



Александр Горбаруков ИА REGNUM Новые европейцы

Уже не в первый раз замечаю — пока очень громко в СМИ обсуждается некий пропагандистский или политический симулякр, под этот шумок очень тихо решаются по настоящему важные дела, которые по своему значению намного превосходят шум вокруг той или иной политической темы. Так произошло и в этот раз. Пока СМИ России, Европы и, особенно, Украины шумно обсуждали итоги переговоров «нормандской четверки» в Берлине, Европейская комиссия (ЕК) разрешила «Газпрому» использовать свыше 50% мощности газопровода OPAL, сухопутного продолжения «Северного потока» на территории Германии. И это решение имеет для определения дальнейшей судьбы Украины гораздо большее значение, чем любой вариант решения Минска-2.

Напомню, газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров газа в год, является отводом от газопровода «Северный поток», через который осуществляется поставка российского газа в Европу. По нему можно транспортировать газ от Балтийского моря до границы с Чехией. Тем самым он позволяет соединить «Северный поток» с потребителями газа в Центральной и Восточной Европе, минуя Украину. Оператор газопровода OPAL — Opal Gastransport GmbH & Co. KG, где у «Газпрома» 49,98%, у Wintershall — 50,02%. С момента завершения строительства газопровода в 2011 году из-за Третьего энергопакета ЕС «Газпром» имел право не более чем на 50% мощности OPAL. Все эти годы «Газпром» добивался получения полного доступа к мощностям трубы, но ЕК отказывала, ссылаясь на требования Третьего энергопакета.

Двойственность и политическая ангажированность позиции ЕК по этому вопросу была видна невооруженным взглядом. Газопровод OPAL, который проходит по европейской территории, обладает тем же статусом и должен соответствовать нормам Третьего энергопакета, как и газопровод ТАП, снабжающий Европу азербайджанским газом. Однако Азербайджану было разрешено заполнять этот газопровод полностью собственным газом, а «Газпрому» аналогичную вещь сделать запретили. И вот справедливость восторжествовала — «Газпром» практически добился аналогичного решения: в ходе переговоров стороны пришли к соглашению о том, что 10−20% мощности газопровода получат конкуренты «Газпрома», а остальные 30−40% будут выставлены на аукцион, в котором сможет принять участие и сам «Газпром».

В 2011 г. европейские потребители получили через украинскую ГТС 104,2 млрд куб. м, а в 2012 — 84,2. Увеличившись в 2013 г. до 86,1 млрд., уже в «революционном» 2014 г. транзит рухнул до 59,4 млрд куб. м. При этом снижение транзита ниже 60 млрд куб. м делает ГТС убыточной. Если «Газпром» получит доступ к дополнительным 40% мощностей OPAL, транзитные потери Украины будут составлять 13,5−14,5 млрд кубов в год, а транзитные доходы сократятся на 400−450 млн долларов. Но как было отмечено выше, снижение транзита ниже 60 млрд кубов делает транзит убыточным, то есть Украина вынуждена будет платить за транзит газа в Европу, а не получать прибыль. Соответственно, большой вопрос: будет ли она осуществлять транзит в Европу.

Таким образом, ЕС грамотно отреагировал на весьма быстрое снижение добычи газа самими европейскими странами и предпочёл не рисковать перед наступлением зимы. Тем более что поставки «Газпрома» основным европейским потребителям и так увеличились еще в первом полугодии почти на 40%: в Германию рост поставок составил 26,7% — до 12,05 млрд куб. м, в Италию — рост на 28%, до 6,364 млрд куб. м, во Францию — рост на 63%, до 2,4 млрд куб. м.

Хотя недруги не спят. Государственная нефтегазовая компания Польши PGNIG пообещала оспорить доступ «Газпрома» к более 50% мощности газопровода OPAL, связывающего «Северный поток» со STEGAL (центрально-европейской транзитной системой), в случае если соответствующие решения будут приняты Европейской комиссией и Федеральным сетевым агентством Германии. Компания заявляет, что готова обратиться в суды ЕС и Германии немедленно после официального объявления таких решений. В компании PGNIG считают, что возможные решения ЕК и немецкого регулятора о расширении доступа «Газпрома» к OPAL будут являться нарушением законодательства ЕС и представят реальную угрозу стабильности поставок газа в Центральную и Восточную Европу.

Однако несомненно, что основная причина решения ЕК — это политическая и экономическая нестабильность на Украине. Политически Украина стоит перед распадом страны и полным вакуумом власти. После того, как тербат «Азов» создал партию («Национальный корпус»), радикалы во главе с Аваковым выходят на финишную прямую по подготовке путча. Неслучайно в эти же дни в Вашингтоне Яценюк встречался с Байденом.

Экономически — Украина не закачала нужного объема газа в газохранилища. Мало того, что не закачала, она уже начала отбор, так как осенние холода пришли на месяц раньше. Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) и начала отбор голубого топлива из них. Об этом 16 октября на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Билявский. По данным «Укртрансгаза», на 1 октября этого года в украинских ПХГ находилось 14,5 млрд. кубометров газа — это 49% от общего объема ПХГ. Хотя в прошлом году на эту же дату было 17 млрд кубов.

Как отмечают эксперты, в частности гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, «Украина встретила этот отопительный сезон с самым низким объемом газа в подземных хранилищах за последние пять лет. Украина встречает начало зимы со своими обычными фокусами, и ничего хорошего ждать не стоит. Конечно, у Европы появляется нервозность. Разрешение же ситуации с OPAL обезопасит часть европейских потребителей от проблем этой зимой из-за Украины. Известно, что «Северный поток» уже берет на себя тот газовый транзит, который мог бы идти через Украину. Страны Восточной Европы могут брать газ, который идет по «Северному потоку».

Таким образом, Киев делает все от него зависящее для того, чтобы оказаться выброшенным на обочину политического и экономического процесса в Европе. О чем идет речь? В настоящее время доля «Газпрома» на европейском рынке составляет около 30% (приблизительно 155 млрд куб. м), а по итогам 2015 года, несмотря на все давление США и отдельных стран ЕС, даже увеличилась до 31%. Так, в 2015 году потребление газа в Европе увеличилось с 484,4 до 510,8 млрд куб. м. Собственное производство сократилось на 2%, до 258,8 млрд куб. м (в основном за счет Нидерландов), а импорт вырос на 13,9%, до 252 млрд куб. м. Причем больше всех производителей увеличил поставки именно «Газпром» (на 8,2%, до 158,6 млрд куб. м). Именно за счет этого его доля увеличилась с 30,2% до примерно 31%. При этом поставки Алжира, наоборот, сократились на 10%, до 36,4 млрд куб. м, а Катара выросли не столь значительно — с 23,5 млрд до 27 млрд куб. м.

В настоящее время через первые две ветки «Северного потока» в Европу идет 55 млрд. куб. м. газа. Ввод в строй в конце 2019 года «Северного потока-2» позволит нарастить этот объем еще на 55 млрд куб. м. до 110 млрд куб. м. Таким образом, получение доступа к газопроводу OPAL позволит полностью вычеркнуть Украину как транзитную зону для получения российского газа Европой и при этом сохранить получение его странами Центральной Европы. Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составит по 15,75 млрд куб. м каждая. Но так как газ по первой нитке будет идти исключительно для нужд самой Турции, то для Европы (Болгария, Греция, Румыния, Италия) останутся последние 15,75 млрд кубов.

Таким образом, складывается ситуация, когда к 2020 году Россия сможет прекратить поставки газа в Европу через Украину и продолжить их через Северный и Южный коридоры. Тем более, что к 2020 году газопровод, идущий через территорию Украины, придет в негодность, а уже сегодня в него надо вкладывать около 10 млрд долларов, при том, что украинцы сами приняли закон о том, что никто не может приватизировать украинский газопровод, кроме европейцев и американцев. Кроме того, Еврокомиссия подтвердила право России заполнять газопровод ТАП, что, учитывая появившуюся информацию о желании Алиева решить мирным путем проблему Карабаха, открывает путь к сотрудничеству России с Азербайджаном и на этом направлении.

В последние дни появилась также информация о том, что Европа готова не только пойти на урегулирование антимонопольного дела в отношении «Газпрома», но и дать официальное добро на строительство «Северного потока-2». По крайней мере, трубы для строительства «СП-2» из России в Германию уже доставлены. Соответственно, складывается ситуация, когда Старой Европе на Украине вообще не из-за чего воевать, особенно с учетом катастрофического роста собственных проблем. Старой Европе как можно скорее надо закрыть проблему Украины, прекратить санкции в отношении России и перейти к взаимовыгодному политическому и экономическому сотрудничеству. Естественно, Польшу, как и остальные страны-лимитрофы Восточной Европы, которые привыкли извлекать свой профит из российско-западного противостояния, подобная ситуация не устраивает. Но, слава Богу, голос этих стран Междуморья слаб и тонок, чтобы на него кто-то из серьезных европейских игроков обращал внимание.

Соответственно, как только Россия выбьет из-под Украины тот единственный оставшийся под ее ногами экономический стул, который позволяет ей сегодня еще хоть как-то шантажировать Европу, вопрос с этой окраинной территорией Русского мира и способы его решения примут совершенно конкретные очертания. Из рук Украины выбивают единственный оставшийся в ее руках козырь — возможность шантажировать Европу отключением транзита российского газа. И надо отметить, что в стороне от политической шумихи Европа сама активно помогает в этом России, так как других надежных источников получения газа в нужных объемах к 2030 году у нее нет. Российский газ в квартирах избирателей не заменит горячность дебатов в Рейхстаге или Раде.

Трудно возразить следующему мнению экспертов: «Для Киева решение по газопроводу OPAL — это очень плохой знак. Во-первых, это решение показывает, что руководство Евросоюза не всегда реагирует на пожелания американцев, которые, конечно же, были против того, чтобы значительные объёмы газа шли в обход Украины. А, во-вторых, есть только одно логическое объяснение тому, что ЕС решил поменять свою позицию. Объяснение простое: они очень боятся, что Киев начнет воровать газ, предназначенный для европейских потребителей. Это ведь круто — не зависеть от Порошенко или от какого-нибудь Авакова в плане обеспечения энергетической безопасности ЕС, а тут и до мысли одобрить «Северный поток — 2» просто рукой подать. Важно еще и то, что все это происходит на фоне запуска строительства «Турецкого потока», который тоже будет обеспечивать экспорт российского газа в обход Украины.

Украинская ГТС — это позвоночник государства Украина. Позвоночник проржавел и скрипит, но все еще связывает собой части этого геополитического Франкенштейна. Лишить украинскую ГТС ее стратегического значения — это то же самое, как выдрать позвоночник постмайданной государственности. Если сейчас Украина для западных геополитических игроков — вторичный театр военных действий, то после того, как Украина лишится газового транзита, она вообще будет никому неинтересна. Кроме нас, конечно. Но на наших условиях».

Поэтому играя в бесконечный политический спектакль «Минск-2», где Украина еще занимает место за столом, Россия и ЕС приняли совершенно конкретные экономические решения, которые позволяют устранить окраину как главный на сегодня дестабилизирующий фактор европейской безопасности.