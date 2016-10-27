Приватизация

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение Украины

Чистый убыток Одесского припортового завода (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) по итогам III квартала нынешнего года составил 316,6 млн грн, а за год вырос до 562 млн грн. Такие данные приводят на самом предприятии. Основная причина — снижение производства удобрений в январе-сентябре 2016 года в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая, что на конец года запланирована продажа завода, сложно не допустить мысли, что заинтересованные в покупке завода лица намеренно создают ему имидж рискового актива. А также попутно уменьшают его стартовую стоимость.

Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в эфире телеканала «112.Украина» утверждает, что в этом участвует едва ли не вся политическая элита Украины: «Каким-то образом они [правительство — Ред.] с Фирташем договорились признать этот долг [долг завода за газ, поставленный структурами Фирташа, который он оценивает почти в 300 млн долл. — Ред.]. Потом они поделили так этот завод. На входе сели представители Яценюка — это люди Мартыненко, представители Народного фронта, на выходе сели представители БПП. Партийный договорняк был обычный».

Однако при этом конечными виноватыми у Саакашвили неожиданно оказываются… американцы: «Сейчас ситуация такая. Этот завод никто не будет серьезно покупать, потому что у него есть долг Фирташа, высосанный из пальца. Поскольку американцы сейчас у Фирташа коррупцию расследуют, американцы сказали, что если кто-то хочет купить этот завод вместе с долгом Фирташа и заплатить ему 250 млн долл., то американцы запретят этим компаниям работать на американском рынке. Естественно, никто серьезно не покупает».

Чем Украина точно не может похвастаться, так это разнообразием сюжетов. По словам политолога Вадима Карасёва в эфире «5 канала», похожие процессы происходят и с приватизацией корпорации «Укрспирт» (государственная монополия по производству этилового спирта). Причём «Укрспирт», в отличие от ОПЗ, даст государству живые деньги, а не просто уменьшит долг перед одним из олигархов. «С приходом нового министра АПК (Тараса Кутового, — Ред.) все заглохло. Складывается впечатление, что он отпустил ситуацию и сегодня не совсем контролирует ее. Дирекция «Укрспирта» проводит непонятную и сомнительную кадровую политику, набирая или возвращая на работу люстрированных милиционеров и других лиц с сомнительной биографией. Такое ощущение, что «Укрспирт» банкротят, осознанно или неосознанно. Зачем? Чтобы сорвать приватизацию».

Глава Минфина Украины Александр Данилюк в эфире «5 канала» озвучил актуальные размеры поступлений в бюджет от приватизации-2016: «Думаю, что от приватизации — около 100 млн гривен, от аренды будет больше миллиарда. Я думаю, что мы выходим на показатели, которые были в прошлом году». Однако надо заметить, что это примерно на 17 млрд грн меньше, чем планировалось в бюджете на текущий год (17,1 млрд). Видимо, министр озвучил оперативную информацию, поскольку доходы за январь-сентябрь всё же сильно не дотягивают даже до 100 млн грн и составляют всего 72,9 млн. Кстати, это на 42,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пока Фонд государственного имущества не может по пристойной цене продать то, что уже выставлено на продажу, в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается приватизировать «Укргаздобычу» (компания, управляющая добычей природного газа на месторождениях, подконтрольных государству). В качестве причин эксперты указывают на невозможность государства развивать свои добывающие активы: «Государство не имеет достаточно средств для разработки новых месторождений и интенсификации добычи на тех, где уже ведется добыча. Поэтому привлечение инвестора в газодобычу — это необходимость нашего времени», — заявил президент Ассоциации «Недропользователи Украины» Роман Сторожев в комментарии для «ПрессОрг24». Годовой объём добычи предприятия — около 12 млрд кубометров газа, т. е. доход от его реализации в текущих ценах составит порядка 2,4 млрд долл. Вряд ли это подпадает под характеристику «недостаточно средств», скорее — «неэффективное управление».

Единственное, за что пока украинцы могут быть спокойны — «печатный станок» государство приватизировать не собирается. «Сейчас вопрос о приватизации Банкнотно-монетного двора НБУ не стоит, он продолжит работу в составе Национального банка Украины», — такая запись появилась на Facebook-странице НБУ в качестве опровержения информации, размещённой одним из украинских СМИ.

Валюта

По состоянию на 26 октября курс основных валют продолжил снижение относительно гривны. Нацбанк Украины установил для доллара курс 25,59 грн (-0,19 грн с прошлой недели), для евро — 28,34 грн (-0,52 грн). А вот российскому рублю удаётся не только удерживать позиции на и даже дорожать, прибавив за неделю 0,004 грн. (0,412 грн/руб). На межбанке за неделю доллар упал на 0,11 грн в покупке и продаже (25,5−25,54 грн/долл). На «чёрном рынке» — укрепился примерно на 0,05 грн (26,07−26,12 грн/долл).

Такая ситуация вызвана тем, что предложение валюты вот уже вторую неделю стабильно превышает спрос. И даже регулярный выход НБУ на межбанк (8 раз с начала октября, общий объём по состоянию на 26 октября — 214,5 млн долл) для её выкупа не ликвидирует этот профицит.

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева в эфире телеканала ICTV подтвердила прогноз курса на 2017 год (27,2 грн/долл), допустив, что, возможно, гривна даже не достигнет нижней границы, заложенной в бюджет. С этой оценкой согласен и исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко, правда с оговоркой: «В том случае, если Украина действительно сможет получить $10 млрд в следующем году, можно верить совершенно справедливо в то, что курсовой параметр вряд ли на конец следующего года уйдет за отметку в 30 грн».

Экономист Александр Охрименко напоминает, что одним из драйверов падения курса национальной валюты в 2017 году будут выплаты по государственному долгу: «В следующем году надо немножко побольше, даже очень. МВФ надо отдать почти 2 млрд. Плюс ко всему надо будет погасить Мировому банку почти 1 млрд и различным другим структурам, то есть в общем сложности, если еще посчитать, то порядка 6 млрд долларов нам надо в следующем году погасить. Не за день, сразу говорю, за год — там тоже растянуто поэтапно и так дальше, но в принципе такая сумма нам в общем-то необходима, чтоб мы погасили. Но самая такая большая — это МВФ 2 млрд, по кредиту МВФ мы сейчас должны вообще порядка 14 млрд, надо как-то начинать погашать, потому что сумма довольно большая». Об этом эксперт сказал в эфире радио «Голос Столицы»

МВФ

Власти Украины могут в будущем отказаться выполнять требования МВФ — по крайней мере такая возможность у них существует. Об этом заявил управляющий партнер инвесткомпании FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин во время выступления на украинском банковском форуме CIS Bankers. «Мы получили третий транш МВФ, и это хорошо. Но я боюсь, что в ближайшем времени к нашим политикам придет осознание того, что обязательства, которые были взяты для получения следующего кредитного транша, настолько велики и невыполнимы в текущей ситуации, что они откажутся от их выполнения. Деньги на рынке сейчас крайне дешёвые: Аргентина разместила 30-летние еврооблигации под 4% годовых, несмотря на всю историю серийного дефолта. Это говорит о том, что в Украине может возобладать стремление привлекать финансировать не от МВФ, а на публичных рынках», — заявил специалист.

Визит МВФ на Украину, который ранее в правительстве и Минфине анонсировали на вторую половину октября, не состоится и перенесен на более поздний срок. «МВФ перенёс приезд миссии по своим внутренним причинам», — пишет информагентство УНИАН со ссылкой на свой источник. Сроки нового визита пока не согласованы.

«Ключевая причина — эксперты фонда не приезжают в моменты, когда не предполагается существенного диалога, — такое мнение высказал экономический эксперт Андрей Блинов во время пресс-конференции — Сейчас ситуация такова, что они считают, что диалог неэффективен, насколько я понимаю. Но дело точно не в Таруте и не в раздаче этой брошюрки [брошюра с обвинениями в адрес главы НБУ Гонтаревой, которую в начале октября с подачи Сергея Таруты распространили среди представителей МВФ и ВБ — Ред.]. Украинское правительство не готово продемонстрировать какое-либо рвение по выполнению критериев программы, которые были на 30 сентября. Очевидны метания правительства Гройсмана в выборе политической позиции. С одной стороны — это заявления о необходимости учитывать интересы предпринимателей, о поддержке крупного бизнеса, готовности слушать людей, которые высказывают оппозиционную точку зрения по экономической политике, включая и соглашения с МВФ. Очевидна и неспособность правительства следовать даже духу меморандума, который был переподписан по итогам второго пересмотра программы».

С ним согласен и доктор экономических наук Алексей Плотников: «Я не вижу перспектив, что Украина в этом году получит еще транши МВФ. Скорее всего, будет проблема с выполнением положений меморандума, в том числе и по рынку земель, и по другим положениям. Правительство все-таки будет самоубийцей, если сейчас пойдет на введение рынка земли, на пенсионную реформу, с учетом таких страшных платежек, других вещей, которые не характеризуют это правительство как правительство социальное».

Миссия МВФ не едет на Украину, зато делегация крупнейшего украинского банка «Приватбанк» встречалась с представителями МВФ в ходе JPMorgan Investor Seminar. Об этом сообщает пресс-служба банка. К сожалению, пресс-служба не сообщает, какие вопросы обсуждались в ходе встречи, чем усиливает подозрения. Напомним, на прошлой неделе украинские СМИ сообщали о якобы готовящейся национализации «Приватбанка», причём в схеме предполагалось также участие МВФ (он должен был выкупить облигации, выпущенные правительством для финансирования этой покупки). В банке тогда опровергли эту информацию.

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua растут вторую неделю подряд В частности, А-95 и А-92 за неделю прибавили сразу 0,32 грн (22,63 грн/л и 22,29 грн/л). Дизельное топливо и вовсе пробило психологический барьер 20 грн (20,03 грн/л) прибавив в цене сразу 30 копеек. Таким образом суммарно за 2 недели бензины прибавили в цене 0,5 грн, а дизтопливо — 0,58 грн.

Заместитель директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии порталу УНН высказал предположение, что на этом подорожание пока закончится: «Сейчас нет оснований полагать, что цены на бензин будут расти дальше, все кто мог поднять стоимость топлива, уже сделал это… Так как у нас 80% топлива импортируется, поэтому понятно, что сети сначала подняли цены в рознице для того, чтобы иметь определенную гривневую массу. Уже потом «пришли» и другие компании к поднятию цен, хотя они и не имеют отношения к этим повышениям».

Аналитик Александр Сиренко подтверждает, что в этот раз виноваты колебания цен на нефть: «За последние две недели уже стремительно подорожала нефть на мировых рынках, подтянулись оптовые цены на бензин и дизельное топливо в Европе. Это тот рынок, на который Украина имеет ориентир, и мы уже увидели это отражение на нашем рынке». Вместе с тем он указывает, что курс гривны пока стабилен и даже укрепляется, поэтому как только цены на нефть придут в равновесие, прекратится и подорожание на украинском рынке.

По данным Госстата Украины, реализация бензина и дизтоплива через сети АЗС в сентябре 2016 года сократилась на 14,6% и составили 134,4 тыс тонн (бензин всех марок), 98,4 тыс тонн (дизтопливо всех марок). А вот у Минэнерго противоположные данные. Согласно имеющейся у них информации, в январе-августе потребление нефтепродуктов на Украине наоборот возросло на 4,4% (на 202 тыс тонн) — до 4,776 млн тонн.

Чья методика менее точна — неизвестно. Однако данные Минэнерго неожиданно косвенно подтверждаются данными импорта топлива. Консалтинговая группа «А-95» сообщает. что ввоз топлива всех марок на Украину растёт в течение последних 3 месяцев. В частности, в сентябре он на 5% превысил результат сентября 2015 года.

Эксперт в области энергетики Леонид Косянчук в эфире радио «Голос Столицы» комментирует идею правительства создать стратегический резерв топлива, сформировав его за счёт введения дополнительного акциза. По словам эксперта, в правительстве ещё сами не разобрались, что же они намерены создавать — стратегический резерв или стабилизационный фонд (говорят о первом, но по сути собираются создавать второй).

«Стратегический резерв создается не государством, это дело содружества государств на отдельной части земной суши, которые не имеют своих ресурсов в достаточном количестве. А Европа — именно такая часть. Они создают стратегический резерв на случай каких-то природных катаклизмов или глобальной войны, чтобы в течение сорока суток эти государства могли жить. Если мы это должны делать по требованиям Европы, куда нас, как я понимаю, никто не собирается пускать в ближайшем обозримом будущем, то люди моего возраста до этого уже точно не доживут. Пусть это все делается за счет грантов и за счет того же богатого ЕС, которому некуда девать деньги, а не за счет налогоплательщиков Украины», — комментирует он. Такая неразбериха, подчеркивает эксперт, происходит от того, что резерв (или фонд) пытаются создать не имея энергетической стратегии. Т. е. создают лишь бы без дела (и финансирования) не сидеть: «Вот я как-то прочитал пару рекомендаций энергокоммьюнити, и хочу вам сказать, что нашел три упоминания вместо слова Украина слова Бангладеш. То есть о чем это говорит? Выделяет Европа деньги для помощи Украине. Грантоеды приезжают в Украину, берут брошюру, созданную для Гватемалы или для какой-то еще недоразвитой страны, переписывают обложку, переписывают названия, поэтому я нашел три места, где они даже не увидели, что там написано Бангладеш вместо Украины».

Разное

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с неожиданным заявлением. Правительство намерено поднять минимальную зарплату более чем в 2 раза: с 1450 до 3200 грн., заявил он на последнем заседании Кабмина 26 октября. Эта новость, несомненно, должна обрадовать украинских бюджетников, если не знать одного обстоятельства. При начислении субсидии на оплату коммунальных услуг доход трудоспособного члена семьи, который официально не трудоустроен, принимается равным двум минимальным зарплатам (2900 грн). После повышения вырастёт и этот условный доход (6400 грн), что может уменьшить субсидию многим домохозяйствам или же вовсе лишить её. Впрочем аналогичные последствия ожидают тех, у кого с оформлением всё в порядке. Получается, что повышением минимальной зарплаты правительство ловко перекладывает бюджетные деньги из одной штанины в другую, получая при этом повод говорить о заботе по отношению к самым незащищённым слоям населения. Один из бывших министров экономики Украины неофициально подтвердил эту версию в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Аграрный экспорт Украины перешагнул психологическую отметку в 40%. Согласно данным Минагрополитики, за январь-август Украина экспортировала продукции АПК на сумму 9,1 млрд долл, (40,1% от суммарного экспорта). В структуре экспорта 39,6% (3,6 млрд долл) приходится на зерновые культуры.

Совокупный убыток сотни крупнейших украинских государственных компаний по итогам 2015 года составил 53,2 млрд гривен, говорится в отчете министерства экономического развития и торговли Украины. Итоговые данные за год резко контрастируют с предыдущими заявлениями ведомства — например, в январе 2016 года на тот момент министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил, что в 2015 году убытки государственных компаний составили лишь 16 млрд гривен.

Национальный банк Украины перечислил первый транш прибыли за 2016 год в государственный бюджет. Речь идет о 10 млрд гривен из более 38 млрд гривен, предусмотренных в этом году. «Вся сумма будет перечислена несколькими траншами, которые согласованны с министерством финансов, чтобы это не оказало влияния на ценовую стабильность в стране», — отметила глава ведомства Валерия Гонтарева. Раньше перечислениям препятствовало то, что не был сформирован Совет Нацбанка.

С другой стороны, министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил наличие «исторически сложившейся» задолженности государства перед бизнесом по возмещению налога на добавленную стоимость, которая составляет 16 млрд грн. В настоящий момент правительство рассматривает несколько вариантов возвращения средств — использование средств от спецконфискации активов свергнутого президента Януковича, выпуск специальных облигаций, а также непосредственно бюджетное возмещение.

Национальный совет реформ Украины поддержал инициативу ряда деловых организаций относительно введения налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года.

Сообщается, что в переходных положениях к проекту Налогового кодекса должна появиться норма о том, что Кабинет министров берет обязательства ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 2018 года. Данное решение поддержал президент Порошенко и ряд народных депутатов. Предложение будет передано в правительство на утверждение, а далее — в парламент. Отдельно подчеркивается, указанная норма инициирована многими бизнес-объединениями.

«Деловое сообщество убеждено: это позволит избежать двойной бухгалтерии, дискредитации в налогах, обеспечит равенство предпринимателей перед законом и возможность инвестировать за счет собственного капитала. Главная идея — налогообложению подлежат только те средства, которые выводятся из бизнеса: выплата дивидендов по ставке 15% и др. При этом средства, которые реинвестируются в бизнес, и прибыль, которая остается в обороте предприятий, не облагаются налогом», — сказано в сообщении.

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