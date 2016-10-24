Модест Колеров ИА REGNUM «Шаг вправо, шаг влево — побег»

Блогосфера отметила много курьезных моментов по поводу встречи «нормандской четверки» 19 октября в Берлине. И то, что российская делегация прилетела на пяти самолетах; и то, что только у Порошенко во время переговоров на столе не стоял бокал, в то время как у остальных лидеров четверки он был; и то, что его попросили удалиться как только стороны перешли к обсуждению того действительно серьезного вопроса, ради которого и собирались — Сирия; и то, что Меркель несколько раз выводила Петю из-за стола переговоров, чтобы происходящее не превратилось в мировое камеди-шоу. Это уже все многократно обсудили, поэтому поговорим о серьезных вещах.

Во-первых, переговоры показали принципиально разную заинтересованность сторон — России, Европы и Украины — в их проведении. России переговоры были не особо и нужны, что она и показала, лишь в последний момент согласившись на участие в них. Об этом же говорило и поведение Владимира Путина во время переговоров. В то время как остальные участники были явно озабочены их ходом, глава российского государства всем своим видом показывал, что ему принципиально все равно, чем закончится происходящее, так как российские условия давно сформулированы и их придется выполнять.

«Все, кто потерял на переговорах самоконтроль — проиграли. И Порошенко, и Меркель. Не потерял только Путин. Такое впечатление, что он просто глумился над этим убогим сборищем политических переростков. Путин манипулировал Порошенко как куклой и водил его, как рыбу за блесной. Выводил из себя в нужный момент короткими фразами и Порошенко немедленно клевал на все наживки, чем переговоры превращал в цирк на публику, что заведомо обесценивало как процесс, так и результат. Не брезговал Путин пройтись по нервам и Меркель. Они с Порошенко злились, выходили из себя и безнадёжно с каждой репликой удалялись от достижения намеченных целей» — отмечают эксперты.

Украина вынуждена была в них участвовать, так как это на ее территории идет гражданская война. Больше всех были заинтересованы в проведении переговоров европейские участники переговоров — Германия и Франция. По многим причинам, главная из которых — выборы в следующем году, которые предстоят и во Франции (выборы в парламент) и в Германии (выборы канцлера). Поэтому у этих стран есть свое внутреннее расписание, которое не позволяет им больше откладывать решение украинской проблемы в долгий ящик. Именно этот фактор и использовал Путин для давления на своих европейских «партнеров»: они создали эту проблему, пусть ее и решают.

Во-вторых, анализ итогов переговоров «нормандской четверки» в Берлине показывает, что европейские лидеры задергались и впервые стали оказывать заметное давление на Порошенко.

В-третьих, и Олланд, и Меркель по итогам встречи отметили, что сначала должен быть принят закон об особом статусе Донбасса и в ЛНР и ДНР должны пройти выборы, и только потом Киев получит доступ к границе. Так, например Меркель на итоговой пресс-конференции отметила: «Когда будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссии ОБСЕ. Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил».

Это же подтвердил, выступая в Верховной Раде, и министр иностранных дел Украины Павел Климкин — сначала выборы, потом — контроль границы: «Минские договоренности никто не менял, и никто не позволит их менять в нашу пользу, и никто не позволит менять соответствующую очередность. Поэтому сначала это полный мониторинг со стороны ОБСЕ, выработка планов передачи границы, и на второй день после выборов — передача границы украинским пограничникам. Такая логика была изначально заложена в Минские договоренности и никогда никем не менялась».

Собственно говоря, это именно то, что и прописано в «Минских соглашениях-2», и если кто-от еще раз хочет это прописать в виде так называемой «дорожной карты» — на здоровье, сути дела это не меняет. Вопрос только в том, что эту «дорожную карту» должны будут подписать как полноправные участники переговоров и лидеры ЛНР и ДНР, после чего любые упреки в адрес России как участника этого конфликта отпадают автоматически.

В-четвертых, Порошенко, возможно, так до сих пор и не понял, что Меркель и Олланд приперли его в Берлине к стенке, вынудив согласиться на «дорожную карту», которую должны выработать и согласовать в течение месяца: «последняя встреча переговорщиков по мирному урегулированию в Донбассе выглядит не как затягивание Путина обратно в формат, а как прижатие Порошенко к стене с требованием взяться, наконец, за выполнение принятых на себя по «минским соглашениям» обязательств. «Дорожная карта», в которой будет четко обозначено, что, когда, кому надо делать, предназначена не для Путина, а для него».

Однако другие политические силы в Киеве это поняли очень хорошо. Так Аваков сразу написал в своем аккаунте в соцсетях, что такая трактовка Минска-2 «недопустима, это — гнилая дорожка». А депутат от Радикальной партии Украины, первый замглавы парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук заявил: «Зрада или не зрада? Людей волнуют разговоры о выборах на оккупированных территориях до перекрытия хотя бы вооруженной полицейской миссией ОБСЕ украинско-российской границы. Хочу всех успокоить! Этот состав парламента никогда и ни при каких обстоятельствах не проголосует за этот план Путина».

Таким образом, если говорить предельно упрощенно о главном раскладе на Украине, то он выглядит следующим образом. Радикалы угрожают Порошенко не пропустить через парламент закон о выборах в Донбассе и «дорожную карту» или Минск-2 в новом переплете. То есть, говорят — «распускай нас, но в следующем парламенте твоей партии может вообще не быть». Это с одной стороны. С другой — роспуск парламента сорвет его обещания перед европейскими лидерами. То есть, такой двойной шантаж.

Но у Порошенко на это есть ответный аргумент — если парламент не пойдет на ратификацию тех документов, что согласованы с Европой, то тогда санкции против России будут отменены уже в декабре, так как это Украина, а не Россия покажет себя недоговороспособной. И тогда именно депутаты будут нести за такое развитие событий ответственность, ибо именно они становятся виноватыми перед народом за то, что блеф Украины сорвался.

В этой позиционной борьбе в партере, если она будет вестись сугубо в политической и легитимной плоскости, у Порошенко больше шансов на успех, потому что ему терять нечего, парламент будет выступать крайним, и он тогда грамотно соскочет с крючка и перед европейскими партнерами, и перед избирателями, обвинив во всем — а главное в том, что Европа сняла санкции с России и теперь вся борьба обесценена, — парламент. На этом фоне можно и в отставку подать. И это будет выглядеть красиво.

Таким образом, вариант роспуска парламента радикалов во главе с Аваковым не устроит. Правда, те варианты, которые у них есть — переворот и импичмент — еще хуже. Так как Порошенко-то все равно соскакивает, а вот ответственность за выполнение Минска-2 остается. И кто бы не пришел, будет вынужден его выполнять. Тем более, что если Европа получит хороший повод снять санкции с России, то она это сделает. В результате, Киев останется один на один с той ситуацией, что в стране идет гражданская война, сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск, а Россия исключительно наблюдатель, как Германия и Франция.

Поэтому, конечно, сбросив Порошенко, украинские радикалы могут потешить свое самолюбие тем, что не дали ему соскочить, но это лишь ухудшит как их собственное положение, так и положение страны на международной арене. Таким образом, это самая худшая из тех альтернатив, что имеются на настоящий момент перед сторонами конфликта в Киеве.

Главный же итог первой за этот год встречи «нормандской четверки» в Берлине — это то, что Европа включила обратный отсчет для решения украинской проблемы. Как отмечают эксперты ИА REGNUM: «Карта», если верить некоторым источникам, уже составлена советниками Путина, Меркель, Олланда, причем, не в общих чертах, а в окончательном виде. Единственное, что удалось выторговать Порошенко, это — месячный срок для того, чтобы его люди попробовали внести в нее коррективы».Только думается, что это месяц нужен Порошенко не для того, чтобы вносить коррективы (это никто не позволит) в «дорожную карту», а для того, чтобы попытаться убедить своих оппонентов на Украине в том, что это единственный оставшийся путь выход из того кризиса, в которой они себя сами загнали. Поэтому у Украины реально остался месяц с небольшим, чтобы договориться об условиях капитуляции. Больше Европа ждать не может — не позволяет внутреннее политическое расписание.

Исходя из вышеизложенного, видна и ключевая ошибка тех украинских экспертов, которые предлагали официальному Киеву максимально затягивать переговоры по Донбассу, руководствуясь логикой румынского правительства в период Первой мировой войны, и тем, что Россию дожмут по совокупности факторов. Во-первых, сейчас не 1917 год. Во-вторых, Россия сегодня на порядки сильнее Российской Империи периода развала ее при Николае II, поэтому и возможностей вести длительные переговоры у нее гораздо больше. А, в-третьих, все зеркально наоборот — это Украина и Европа в целом сегодня совсем не в том положении, чтобы затягивать переговоры. Европе надо закрывать украинский вопрос перед своими выборами, и она его закроет, хочет это официальный Киев или нет.

Если же кто-то на Украине думает, что победа Клинтон на выборах в США резко изменит сложившуюся ситуацию, то он глубоко ошибается. Европа тогда тем более как можно быстрее побежит из того капкана войны с Россией, куда ее так заботливо загоняют. Соответственно, отмена антироссийских санкций в декабре даже не будет зависеть от того, что сделает или не сделает Киев. В принципе, отмена антироссийских санкций уже от этого не зависит.

Если Киев одобрит «дорожную карту», то все отлично, Россия более не является стороной конфликта, и антироссийские санкции в декабре Евросоюзом автоматически снимаются под предлогом того, что «Россия не выдержала оказанного на нее давления и выполнила условия ЕС» (смешно, конечно, но надо же что-то показать своему электорату). Если же Киев становится причиной невыполнения Минска-2, то тем более в декабре Евросоюз получает полное право отменить антироссийские санкции под предолгом недоговороспособности Украины и того, что «караул уже устал ждать».

Кто при этом будет у власти на Украине, что и как она будет делать для решения внутреннего конфликта — это Европу будет уже мало волновать в стратегическом плане. Ситуация будет отыграна и отдана на откуп России. Вопрос в том, что и нам это не надо — зачем нам это дикое поле с 40 миллионами голодных людей? Сами заварили кашу — сами и расхлебывайте. И это очень хорошая позиция для начала следующего этапа переговоров о судьбе окраины Русского мира, кто бы ни сел по другую сторону переговорного стола.