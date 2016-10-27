Кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Хиллари Клинтон не раз осмеивала своего соперника от Республиканской партии США за его слова о том, что президент России Владимир Путин является сильным лидером, однако в «недавно обнаруженном» интервью от 19 марта 2010 с журналистом Первого канала Владимиром Познером она говорила совсем по-другому, пишет Ричард Гринел в редакционной статье для Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сильная Россия

«Одно из опасений, которые мне приходится слышать от граждан России, состоит в том, что почему-то США хотят, чтобы Россия была слабой. Невозможно придумать что-либо, что было бы дальше от истины. Наша цель состоит в том, чтобы помочь укреплению России. Мы видим в России с ее богатой культурой, ее невероятным интеллектуальным капиталом лидера в XXI веке. И у нас иногда возникает ощущение, что в ваше будущее мы верим больше, чем порой сами вы, русские», — заявила Клинтон, занимавшая тогда пост главы американской дипломатии.

Это поразительное признание со стороны бывшей первой леди. Оказывается, она верит в будущее России больше, чем сами русские, указывает автор.

Когда Клинтон заняла пост государственного секретаря США, одним из первых её шагов была попытка направить американо-российские отношения по пути отличному от того, который сложился в ходе президентского срока Джорджа Буша-младшего, о чем она и заявила главе МИД России Сергею Лаврову. Она посчитала, что к русским нужен новый подход и нажала на хорошо всем известную красную кнопку, с которой должна была начаться «перезагрузка» отношений между двумя странами.

Подпортил этот спланированный и больше похожий на уловку предвыборной кампании трюк министр Лавров, который отметил, что в переводе слова «перезагрузка» на русский язык была допущена ошибка. Вместо него, считает автор, было написано «перезарядка» (re-charged у Fox News, на кнопке было написано «перегрузка (overcharge) — примечание ИА REGNUM ).

И этот момент стал пророческим. Через некоторое время после этого Москва переиграла Клинтон: направила военное оборудование в Сирию, стала работать с Тегераном, а также дипломатически организовывать Ближний Восток, пока США взирали на это бессильно.

Тем не менее, заключает автор, на посту главы американской дипломатии Хиллари Клинтон достигла своей цели, о которой она говорила — в конечном счете, она добилась усиления России.