональных элит».

Если раньше в Москве изображали Сталина «вождем всего прогрессивного человечества» — при том, что в той же Западной Европе после Второй мировой войны были мощнейшие компартии, действительно хотевшие привести свои страны к союзу с СССР, а не с США — сейчас сам Запад толкает своих недовольных в сторону России и Путина. Главного противника не США — а атлантической, наднациональной элиты. А Путин говорит о том, что главным противником этой элиты является не он, а сами народы западных стран, которые все чаще голосуют за несистемных политиков». То есть не Россия гегемон, а Москва только использует (в том числе в силу недостатка как людских, так и финансовых ресурсов), играет на тех противоречиях (в меру весьма скромных возможностей), которые существуют на самом Западе.

В силу этого шапкозакидательство считаю чрезвычайно вредным явлением, так как вместо обсуждения действительно серьезных проблем развития России, есть соблазн заниматься вредной пропагандой. Чем и занимается Запад все последние годы. К чему это привело — к выхолащиванию общественно-политической жизни и резкому росту «политкорректности», чтобы скрыть эту пустоту, — мы тоже прекрасно видим.

Также весьма спорным считаю следующее утверждение: «Россия возвращается на Ближний Восток и требует себе статус абсолютного гегемона в регионе. Не только путем реальной борьбы с терроризмом и демонстрации военной мощи, но и через конкретные экономические проекты — если удастся успокоить регион и реально запустить аналог «плана Маршалла», Москва, несомненно, будет играть в процессе первую скрипку».

Во-первых, что значит «требует статус абсолютного гегемона»? Советский Союз был далеко не абсолютным. Даже США сейчас, да и в прошлом десятилетии не были абсолютным. И что значит требуем? Что какие-то государства этого региона выбросили американские военные базы со своей территории? Или кто-то по примеру весьма экстравагантного президента Филиппин говорит о разрыве отношений с США? Что Израиль, Катар, Саудовская Аравия выстроились в очередь перед российским МИДом? Такого на горизонте планирования в 3−4 года даже не просматривается. О каком гегемоне тогда может идти речь?

Во-вторых, надо ли самой России быть гегемоном в этом регионе, где, как известно, слово «честь» даже не переводится? К тому же — что значит играть первую скрипку в плане Маршалла для Ближнего Востока? Это на какие «шиши»? Что, в России появились лишние деньги? Скажите об этом бюджетникам. Или пенсионерам. В принципе, им это уже и сказали: «Денег нет. Но вы держитесь». Советский Союз уже надорвался на таких планах и давно почил в бозе. Надо ли России повторно наступать на те же самые грабли? В общем, и здесь шапкозакидательство может нам дорого обойтись.

Поэтому очередная сильная речь Владимира Путина на Валдайском форуме не должна отвлекать нас, экспертов, да и российское общество от тех действительно серьезных проблем как в развитии России, так и на международной арене. В силу этого желательно, чтобы любые позитивные материалы о наших достижениях содержали в себе и толику критики, поскольку бесконечными песнопениями и славословиями мы делаем хуже только себе и руководству страны.