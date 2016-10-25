Очередные предвыборные дебаты, которые состоялись в эфире телекомпании «Рустави-2» 24 октября вечером, прошли практически в режиме «в одни ворота». Из приглашенных на передачу «Выбор» кандидатов в мажоритарные депутаты по тбилисским избирательным округам явились только кандидаты от ЕНД. Представители «Грузинской мечты», которые по итогам первого тура выборов почти во всех округах вдвое опережают конкурентов из ЕНД, а также один независимый кандидат — Саломе Зурабишвили от дебатов с оппонентами отказались.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Отказ представителей ныне правящей партии и Саломе Зурабишвили можно понять, учитывая явную тенденциозность самой телекомпании и режим, в котором ведущий обычно проводит такие «дебаты». Стороне, к которой владелец эфира испытывает антипатию, до конца высказаться практически не дают.

Такой отказ от участия в передаче привел к тому, что «Выбор» стал ареной для «откровения» кандидатов от ЕНД, которые в «отведенное для них время» выложились полностью и объяснили, почему во втором туре избиратели всех округов Тбилиси должны голосовать именно за них.

Выступления особым разнообразием не отличались. Кандидаты от ЕНД говорили о том, что их конкуренты из «Грузинской мечты», а также Саломе Зурабишвили — марионетки, которыми «за веревочки» управляет «один человек» — Бидзина Иванишвили и которые в случае избрания в парламент будут лишь послушно выполнять указания «одного человека». В отличие от самих кандидатов от ЕНД, которые в течение всей передачи утверждали, что будут «зубами» защищать интересы избирателей своего района, квартала и округа.

Вся передача и весь ход «дебатов» были посвящены резкой критике «Грузинской мечты» и ее «реального властителя и правителя», угрозам, которые принесет стране и ее населению конституционное большинство одной конкретной партии — «Грузинской мечты» в парламенте.

Интересно, что об угрозах говорили представители той партии, которая на протяжении восьми лет (в парламентах двух созывов) сама обладала таким конституционным большинством и приняла множество законов, подогнанных под интересы «своей партии». Собственное конституционное большинство ЕНД не пугало. От получения такого большинства в парламенте члены ЕНД не отказались бы и сегодня, и в этом случае они нашли бы соответствующие аргументы для доказательства своей правоты и пользы от такого большинства.

В этом плане примечательна оценка кандидата в мажоритарные депутаты по Мтацминдскому избирательному округу Тбилиси Николоза Руруа, который на «дебатах» заявил, что в период правления его партии конституционное большинство было плохим фактом, но при правлении «Грузинской мечты» это будет катастрофой для Грузии.

Пугающую перспективу нарисовал в своем выступлении и кандидат от ЕНД по Крцанисскому округу Ираклий Абесадзе.

«За прошедшие четыре года мы увидели безуспешное правление «Грузинской мечты», невыполненные обещания, обесцененный лари, подорожавшую жизнь, нападки на свободные СМИ, увидели политзаключенных, нападки на институт президента, Конституционный суд, Национальный банк. И во главе всего этого стоял неформальный правитель Бидзина Иванишвили. А сегодня он хочет прибрать к рукам абсолютную власть, в виде конституционного большинства. Это будет власть, которая очень скоро провалит страну в пропасть», — предсказал Абесадзе.

Он призвал всех граждан прийти на второй тур выборов и проголосовать за оппозиционные политические партии. Учитывая, что, за исключением двух-трех округов, во всех остальных во второй тур вместе с лидирующими кандидатами от «Грузинской мечты» прошли кандидаты от ЕНД, выступавшие в один голос призывали избирателей проголосовать на выборах именно за «Единое национальное движение». Если избиратели «прислушаются» к таким настоятельным советам и действительно отдадут голоса за ЕНД, то «Грузинская мечта» может не получить в парламенте не только конституционное, но и простое большинство…

Обвинения, которые во время передачи сыпались в адрес правящей партии, безосновательными назвать нельзя. В течение всего четырехлетнего правления были и невыполненные обещания, и попытки давления на СМИ, и ухудшение экономического положения страны и населения… Вспоминались слова учредителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, который в самом начале своего недолгого правления на посту премьера сделал такой прогноз: первый год будет тяжелым, второй год будет полегче, на третий год население почувствует улучшения на собственных карманах, а четвертый год будет очень хорошим. Первый год, действительно, был нелегким, но последующие годы никаких ощутимых и существенных улучшений большей части населения не принесли. Если, конечно, не считать граждан, трудоустроенных в структурах государственной власти. Их труд вознаграждается «по достоинству».

Такая ситуация в стране и привела к тому, что «Грузинская мечта», получившая на выборах 2012 года почти 55% голосов, на выборах 2016 года удостоилась лишь 48,68% поддержки. Но и эта поддержка, большей частью, была обусловлена нагнетанием в народе страха перед перспективой «второго пришествия ЕНД», о чем, с одной стороны, уверенно заявляли Михаил Саакашвили и его сторонники, с другой — предупреждали распространители тайных аудио‑ и видеозаписей о якобы готовящейся лидерами ЕНД очередной революции. К тому же, на политической арене Грузии так и не появилась та самая «мощная» третья сила, которая могла бы противостоять двум основным конкурентам на этих выборах. «Альянс патриотов», получивший на выборах чуть более 5% голосов, роль такой силы сыграть не смог. Несмотря на его явно критическую позицию по отношению к нынешней власти, многие в Грузии рассматривают это новое политическое объединение как сателлита «Грузинской мечты» и ту партию, которая будет проводить в парламенте открыто пророссийскую линию.

Лидеры «Грузинской мечты» на обвинения оппонентов отвечают, что выполнить данные избирателям обещания им помешала как общая экономическая ситуация в стране, регионе и мире, так и противодействие, которое в течение всего периода правления оказывали властям представители ЕНД. Они уверены, что в условиях конституционного большинства смогут довести все начатые дела до конца и осуществить все планы.

Каким бы ни был исход второго тура выборов, качественный состав грузинского парламента от этого не изменится. Избирателям, судя по всему, в течение последующих 4 лет опять придется наблюдать и слушать взаимные обвинения, оскорбления, оправдания. И ждать… Новых выборов, новых обещаний, и, может быть, появления новых лидеров в грузинской политике…