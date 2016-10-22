Ремонт

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

По состоянию на 21 октября 2016 года в работе находятся 13 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №6 Запорожской АЭС и энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС продолжается средний плановый ремонт. Блоки планируется вернуть в работу 20 и 29 ноября соответственно. Суммарная мощность четырёх АЭС Украины (в работе) — 10.100 МВт: 4000 МВт (ЗАЭС), 2550 МВт (РАЭС), 2540 МВт (ЮУАЭС) 1010 (ХАЭС).

Работы по подготовке к продлению эксплуатации энергоблока №2 ЗАЭС были завершены в начале октября. Блок будет работать до 19 февраля 2026 года. Ранее таким же образом (до 2025 года) был увеличен срок эксплуатации энергоблока №1 той же станции.

Правоохранители подозревают сотрудников Южно-Украинской АЭС в завышении стоимости ремонта трансформатора в ноябре прошлого года. Было установлено, что в марте 2016 года «Запорожтрансформатор», который осуществлял ремонт оборудования для ЮУАЭС, продал новый трансформатор на 11 млн грн дешевле, чем ранее за него заплатила станция. Вероятно, данное обстоятельство стало одной из причин аудита всех АЭС Украины, который будет продолжаться до середины 2017 года.

«Энергоатом»

Удельный вес атомной энергетики в энергобалансе Украины возрос с 50−52% (летом) до 59%. Это стало возможным благодаря возврату блоков из ремонта, продления сроков эксплуатации двух блоков ЗАЭС и доведения суммарного количества работающих блоков на АЭС Украины до 13. Как отмечает премьер-министр Украины Владимир Гройсман, «в наших планах есть наращивание мощностей атомной электроэнергетики, безусловно, мы смотрим на то, чтобы увеличивать мощности, вводить новые мощности», что можно расценивать как подготовку к началу строительства новых блоков.

Однако эксперты указывают, что пока эти слова остаются обещаниями: «К сожалению, мы до сих пор не имеем четкой конкретики в вопросах создания новых ядерных блоков — какие блоки и на каких площадках будут строиться. И даже в отношении блока №3 Хмельницкой АЭС, строительная готовность которого превышает 75%, тоже ни исполнителей и никакой ясности», — заявил руководитель секции ветеранов Ядерного общества Украины Владимир Коровкин в своём вступлении на 60-й Генконференции МАГАТЭ.

«Энергоатом» (оператор АЭС Украины) и компания Westinghouse договорились о начале работ над Программой повышения эффективности АЭС Украины. «В рамках этой программы будет реализован комплекс мероприятий по повышению эффективности АЭС Украины с учетом аспектов безопасности, что обеспечит соответствие лучшим мировым практикам, а также конкретным требованиям стандартов ЕС, ранее разработанным Ассоциацией ядерного регулирования стран Западной Европы», — сообщается в пресс-релизе компании.

Любопытно, что программа преследует в первую очередь цели возобновления экспорта украинской энергетики в Европу: «Результатом реализации этих мероприятий будет повышение коэффициента готовности энергоблоков АЭС, что, в свою очередь, обеспечит значительное повышение выработки, рентабельности и расширит возможности «Энергоатома» для экспорта электроэнергии в страны ЕС».

В этих планах кроется коллизия. Дело в том, что правительство в лице Минэнерго и «Укрэнерго» (оператор Объединённой энергосистемы Украины) рассматривают «Энергоатом» как становой хребет прежде всего украинской энергетики: увеличение доли выработки на АЭС является одним из пунктов энергетической стратегии, разработка которой ведётся под руководством главы Минэнерго Игоря Насалика. Ведь чем выше доля «атомных» киловатт на энергорынке, тем меньше необходимо задействовать ТЭС, уголь для которых всё чаще становится привозным. А это не только расходы на его покупку, но и на перевалку в портах и доставку на склады ТЭС, что, в свою очередь, всё более затруднительно для «Укрзализници», страдающей от дефицита вагонов. К тому же «Укрэнерго» заинтересовано в обновлении электросетей, а едва ли не единственный источник инвестирования — маржа между усреднённой себестоимостью киловатта (электроэнергия от разных видов электростанций попадает на Украине как бы в единый «котёл») и тарифом. Чем больше в этом «котле» атомной энергии, тем выше зазор.

В этом смысле интересы «Укрэнерго» и «Энергоатома» противоположны, последний также заинтересован в средствах, однако получить их на внутреннем рынке он не может — атомщики получают из общего котла всего 0,4542 грн за кВт•ч. Актуальные же тарифы составляют от 1,29 грн (население и городской электротранспорт) до 2,36 грн (нельготные категории промышленности и предприятия). Действующие тарифы для промышленности в странах ближнего зарубежья не настолько высоки (35−39 евро/МВт•ч, т. е. около 1−1,1 грн за кВт•ч), однако всё равно в 2,5 раза выше, чем «Энергоатом» получает на Украине.

Впрочем, в самой компании на этот счёт иное мнение. Глава «Энергоатома» Юрий Недашковский ожидает профицита производства электроэнергии как минимум в первые 3 месяца 2017 года, из-за чего, по его мнению, вероятно введение диспетчерских ограничений для АЭС: «Сейчас все зависит от того, как правильно спланирует работу НЭК «Укрэнерго», поскольку, по нынешним прогнозам, получается избыток электроэнергии на зиму». Если его прогноз подтвердится, то у атомщиков действительно появится зазор для экспорта. Другое дело — дадут ли им его реализовать. На протяжении нескольких лет аукционы, на которых разыгрывается доступ к экспортной инфраструктуре, выигрывает исключительно компания ДТЭК Рината Ахметова.

«В своих желаниях Недашковский явно не учитывает различные форс-мажорные факторы: обострение в Донбассе и нарушения при поставках угля, холодную зиму из-за которой население будет вынуждено обогревать квартиры электроэнергией из-за недостаточных объёмов газа в ПХГ, — указывает в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан — С позиции коммерции мысль Недашковского верна, однако с позиции государственных интересов (беспроблемного прохождения отопительного сезона) — рискованна».

Однако это в будущем, а пока «Энергоатом» только снижает выработку. По итогам января-сентября нынешние украинские АЭС произвели 57,700 млрд кВт•ч электроэнергии — это на 10,4% (на 6,688 млрд кВт•ч) меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Падение производства примерно соответствует снижению коэффициента использования установленной мощности станций — 63,2% против 70,9%. Суммарное количество пребывания блоков в ремонтах составило 1182 дня (941 за 9 месяцев 2015-го года). При этом доход компании в 2016 году вырос на 5%, до 29,514 млрд грн. (за счёт увеличения тарифа на отпуск энергии атомными станциями с 0,419 до 0,4542 грн/кВт•ч).

По состоянию на январь-июнь, ⅔ закупок ядерного топлива для украинских АЭС приходилось на российский «ТВЭЛ», который поставил Украине тепловыделяющих сборок на сумму свыше 204 млн долл. Еще треть пришлась на Westinghouse, данных о стоимости закупок у которого украинский Госстат не приводит.

Westinghouse

В конце сентября состоялась встреча Владимира Гройсмана с министром торговли США Пенни Прицкер. Участниками встречи также были представители пяти крупных американских компаний, имеющих представительство на Украине: Cargill, Westinghouse, Citigroup, GE Transportation, Lockheed Martin International. СМИ не сообщают, какие темы были затронуты в ходе встречи. Что касается Westinghouse, то здесь, кроме уже упомянутого совместного проекта с «Энергоатомом» могли обсуждаться его долги перед американским производителем топлива. О наличии таковых упомянул бывший министр энергетики Иван Плачков на VI Национальном Экспертном Форуме Института Горшенина.

21 октября, выступая в Верховной раде, министр Насалик заявил, что его ведомство изучает возможность перевода 40% блоков украинских АЭС с российского на топливо Westinghouse, а общее число таких энергоблоков может возрасти с 2 до 6. В настоящее время топливо Westinghouse используется только на двух энергоблоках украинских АЭС — по одному блоку Южно-Украинской и Запорожской АЭС.

Хранилище отработанного ядерного топлива

Украина уже с 2017 года не будет платить России ежегодно 200 млн долларов за утилизацию отработавшего ядерного топлива, поскольку имеет свое хранилище, заявил в ходе выступления в Верховной раде министр энергетики Насалик. Стоит напомнить, что ранее представители ведущих организаций европейской атомной промышленности на прошедшем в Брюсселе летом семинаре выразили обеспокоенность планами Украины построить у себя это хранилище, отметив, что проект противоречит нормам ядерной безопасности и создает риски аварий.

Юрий Недашковский во время пресс-конференции подтвердил подписание соглашения с Bank of America Merrill Lynch на привлечение кредита на строительство хранилища отработанного ядерного топлива. «Работа уже начата, в конце лета я подписал соответствующий контракт с Bank of America Merrill Lynch… Мы ожидаем получение этих средств, завершение этой работы, как у нас это предусмотрено, где-то в течение года», — заявил чиновник. Глава компании отмечает, что в настоящее время строительство отстаёт от графика примерно на 9−10 месяцев, однако всё равно рассчитывает на то, что, что эксплуатация ХОЯТ начнётся уже в 2018 году.

Проблемы у проекта не ограничиваются отставанием от графика. Украинская компания ЮТЭМ, которая задействована в строительстве, а также в работах по адаптации топлива Westinghouse к энергоблокам украинских станций, подверглось рейдерской атаке. «Сегодня мы узнали, что стратегическое для Украины предприятие ЮТЭМ, строящее сегодня хранилище ядерных отходов на Чернобыльской атомной станции, является должником некой компании «СНМ», состоящей из 7 человек и торгующей сладостями. По решению Хозсуда Киева, нас принуждают отдать неизвестный нам долг в 5 млн. грн, описав наше имущество. Мы пока не представляем, кто может стоять за всем этим. Это может быть, как банальный бандитский наезд с целью похитить имущество или финансовые ресурсы, так и далекоидущая игра по захвату или блокированию работы ПАО, что в итоге может привести к срыву крупных международных контрактов государственного значения», — заявил журналистам заместитель директора компании Руслан Свинцицкий.

Реальный заказчик атаки пока неизвестен, СМИ, со ссылкой на неких экспертов, кивают на Россию. Однако похоже, что публично обвинить в этом РФ никто из них не решился.

«У властей Украины и экспертного сообщества сформировалась традиция во всём винить Россию. На Украине более чем достаточно структур, желающих принять участие в процессе отъема денег у государства. Чего только стоит история с блокированием счётов Энергоатома. И российским следом в ней не пахло», — напоминает в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM Иван Лизан историю, случившуюся этой весной. Напомним, счета «Энергоатома» из-за внутреннего конфликта оставались заблокированными до начала июля, из-за чего были сорваны расчёты с поставщиками ядерного топлива, а также отправка отработанного топлива в Россию.

Разное

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne вспомнил прошлогодний подрыв ЛЭП, связывавших энергосистему Украины и Крым. По его словам, Украина только чудом избежала крупнейшей техногенной катастрофы:

«Если бы не мастерство человека, который дежурил, и который вовремя вынул ТВЭЛы [на Южно-Украинской АЭС — Ред.], вот эти стержни радиоактивные, то был бы второй Чернобыль. Если бы на Южноукраинской АЭС случилась беда, о независимости Украины, и о нас всех можно было бы уже забыть навсегда», — заявил экс-чиновник со ссылкой на мнение директора одной из АЭС, пояснив, что отключение крымских потребителей привело практически к мгновенному «перегреву» производства энергии внутри Украины: образовался избыток мощности, который энергосистема не могла принять.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлисецкий в интервью информагентству УНН описал нелёгкий выбор Украины на пути диверсификации топлива для АЭС: «Вопрос стоит в том, что весь уран, который мы добываем, затем делаем обогащения, мы отправляем в Россию, позднее из России получаем уже готовый продукт в виде этих капсул. И здесь проблема в том, что при переходе на сотрудничество с Westinghouse мы можем столкнуться с той проблемой, что Россия просто не будет забирать наш уран … Вот с этим есть опасность».

Компания «Укрэнергомонтаж» завершила украинскую часть строительства объекта «Арка» — совместного проекта, возводимого Украиной и Европой вокруг 4 энергоблока Чернобыльской АЭС. «Нашими специалистами закончен один из самых сложных этапов работ по возведению железобетонных конструкций стен, на которые впоследствии будут закреплены закладные детали, выполняющие функции анкеров Нового безопасного конфаймента. Дальше дело уже за западными специалистами. Но именно украинцы выполнили самые тяжелые работы, аналога которым в мировом опыте не существует», — сообщил генеральный директор компании Михаил Бородавко через пресс-службу компании.

Украинская пресса сообщает о серьёзном скандале, связанном с ЧАЭС. В марте этого года на границе с Польшей был задержан груз из 20 тонн медно-никелевых труб, вывезенных из зоны отчуждения и не прошедших дезактивацию. Судя по документам, груз принадлежал компании (ГСП «Чернобыльская АЭС»), регулярно побеждающей в тендерах на демонтаж оборудования энергоблоков станции. Расследование обстоятельств продолжается до сих пор, хотя с некоторых пор оно сопряжено с трудностями: изъятые трубы пропали из-под носа Национальной полиции.

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