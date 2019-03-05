Если прочесть некоторые из сенсационных заголовков и комментариев в американских и особенно гонконгских аналитических изданиях, появившиеся вслед за визитом президента Филиппин Родриго Дутерте в Китай на прошлой неделе, можно было бы подумать, что Филиппины затеяли радикальный поворот в своей внешней политике, отказываясь от действовавшего более полувека «Договора о взаимной обороне США — Филиппины» и смещаясь в сторону Пекина после нескольких лет довольно конфликтных отношений с китайским соседом.

Иван Шилов ИА REGNUM Трое

ИА REGNUM подробно рассказывало о совсем недавнем жестком юридическом противостоянии в Гааге КНР и Филиппин вокруг спорного статуса островов Южно-Китайского моря, в котором Пекин искал (и получил) помощь России, а Филиппины как раз опирались на поддержку США.

После почти получасовой напыщенной речи на форуме китайско-филиппинской торговли и инвестиций 20 октября, в Большом зале Народного собрания КНР, президент Дутерте объявил о «разрыве» с Соединенными Штатами — впрочем, разумно не уточнив детали того, что же под этим понимается.

И хотя в Пекине президент Филиппин и китайский председатель Си Цзиньпин стояли за спинами своих министров во время подписания не менее 14 двусторонних документов о сотрудничестве, а Дутерте имел к тому же личные встречи в общей сложности с четырьмя из семи членов Постоянного комитета Политбюро Китайской коммунистической партии (факт беспрецедентный для протокола приема лидера зарубежного государства), — решений, ощутимо меняющих расклад сил в регионе, визит не только не закрепил, но и не обозначил.

Официальные лица с обеих сторон подчеркивают, что это только начало и более впечатляющие ожидаемые результаты вскоре могут последовать. Эксперты по азиатской политике куда более осторожны. Все указывает на то, что этот сдвиг в стратегическом позиционировании Филиппин гораздо менее радикален и гораздо более аккуратен, чем это показывается политической публике, соскучившейся по драматическим жестам на азиатском политическом театре.

Прежде всего, дружеские объятия Дутерте с лидерами КПК не является столь уж новыми или неожиданными

Родриго Дутерте, по сути, лишь продолжает политику целого ряда филиппинских лидеров, которые старались сбалансировать отношения с Соединенными Штатами и Китаем с разной степенью успеха в течение трех десятилетий, прошедших с момента окончания диктатуры Фердинандо Маркоса в 1986 году.

Фидель Рамос в 1990-е первым из лидеров Филиппин столкнулся с мощным движением китайского государства в сторону Южно-Китайского моря. Его тактикой стала попытка вовлечь Пекин в сепаратные переговоры — президент Рамос не хотел для своей страны дополнительных обязательств перед США. Эту тему Рамос вовсе не провалил — просто заинтересованность Китая в возможностях, которые для него формируют спорные острова и их акватории, оказалась столь высока, что предметного торга не получилось. Тем не менее Рамос закрепил позиции в Пекине и первоначально лично он был задействован в качестве специального посланника Дутерте на переговорах с китайцами.

Глория Макапагал Арройо, президент Филлипин в «нулевые», стремилась углубить позицию Филиппин по балансированию политических инвестиций между Вашингтоном и Пекином, но в конечном счете объективный разогрев ситуации в Южно-Китайском море позволил лишь удержать страны от конфликта, но не сблизить позиции. Опыт Арройо является хорошей демонстрацией границ любого потепления китайско-филиппинских отношений. Во время президентства Арройо были подписаны не менее 65 соглашений с Китаем по самым разным направлениям сотрудничества — и большинство из них действительно заработали, — но к стратегическому сближению стран это не привело.

Предшественник Дутерте, президент Бениньо Акино III, переместил позицию Манилы гораздо ближе к США, в значительной степени из-за растущих опасений, что Китай не ограничится спорными территориями и продолжит экспансию дальше. Именно при президенте Акино был подписан договор о Расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между США и Филиппинами (EDCA), поднявший военную кооперацию Вашингтона и Манилы на новый уровень. При Акино прошло и подключение страны к американской оборонной Инициативе по обеспечению морской безопасности в Юго-Восточной Азии (MSI), которая стала основой стратегии США по формированию доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Хотя в последующие годы были попытки администрации Акино двигаться в направлении восстановления связей с Китаем, здесь уже Пекин нажал на тормоза, логично рассуждая, что, в конечном счете, такое сближение неизбежно произойдет независимо от того, кто будет преемником Акино, — а с новой фигурой договориться будет куда проще. Китайцы мыслят горизонтом куда более далеким, чем американцы.

Экономически тоже все не так очевидно.

Хотя Китай для Филиппин выступает крупнейшим торговым партнером, США являются крупнейшим прямым иностранным инвестором и основным источником доходов для филиппинских рабочих вне страны, денежные переводы которых до сих пор обеспечивают примерно десятую часть валового внутреннего продукта.

Кроме того, сегодня диаспора филиппинских американцев, которая насчитывает свыше четырех миллионов человек, составляет вторую по величине азиатско-американскую диаспору в Соединенных Штатах. Не стоит думать, что это оказывает влияние только на политику США в отношении Филиппин — и не оказывает влияния на политику «исторической родины» в отношении США.

Историческая связь между Соединенными Штатами и Филиппинами — понятие, глубоко укоренившееся среди большей части филиппинской бюрократии и элиты, которая вовсе не в восторге от подчеркнуто популистского Дутерте.

Но не только элиты — рядовой филиппинский обыватель также весьма благоприятно воспринимает Соединенные Штаты и очень подозрительно относится к Китаю. А вот этот факт Дутерте уже не сможет игнорировать.

Недавний опрос солидного социологического центра «СиВиЭс» показал, что, с точки зрения чистого рейтинга доверия (разница между процентом филиппинцев, которые не доверяют, и процентом, которые доверяют той или иной стране), США обладают рейтингом +67 (плюс 67), а Китай рейтингом — 33 (минус 33).

Реагируя на высказывания босса о «размежевании» с Соединенными Штатами, министр финансов Карлос Домингес III и национальный генеральный директор Агентства Экономического развития Эрнесто Перния выступили со специальными заявлениями, пояснив, что в центре внимания Кабинета министров будет задача «решительно и быстро двигаться в направлении региональной экономической интеграции», поэтому правительство уделяет приоритетное внимание контактам в рамках АСЕАН — структуры, в которую не входят ни США, ни Китай, и которая призвана усиливать позицию стран-участников, естественным флагманом которых выступают Филиппины, в сложном политико-экономическом торге между Пекином и Вашингтоном.

Скорее всего, именно так, без восторгов или истерик, в этих контекстах нужно рассматривать маневры президента Дутерте.