Общественность Армении несколько озадачила информация о том, что российский лоукостер, авиакомпания «Победа» приступит к полетам из гюмрийского аэропорта «Ширак» по маршруту Москва-Гюмри-Москва по цене билета от 999 рублей.

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К слову говоря, граждане Армении не привычны к дешевым ценам на авиаперевозки. Традиционно делающие погоду на рынке авиаперевозок Армении российские авиакомпании выжимают максимум прибыли, поскольку конкуренции им нет на российском направлении. А российское направление — это до 80% двухмиллионного рынка (в год).

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Конечно, цена от 999 рублей касается нескольких процентов билетов на каждом рейсе, остальные будут предлагаться по рыночной, хоть и низкой, отличной от обычных перевозчиков цены. Компенсировать это «Победа» будет по вполне традиционным схемам: плотный салон, когда борт на 150 кресел оборудуется 180 креслами, высокая плата за багаж, перенос рейсов, нарушение графика и т.д. Ну да, на аэропорт в Гюмри концессионер — компания «Международные аэропорты «Армения» — дает скидку. К тому же, там нет госпошлины, называемого в народе «налог на воздух». Все это вкупе позволит «Победе» работать в Гюмри при средней цене билета в направлении Москвы в 5 тыс. рублей (около 35−40 тыс. драмов). Из Еревана он стоит порядка 8−9 тысяч рублей. Так, компания составит конкуренцию автоперевозкам.

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Но любопытно другое. Как сообщил 27 октября журналистам глава Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян, «Победа» подала заявки на осуществление маршрутов Минводы-Ереван-Минводы и Воронеж-Ереван-Воронеж. На первом направлении работает единственная действующая армянская авиакомпания «Армения», а направление Воронеж она планирует освоить в декабре. То есть «Победа» дублирует направления армянской авиакомпании. Делается это с единственной целью — создать конкуренцию местному перевозчику, демпинговать его и вывести с рынка. Эта схема российскими авиаперевозчиками была обкатана несколько лет назад. Тогда они привели к банкротству компанию «Эйр Армения».

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Надо понимать, что «Победа» — это то же самое, что и «Аэрофлот», который перевозит пассажиров, к примеру, из Москвы в стратегический аэропорт «Елизово» (Петропавловск-Камчатский) за $550 или в стратегический Владивосток за $200. Работающий на разобщение собственной страны перевозчик не может предложить Армении ничего стратегического. «Победа» — это промежуточная «победа» «Аэрофлота». И эту провальную политику она проводит в каждой стране СНГ.