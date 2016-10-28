В Новосибирске снесли «Дом спорта» — выбили стекла, а потом экскаваторами разрушили стены и конструкции. Для сноса здания на улице Богдана Хмельницкого, построенного в начале 60-х годов прошлого века, потребовалось три дня. Такая же участь ждет и неподалеку стоящий клуб «Отдых» — за ним уже расчистили место для стройки.

Антон Лучанский Для сноса «Дома спорта», построенного в начале 60-х годов прошлого века, потребовалось три дня

История эта началась пару лет назад и за это время обросла различными деталями, мнениями и уже привела к скандальном разбирательствам и обвинениям. Планы сноса «Дома спорта» у собственника участка были давно (на этом месте собираются построить жилой комплекс с высотками) — еще в 2014 году московская компания-собственник намеревалась снести исторические объекты, освободив тем самым место под строительство.

Как заверил депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, он еще в 2014 году вместе с местными жителями готовил письма против действий застройщика в мэрию, но у собственника участка есть заключение экспертизы, что здание в аварийном состоянии.

«В мэрии я получил ответ, что они ничего не намерены с этим делать, и что собственник предоставил им заключение об аварийности здания. Хотя еще недавно из мэрии звучали заверения, что ни о каком сносе «Дома спорта» в этом году речи не идет. А чуть ранее — что это будет возможным только после общественных слушаний и обсуждения на Градостроительном совете. Очень жаль, что ни 7,5 тыс. подписей горожан за защиту улицы, переданных в свое время мной мэру, ни мнение жителей самой улицы не побудило мэрию встать на сторону жителей», — написал Прибаловец на своей станице «Вконтакте». Просьба провести независимую экспертизу со стороны городских властей осталась без ответа.

Депутат считает, что собственник спешил снести здание, пока улица еще не признана достопримечательным местом. Ранее представители инициативной группы жителей предложили признать всю улицу Богдана Хмельницкого достопримечательностью. Это, скорее всего, привело бы к запрету сноса исторических зданий и точечной застройки. Но этот вопрос Управление по охране объектов культурного наследия Новосибирской области рассмотрит только в декабре, а «Дом спорта» уже снесли.

«Два с половиной года мы с вами пытались спасти нашу улицу, хотя шансов почти не было изначально, но и смотреть на это сложив руки не было сил. Теперь остается добиться хотя бы обещанных мэром общественых слушаний, попытаться повлиять на проект предстоящей застройки, свести к минимуму ущерб внешнему виду улицы, вред ее инфраструктуре, попытаться извлечь из этого хоть какую-то пользу району. Хотя, судя по поведению мэрии надежд, что мы получим в этом поддержку немного», — считает Дмитрий Прибаловец.

По мнению советника мэра Новосибирска, архитектора Александра Ложкина, корни сложившейся ситуации лежат в далеком 2003 году, когда эти два здания были проданы Новосибирским заводом химконцентратов частному девелоперу. Ложкин подчеркивает, что «ни мэрия, ни областная администрация никакого отношения к этой сделке не имели», потому что федеральное предприятие продало свою собственность частнику.

«Тем не менее, часть вины тогдашнего руководства мэрии в сложившейся ситуации есть. Мэрия могла бы вступить в переговоры с федеральными структурами и выкупить у завода «Дом спорта» и клуб «Отдых». У нас не так много объектов молодежной политики и спорта, чтобы разбрасываться ими, тем более, что новых таких объектов мы почти не строим», — считает Ложкин, подчеркивая, что в 2009 году у мэрии была еще одна возможность, когда принимались правила землепользования и застройки, отзонировать территорию под «Домом спорта» как Р-4 — зону спортивных объектов. И тогда, даже если собственник принял бы решение снести «Дом спорта», он не смог бы построить на его месте ничего, кроме спортивного сооружения. Но вместо этого территорию отзонировали как ОД-1 — общественно-деловую зону, где возможно строительство торговых, общественных, административных и жилых зданий высотой до 50 этажей. Теперь вид разрешенного использования земельного участка собственник выбирает самостоятельно, без каких-либо согласований из числа перечисленных в градостроительном регламенте зон.

«Дома спорта» в 1970-ые годы

В 2013 году собственник получил градостроительный план земельного участка — документ, содержащий перечень градостроительных ограничений, которые он должен соблюсти при застройке. И этот момент, по мнению советника новосибирского мэра, можно считать «точкой невозврата», после которой мэрия утратила какой-либо контроль над судьбой участка. В 2015 году собственник обратился в мэрию и получил два разрешения на строительство на принадлежащих ему земельных участках: трех 20-этажных жилых домов с подземной автостоянкой и трансформаторными подстанциями и двух 13 — этажных жилых домов с подземной автостоянкой.

«Мэрия не имела права не выдавать собственнику разрешение на строительство — по закону мэрия лишь проверяет наличие положительного заключения экспертизы и соответствие проектной документации ранее выданному градостроительному плану земельного участка. Информация о разрешениях есть на портале «Мой Новосибирск», — подчеркивает Ложкин, заявляя, что мэрия не может запретить строительство, потому что таких полномочий у нее нет, остановить строительство может лишь Госархстройнадзор в случае обнаружения нарушений технических регламентов, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. Кроме того, по словам Ложкина, сейчас мэр не может даже отозвать разрешение на строительство, оно может быть отменено лишь судом, если будут обнаружены серьезные нарушения при его выдаче. В то же время городской совет может поменять зонирование земельных участков, но в отношении ранее выданных разрешений на строительство ничего не изменится, застройщик вправе строить по ним.

«Мэрия продолжает вести переговоры с собственником, пытаясь уговорить его отказаться от строительства части заявленных объектов. Но руки у нас связаны», — отмечает Александр Ложкин (свое мнение он также опубликовал на своей странице в Facebook).

Владелец зданий и земли также прокомментировал нашумевшую ситуацию. Главный аргумент сноса «Дома спорта» — его аварийность. «Мы сделали все, чтобы дети не находились в аварийном здании. Гораздо хуже созерцать последствия. Мы исключили опасную ситуацию, чтобы не было никаких моментов, связанных с ненадлежащей эксплуатацией», — цитируют «Новосибирские новости» директора филиала «СД Альфа Капитал» Марину Гирину.

Гирина уверяет, что новые здания, которые планируется построить, полностью впишутся в архитектурный облик улицы Богдана Хмельницкого, их украсят элементы сталинского ампира. На первой линии улицы будут здания в девять этажей, а ближе к сосновому бору построят высотки. Новый жилой комплекс будет состоять из пяти многоэтажек.

Сотрудник музея города Новосибирска Константин Голодяев ИА REGNUM заявил, что по большому счету, здания «Дома спорта» и клуба «Отдых» не являются выдающимися с архитектурной точки зрения. Квартал этот не входит в границы охранной зоны достопримечательного места «Красная горка», которые, правда, еще только обсуждаются.

«Другое дело, что дома эти несут в себе историческую память нескольких поколений о своей молодости, танцах, занятий спортом. Клуб «Отдых» когда-то назывался «Дворцом вальсов», в «Доме спорта» 55 лет занимались и родители, и их дети. И жестко наступать на эту память, по меньшей мере, хамство со стороны владельца земельного участка. Ведь не раз предлагалось провести общественные слушания, рассказать людям: что собираются построить на этом месте, показать макет, обсудить как это вписывается в градостроительную ткань ул. Боглана Хмельницкого. Люди ошарашены: принималось ли во внимание увеличение (в разы) транспортного потока на улице, строительство альтернативных подъездов к микрорайону, нагрузка на изношенные тепло‑ и электросети, пропускная способность поликлиники, где и так без длинных очередей не бывает. Поэтому эмоции захлёстывают и совершенно не зря планируемые к постройке здания в народе уже окрестили словом «чирий». Безобразный чирий на здоровом теле Богданки. Где живешь? В Чирии», — иронизирует Голодяев.

«Дома спорта» 1980-е годы

Депутат Государственной думы Андрей Каличенко также считает, что строительство высотных объектов перегрузит имеющуюся инфраструктуру улицы Богдана Хмельницкого.

«На мой взгляд, это было абсолютно неправильное решение, потому что было необходимо сохранить исторический облик улицы Богдана Хмельницкого. Нужно было, конечно, ускорить процесс признания улицы объектом культурного наследия и не допустить сноса здания «Дома спорта». Тем более строительство подобных объектов, перегрузит имеющуюся инфраструктуру. На сегодняшний день, улица Богдана Хмельницкого уже является перегруженной улицей, потому что это основной выезд из Калининского района. Думаю, без строительства новых дорог, которые бы позволили выезжать с Калининского района, минуя улицу Богдана Хмельницкого, не обойтись. Иначе ситуация только усугубится, и коллапс, который есть уже сегодня, увеличится в разы», — подчеркнул Каличенко, комментируя сложившуюся спорную ситуацию.

«Мое личное мнение: бороться нужно не за клуб «Отдых», хотя это место и дорого многим новосибирцам как часть их личной истории в качестве места, где они играли свадьбу, например. Здание клуба находится в собственности, разрешения на его снос собственнику не нужно. Бороться можно и стоит за ограничение этажности того, что планируется построить на этом месте. Пять двадцатиэтажных домов — это варварство. Они запрут улицу ещё большей пробкой, они не вписываются в стиль улицы», — выссказала свое мнение в беседе с ИА REGNUM координатор общественого движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер.

А пока новосибирцы несут к руинам «Дома спорта» цветы, свечи, спортивные мячи и боксерские перчатки в память об историческом месте, где многие выросли сами и приводили назанятия детей дети. Траурное настроение наблюдается даже в социальных сетях, где появляются фотографии обломков разрушенного здания «Дома спорта». Инициативная группа создала даже группу «Защитим Богданку», где размещают эти самые фотографии и появляющуюся информацию. К тому же жители «Богданки» запланировали пикет с требованием прекратить разрушение исторического облика улицы. Начало акции намечено на 28 октября. Митинг продлится несколько дней — до 1 ноября. Его цель — ускорить признание улицы Богдана Хмельницкого объектом культурного наследия и сохранить все исторические постройки. Организаторы пикета снова будут собирать подписи в поддержку инициативы.

«Дом спорта» считался одним из немногих украшений Новосибирска. Он является старейшим послевоенным зданием, гордостью Калининского района наравне с ЛДС «Сибирь» и бассейном «Нептун». В 2003 году Московское ЗАО «СД Альфа Капитал» выкупило здания «Дома спорта» и «Отдыха» и землю, на которой они стоят. На месте «Дома спорта» планируется построить несколько многоэтажных зданий (по некоторым, здесь будут дома в 24 этажа), а взамен клуба «Отдых» появятся 20-этажный дом (разрешение на строительство получено еще в 2015 году). Большинство же домов и зданий, расположенных на улице Богдана Хмельницкого имеют 4−5 этажей.

Признать улицу Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска достопримечательным местом могут из-за своеобразной архитектуры. Она представляет собой сочетание сталинского ампира, европейского конструктивизма и европейской готики — крайне редкое для Сибири архитектурное явление. Построена улица в 1947—1955 годах 20 века на землях Верхне-Ельцовской лесной дачи. Кусочек лесного массива сохранился в виде парка «Сосновый бор» и поймы ручья Сухой Лог.