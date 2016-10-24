В России завершены все работы по подготовке к отопительному сезону. Об этом 24 октября в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом Глава правительства признал наличие ряда отстающих по подготовке к зиме регионов

Джеймс Тиссо. У камина. 1868

«По данным Минэнерго и Министерства строительства, работа по подготовке к зиме завершена по всей России — дома, котельные, тепло‑ и электросети, водопроводы в целом к холодному периоду готовы, где необходимо — проведены ремонтные работы, в результате аварий стало заметно меньше, необходимые запасы топлива также созданы», — сказал Медведев.

По его словам, в целом по России данная картина позитивная, однако «есть ряд отстающих регионов».

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что в списке таких регионов находятся Чукотка, Камчатка и Тверская область.

Медведев раскритиковал данное положение, отметив, что, в отличие от дальневосточных регионов, для Тверской области это недопустимо: «Вы взбодрите как следует руководство регионов».

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На сегодняшний день отопительный сезон начался в 73 регионах. В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке полностью начался отопительный сезон. Темпы подготовки хорошие, лучше, чем в предыдущие годы, — это тенденция к улучшению качества подготовки к осенне-зимнему периоду в целом по стране. Об этом сегодня, 24 октября, заявил зампред правительства РФ Дмитрий Козак на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ

Но, по словам Козака, есть нюансы. «Есть отдельные регионы, у которых плановые показатели подготовки до настоящего времени в полном объёме не выполнены. Таких регионов меньше, чем в предыдущие годы. Их всего три — Чукотский автономный округ, Камчатский край и Тверская область. Что касается Камчатки и Чукотки, представители Минстроя, Ростехнадзора и Минэнерго должны выехать туда, оказать методическую помощь и проконтролировать, с тем чтобы в ближайшее время все работы были завершены», — сказал Козак.

«Что касается Тверской области, то она традиционно является предметом обсуждения в течение трёх лет. Уже подключали правоохранительные органы. В настоящее время создана комиссия во главе с новым губернатором, вопросы начали решаться. Будем надеяться, что их удастся до 15 ноября завершить. Уже принято решение о том, чтобы передать контрольный пакет акций в муниципальную собственность», — уточнил вице-премьер.

Читайте подробнее: Не готовы к отопительному сезону три региона России — Козак

В целом российские регионы завершили подготовительные работы к отопительному сезону, об этом 24 октября в рамках совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства отметил, что, по данным Минэнерго и Минстроительства, на всей территории России выполнены необходимые ремонтные работы, благодаря чему сократилось количество аварий. Также созданы необходимые запасы топлива. В целом дома, котельные, тепло‑ и электросети, водопроводы готовы к холодному периоду.

Тем не менее, отметил Медведев, есть и ряд «отстающих регионов». Вице-премьер Дмитрий Козак пояснил, что речь идет о Чукотке, Камчатке и Тверской области.

В ответ премьер-министр заявил, что, в отличие от регионов Дальнего Востока, для Тверской области такое положение дел недопустимо и призвал «взбодрить как следует» власти указанных регионов.

Читайте подробнее: Медведев призвал «взбодрить» власти регионов, отстающих в подготовке к зиме

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что главы регионов, которые оказались не готовы к зимнему отопительному сезоны, должны сделать соответствующие выводы.

«По данным Минэнерго, работа завершена по всей России: дома, котельные, тепло‑ и электросети, водопроводы в целом к холодному периоду готовы», — отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Есть ряд отстающих регионов, их руководители должны сделать все для окончательной подготовки ЖКХ к холодам», — сказал Медведев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, плановые показатели подготовки до настоящего времени не выполнены в трех регионах: Чукотский автономный округ, Камчатский край и Тверская область.

Отметим, что губернатором Камчатки является Виктор Илюхин, Чукотки — Роман Копин, Тверской области — Игорь Руденя.

Читайте подробнее: Медведев предостерег глав Чукотки, Камчатки и Тверской области

По итогам проверки готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2016/17 годов карельским организациям электросетевого комплекса выданы паспорта готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе правительства региона.

По словам первого заместителя министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Александра Ломако, готовность организаций электросетевого комплекса к отопительному периоду — одна из важнейших составляющих его стабильного прохождения, обеспечения соответствующего качества жизни населения республики, работы карельских предприятий и организаций социального комплекса.

По итогам проверок паспорта готовности были выданы: АО «Прионежская сетевая компания», АО «Петрозаводские коммунальные системы», АО «Карельский окатыш», филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» (Петрозаводск), ОАО «Кондопога», ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» Ондская ГЭС.

Межведомственные комиссии на отопительный период 2016/17 годов образованы в целях исполнения Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденного решением правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

В состав комиссии по проверке готовности субъектов электроэнергетики вошли представители Минстроя республики, Государственного энергетического надзора по Республике Карелия Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Республике Карелия, Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, карельских сетевых организаций.

Читайте подробнее: Компаниям электросетевого комплекса Карелии выдали паспорта готовности

В четырех челябинских многоквартирных домах до сих пор не включено центральное отопление. Причиной отсутствия тепла в квартирах чиновники объясняют ремонтными работами подрядчиков Регионального оператора капитальных ремонтов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отопление в Челябинске подали в жилые дома в самом начале октября, первыми были подключены здания детских садов и школ, а с середины октября — жильё. На сегодняшний день исключением стали дома Советского района на улицах Пушкина, Орджоникидзе, Свободы и Цвиллинга. В зданиях жилого фонда производится капитальный ремонт, в том числе системы отопления.

Ранее завершить работы планировалось к 15 октября. Но пока они продолжаются. Между тем, на дворе уже поздняя осень: температура воздуха находится в районе нуля градусов.

В администрации Челябинска сообщили, что знают о проблеме, решить вопрос с запуском отопления было обещано в ближайшее время. По словам первого заместителя главы Челябинска Юрия Параничева, причиной стало то, что конкурсы на проведение капитальных ремонтов провели с запозданием. Но и после определения подрядчиков работы выполнялись без должной организационной согласованности. Выполняющие работы организации срезали старую системы отопления, а установить новую не успели.

В настоящее время, по данным чиновников, усилены ремонтные бригады, ускорено выполнение работ. Подачу тепла в замерзающие дома ожидают со дня на день.

Напомним, начало отопительного сезона в Челябинской области, помимо города Челябинска, нарушили в Саткинском и Красноармейском районах. Глава муниципалитетов, в которых произошла задержка подачи отопления в дома жителей, грозит уголовное преследование. Главе Бакальского муниципального округа Сергею Степанову и главе Юрию Сокулину вменяется нарушение части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Читайте подробнее: Из-за капремонта в Челябинске замерзают четыре многоквартирных дома

В Тамбове тепло подано в 99,5% жилых домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Тамбова. Таким образом, городские коммунальщики не уложились в сроки, которые были поставлены мэрией, — тепло должно было прийти во все дома до 24 октября.

«В настоящее время работа на завершающем этапе. Параллельно проходит наладка гидравлического режима системы теплоснабжения для соблюдения нормативных параметров и работы по оперативному устранению повреждений на инженерных сетях теплоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отопительный сезон начался в Тамбове 10 октября. Несмотря на то, что другие города ЦФО включили отопление еще в конце сентября, тамбовские власти не спешили, видимо, желая закончить подготовку.

При этом речь идет только о первичном пуске тепла. Ранее вице-мэр Юрий Дубовик сообщал, что повреждаемость на квартальных сетях в городе достаточно высокая, поэтому прогнозировать, что тепло вновь не уйдет после первого пуска, нельзя. К слову, по данным на лето 2016 года, 54% всех теплосетей в городе нуждалось в замене. На это требуется не менее 2,8 млрд рублей.

Читайте подробнее: Меньше 1% домов в Тамбове остаются без отопления

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей планерке призвал быть объективными при оценке начала отопительного сезона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Ситуацию с подачей отопления в жилые дома и социальные объекты региона в очередной раз обсудили на губернаторской планерке. Особое внимание уделялось началу отопительного сезона в областном центре, обсуждению обращений граждан, общей оценке ситуации, сложившейся с подготовкой к зиме. По информации главы Тамбова ИА REGNUM, в городе остается еще восемь домов, не подключенных к теплоносителю.

Как считает губернатор, все процессы, связанные с началом отопительного сезона, требуют серьезной, объективной оценки. Нерешенных проблем оказалось много, и ответственности за их решение с руководителей никто не снимает. Александр Никитин отметил, что знает обо всех жалобах тамбовчан, в чьи квартиры долго не приходило тепло, и они не оставляют его равнодушным читателем. Он заметил, что горожанам трудно быть объективными, когда в доме четырнадцать градусов и ниже. Вместе с тем губернатор попросил принять во внимание, что нельзя не учитывать огромный объем проделанных работ — в частности, в областном центре.

«Впервые, как никогда в предыдущее время, в текущем году в Тамбове произведены беспрецедентные работы по модернизации магистральных сетей, налажено конструктивное взаимодействие с компанией «Квадра». Для реконструкции теплоснабжения были привлечены бюджетные финансы, частные инвестиции, регион вошел в соответствующие федеральные целевые программы, что дало возможность получить дополнительные ассигнования. Это позволило начать ликвидацию годами копившихся проблем, — сказал Александр Никитин, — И если бы не найденные на сегодняшний день решения, ситуация могла бы быть чрезвычайной».

Читайте подробнее: Тамбовский губернатор: Начало отопительного сезона требует серьёзной оценки

В Ростовской области несколько интернет-изданий сообщили об отмене занятий в школах и детских садах. Такие меры пришлось предпринять из-за отсутствия отопления в образовательных учреждениях, говорят жители Таганрога. Но эта информация не соответствует действительности, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Действительно, в школе №34 в эти дни школьный звонок не звенит, но причина проста — ученики на каникулах. Как проинформировали корреспондента ИА REGNUM в школе, отопление включено в учреждении уже давно, в здании тепло. А вот школа №37 с углубленным изучением искусств и английского языка сегодня отменила занятия, но только лишь на день. «Отопление дали накануне в около 13:00. Здание на прогреве. Завтра, 25 октября, уроки возобновятся», — сказали в учебном учреждении.

В детском саду №36, расположенном на улице Богдана Хмельницкого, тревожному звонку и вопросу от корреспондента ИА REGNUM очень удивились. Сотрудник дошкольного учреждения отметила, что в саду очень тепло, батареи нагрелись ещё до начала отопительного сезона.

Напомним, что ранее таганрожцы опровергли информацию регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства о запуске тепла. Комментарии от горожан появились в сообществе «Мой Таганрог» в соцсети «ВКонтакте». Но в областном ведомстве уверяют, что все котельные Таганрога запущены, но возможны точечные неполадки.

Администрация приморского города обратилась к жителям многоквартирных домов с просьбой «не предпринимать самостоятельные меры по сбросу воды в отопительной системе в случае недостаточной температуры теплоносителя». Чиновники призывают сообщать «обо всех случаях непрогрева» по телефонам аварийных служб.

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