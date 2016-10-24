Все настоящие перевороты происходят нешумно.

Китай

Очень скромно и почти незаметно сегодня в Пекине открылся Восемнадцатый пленум ЦК КПК, темой которого названы скучные вопросы сугубо внутрипартийной жизни.

Так, рутина: всего лишь будут изменены введенные более трети века назад Дэн Сяопином правила внутрипартийной жизни, обеспечивающие жесткую, почти механическую смену поколений партийного руководства.

Эти правила многие эксперты ставят по значению для строительства современной китайской государственности выше, чем конституцию КНР. Они тридцать пять лет защищали компартию и Китай от повторения культа личности Мао и культурной революции 1965−1975 годов.

Ставшие реакцией на попытку захвата власти «бандой четырех» во главе с Цзян Цин, вдовой Мао, правила знали всего три исключения — внесенные самим Дэн Сяопином.

Первое исключение было обращено в прошлое и потому было политически безопасно — оно касалось Мао Цзедуна.

Второе исключение было необходимо для того, чтобы, собственно говоря, ввести эти правила — и оно касалось самого Дэна.

И третье исключение было сделано для Цзян Цзэминя, политического наследника Дэн Сяопина, — чья задача была завершить первый запущенный Дэном цикл передачи власти, уйдя на покой вместе со своим, третьим по хронологии, поколением партийных руководителей.

Цзян Цзэминь не подвел, и передача власти четвертому поколению запустила выстроенную Дэн Сяопином машину смены власти, аналогов которой ни до, ни после в мировой истории не было.

Все это сам Дэн Сяопин подробно, в деталях изложил в документах — фактически, инструкциях по внутрипартийной жизни. В этих документах для трех «особых» случаев Дэн ввел термин «лидерское ядро партии».

И вот в конце минувшей недели главная партийная газета компартии «Жэньминь жибао» выходит с развернутой статьей о будущем пленуме, где, в частности, говорится, что «…Китай и Коммунистическая партия нуждается в правилах, которые укрепили бы лидерское ядро», что «с 1980 года правила обеспечили устойчивость внутренней политической жизни… Партийное руководство вернулось в нормальное русло, …что и помогло стране вступить в три десятилетия экономического бума» и что новые, измененные правила внутрипартийной жизни призваны «выковать еще более сильное, энергичное ядро руководства…».

Главные слова, ключевой политический иероглиф, которым Дэн Сяопин обозначил три исключения, три случая абсолютной полноты внутрипартийной власти — «ядро руководства» — были произнесены в отношении Си Циньпиня, пока еще «только» лидера пятого поколения партийного руководства.

Для Китая, живущего знаками, сигналами и ритуалами, это уже начало революции. Это выстрел «Авроры».

После вступления в должность почти четыре года назад, Си быстро консолидирует власть, в том числе назначив себя — в нарушение партийной традиции — главнокомандующим вооруженными силами, хотя в качестве главы Центральной военной комиссии он уже контролировал вооруженные силы.

Однако не армия будет опорой Си Циньпиня в перевороте на открывающемся сегодня пленуме — если этот переворот ему удастся — а скромный, занимающий всего седьмое место в официальной партийной табели о рангах Ван Цишань.

69-летний Вань Цишань, которому введенные Дэн Сяопином правила (где есть, в том числе, неформальное ограничение по возрасту для занимающих высшие партийные посты) оставили менее полугода в партийном руководстве.

Ван Цишань, который с 2012 года возглавляет Центральную комиссию по проверке дисциплины, главный антикоррупционный инструмент в руках Си Циньпиня, которым он и сумел подчинить (а многие говорят — запугать) весь Центральный Комитет.

Когда Восемнадцатый пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая собрался сегодня, он не досчитался 24 первоначальных членов — 10 действительных и 14 кандидатов ‑ и многие из 350 оставшихся участников будут со страхом оглядывать соседние скамьи, не присоединился ли только что к этому числу расстрелянных кто-то из их коллег.

Ван Цишань по поручению и с полным политическим прикрытием Си Циньпиня возглавил беспрецедентное наступление на коррупцию, которая к сегодняшнему дню поставила к стенке более 150 партийных и государственных чиновников высшего ранга, представителей генералитета и руководителей государственного сектора ранга заместителя министра и выше.

Имели ли эти коррупционные дела под собой реальные основания? Сегодня, когда игра вскрыта, это уже не так важно.

Даже если все полторы сотни руководителей были на самом деле отъявленными коррупционерами, по, разумеется, случайному стечению обстоятельств они были ядром группировки его политических оппонентов — теми, кто мог на восемнадцатом пленуме возразить Си Циньпиню в его стремлении сбросить со своей шеи — и с шеи верного Ван Цишаня — удавку внутрипартийных правил Дэна.

Пленум, как уже очевидно, будет проходить в условиях строгой секретности, и как только он заканчивается в четверг 27 октября, официальное агентство новостей «Синьхуа» выпустит многословным коммюнике, полное напыщенной партийной фразеологии, о том, какие решения он принял.

И только по знаковым для всего китайского истеблишмента иероглифам, вроде фразы об укреплении «лидерского ядра партии», мы сможем узнать, удалась ли Си Циньпиню его революция.