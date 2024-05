Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

После смерти в июле этого года военного министра ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Умарааш-Шишани (уроженца Грузии Тархана Батирашвили) новым «министром войны» Исламского Государства (Халифата) стал 41-летний уроженец села Варзоб (Таджикистан) Гулмурод Салимович Халимов. Бывший командир ОМОН Таджикистана, подполковник, проходивший тренаж в России (2003), США (прошел пять курсов по борьбе с терроризмом, организованных Госдепом США, с 2003 по 2014 годы), а также в частной компании Blackwater (ныне — транснациональное охранное агентство Academi со штаб-квартирой в США). В мае 2015 года перешел на сторону ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бежал из Таджикистана.

31 августа 2016 года «Вашингтон Пост» сообщила, что Государственный Департамент США предлагает три миллиона долларов «за таджикского полковника, который присоединился к группе исламского государства после обучения в Америке» (for a Tajik officer who joined the Islamic State group after training in America).

Зачем американцы тренируют подобных полковников — это отдельный вопрос и ответ на него может оказаться очень нелицеприятным для США. Но тренируют неплохо и Гулмурод Халимов сейчас это доказывает.

Летом этого года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень эффектно отразило атаку российско-башаровских войск на столицу «сирийской ИГИЛ», Ракку. Точнее — на авиабазу Табка, на правом берегу Евфрата, в окрестностях Ракки. Да какое там «отразил» — ударная группировка сирийской армии была рассеяна, и военные действия опять сместились в сторону Пальмиры. Тогда же озвученное движение союзников США (курдов и «умеренной оппозиции») в сторону Ракки с северного направления остановилось, практически не начавшись. Основные местные союзники США, сирийские курды, его проигнорировали и пошли на запад, переправились через Евфрат, начав операцию по соединению основной своей территории, Рожавы, с Африном — курдским анклавом на северо-западе Сирии. Курдскую операцию остановили турки и их сирийские прокси.

В результате и сирийцы Асада, и русские оставили в покое Центральную Сирию, сосредоточившись на взятии Алеппо на севере страны. А американцы освободили руки для достижения очень актуальной для них задачи: достижения хотя бы какой-нибудь победы. Уходящей администрации «демократов» Обамы крайне необходима такая победа на Ближнем Востоке, хотя бы для того, что бы обеспечить победу рвущимся в Белый Дом «демократам» Хилари Клинтон. Которых сейчас от души рвут на части «республиканцы» Дональда Трампа.

Наступать на «грабли Ракки» смысла нет, поскольку основные союзники США, курды Рожавы, «загружены» на западе, где уже вовсю бушует их мощная стычка с другими союзниками США — турками. Поэтому объектом атаки была выбрана уже не сирийская, а иракская столица ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), под которой было сосредоточено около 80 тысяч хорошо оснащенных бойцов (иракские курды, суннитские ополчения, шиитские правительственные подразделения) при поддержке авиации коалиции, возглавляемой США. В ночь на 17 октября эта армада, с восьми направлений, начала наступление на Мосул.

ИГИЛ сосредоточил в Мосуле, по разным сведениям, от восьми до десяти тысяч человек. Женщины и дети были отправлены в Ракку, где джихадисты чувствуют себя после провала летнего наступления «русско-сирийцев» и «американо-курдов» вполне комфортно и в безопасности.

Однако действия мосульской группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали неожиданными. Они не замерли в ожидании атаки городской застройки Мосула (в принципе — очень правильная тактика, что доказывают уже многолетние бои в Алеппо), а встретили противника на подходах к городу, в первую очередь — ударами мобильных групп по коммуникациям наступающих. В результате к 23 октября, на седьмой день атаки, наступающие еще не вошли в город и находятся на линии Тель-Кайяф — Башика — Хамадания (см. карту).

Кроме того, джихадисты атакуют, причем в неожиданных местах. 22 октября прозвучал «СОС» Имада аль-Дулаими, мэра Ар-Рабаха: «Город по трем направлениям атакует ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), войск нет, защищают только пограничники и бойцы племенных ополчений». А Ар-Рабах — это на другом краю страны, в провинции Анбар, на границе с Иорданией.

Но этот город — из тех, которыми можно тактически «пожертвовать», хотя и не пожертвовали. К 24 октября налетчиков из Ар-Рабаха выдавили.

Зато ни иракское правительство, ни курды, ни американцы не смогут пожертвовать Киркуком (в 174 километрах к югу от Мосула). Хотя бы потому что это — нефтяная столица Ирака и буквально стоит на одноименном нефтяном месторождении, где добывают до миллиона баррелей в сутки.

Но в восемь утра 21 октября небольшая группа джихадистов (неполный батальон, с участием смертников) вошла в город, атаковала правительственные здания в Киркуке и захватила тюрьму, значительно увеличив свои силы. Бои длились почти двое суток, коалиция была вынуждена даже применить авиацию, да и в настоящий момент не ясно — прекратились ли они окончательно (агентство «Аль-Маздар» на утро понедельника 24 октября сообщило о текущих атаках ИГИЛ на юге города).

Удержать Киркук маленький отряд ИГИЛовцев, конечно, не сможет. Но он сделал другое. Киркук в сознании иракских курдов — это их столица и их достояние. Как и нефтяные поля в провинции Киркук. Хотя центральное правительство в Багдаде с этим не согласно, поэтому при любом развитии событий это место еще не раз станет «яблоком раздора».

Поэтом не удивительно, что уже в день атаки к Киркуку, из-под Мосула пошла 16-я бригада Пешмерга (армия Иракского Курдистана) и иные боевые части курдов.

А это означает, что командой подполковника Халимова была проведена эффективная, практически эталонная операция. Путем небольших потерь (от 46 до 74-х бойцов в Киркуке) было успешно проведено существенное ослабление сил коалиции под Мосулом и растягивание их коммуникаций. Теперь явно следует ожидать подобных операций в других местах.

В данный момент время работает на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если Мосул удержится до 8 ноября (день голосования на выборах президента), а тем более — до полудня 20 января (инаугурация нового президента и совсем не факт, что это будет женщина-«ястреб»), то он перестанет быть особо интересен для американцев, и тогда следует ожидать просто распада антиИГИЛовской коалиции.

Почему? Да потому что один главный американский союзник в регионе (Турция) уже заявил, явно кося взглядом на другого главного американского союзника в регионе (иракских и сирийских курдов), что сирийцы и иракцы были изгнаны из домов самопровозглашенным исламским государством так же, как турецкий народ когда-то был вытеснен из тех же городов. И, как вывод, эффектно добавил, что города Мосул и Алеппо принадлежат турецкому народу (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, речь в Бурсе, 23.10.2016).