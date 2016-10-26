



Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство

На фоне ликвидации их лидеров, сокращения финансовых ресурсов и сжатия территории «халифата» боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются найти объяснения того, почему им больше не сопутствует такой успех на поле боя, в священном для мусульман писании, пишет Коул Банзел в статье для Foreign Policy.

Автор отмечает, что пропагандисты радикальной группировки утверждают, что настал период «испытаний», что Аллах не перестал содействовать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он просто проверяет свое «творение», как это было в ранние годы ислама. Такая линия проводится в статье «Почему «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряла столько территорий? И почему оно лишилось стольких своих лидеров», вышедшей на одной из медийных площадок радикалов.

Эта версия событий является недавним изобретением боевиков, поскольку еще в апреле главари группировки убеждали своих последователей, что дела в центре «халифата» идут хорошо. Тогда СМИ радикалов приуменьшили значимость потери такого города как Рамади, утверждая, что «отступление солдат халифата с территорий в Ираке и Сирии никоим образом не означает, что противник стал сильнее или могущественней ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В действительности, он находится в состоянии большой слабости и, несмотря на тысячи авиаударов, они не смог добиться решающей победы над армией халифата».

Признание же того, что подконтрольная боевикам территория сокращается, было сделано только 21 мая официальным представителем группировки Абу Мухаммадом Аль-Аднани, который также призывал к терпению перед лицом тяжелых времен.

Основной линией, высказанной Аль-Абнани, ликвидированным через четыре месяца после этого, является то, в чем заключаются в действительности поражение и победа. Экстремист заявил, что ни захват городов, ни ликвидация лидеров группировки не означают победы для США, поскольку боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему сохранят желание сражаться.

Автор подчеркивает, что смена пропагандистской темы не означает, что группировка ожидает потери всех территорий, находящихся под её контролем, а создает идеологический фундамент для такой возможности. Тем самым, главари радикалов не только успокаивают своих последователей, но и вдохновляют их на то, чтобы продолжать борьбу.

Что же касается битвы за Мосул, то боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оставили надежду, что город удастся удержать. СМИ экстремистов сравнивают битву за Мосул с Битвой у рва, в которой пророк Мухаммед и его последователи смогли отстоять Медину в ходе затяжной осады. Город был окружен на протяжении более месяца широкой коалицией сил, численно значительно превосходящей защитников, однако ранние мусульмане смогли одержать верх.

Именно в повторении этой победы и состоит надежда нынешних террористов в Мосуле. Маловероятно, что эта надежда осуществится, и когда город будет освобожден, начнется долгий период «испытаний и проверок», поэтому, скорее всего «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще даст о себе знать.