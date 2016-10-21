



США

Бумага, как говорится, все стерпит. Так почему бы не сделать то, что проще простого — перевести голосование на бумагу и исключить саму возможность махинаций с электронным голосованием? Американская бумажная промышленность, вроде, работает превосходно. В чем же загвоздка?

«Для кандидата озвучивать версии о том, что выборы, которым только предстоит состояться, обязательно будут фальсифицированы — безумно и вообще звучит это подстрекательски. Отказаться признать результаты выборов, независимо от их итога, — это даже не завуалированный призыв к бунту… Это может только создать раскол — еще больший, чем мы имеем сейчас», — пишет журналист Питер Вард на страницах издания USA Today.

Только 75,80% избирателей зафиксируют свой выбор на бумаге. Остальным придется полагаться на виртуальный ресурс. The Guardian пишет, что Трамп призывает около 1300 добровольцев провести выездной опрос в таких городах как Кливленд, Детройт, Филадельфия, Лас-Вегас, Милуоки, Форт-Лодердейл, Шарлотт, Ричмонд и Файетвиль — все это города в ключевых «колеблющихся» штатах.

«Вот пугающая перспектива: три недели до выборов, а некоторые из машин для голосования в Америке неисправны… В течение многих лет идея о том, что хакеры могут вмешаться в американские выборы, казалась больше похожей на сюжет романа-фэнтази, чем на реальную возможность. В ходе выборов местные администраторы пытались сэкономить деньги налогоплательщиков, используя из года в год те же машины даже после того, как некоторые из них были признаны неисправными.

В этом году, как считает Хиллари Клинтон, кибер-злоумышленники из России собрались парализовать избирательную систему в США, целясь в Национальный комитет Демократической партии и регистрационные базы данных избирателей в более чем 20 штатах. По мнению демократов, риск невелик, но вполне реален.

Давайте начнем с хороших новостей: вы сможете доверять результатам выборов. Большинство американцев будут голосовать на бумажных бюллетенях. Эти бюллетени затем (в основном) будут подсчитаны машинами оптического сканирования, и в большинстве штатов они также проверяются вручную — пересчитываются при свидетелях в общественных местах в небольшом количестве случайно выбранных избирательных участков — чтобы убедиться, что машины сканирования работают нормально. Если количество голосов практически одинаково, и необходим пересчет, или если случайный аудит показывает аномалию, большинство результатов избирательных участков можно будет пересчитать вручную.

В самом деле, почти все этапы в избирательном процессе открыты для общественности. Тысячи республиканцев, демократов и независимых кандидатов работают вместе, чтобы обеспечить выборы. Тем не менее, есть и плохие новости: в нескольких штатах, включая такие важные штаты, как Пенсильвания, Вирджиния и Флорида, американцы голосовали на сенсорных электронных машинах, которые не оставляют бумажных бюллетеней. И, если что-то пойдет не так, нечего будет пересчитывать. Принстонский ученый Эндрю Аппель и другие продемонстрировали, как эти машины могут быть взломаны.

К счастью, машины для подсчета голосов отличаются от систем регистрации избирателей и систем DNC, которые уже были взломаны, так как они непосредственно не подключены к Интернету. Иранские центрифуги, например, тоже не были подключены к Интернету, но это не помешало вирусу Stuxnet попасть в них. Машины для подсчета голосов должны быть перепрограммированы для каждых новых выборов, и в этом процессе новые данные загружаются из машин, которые были подключены к Интернету.

И хотя вероятность успешной атаки кажется весьма далекой, она реальна. Но у страны есть еще время усилить свои демократические процедуры. И вот что необходимо сделать.

Во-первых, каждый штат должен проводить выборочные проверки для обеспечения точности подсчета голосов. Многие штаты уже это делают, а остальные должны к ним присоединиться. Во-вторых, администраторам на местах, где голосуют на сенсорных машинах без бумажных бюллетеней, следует признать риск и законсервировать эти машины уже сейчас. Эти штаты уже давно подготовили бумажные бюллетени, чтобы использовать их в качестве резервных копий — на случай если машина сломается и для людей, которые отсутствуют и голосуют по почте. В течение следующих трех недель, этим штатам просто необходимо увеличить количество бумажных бюллетеней, чтобы догнать остальную Америку. В идеале все американцы должны голосовать на бумаге.

Потенциальный ущерб от отказа машины может быть ужасен. Рассмотрим некоторые возможные варианты. Сбой или атака против таких машин может парализовать голосование на весь день выборов. Необходимо будет срочно переключиться на бумажные бюллетени. Избиратели будут стоять в очереди в течение нескольких часов. Некоторые устанут и пойдут домой. Умножьте этот сценарий на сотни избирательных участков. Не проще ли и не лучше ли просто начать день с бумажных бюллетеней?

Или рассмотрим такую ситуацию: ошибка в программировании или взлом могут привести к неверным результатам на местных избирательных участках, показывая гораздо больше голосов, поданных в участки, чем фактическое число людей, которые зарегистрировались для голосования. Без бумажного бюллетеня выяснить, что пошло не так, и получить правильные цифры не представляется возможным.

Возможно, что хуже всего, может произойти атака на фактические итоги — на каждом этапе (и в суде). Такие ученые, как Аппель, показали, что «взломы» подобного рода могут иметь место. Умные хакеры могут даже создавать самораспаковывающиеся приложения «удаления», которые повредят подсчету, а затем удаляют сами себя, что делает обнаружение вторжения чрезвычайно трудным. Бумажные бюллетени могут устранить все эти риски.

По мере приближения выборов Дональд Трамп все чаще говорит о том, что, скорее всего, результаты будут сфальсифицированы. По мнению демократов, это дикое и бесполезное преувеличение. Подавляющее большинство американских избирательных участков используют бумажные бюллетени. Единственный способ улучшить нашу избирательную систему — не паниковать по поводу теорий заговора, а удвоить ставку на то, что мы уже делаем, путем расширения прозрачных процедур голосования на тех последних избирательных участках, где их не хватает.

После таких спорных заявлений еще до выборов, последнее, что необходимо США — это конфликты по поводу результатов. В настоящее время любое подстрекательство может иметь катастрофические последствия. Ведь экономика и в целом положение страны не на высоте», — пишет USA Today.

Есть с чем сравнить — спорные выборы 2000 года происходили во времена, которые называют «национальным штилем», тогда боролись два относительно умеренных кандидата, которые не вызывали столь сильных эмоций среди большинства избирателей — разительный контраст по сравнению с этим годом.

Холодная война была закончена. Экономика была на подъеме. Борьба с терроризмом и Великая рецессия… — все это было в будущем. В ожидании пересчета (более месяца) американцы просто хотели, чтобы это поскорее закончилось. Все были истощены… Это было почти Рождество!

Выборы 2000 могли бы перерасти в судебное и конституционное противостояние, но Гор признал проигрыш, и все стали жить дальше. Развязка стоила для обеих сторон статуса-кво: республиканцы пришли к власти; а демократы — их уступка ничего бы не стоила, если бы она не отражала убеждение, что демократия в целом для страны значит больше, чем одни выборы.

После того, как 12 декабря Верховный суд вынес решение, что настало время остановить подсчет голосов, Гор сказал: «Я говорил с Джорджем Бушем и поздравил его с тем, что он стал 43-м президентом Соединенных Штатов… и сделаю все возможное, чтобы помочь ему консолидировать страну». Буш, выступая позже в столице Техаса Остине, таким же благородным тоном заявил: «Я не был избран служить одной партии, но служить одной нации. … Президент Соединенных Штатов — президент каждого американца».

Контраст между ними и нынешними кандидатами очевиден. Сделанное в четверг, 20 октября, полушутливое заявление Трампа о том, что он полностью примет «результаты этих великих и исторических президентских выборов», только если выиграет, понравилось не всем. Некоторые демократы и республиканцы, которые работали во время пересчета 2000 года, точно не улыбнулись.

Представитель демократической партии говорит в интервью: «То, что сделал Гор в 2000 году, было благородно; то, что теперь делает Трамп, — это глупость. Он ведет себя как избалованный ребенок». Представительница республиканцев замечает: «Гор сделал все правильно. А это — классический Трамп, запустил, что мог, в стенку, чтобы увидеть, что не стечет». «9 ноября Трамп проиграет, но народ не успокоится», — говорит демократ. «Всякий раз, когда диктатор знает, что он проиграет, первое, что он делает, — это подвергает сомнению легитимность выборов. Это единственное, что ему остается». Высказываются и менее оптимистичные мнения: «Это нанесет долговременный ущерб нашей демократии. … Это затрудняет нахождение компромисса в правительстве, и рано или поздно кто-то действительно может нанести удар по системе, которой, как он говорит, можно манипулировать». Кстати, не каждый демократ в 2000 году принял легитимность выборов. Терри МакОлиффи, который вскоре возглавил Национальный демократический комитет, сказал: «Давайте не будем забывать: Альберт Гор выиграл эти выборы».

В этом смысле и в 2000, и в 2016 годах есть растущая тенденция рассматривать президентство конкурирующей партии как своего рода «незаконнорожденное». Джек Раклов, один из самых известных историков-конституционалистов страны, говорит: «Последние три президента страдали либо от кризисов легитимности, либо от проблем с персональной легитимностью». Буш был избран, имея всего 47,9% голосов избирателей (Гор — 48,4%) и 271 голос выборщиков против 266. Билл Клинтон был избран также менее чем половиной голосов населения. Барак Обама постоянно подвергался необоснованным обвинениям (в том числе и от Трампа), что он не родился в США и не гражданин страны».

Хорошая новость заключается в том, что если нация смогла оправиться после битвы Буша — Гора, она может оправиться и от войны Трампа — Клинтон. Но Раклов не испытывает оптимизма по поводу того, что будет дальше, говоря, что в случае избрания Хиллари Клинтон «будет новый набор атак… особенно когда Конгресс настолько некомпетентен». Следует еще вспомнить, что Конгресс (его республиканское большинство) уже долгое время блокирует назначение одного из членов Верховного суда. То есть впервые за всю историю в год выборов в стране нет полноценного Верховного суда. Хиллари Клинтон во время дебатов призвала Сенат США «действовать немедленно и закрыть текущую вакансию».

Дело в том, что когда член Верховного суда США (всего их восемь плюс один председатель) умирает или уходит в отставку, президент обычно назначает замену и Сенат быстро голосует за его выбор. В Штатах есть шутка: «члены Верховного суда редко умирают и никогда не уходят на пенсию». Но не в этот раз. После смерти консервативного Антонина Скалиа в феврале 2016 года (его назначал еще Рейган в 1986 году), Сенат — республиканцы — отказался рассматривать выбор президента, настаивая на том, что следующий судья Верховного суда должен быть избран следующим президентом.

Судьи принимают важные решения по вопросам политики, их назначают пожизненно. И теперь это происходит в год выборов! — в редкий момент, когда идеологически суд разделён.

«Проблема Верховного суда должна быть больше проблемы выборов, поскольку назначение федеральных судей — это наиболее важное наследие любого президента», — говорит Илья Шапиро, старший научный сотрудник в области конституционных исследований в Институте Катона. «В этом году мы имеем уникальный случай смерти судьи Верховного суда в течение года выборов». После смерти Скалиа остальные восемь судей разделились поровну: четыре либеральных судьи и четыре консервативных (включая главу суда).

Следующий президент будет иметь возможность заполнить место Скалиа. В настоящее время два судьи находятся в возрасте старше 80 лет. Несмотря на это, Верховный суд США в последнее время славится своими достаточно либеральными решениями и в 2015 году, как известно, вынес решение в пользу однополых браков.

Подход Верховного суда по многим вопросам будет сильно варьироваться в зависимости от того, станет ли президентом Клинтон — и суд впервые с 1969 года получит либеральное большинство, или Трамп — и восстановится консервативное большинство.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил 17 октября, что его партия будет блокировать все кандидатуры, если Клинтон победит на выборах, и Верховный суд может быть вынужден работать без полного состава до бесконечности.

Недавно равномерно разделившиеся на правых и левых судьи не смогли разрешить некоторые дела — например, сложную иммиграционную инициативу Обамы, направленную на оказание помощи в деле депортации семей без документов. Суд фактически парализован. Есть множество других вопросов, которые Суд отказывается решать просто потому, что у него нет возможности использовать решающий пятый голос.